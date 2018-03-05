«Чёрный лебедь» полетел?

Американский экономист и диссидент, экс-советник президента Рейгана и автор «рейгономики» Пол Крейг Робертс после начала украинского кризиса сказал, что сильнейшим экономическим ходом со стороны России может быть прекращение поставок энергоносителей в Европу, что приведёт к развалу Евросоюза и НАТО. Экономисты называют такие вызовы «чёрными лебедями»…Москва до сих пор избегала говорить на тему «лебедей», несмотря на санкционный прессинг США и Европы, но, похоже, терпение подходит к концу. Глава «Газпрома» Алексей Миллер впервые сказал о возможности конца украинского транзита газа в Европу, а не только поставок газа Украине, последние уже прекращены. Прекращение транзита - это газовый «чёрный лебедь» по Полу Крейгу Робертсу...Скандальное решение Стокгольмского арбитража по делу между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», очевидно предвзятое в пользу Украины, может иметь куда большие последствия, чем представляется сегодня.«Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». Арбитры аргументировали своё решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против, чтобы за наш счёт решались экономические проблемы Украины. "Газпром" немедленно начинает процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа» - сделал заявление глава «Газпрома» Алексей Миллер. Оно не менее сенсационно, чем речь Владимира Путина в Манеже о новых российских вооружениях.Видимо, наши западные коллеги, коррумпировавшие Стокгольмский арбитраж, не ожидали такой резкой реакции «Газпрома», как бы солидные западные СМИ типа «Forbes» повторяют заявление Миллера без комментариев. Вице-президент Европейской Комиссии Марош Шефчович сначала призвал урегулировать возникшие разногласия на основании решений Стокгольмского арбитража, повторив призыв Госдепа США, фактически, встав на сторону Арбитража и «Нафтогаза».Но после телефонного разговора с министром экономики Александром Новаком Шефчович выразил всего лишь удовлетворение, что «транзит газа не под угрозой», и ничего не сказал про Стокгольмский арбитраж, заметив, что в ЕС испугались решения о прекращении поставок газа на Украину.Скорее всего, Новак сказал Шефчовичу, что украинскому транзиту ничего не угрожает, пока не расторгнут контракт на транзит газа, и не будет несанкционированного отбора газа «Нафтогазом», но это банальная очевидность. Пока ничего не угрожает, а завтра?Вообще, создан опасный прецедент. «Газпром» исходил из того, что западные экономические суды действительно независимы и принимают решения по существу дела. Теперь оказывается, что и экономические суды предвзяты и принимают политически продиктованные решения. Как в таком случае можно работать с западными компаниями?Завтра какая-нибудь западная компания создаст новую конфликтную ситуацию, подаст в Арбитраж и он перепишет договор в пользу западного контрагента, и предпишет его исполнять? Это судебный произвол, Стокгольмский арбитраж, вслед за ВАДА, выступает как филиал Госдепа США.Беспрецедентно, что Арбитраж не только выписал штраф, но переписал действующий контракт по своему усмотрению в пользу своего фаворита. И предписал другой стороне его исполнять. Собственно, это и вызвало острую реакцию «Газпрома» в виде решения немедленно расторгнуть переписанные Арбитражём контракты. Если этот Стокгольмский прецедент не будет осуждён западным экспертным сообществом, энергетическим сообществом, как можно с ними вести дела далее?Поэтому глава «Газпрома» пошёл на беспрецедентные меры по немедленному расторжению переписанных Арбитражём контрактов, в одностороннем порядке, что было явно неожиданностью не только для Киева, но и для Европы. Поставки газа Украине прекращены сразу «из-за экономической нецелесообразности». Под чьим контролем работал Арбитраж: США или США и Европы, конечно, важно, но сути дела это не меняет. Об урегулировании возникших разногласий в трёхстороннем порядке, о чём сразу сказал Шефчович, Москва не проронила ни слова, а Шефчович после звонка в Москву уже не вспоминал.Вообще, ожидаемым ходом со стороны «Газпрома была апелляция на решение Арбитража, которая и объявлена, но параллельно основному решению о расторжении контрактов. Хотя апелляция «Газпрома» имеет судебную перспективу, учитывая судебный произвол Арбитража, можно ожидать его повторения.Но главное уже в другом. Скорее всего, решительное заявление Миллера согласовано с президентом Путиным, глава «Газпрома» считается давнишним «человеком Путина». Поставки газа всегда были вопросом и политическим, поэтому принципиальные решения принимает не только «Газпром», особенно сейчас, когда газовый вопрос переведен Арбитражём в политическую плоскость. Теперь решения совместно с «Газпромом» принимает Москва, а конкретно – Владимир Путин.С этой точки зрения, Стокгольмский арбитраж дал повод остановить украинский транзит газа, и Москва сразу им воспользовалась. Хотя расторжение контракта на транзит газа с «Нафтогазом» может иметь ещё большие издержки для Москвы, чем назначенные Арбитражём «Газпрому» штрафные санкции.Потому что потом Европе придётся заключать новый транзитный договор с «Газпромом», который может быть и не заключен. Вот тогда Европе и прилетит «чёрный лебедь» как ассиметричный ответ на санкции против России. Причём без формального объявления санкций: не мы «чёрного лебедя» выпускали, а Стокгольмский арбитраж.Очевидно также, что стокгольмский удар по «Газпрому» предпринимается в виду начинающегося строительства «Северного потока – 2», ожидалось, что Москва проглотит его, чтобы не сорвать СП - 2. Но Москва сказала: если вы ищете предлог отказаться от СП - 2, это ваше право. Но тогда можете остаться и без украинского транзита.Дело уже не в штрафных санкциях «Газпрому»: на кону стоят энергетические отношения России с Европой. Решение Стокгольмского арбитража уничтожает репутацию Европы в глазах «Газпрома»: имеет ли смысл работать с Европой, если Арбитраж не только выписывает абсурдные штрафы, но переписывает сам контракт, что много важнее.Конечно, в Стокгольмском арбитраже просматривается рука Вашингтона, возможно, он хочет таким образом сорвать СП – 2. Именно Госдеп США первым отреагировал на Стокгольмский скандал, призвал Россию его выполнять. Но теперь Европе придётся или, осудив Стокгольмский арбитраж, выступить на стороне России, или она может потерять украинский транзит газа.Если доверие России к Европе не будет восстановлено, СП – 2 нет смысла строить, и Москва может выпустить «чёрного лебедя» Европе, прекратив украинский транзит. Понимая это, «Газпром» немедленно начинает судебную процедуру расторжения контракта на транзит газа.Каковы бы ни были условия расторжения транзитного контракта, «Газпром», как поставщик ресурсов, затем всё отыграет. Вообще, судиться с монопольным поставщиком ресурсов – всегда проигрышное дело: в суде-то выиграть можно, а вот в жизни невозможно в принципе, поставщик найдёт способ всё отыграть. Победой в Стокгольмском арбитраже «Нафтогаз» не «Газпром» наказал: он себя наказал, уже добился прекращения поставок газа.