08:27 05 марта

«Чёрный лебедь» полетел?

Американский экономист и диссидент, экс-советник президента Рейгана и автор «рейгономики» Пол Крейг Робертс после начала украинского кризиса сказал, что сильнейшим экономическим ходом со стороны России может быть прекращение поставок энергоносителей в Европу, что приведёт к развалу Евросоюза и НАТО. Экономисты называют такие вызовы «чёрными лебедями»…



Москва до сих пор избегала говорить на тему «лебедей», несмотря на санкционный прессинг США и Европы, но, похоже, терпение подходит к концу. Глава «Газпрома» Алексей Миллер впервые сказал о возможности конца украинского транзита газа в Европу, а не только поставок газа Украине, последние уже прекращены. Прекращение транзита - это газовый «чёрный лебедь» по Полу Крейгу Робертсу...


Скандальное решение Стокгольмского арбитража по делу между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины», очевидно предвзятое в пользу Украины, может иметь куда большие последствия, чем представляется сегодня.

«Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял ассиметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК «Нафтогаз Украины». Арбитры аргументировали своё решение резким ухудшением состояния украинской экономики. Мы категорически против, чтобы за наш счёт решались экономические проблемы Украины. "Газпром" немедленно начинает процедуру расторжения контрактов с НАК «Нафтогаз Украины» на поставку и транзит газа» - сделал заявление глава «Газпрома» Алексей Миллер. Оно не менее сенсационно, чем речь Владимира Путина в Манеже о новых российских вооружениях.

Видимо, наши западные коллеги, коррумпировавшие Стокгольмский арбитраж, не ожидали такой резкой реакции «Газпрома», как бы солидные западные СМИ типа «Forbes» повторяют заявление Миллера без комментариев. Вице-президент Европейской Комиссии Марош Шефчович сначала призвал урегулировать возникшие разногласия на основании решений Стокгольмского арбитража, повторив призыв Госдепа США, фактически, встав на сторону Арбитража и «Нафтогаза».

Но после телефонного разговора с министром экономики Александром Новаком Шефчович выразил всего лишь удовлетворение, что «транзит газа не под угрозой», и ничего не сказал про Стокгольмский арбитраж, заметив, что в ЕС испугались решения о прекращении поставок газа на Украину.

Скорее всего, Новак сказал Шефчовичу, что украинскому транзиту ничего не угрожает, пока не расторгнут контракт на транзит газа, и не будет несанкционированного отбора газа «Нафтогазом», но это банальная очевидность. Пока ничего не угрожает, а завтра?

Вообще, создан опасный прецедент. «Газпром» исходил из того, что западные экономические суды действительно независимы и принимают решения по существу дела. Теперь оказывается, что и экономические суды предвзяты и принимают политически продиктованные решения. Как в таком случае можно работать с западными компаниями?

Завтра какая-нибудь западная компания создаст новую конфликтную ситуацию, подаст в Арбитраж и он перепишет договор в пользу западного контрагента, и предпишет его исполнять? Это судебный произвол, Стокгольмский арбитраж, вслед за ВАДА, выступает как филиал Госдепа США.

Беспрецедентно, что Арбитраж не только выписал штраф, но переписал действующий контракт по своему усмотрению в пользу своего фаворита. И предписал другой стороне его исполнять. Собственно, это и вызвало острую реакцию «Газпрома» в виде решения немедленно расторгнуть переписанные Арбитражём контракты. Если этот Стокгольмский прецедент не будет осуждён западным экспертным сообществом, энергетическим сообществом, как можно с ними вести дела далее?

Поэтому глава «Газпрома» пошёл на беспрецедентные меры по немедленному расторжению переписанных Арбитражём контрактов, в одностороннем порядке, что было явно неожиданностью не только для Киева, но и для Европы. Поставки газа Украине прекращены сразу «из-за экономической нецелесообразности». Под чьим контролем работал Арбитраж: США или США и Европы, конечно, важно, но сути дела это не меняет. Об урегулировании возникших разногласий в трёхстороннем порядке, о чём сразу сказал Шефчович, Москва не проронила ни слова, а Шефчович после звонка в Москву уже не вспоминал.

Вообще, ожидаемым ходом со стороны «Газпрома была апелляция на решение Арбитража, которая и объявлена, но параллельно основному решению о расторжении контрактов. Хотя апелляция «Газпрома» имеет судебную перспективу, учитывая судебный произвол Арбитража, можно ожидать его повторения.

