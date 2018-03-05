20:47 05 марта

Кирзач vs берцы. Часть 3

Итак, в вероятной будущей войне какой тип обуви получит наибольшее распространение: кирзач или берцы? Конечно, сама по себе такая постановка вопроса сейчас выглядит странно и многим может показаться даже не спорной, а просто неуместной. Мол, армия перешла на берцы, берцы теперь везде и всюду, и вопроса, казалось бы, тут нет.

Между тем, нужно сразу сказать, что этот вопрос в решающей степени зависит от характера, масштаба и продолжительности будущей войны. От того, будет ли она короткой и локальной, или будет затяжной мировой бойней, вовлекающей многомиллионные армии, как раз и зависит, какой тип обуви станет в армии преобладающим.

Обувь в локальной войне


Для войны сравнительно небольшой и локальной, в принципе, нет разницы, какая именно обувь используется противостоящими сторонами. В военно-хозяйственном смысле оснащение войск для локальной войны использует ту обувь, которая есть в наличии, или ту, которую можно достать. Например, в Индокитайской войне американская армия была обута в берцы, и их же поставляли союзникам – армиям Южного Вьетнама и лонноловской Кампучии. Их противники: северовьетнамская армия и «красные кхмеры» воевали, в основном, в шлепанцах, и лишь под конец войны, разжившись трофеями, стали носить американские ботинки. Потом, уже схватившись между собой, вьетнамцы и «красные кхмеры» износили американские ботинки и снова перешли на каучуковые шлепанцы. Лишь под конец долгой войны в Камбодже против «красных кхмеров» у вьетнамской армии появился интересный вид военной обуви, нечто вроде «военных кед», брезентовые кеды со шнуровкой, подошва которых была из резиновой вулканизированной обливки. Явно местного, вьетнамского производства.


Вьетнамский капрал (звание Ха Ши, примерно соответствующее капралу или ефрейтору) в "военных кедах". Фото сделано в Камбодже в 1989 году, на танке нанесен флаг переходного государства Камбоджа


В локальных войнах участвуют сравнительно небольшие контингенты, от 4-5 тысяч до 200-250 тысяч человек. Небольшие и вялотекущие войны, вроде войны в Афганистане, обычно задействуют по 20-30 тысяч человек с каждой стороны. Более крупные региональные войны, такие как война в Югославии или война в Сирии, вовлекают в боевые действия по примерно по 200 тысяч человек с каждой из сторон. Точные цифры вряд ли в каждом случае получится установить, да тут и особая точность не нужна, а важен порядок цифр.

Итак, средний контингент в небольшой локальной войне износит за год порядка 60 тысяч пар обуви (если мы примем выдачу два раза в год; без учета, конечно, трофеев и грабежа, которые учесть невозможно), а средний контингент в более крупной региональной войне износит порядка 400 тысяч пар обуви. Это очень немного по сравнению с масштабами производства обуви в мире. В 2016 году было произведено 22 млрд. пар обуви (в том числе 14,6 млрд. пар в Китае). Из этого количества 2,7 млрд. пар сносили в Китае, 1,9 млрд. пар в США (это самая обутая страна в мире – 7 пар обуви в год на человека), 1,6 млрд. пар в Индии и 1,6 млрд. пар в Евросоюзе. Хорошо видно, что при таких мощностях обуть армии, участвующие в локальных и региональных конфликтах, особых затруднений не представляет.

Средняя обувная фабрика вполне в состоянии производить до 2-3 млн. пар обуви в год. Обувные фабрики часто делают контрактные партии по 50-100 тысяч пар, в соответствии с требованиями покупателя. В Китае, Индии и Пакистане очень широко развито мелкое, полукустарное производство обуви небольшими партиями и за наличный расчет. Так что, для снабжения обувью участников локальных войн есть самые широкие возможности. В зависимости от финансовых возможностей обувь также можно заказать любую, как дешевую и простую, так и дорогую.

Когда есть из чего выбрать, то, конечно, на первом месте будет обувь более индивидуально удобная, а также обувь более модная. Разумеется, мода оказывает влияние и на армейское снаряжение, о чем говорилось в первой части статьи. Для воюющих в локальной войне сторон пренебрегать военной модой весьма опасно, поскольку «непафосная» армия может растерять свою репутацию, лишиться поддержки и потерпеть поражение в конечном счете. Думается, что это далеко не последнее соображение, с которым армии и отряды в разных локальных войнах обувают именно в ботинки или берцы. Так брутальнее, так круче, и так далее.

