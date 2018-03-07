По завету Генриха Мореплавателя. Путь в Индию: Васко да Гама, Кабрал и другие
9 марта 1500 года из устья реки Тахо вышла флотилия из 13 кораблей и взяла курс на юго-запад. За кормой остался торжественный Лиссабон с толпой горожан. Очередную экспедицию в Индию отправляли с помпезностью на самом высоком, государственном, уровне – среди провожающих корабли были первые лица Португалии во главе с самим королем Мануэлом I, прозванным Счастливым. Стремление закрепить успех вернувшегося из Индии Васко да Гамы вдохновило монарха и его окружение на организацию гораздо более масштабного предприятия, чем предыдущая, фактически разведывательная, миссия. Личный состав уходящей в далекий и едва знакомый путь эскадры насчитывал около 1500 человек – с целью заключения прочных торговых отношений с Индией. Более тысячи человек из них были хорошо вооруженными и опытными воинами.
В тени могущественного соседа
Португальцы долго отвоевывали себе место под жарким пиренейским солнцем – как и у их ближайших соседей-христиан, испанцев, главным препятствием в этом кропотливом занятии являлись мавританские государства. Ко второй половине XIII века португальцам удалось закрепить за собой юго-запад полуострова и осмотреться. Источников благосостояния у небольшого королевства было немного, а соседей, с которыми надо было держать себя настороже, – хоть отбавляй. И это были не только мавры – расположенные по соседству христианские королевства превращались из союзников во врагов с легкостью клинка, выхватываемого из ножен.
Довольно скромные собственные доходы едва позволяли поддерживать чулки, кои из-за далеко не миролюбивого и спокойного окружения приходилось носить в виде кольчужных шосс. Оставалась торговля, ремесло хоть и не такое благородное, как война с неверными, но зато весьма прибыльное. Однако путей для успешного осуществления торговой экспансии в средиземноморском регионе было не так уж много, особенно для не очень большого, не очень сильного и могущественного государства. Торговый бизнес с восточными странами прочно держали в своих цепких руках морские республики-корпорации – Венеция и Генуя, а конкуренты им были не нужны. Их коллега по цеху, Ганзейский союз, контролировал морские пути на Балтике и в значительной акватории Северной Европы.
Оставался вакантным путь на юг – вдоль малоисследованного африканского континента, и, разумеется, простиравшийся на запад беспредельный пугающий океан, благоговейно именуемый Морем мрака. Его час еще не настал. Португальцы начали активно развивать всё, что каким-то образом было связано с морем. Среди сведущих в просоленном ремесле итальянцев, в первую очередь выходцев из Генуи и Венеции, набирались опытные капитаны, матросы и кораблестроители. В Португалии приступили к постройке собственных верфей и судов.
Вскоре вложенные силы и средства стали понемногу, постепенно, давать видимые результаты. В 1341 году португальский мореплаватель Мануэл Пезаньо достиг Канарских островов. В августе 1415 года армия и флот короля Жуана I захватила Сеуту, создав тем самым первый опорный пункт на Африканском континенте, имевший важнейшее стратегическое значение. В военной экспедиции приняли участие, в числе прочих, и пятеро сыновей монарха. Наиболее ярко и отважно себя проявил третий сын короля Энрике.
По прошествии многих лет он получит уважительное прозвище Мореплаватель. Вклад этого человека в становление Португалии как великой морской державы сложно переоценить. В 1420 году принц Энрике стал гроссмейстером ордена Христа и, используя ресурсы и возможности этой организации, построил на мысе Сагриш первую португальскую обсерваторию. Тут же была расположена и морская школа, готовившая кадры для крепнувшего флота. Ознакомившись с путевыми заметками итальянца Марко Поло, принц Энрике повелел собирать всю доступную информацию о далекой и богатой Индии, достижение которой он ставил наиболее приоритетной задачей Португалии.
Кроме того, принц предполагал завоевать Марокко, чтобы упрочить положение в Африке. Как человек разносторонних знаний и интересов, Энрике имел хорошее представление о системе Транссахарских торговых караванов, широко распространенной еще во времена Рима и Карфагена. В политических реалиях XV века доступ к богатствам Западной и Экваториальной Африки был закрыт наличием крайне враждебных мусульманских государств Леванта. Обладание Марокко или Мавританией позволило бы Португалии прорубить своеобразное окно в Африку.
