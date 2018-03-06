Шестерка козырных карт в стратегическом преферансе (часть 2)





Тот самый "знаменитый" слайд



Так, по мнению западного исследователя H.I. Sutton, будет выглядеть "Белгород" в законченном виде

Первый "официальный слив" в СМИ про "океанскую многоцелевую систему "Статус-6" произошел 9 ноября 2015г., когда в ходе заседания у Президента по вопросам ОПК, во время протокольной части для СМИ был "случайно" показан отпечатанный лист из презентации этой самой системы. Крупным планом попал, хотя затем эти кадры с сайтом телекомпаний удалили, но из Интернета раз туда попавшее не удалить.На этом слайде было написано: Океанская многоцелевая система "Статус-6" . Головным исполнителем по ОКР указано ОАО "ЦКБ МТ "Рубин", одни из двух ведущих разработчиков подлодок и подводных систем. Основным элементом системы там был указан "самоходный подводный аппарат" (СПА) - гигантская торпеда. Длина выходила 24-25м, калибр 1600мм примерно. У обычных торпед калибр 533мм, бывают еще "толстушки", тяжелые торпеды 650мм, и малогабаритные противолодочные 324-400мм калибров, что до длины, то отечественные торпеды 533мм порядка 7м (НАТОвские покороче, у них аппараты короче), а 650мм - 11м длины.Впечатляли и ТТХ СПА по слайду - скорость "более 100 узлов" (185.2км/ч), рабочие глубины хода "более 1000м", а дальность и вовсе фантастика - более 10000км. Подобные характеристики достижимы только с ядерной энергетической установкой. А подобные компактные реакторы в России разработаны были давно, более того, учитывая наличие флотилии АГС - атомных глубоководных станций ГУГИ ВМФ, этих глубководных и сверхглубоководных атомных минисубмарин разведывательно-диверсионного и исследовательского назначения, опыт с небольшими реакторами накоплен громадный. Но тем не менее многие тогда и потом восприняли такие ТТХ как сказку.Назначением "океанской системы" в том "сливе" значилось "поражение важных объектов экономики противника в районе побережья и нанесение гарантированного неприемлемого ущерба территории страны путем создания зон обширного радиоактивного заражения, непригодных для осуществления в этих зонах военной, хозяйственно-экономической и иной деятельности в течении длительного времени". Многие быстро догадались, о чем речь. Если верить картинке, то массивная головная часть СПА позволяет разместить там термоядерный многоступенчатый (2-3 ступени) физический пакет и мощность его может составлять и 50, и 100 и более мегатонн. В 1961г. мощность единственной, наверное, в те времена, советской термоядерной бомбы с мужским именем "Иван", также известной как "Царь-бомба" и "Кузькина мать" (Mother of Kouzma) составила 58Мт, на чуть больше половины от номинальной мощности она была взорвана, путем замены свинцовыми кольцами урановых на третьей ступени. Насчет имен - в те времена остальные бомбы имели имена женские типа "Наташа" или "Мария", почему ядерная энергия взрыва ассоциировалась с женщиной у разработчиков - догадывайтесь сами, уважаемые читатели. И если "Иван" весил 28т, то нынешний заряд такой мощности вполне реально собрать в тоннах так 10, наверное.Что будет, если такой заряд взорвется около военно-морской базы и крупного приморского города? Подсчитано, что высота волны может превысить и полкилометра. А если заряд сделать отделяемым и еще и самоходным, и "выпихнуть" его на берег? А если заряд сделать с кобальтовыми кольцами? Ведь современные термоядерные заряды, особенно большой мощности - почти чистые. Если взрыв атмосферный (то есть огненный шар не касается земли и нет кратера и подъема масс земли), если доля реакции синтеза более 90% - он и будет таковым. А у нас написано про "длительное заражение" - и если действительно в заряд поместить кольца из кобальта-59, то при взрыве он станет кобальтом-60 - очень радиоактивным изотопом с длительным периодом полураспада. При таком заражении стандартное "правило семерок" уже не работает. Оно гласит - на каждое семикратное увеличение времени, прошедшего с детонации устройства расщепления (начиная с часа и далее) интенсивность излучения падает на порядок. То есть, после 7ч остается 10% от изначального уровня, через 49ч - и от этого уровня остается 10% и так далее. А после 6 мес. скорость падения уровня излучения возрастает еще более. У термоядерных зарядов зависимость немного иная, но в целом похожая. Но с кобальтом никакой деятельности вести на зараженных землях нельзя будет тысячи лет. Без дезактивации, весьма опасной и дорогой в этом случае. Таких бомб никто никогда не взрывал, это чистая теоретика плюс небольшое число экспериментов во время подземных взрывов в Британии в 1957г. и СССР в 1971г., убедивших военных в том, что лучше пусть она теорией и останется. Но как возможность для такого заряда ее рассмотреть можно.