Кирзач vs берцы. Часть 3
Пафос - тоже оружие. Где-то в Конго


Поголовно в кирзачах

Но все же, лично я считаю, что в будущем нас поджидает не серия мелких и локальных стычек, а война большая, мировая по масштабу, которая втянет в себя ключевые военные державы, в том числе, конечно, и Россию. Тому есть целый ряд причин, но их я подробно сейчас не станут описывать, чтобы не занимать места. Приведу лишь тезис, не сколько доказательного, сколько иллюстративного свойства. Цепочки малых войн, так или иначе, приводили к большой, мировой войне. Война есть следствие острых противоречий, и мелкие стычки далеко не всегда могут эти противоречия разрешить.

Любая большая война, как можно видеть на примере Первой и Второй мировых войн, неизбежно ведет к следующим экономическим последствиям. Во-первых, абсолютное падение внутреннего производства. Во-вторых, резкое сокращение внешней торговли, вплоть до почти полного прекращения (но такие случаи бывали редко; в основном же война – самое время торговать). Помимо сокращения, внешняя торговля сегментизируется, то есть полностью разрываются торговые связи с противником. Эти два фактора и приводят к недостатку товаров и обнищанию населения, причем как в воюющих, так и в нейтральных странах.

Для России в условиях войны это принесет, скорее всего, резкое сокращение импорта обуви. Ныне из порядка 300 млн. пар, потребляемых ежегодно, только 50-80 млн. пар производится внутри страны (включая порядка 16,5 млн. пар военной обуви, что достаточно для 8 млн. силовиков). Китай – один из главных участников вероятной большой войны – разумеется, первым делом лишится импорта сырья. Морская блокада стоит первым пунктом во всех известных планах США на случай боевых действий против Китая. В условиях войны Китай будет вынужден не только перевести значительную часть своей экономики на военное производство, но и сократить экспорт товаров, в том числе и обуви.

Для большой войны сейчас можно предложить разные сценарии (включая сценарий войны России против НАТО, описанный в моей книге «Россия против НАТО. Анализ вероятной войны»), однако, общее положение, думается, будет таким, что Россия останется без импортной обуви, и уже где-то через полгода после начала войны (скорее всего зимой) возникнет острейший и крайне нетерпимый дефицит обуви для гражданского сектора. Производство военной обуви у нас более или менее налажено, и надо полагать, имеет резервы, чтобы продержаться год или полтора года войны, а также должны быть некоторые мобилизационные запасы. Но население обуть будет не во что! Вот как раз кирзовый сапог – это как раз вариант решения этого острейшего дефицита гражданской обуви. Конечно, достичь производства порядка 300 млн. пар кирзачей за год – это очень трудная задача, но это может оказаться необходимым. Население должно работать на войну, а без сапог работать трудно.


Без сапог работать можно, но вряд ли удобно


Далее. Вероятнее всего, боевые действия армия будет вести в Прибалтике, на Украине, на Северном Кавказе, а также на Дальнем Востоке, и, вероятно, в Центральной Азии. Вряд ли наша армия будет вести масштабные бои в пустыне или в горах, а на указанных ТВД кирзач уже раз доказал свое преимущество перед ботинком.

К тому же, ботинки нужны летние и зимние утепленные, тогда как кирзач может быть и зимней обувью, если взять сапоги на размер больше, намотать толстые портянки. Технологически это существенное облегчение производства обуви и сокращение расхода искусственной шерсти, которая еще идет на изготовление одежды.

В большой войне, еще будет и фактор автомобилизации, по своим масштабам превышающий автомобилизацию времен Второй мировой войны. Думаю, что будут мобилизованы, без особого преувеличения, десятки миллионов автомобилей, причем не только в армию, но и в хозяйство, а также на перевозки в интересах армии. Теперь это стало вполне возможно.

Но при этом и опыт Второй мировой войны, и некоторые современные примеры, вроде многострадальной трассы Невер-Якутск, показывают, что прохождение больших масс колесной и гусеничной техники превращают почти любую дорогу в месиво грязи, в которой тонут даже вездеходы. По таким дорогам в ботинках не особо-то и пройдешь, нужны сапоги, хотя бы кирзовые. Случаи, когда войска вязнут в непролазной грязи были далеко не редкостью и в прошлую большую войну, и точно не будут редкостью в будущей большой войне.