Однако подобные стратегические затеи, требовавшие огромных ресурсов, которых у небольшого королевства было в обрез, начали пробуксовывать. Одна за другой военные экспедиции терпели неудачу – в 1438 году в плен к маврам угодил даже младший сын короля, Фернандо, который там и скончался, не дождавшись освобождения.
Вектор внешнеполитических усилий окончательно направился в сторону достижения богатых источников дохода от торговли морским путем. В 1419 г. португальцами открыт остовов Мадейра, в 1427 г. под контроль Лиссабона переходят вновь открытые Азорские острова. Шаг за шагом португальцы продвигались к югу – по давно забытым в Европе маршрутам и водам. В 30–40-е гг. XV века каравеллы, оснащенные косым латинским парусом, чье широкое внедрение также приписывается принцу Энрике, форсируют мыс Бохадор, а позже достигают Сенегала и Гамбии, крайне удаленных земель по меркам того времени.
Предприимчивые португальцы сноровисто налаживают торговлю с местным населением – в метрополию устремился становящийся всё более полноводным поток слоновой кости, золота, благовоний и чернокожих невольников. Торговля последними вскоре стала такой выгодной, что для концентрации прибыли на нее была объявлена государственная монополия. На вновь открытых территориях основываются укрепленные поселения, являвшиеся опорными пунктами.
Пока соседи по полуострову, Арагон и Кастилия, готовились к окончательному решению мавританского вопроса, победоносному завершению Реконкисты и ликвидации вконец деградировавшего Гранадского эмирата, Португалия постепенно богатела. Принц Энрике Мореплаватель скончался в 1460 году, оставив после себя крепнущую морскую державу, готовую бросить вызов доселе внушающему почти мистический ужас Морю мрака. И хотя при жизни этого незаурядного государственного деятеля Португалия не достигла берегов загадочной Индии, приданный им геополитический импульс позволил осуществить эту задачу до конца столетия.
Первый из многих. Васко да Гама
Смерть принца Энрике ни в коем случае не остановила португальскую экспансию. В 1460–1470-х годах удалось закрепиться в Сьерра-Леоне и на Берегу Слоновой Кости. В 1471 г. пал Танжер, значительно усилив позиции Лиссабона в Северной Африке. Португалия больше не является европейским захолустьем – успехи в мореплавании и торговле делают эту небольшую страну широко известной. Баснословная прибыль и выгода привлекают к снаряжению экспедиций в Африку средства богатых венецианских и генуэзских купцов, соседи испанцы, будучи связаны еще не оконченной Реконкистой, недовольно завидуют и мечтают о собственных колониях. Однако далекая Индия и другие экзотические восточные страны остаются по-прежнему далекими и мало отличимыми от мифов и побасенок, которые вовсю рассказывают в припортовых кабачках Европы.
В конце 70-х – начале 80-х годов XV столетия королевский двор поначалу Его Величества Афонсу V Африканского, а потом и Жуана II энергично осаждал всеми доступными средствами молодой настойчивый генуэзец по имени Кристобаль Колон. Его неотступной мыслью, которую он пытался донести до сознания португальских монархов, было достижение Индии путем плавания в западном направлении. Убежденность Колона базировалась на мнении ученого картографа Паоло Тосканелли и набиравшей обороты идеи о шарообразности Земли.
Однако правители Португалии не без основания считали себя специалистами в морском деле и с пока еще благодушным высокомерием советовали генуэзцу немного поостыть и заняться чем-нибудь более полезным. Например, испытать на прочность терпение соседей – короля Фердинанда и королевы Изабеллы. В конце концов, не добившись понимания в Португалии, Колон отправился в соседнюю Испанию, где полным ходом шла подготовка к овладению Гранадой.
В конце 80-хх гг. XV века Португалия сделала еще один большой шаг к достижению цели, поставленной перед ней Энрике Мореплавателем. В 1488 году экспедиция Бартоломеу Диаша открывает далеко на юге мыс, получивший с легкой руки короля Жуана II название мыса Доброй Надежды. Диаш обнаружил, что африканский берег поворачивает к северу – тем самым он достиг южной точки Африки.
Однако еще до успешного возвращения Диаша в Португалию у короля Жуана II появились дополнительная уверенность в правильности выбранной им стратегии поиска Индии. В 1484 году в Лиссабон был доставлен вождь одного из племен, обитавших на берегу Гвинейского залива. Он сообщил, что в 12 месяцах сухопутного пути на восток лежит большое и могущественное государство – очевидно, речь шла об Эфиопии. Не ограничиваясь сведениями, полученными от туземца, который мог и привирать для солидности, король принял решение провести настоящую разведывательную экспедицию.