Но главное уже в другом. Скорее всего, решительное заявление Миллера согласовано с президентом Путиным, глава «Газпрома» считается давнишним «человеком Путина». Поставки газа всегда были вопросом и политическим, поэтому принципиальные решения принимает не только «Газпром», особенно сейчас, когда газовый вопрос переведен Арбитражём в политическую плоскость. Теперь решения совместно с «Газпромом» принимает Москва, а конкретно – Владимир Путин.

С этой точки зрения, Стокгольмский арбитраж дал повод остановить украинский транзит газа, и Москва сразу им воспользовалась. Хотя расторжение контракта на транзит газа с «Нафтогазом» может иметь ещё большие издержки для Москвы, чем назначенные Арбитражём «Газпрому» штрафные санкции.

Потому что потом Европе придётся заключать новый транзитный договор с «Газпромом», который может быть и не заключен. Вот тогда Европе и прилетит «чёрный лебедь» как ассиметричный ответ на санкции против России. Причём без формального объявления санкций: не мы «чёрного лебедя» выпускали, а Стокгольмский арбитраж.

Очевидно также, что стокгольмский удар по «Газпрому» предпринимается в виду начинающегося строительства «Северного потока – 2», ожидалось, что Москва проглотит его, чтобы не сорвать СП - 2. Но Москва сказала: если вы ищете предлог отказаться от СП - 2, это ваше право. Но тогда можете остаться и без украинского транзита.

Дело уже не в штрафных санкциях «Газпрому»: на кону стоят энергетические отношения России с Европой. Решение Стокгольмского арбитража уничтожает репутацию Европы в глазах «Газпрома»: имеет ли смысл работать с Европой, если Арбитраж не только выписывает абсурдные штрафы, но переписывает сам контракт, что много важнее.

Конечно, в Стокгольмском арбитраже просматривается рука Вашингтона, возможно, он хочет таким образом сорвать СП – 2. Именно Госдеп США первым отреагировал на Стокгольмский скандал, призвал Россию его выполнять. Но теперь Европе придётся или, осудив Стокгольмский арбитраж, выступить на стороне России, или она может потерять украинский транзит газа.

Если доверие России к Европе не будет восстановлено, СП – 2 нет смысла строить, и Москва может выпустить «чёрного лебедя» Европе, прекратив украинский транзит. Понимая это, «Газпром» немедленно начинает судебную процедуру расторжения контракта на транзит газа.

Каковы бы ни были условия расторжения транзитного контракта, «Газпром», как поставщик ресурсов, затем всё отыграет. Вообще, судиться с монопольным поставщиком ресурсов – всегда проигрышное дело: в суде-то выиграть можно, а вот в жизни невозможно в принципе, поставщик найдёт способ всё отыграть. Победой в Стокгольмском арбитраже «Нафтогаз» не «Газпром» наказал: он себя наказал, уже добился прекращения поставок газа.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 18

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:22
    «Газпром» исходил из того, что западные экономические суды действительно независимы и принимают решения по существу дела.

    Наивность, в наше время, это уже не только порок, но и огромный вред России. Может быть уже хватит Газпрому отплясывать на граблях? Может быть пора уже и реалии посмотреть? request
    a.s.zzz888
    1. 210окв Сегодня, 06:42
      Реалии таковы-есть политика и под нее все подстроено.В том числе и у нас.Сначала сказали про начало прекращения контрактов по поставке и транзиту.Теперь выясняется что транзиту ничего не угрожает...Так что тут тоже..Двойные стандарты..
      Цитата: a.s.zzz888
      «Газпром» исходил из того, что западные экономические суды действительно независимы и принимают решения по существу дела.

      Наивность, в наше время, это уже не только порок, но и огромный вред России. Может быть уже хватит Газпрому отплясывать на граблях? Может быть пора уже и реалии посмотреть? request
      210окв
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:30
        hi !
        А ведь ещё неизвестно когда, и главное ЧТО решит новый состава суда, хотя с большой долей вероятностьи можно предположить в чью пользу опять "завернёт". И полагаю, было бы разумным Газпрому довести до логического конца начатое им в отношении ненужной. Но тут уже опять - как решит политика. request
        a.s.zzz888
    2. Сепар ДНР Сегодня, 06:48
      Глава «Газпрома» Алексей Миллер впервые сказал о возможности конца украинского транзита газа в Европу, а не только поставок газа Украине, последние уже прекращены. Прекращение транзита - это газовый «чёрный лебедь» по Полу Крейгу Робертсу...