Знаменитая дорога на Якутск, разбитая автотранспортом. Примерно так же будут выглядеть и дороги будущей большой войны


Наконец, нельзя забывать, что любая большая война тесно связана с выполнением многочисленных тяжелых работ: саперных, строительных, дорожных, которые производятся как войсками, так и гражданскими организациями или полувоенными структурами, вроде рабочих батальонов. Для тяжелых работ нужна обувь, и здесь также ничего лучше кирзача нет, особенно в отсутствии импортной обуви.

Вот такой получается анализ на вероятную большую войну: поголовно в кирзачах. Только этот вид обуви подходит для условий наиболее вероятных ТВД этой вероятной большой войны, годится для армии, для рабочих батальонов и для широких кругов населения. Как только большая война разразится, массовый переход на кирзач будет неизбежен.
Автор: Дмитрий Верхотуров


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Комментарии 21

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  1. Злючный Сегодня, 15:09
    "Для тяжелых работ нужна обувь, и здесь также ничего лучше кирзача нет, особенно в отсутствии импортной обуви." - несем идиотизм в массы дальше :)
    Конечно ЭВА сапоги хуже кирзачей, да и резиновые тоже хуже .. Автор Вы и далее носите кирзачи :)
    У той же ЭВА сапог для тяжелых работ тока один недостаток - что они бояться нефтепродуктов, но на этот случай есть резиновые.
    Для войны - берцы, для морозов зимние сапоги, для хоз работ - ЭВА .. и не надо совмещать не совместимое
    Злючный
    1. AUL Сегодня, 15:53
      Вот только не надо про ЭВА песен! Да, они теплые, да, легкие. Но абсолютно не выносят механического воздействия. Рвутся любым сучком, камешком, мусором. Они хороши для зимней рыбалки, когда условия для них тепличные. Но все равно, за пять лет рыбалки я сменил 3 пары сапог из ЭВА, хотя рыбачил далеко не каждый день и ходил, в основном, по льду и снегу. А в условиях БД они и недели не протянут. Да и машину в них не поводишь - уж очень объемные, на педалях не умещаются.
      AUL
    2. Артек Сегодня, 15:57
      интересно,какой козёл придумал на руском сайте вот это -vs? Вроде руский по имени.
      Артек
      1. Praetorian4 Сегодня, 19:09
        Поучая, правильно или нет писать VS на русском сайте, было бы неплохо самому знать, как пишется слово "русский".
        Praetorian4
      2. seba Сегодня, 19:41
        А какие у вас притензии к латыни?
        seba
    3. Sma11 Сегодня, 17:43
      Цитата: Злючный
      .Для войны - берцы, для морозов зимние сапоги, для хоз работ - ЭВА .. и не надо совмещать не совместимое
      . Представил солдата с тремя парами обуви в сидоре + ворох обмундирования (что сейчас положен по штату). It's a camel bro. Действительно
      Цитата: Злючный
      несем идиотизм в массы дальше :) и не надо совмещать не совместимое
      Sma11
  2. inkass_98 Сегодня, 15:22
    По поводу автомобилизации и кирзачей: в нынешних авто гражданского образца в кирзачах не поездишь, педальный узел обычно весьма узкий. Одним сапогом будет нажато сразу две педали. Если коробка автомат, то тут легче, а с механикой беда будет. В грузовике еще куда ни шло, можно поупражняться, а с легковой машиной такой фокус может не пройти.
    inkass_98
    1. woron333444 Сегодня, 18:15
      Ездил раньше в кирзачах на шестерке. Если далеко, то нога устает. А так без проблемм
      woron333444
  3. шурави Сегодня, 15:32
    Вот одно непонятно. Третья статья об армейской обуви, но всё крутится вокруг сухопутных войск. И то, только её части.
    А меж тем эта проблема куда шире.
    шурави
    1. Sma11 Сегодня, 17:50
      Ну да - ну да. Разве допустит истребатель, чтоб технари но его "ласточке" в "кирзачах" ползали. good
      Sma11
  4. Curious Сегодня, 15:46
    "Итак, в вероятной будущей войне какой тип обуви получит наибольшее распространение:"
    Правильный ответ - тапочки белые одноразовые.
    Curious
  5. АлеБорС Сегодня, 15:51
    Как уже писал раньше, кирзач предпочтительнее в условиях БД в городской или сельской застройки. И в "притоптаном" сапоге машину можно водить любую.
    АлеБорС
  6. Оператор Сегодня, 16:04
    Автор - какие кирзачи в Третью мировую войну7