А если предположить, что боевая часть СПА недаром названа "боевым модулем", то следует ожидать, что она может отделяться от "суперторпеды" и даже может быть оснащена средствами ее доставки на сушу - для большего эффекта. Причем СПА вполне может не просто дойти до побережья противника, но и затаиться там до срока, или же сбросить боевой модуль и вернуться обратно - штука-то недешевая и с ядерным реактором, вполне можно сделать многоразовой. В общем, есть простор и для фантазии, и для тактики применения. В теории, такие аппараты могут вообще выйти в поход задолго до начала войны (дни или недели). И начаться война может со срабатывания их полезной нагрузки. Или как завершающий ее аккорд, так сказать, удар мизерикордом, добивающий, или, если не повезло - удар из могилы, туда и отправляющий противника. И под договора это оружие тоже не подпадает.Носителем СПА указаны были две АПЛСН - атомные подводные лодки спецназначения. Первым "крейсером ГУГИ" под систему "Статус-6" будет перестраиваемая в проект 09852 из проекта 949АМ бывшая "убийца авианосцев" "Белгород" (скоро, вроде, без шума и помпы могут и на воду спустить) и о крейсере нового проекта 09851 "Хабаровск", заложенном в 2014г. О ней не известно толком ничего, кроме примерного внешнего вида. Каждая из этих лодок, согласно того же слайда, сможет нести по 6 СПА (суперторпедами и вообще торпедами их нигде не именуют, хотя это, все же, торпеды, но, очевидно, их назначение может быть не только торпедным). Предполагалось, что эти АПЛСН будут, как и их предшественницы, носителями АГС, и они, очевидно, будут нести и их, и СПА, и новые глубоководные крупные автономные аппараты "Клавесин-2Р", якобы уже прошедшие все испытания. Именно "Клавесин" мелькнул в анимации у Президента, когда он через люк в "спине" лодки выходил, а лодка была именно "Белгородом", уж очень у "батонов" пр.949А характерные формы.Очевидно, что вброс был намеренным, и "удаление кадров" - тоже, чтобы показать, что все, мол, серьезно. Удивительно, но даже в РФ многие специалисты посчитали эту историю попыткой "вбросить фейк" американцам, чтобы те поверили в то, чего у нас нет и начали тратить деньги на противодействие химере. И это, несмотря на то, что отрывочная информация о проекте-то была и ранее. В 2008г. в состав Краснознаменного Северного Флота (КСФ) была введена опытовая неатомная субмарина Б-90 "Саров" проекта 20120, перестроенная из бывшего проекта "Сарган". Версий его использования в СМИ и на форумах Интернета было немало. Например, испытания ядерного микрореактора как дополнительного источника энергии неатомных субмарин в позиционном маневрировании (вместо батарей топливных элементов, электрохимических генераторов, двигателей Стирлинга и прочего). Такой проект при СССР был, и не исключено, что слухи вокруг "Сарова" в этой части связаны, возможно, с этими самыми микрореакторами - но для ныне известного проекта "Статус-6". Кто-то считал, что "Саров" будет испытывать подводные беспилотники (и, вероятно, это так и есть тоже, глупо лодку уникальную только под одну задачу строить).Обратили внимание на гигантский порт в носу корабля, выглядящий как крышка огромного торпедного аппарата. А потом поползли слухи о некой ОКР "Скиф" (на Западе ее обозвали CANYON) и испытаниях по ней на "Сарове" и специально оборудованных надводных судах. Речь слухмейкеры вели о семействе автономных крупных подводных аппаратовв с различными, в том числе ударными функциями, как многоразовых, так и одноразовых. Также под "Скифом" многие подразумевали работы над погружаемыми на дно ПУ для баллистических ракет (и, вероятно, такой козырь существует и остался пока неразыгранным в открытую).А потом руководство страны "слило" информацию по "Статусу-6". Но неверующих, наверное, даже прибавилось (кто от смелости и наглости замысла в себя прийти не мог, кто от неверия в силы собственной страны). А странно, ведь такие проекты идут еще от А.