В Иерусалим были направлены два монаха – Педро Антонио и Педро де Монтаройо – с целью сбора ценной информации в этом городе, являвшемся перекрестком, на котором можно было встретить паломников разного вероисповедания. Прибыв в Иерусалим, монахи смогли вступить в контакт со своими коллегами – монахами из Эфиопии и получить некоторые сведения о странах Востока. Проникнуть далее вглубь Ближнего Востока португальские разведчики не решились, поскольку не владели арабским языком.
Удовлетворенный успешной миссией монахов, прагматичный Жуан II отправил по тому же пути новых разведчиков. В отличие от своих предшественников, Педру де Кавильян и Гонсало ла Павиа бегло говорили по-арабски. Их непосредственным заданием было проникнуть в Эфиопию и достичь Индии. Под видом паломников, что в изобилии направлялись на Восток, обоим королевским разведчикам удалось беспрепятственно достичь Синайского полуострова. Здесь их пути разошлись: де Кавильян через Аден, используя регулярное морское сообщение арабских купцов с Индостаном, смог достичь вожделенной Индии. Он посетил несколько городов, среди которых были Каликут и Гоа.
Вполне возможно, что он был первым португальцем, которому удалось проникнуть в эту часть света. Обратно де Кавильян также вернулся через Аден и прибыл в Каир. В этом городе его уже ждали посланники короля Жуана II – два неприметных еврея, которым путешественник вручил подробнейший отчет обо всём увиденном и услышанном. Де Кавильян настоятельно просил передать королю, что Индии можно достигнуть, двигаясь вдоль побережья Африки. Его товарищу по разведывательной миссии Гонсало ла Павиа повезло меньше – он скончался вдали от родины в Египте.
Не останавливаясь на достигнутом, Педру де Кавильян решил проникнуть и в Эфиопию. Он успешно справился с заданием и настолько пришелся ко двору местного правителя, что, будучи одаренным поместьями, должностями и почестями, женился и там и остался. В 1520 году посланник португальского короля в Эфиопии встретил де Кавильяна в свите негуса. По другим сведениям, португальца умышленно удержали от возвращения в Португалию с целью предотвращения утечки информации.
Направление, в котором следовало искать путь к Индии, в Лиссабоне в принципе уже не подвергалось сомнениям. А вскоре определились и с кандидатом, который возглавит это предприятие. Компетентность такого опытного мореплавателя, как Бартоломеу Диаш, была общеизвестна, однако, возможно, его способности руководителя вызывали некоторые сомнения. При достижении южной оконечности Африки на его кораблях экипажи вышли из повиновения, требуя возвращения в Португалию. И Диаш не смог переубедить своих подчиненных. Нужен был руководитель, менее склонный к компромиссам и уговорам.
В 1492 году французские корсары захватили груженную ценным грузом португальскую каравеллу. Провести ответные мероприятия, которые должны были подтолкнуть французского короля к некоторым раздумьям о поведении его подданных, было поручено 32-летнему малоизвестному дворянину по имени Васко да Гама. На быстроходном корабле он побывал в портах Португалии и от имени Жуана II захватил все французские корабли, находящиеся в водах королевства. Тем самым Жуан II мог спокойно угрожать своему французскому коллеге конфискацией товаров, если тот не накажет корсаров. Васко да Гама блестяще справился со сложным поручением.
Успешный взлет карьеры инициативного и умевшего в критических ситуациях вести себя очень жестко португальца пришелся на момент, когда Пиренейский полуостров был взбудоражен известием о возвращении «фантазера» Кристобаля Колона на корабле, груженном всякими экзотическими диковинками. Генуэзцу удалось заручиться поддержкой королевы Изабеллы и отправиться, наконец, в свое легендарное плавание на Запад. Перед своим триумфальным возвращением в Испанию Колон был удостоен торжественной аудиенции и у португальского короля.
Первооткрыватель красочно описывал обнаруженные им земли, многочисленных туземцев, нескольких из которых он вез показать своим покровителям. Он утверждал, что новые территории весьма богаты, правда, количество привезенного из-за океана золота было не очень велико. Колон со свойственной ему настойчивостью утверждал, что достиг если не Индии, то близлежащих территорий, от которых до страны золота и пряностей рукой подать. Прагматичный португальский монарх Жуан II и его многочисленные приближенные, среди которых находился и Васко да Гама, имели все основания усомниться в правильности сделанных генуэзцем выводов.