    Несколько часов обмена ударами - и в распоряжении оставшихся в живых будут запасы обуви на лет сто вперед.
    Оператор
    1. урман Сегодня, 18:12
      Что должен делать солдат при ядерном взрыве?
      Держать автомат на вытянутых руках, чтобы расплавленный метал не капал на казённые сапоги.
      урман
  7. BAI Сегодня, 16:29
    Знаменитая дорога на Якутск, разбитая автотранспортом. Примерно так же будут выглядеть и дороги будущей большой войны

    Военные дороги в Европе уже сейчас вот так выглядят.
    BAI
  8. антивирус Сегодня, 16:59
    Случаи, когда войска вязнут в непролазной грязи были далеко не редкостью и в прошлую большую войну, и точно не будут редкостью в будущей большой войне.

    ПРАВИТЬ ДОРОЖ ПОЛОТНО --ГРЕЙДЕРЫ ВПЕРЕД! НУЖНЫ
    чем дешевле тем лучше --про обувь
    фронт и тыл сольются --НА ДАЛЬНОСТЬ КР ЛЮБОГО БАЗИРОВАНИЯ БУДЕТ ФРОНТ и все в этом радиусе должны подчиняться военному командованию( или объединен. двуединое с гражданским)
    антивирус
    1. wehr Сегодня, 17:03
      Знаете, показанная на фото дорога изначально и была весьма неплохой грейдированной дорогой. Но когда автомобилей слишком много, а дорог слишком мало - получается вот так, с грейдерами или без них.
      Военно-дорожная тема - это отдельная тема, над которой следует подумать.
      wehr
  9. Рязанец87 Сегодня, 17:51
    Автор почему-то представляет себе современный глобальный конфликт в духе и по лекалам Второй Мировой войны. Отталкиваясь от этой, мягко говоря, сомнительной предпосылки, делаются выводы и рекомендации: вместо ставки на развитие технологий - перейти на примитивную продукцию.
    Между тем, конфликт с высокоразвитым противником - уровень интенсивности боевых действий и скорость развития событий будет совершенно иной. Воюя с НАТО попросту не успеть это самое производство кирзачей развернуть (даже если и не дойдет до массированных ядерных ударов).
    Если речь идет о цепочке локальных войн с партизанщиной, терроризмом и полурегулярными отрядами милиции - "легионы в кирзачах" - самый верный способ вконец обескровить и разорить нашу страну. У нас хотя бы уровень воспроизводства населения не позволяет идти по такому пути.
    Разумеется, можно и вместо высокоточного оружия "шахид-мобили" применять, однако...
    Рязанец87
  10. tchoni Сегодня, 19:31
    Уже комментировал, повторюсь еще раз: 21 й вее, кирзачи, ватник , и шапка треух... Хау, я все сказал.
    И, еще, автор вопит про "Большую Войну". Если она будет, то нас уже не будет. Для уничтожения такой страны как США нужно 58 ядреных боеголовок мегатонного класса. Для России - 39! Имеющиеся запасы США и России по 1000 таких головок на нос. Не считая других членов ядреного клуба. Если дойдет до войны без ядреных взрывов , что мало вероятно, то числе6ость любого вероятного противника, что гейропейцев с юсовцами, что китайцев - от 800 мильенов до 1,5 миллиарда чнловеческого резерва. Против наших 140 мильенов при не самой мощной в мире промышленности.... Делайте выводы господа, что там будет: грандвойна или туева хуча мелких конфликтов у наших границ.
    tchoni
    1. wehr Сегодня, 20:29
      Вы просто не в курсе, какую мощность имеют стоящие на вооружении боеголовки. laughing
      wehr
  11. ушкуйник Сегодня, 19:40
    В берцах хорошо на танцы ходить. А в сухом лесу лучше в кирзачах. В боевых условиях, возможно, лучше в кроссовках. Если в конструкции берцев учтен опыт последних войн, то это хорошая военная обувь.
    ушкуйник
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