      Также впервые,Миллер заявлял о том,что компания Газпром готова рассматривать экономически обоснованные предложения Украины по дальнейшей прокачке газа...
      Поставки газа всегда были вопросом и политическим, поэтому принципиальные решения принимает не только «Газпром»

      Логично предположить,что "принципиальное решение" будет приниматься исходя из критериев политической целесообразности и(или) финансово-экономической обоснованности.
      Вот интересно,какая сторона "перетянет" ? Или вновь будет как в басне ?
      Сепар ДНР
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 07:26
        Сепар ДНР Сегодня, 06:48.... Логично предположить,что "принципиальное решение" будет приниматься исходя из критериев политической целесообразности и(или) финансово-экономической обоснованности.

        Здравствуйте. Полагаю как Темнейший решит ( а возможно, и в очередной раз простит, хотя он ЗРЯ ничего не делает с прицелом на будущее), так оно и будет.
        a.s.zzz888
      2. Виктор Каменев Сегодня, 07:33
        После решения расторгнуть контракты Миллер ничего впервые о рассмотрении предложений Нафтогаза на говорил. Шефчович предлагал трёхсторонние переговоры, но Москва отказала и он был очень рад, что транзиту пока ничего не угрожает.
        Виктор Каменев
        1. Сепар ДНР Сегодня, 07:41
          Цитата: Сепар ДНР
          Также впервые,Миллер заявлял о том,что компания Газпром готова рассматривать экономически обоснованные предложения Украины по дальнейшей прокачке газа...

          Цитата: Виктор Каменев
          После решения расторгнуть контракты Миллер ничего впервые о рассмотрении предложений Нафтогаза на говорил.

          Не берусь за хронологию(когда было заявление Миллера,до или после арбитража),но заявление о готовности рассматривать предложения Украины,прозвучало yes
          И вообще,денежки,они субстанция такая... Счёт любят.
          И кроме того,Миллер, хозяин своего слова. Захотел-дал,захотел...
          Сепар ДНР
      3. 210окв Сегодня, 07:41
        Безусловно превалировать будет из критериев политической целесообразности и сохранности "кошелька" нашего руководства.
        Цитата: Сепар ДНР
        Глава «Газпрома» Алексей Миллер впервые сказал о возможности конца украинского транзита газа в Европу, а не только поставок газа Украине, последние уже прекращены. Прекращение транзита - это газовый «чёрный лебедь» по Полу Крейгу Робертсу...

        Также впервые,Миллер заявлял о том,что компания Газпром готова рассматривать экономически обоснованные предложения Украины по дальнейшей прокачке газа...
        Поставки газа всегда были вопросом и политическим, поэтому принципиальные решения принимает не только «Газпром»

        Логично предположить,что "принципиальное решение" будет приниматься исходя из критериев политической целесообразности и(или) финансово-экономической обоснованности.
        Вот интересно,какая сторона "перетянет" ? Или вновь будет как в басне ?
        210окв
      4. BecmepH Сегодня, 07:59
        Цитата: Сепар ДНР
        Глава «Газпрома» Алексей Миллер впервые сказал о возможности конца украинского транзита газа в Европу, а не только поставок газа Украине, последние уже прекращены. Прекращение транзита - это газовый «чёрный лебедь» по Полу Крейгу Робертсу...

        Также впервые,Миллер заявлял о том,что компания Газпром готова рассматривать экономически обоснованные предложения Украины по дальнейшей прокачке газа...
        Поставки газа всегда были вопросом и политическим, поэтому принципиальные решения принимает не только «Газпром»

        Логично предположить,что "принципиальное решение" будет приниматься исходя из критериев политической целесообразности и(или) финансово-экономической обоснованности.
        Вот интересно,какая сторона "перетянет" ? Или вновь будет как в басне ?

        Басня на современный лад:
        "Однажды лебедь раком щуку..."
        BecmepH
        1. Сепар ДНР Сегодня, 08:07
          Цитата: BecmepH
          Басня на современный лад:
          "Однажды лебедь раком щуку..."