Д. Сахарова, предложившего в 1961г. проект Т-15 - торпеду 1500мм калибром и 24м длины, только дальности совсем иной, но с мощным термоядерным зарядом, для разрушения портов. В 80-е в СССР был эскизный проект КС ("конец света", как расшифровывали черные юмористы) - полупогружного корабля с 12 стратегическими торпедами с дальностью в тысячи километров и 1000м глубины хода. Причем разработчик, ЦКБ "Черноморсудопроект" находился в Николаеве, и сведения про этот проект могли попасть в США, как и многие секреты СССР, оставшиеся на Украине. Но то ли не попали, то ли в США не придали этому значения, да и сведения могли быть только о носителе - саму торпеду рисовали в РСФСР.И вот уже в 2000-е годы о таких проектах вспомнили, переработали, исходя из технических достижений нашего века и начали ОКР заново. И сами же американцы, скептически относясь к изложенному в "случайном сливе", в 2016г. узнали, очевидно, через разведку об успешных испытаниях прототипов "Статуса-6". А может, им дали узнать эту информацию. А в СМИ сообщил об этом тесно связанный с Пентагоном журналист Билл Герц. Весьма информированный деятель - про тот же "Статус" он писал месяца за 2-3 до того самого "слива" в ноябре 2015г. А теперь и сам Путин про него поведал миру. Но "фомы неверующие" все равно все не вымрут, даже если увидят аппарат вживую, то скажут, что это макет. А ведь, если верить той презентации, к 2020г. система уже должна начать развертывание.Причем, похоже, что "Статус-6" - это сама программа, система в целом из носителя, обеспечения, базирования и СПА, а вот сам аппарат названия не имеет, раз ему предлагается его дать. Да и сама ОКР может иметь иное настоящее название.Наверное, наиболее загадочное, по назначению, из шестерки представленных "козырей" - это вот эта лазерная система, которой Президент свое выступление завершил. Почему именно она, и что она делает в одной связке с наступательными системами, такими, как МБР, крылатые ракеты и гигантские торпеды? Каково ее предназначение? Точного ответа, конечно же, нет, потому что его не было представлено, а обтекаемая характеристика, данная Путиным, немного дает зацепок. " Существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия. С прошлого года в Российскую Армию уже поступают боевые лазерные комплексы." Что за комплексы и для чего? Комплексы и правда есть, разного предназначения, в основном - для ослепления аппаратуры противника. А вот для чего конкретно этот комплекс, что был показан на видео Президентом?Тут надо подходить к вопросу комплексно. Всё, показанное в Послании, относится к оружию, способному повлиять на стратегическую стабильность. И относится или к СЯС, или к нестратегическому ядерному оружию (тактическому), НСЯО/ТЯО, или даже в обычном оснащении способно влиять на стратегический баланс. Или же уничтожать важные морские и наземные цели, или помочь в деле прорыва и нейтрализации ПРО противника, или его системы предупреждения о ракетном нападении, СПРН. Хотя применительно к СПРН США у нас принято использовать сокращение СПРЯУ, мол, это же против нас, а мы не нападаем, просто наносим ядерный удар, в общем, эвфемизм из серии "наш разведчик - их шпион" или "их первый ядерный удар - наш превентивный удар в назначенное время". Значит и лазерный комплекс этот не предназначен слепить танки и пехоту противника, портить аппаратуру разведки авиации, или, скажем, сбивать БПЛА.Так что бы мог сделать такой лазерный комплекс как оружие стратегического характера? ББ МБР и БРПЛ противника сбивать? Нет, это фантастика, тем более с земли. Может, выполнять задачи по обороне ШПУ МБР от высокоточного обычного оружия? Тоже нет, для этого они оснащаются системами помехопостановки и комплексами и системами активной защиты (одно защищает от ББ на конечном участке, второе - от крылатых или управляемых ракет и корректируемых авиабомб). Может, этот лазер может выводить из строя аппаратуру слежения спутников видовой разведки противника? И, заодно, аппаратуру спутников СПРЯУ США? В нужный момент, конечно же, т.к. подобная атака на орбитальную группировку противника автоматически означает войну, и возможна лишь во время войны или перед ее началом. Тем более, что подобное уже создавали ранее - и на авиационной базе. Понятно, что это лишь предположение, но логика в нем просматривается. Но пока точной информации, что это за комплекс и для чего он, нет - остается гадать.