          Вот-вот,именно... Чтоб такими вихляниями перед Европой(и Украиной !!! wassat ),Газпром не отымел самого себя,да заодно и всю Россию...
          Сепар ДНР
  2. Владивосток1969 Сегодня, 06:26
    Вообще, судиться с монопольным поставщиком ресурсов – всегда проигрышное дело: в суде-то выиграть можно, а вот в жизни невозможно в принципе, поставщик найдёт способ всё отыграть.

    Всё верно.Но нужна ещё политическая воля.Ну а будет она или нет,посмотрим.
    Владивосток1969
    1. GAF Сегодня, 07:32
      Цитата: Владивосток1969
      Всё верно.Но нужна ещё политическая воля.Ну а будет она или нет,посмотрим.

      Воля объявлена в послании Путина, и начинет выполняться. В резуьтате принятого решения с нашей стороны получилось, что Арбитражный суд посадил Европу на ежа. Она и должна будет без США определиться со своей позицией. К тому же повышение температуры Земли вроде бы наблюдается. Гренландия сбрасывает льды, понижая температуру воды в северных широтах, действует как затвор и меняет режим течения Гольфстрим. Количество тепла, поступающего в Европу на халяву уменьшается. Значит придется им думать своей головой, если совсем не отвыкли от этого под зонтиком дяди Сэма. По закону физики, если в одном месте что-то убывает, то в другом оно прибывает. В нашей Арктике тепла прибудет...
      GAF
  3. samarin1969 Сегодня, 06:53
    "Но Москва сказала: если вы ищете предлог отказаться от СП - 2, это ваше право. Но тогда можете остаться и без украинского транзита".
    Для российских властей - это неприемлемо. Ссориться с "братьями по оффшорам" они не будут". Вокруг газа в "РФ" деньги, власть, внешняя и внутренняя политика...
    Упоминание мистера Робертса не добавляет объективности статье. Отключить газ Европе "РФ" может только предварительно введя военное положение.
    samarin1969
    1. Виктор Каменев Сегодня, 07:37
      В Первую мировую русская и немецкая элиты были вообще роднёй, но это не спасло. Надоела эта чушь про офшоры, деньги и дети за границей, рассчитанные на слабоумных. Если вы не видите масштаб событий, кто вы?
      Виктор Каменев
    2. Morozyaka Сегодня, 07:39
      А в бюджет деньги за добычу, транспортировку, экспорт и налог с прибыли тоже "братья по оффшорам" платят? И более 100000 работников они платят?
      Ну что вы как подростки в пубертатный период - "всё запретить, отключить и всех наказать"! Власть - и ничего не делают! " может пора уже повзрослеть и понять, что в мире нет чёрного и белого и, что все поступки ведут к последствиям.
      Morozyaka
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:02
    Арбитры аргументировали своё решение резким ухудшением состояния украинской экономики
    Вот уж действительно "толерантность" Европы не имеет границ. Нам какое дело до экономики Украины? Если так болит голова за украинскую экономику, то и посадите ее себе на шею. Что-то европейские страны осуществляющие реверс на Украину сразу заломили ей цену в 4 раза, а мы должны работать себе в убыток.
    rotmistr60
    1. Виктор Каменев Сегодня, 07:39
      Арбитры были от Госдепа, такие дела сегодня...
      Виктор Каменев
  5. Aleksandr21 Сегодня, 08:20
    Самое печальное в этой истории, что Газпром ещё должен Нафтогазу остался 2,5 млрд долларов (это уже с учётом долга Нафтогаза 2 лярда, а так по решению суда мы должны заплатить 4,673 миллиарда долларов) и мы эти деньги заплатим, тут никаких сомнений в этом нет, есть решение суда. Сам контракт до конца 2019 года между Газпромом и Нафтогазом, пока будет идти процедура расторжения контракта в суде, как раз и срок подойдёт..... и вполне могут по новой контракт с Нафтогазом после 2019 года заключить тут, я например точно не удивлюсь такому исходу событий. Сейчас после начала расторжения контракта в одностороннем порядке Нафтогаз ещё раз может в суд обратиться и по новой деньги с Газпрома стрясти.... и получается что будем мы (хотим мы этого или нет) финансировать экономику Украины.
    Aleksandr21
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