Всё, что он рассказывал, мало походило на ту информацию об Индии, которая была накоплена при португальском дворе. Не было сомнений, что Колон достиг каких-то неизвестных земель, но с большой долей вероятности к Индии они не имели никакого отношения. Покуда генуэзец заслуженно вкушал плоды своего триумфа и готовился к новой, куда более многочисленной экспедиции за океан, в Лиссабоне решили действовать без промедления. Активность Испании, которая стала теперь не только опасным соседом, изгнавшим мавров за Гибралтар, но и конкурентом в морских и торговых делах, весьма тревожила высшие политически круги Португалии.
Чтобы сгладить острые углы в отношениях двух католических монархий, при посредничестве Папы Римского в июне 1494 года был заключен Тордесильясский мирный договор, разделявший существующие и будущие владения соседей по Пиренейскому полуострову. Согласно заключенному соглашению, все земли и моря, находившиеся в трехстах семидесяти лигах к западу от Островов Зеленого Мыса принадлежат Испании, а к востоку – Португалии.
В 1495 году Жуан II скончался, уступив трон Мануэлу I. Смена власти не повлекла за собой смены внешнеполитического курса. Требовалось достичь Индии в самые кратчайшие сроки. 8 июля 1497 года португальская эскадра из четырех кораблей под командованием Васко да Гамы отправилась в долгий путь вокруг Африки. Сам он держал свой флаг на «Сан-Габриэле». Оставив за кормой хорошо уже известный Гвинейский залив, 23 ноября эскадра обогнула мыс Доброй Надежды и двинулась водами Индийского океана.
Теперь у Васко да Гамы было три корабля – четвертый, который являлся транспортным, пришлось бросить (причина этого неизвестна). В апреле 1498 г. португальцы достигли гавани Малинди. Это было довольно оживленное место, регулярно посещаемое арабскими и индийскими купцами. До цели путешествия, по меркам уже пройденного расстояния, было почти рукой подать.
Однако Васко да Гама не спешил. Будучи не только храбрым человеком, но и способным руководителем, он старался завязать больше контактов с местным населением, добавить больше информации к уже имеющейся в его распоряжении. В Малинди проживала колония индийских купцов, с которыми удалось наладить вполне приемлемые отношения. Они поведали португальцам о близлежащем большом христианском государстве – речь опять шла об Эфиопии. И они же предоставили в распоряжение экспедиции арабского кормчего.
24 апреля эскадра покинула Малинди и двинулась на восток. Благодаря полосе муссонов, 20 мая 1498 года португальские корабли впервые в официальной истории вошли в гавань Каликута. Индия была достигнута, а заветы Энрике Мореплавателя выполнены. С местным раджей был вскоре налажен двухсторонний контакт – в целом индийцы спокойно восприняли вновь прибывших.
Гораздо менее сентиментальными были многочисленные арабские купцы, давно уже облюбовавшие себе место в Каликуте, успешно проводя тут коммерческие операции. Арабы хорошо знали, кто такие на самом деле португальцы, и что им в действительности надо: не поиски «христианских стран», а золото и пряности. Торговля шла довольно бойко, хоть и не без помех. Местное население было куда более цивилизованным, чем африканские туземцы. Тут были невозможны сделки при помощи бус и дешевых зеркалец. Арабы, чуя торговым нутром конкурентов, постоянно интриговали, рассказывая индусам о пришельцах всякие истории разной степени правдивости и свирепости.
Обстановка постепенно накалялась, и осенью 1498 г. экспедиция была вынуждена покинуть индийский берег. Путь в Малинди был не столь благоприятным – этого пункта на африканском побережье корабли Васко да Гамы из-за частых штилей и противных ветров достигли только в начале января следующего, 1499 года. Дав отдых изнуренным, настрадавшимся от голода и болезней командам, неутомимый глава экспедиции двинулся дальше.
Измученные лишениями, голодом и цингой, но чувствующие себя победителями, мореплаватели вернулись в Лиссабон в сентябре 1499 года. Из-за сильного сокращения экипажей один из кораблей, «Сан-Рафаэл», пришлось сжечь. Из более чем 170 человек, покинувших Португалию летом 1497 года, вернулось только 55. Однако, несмотря на потери, экспедиция была признана успешной и вполне окупившейся. Дело даже не в изрядном количестве привезенных экзотических товаров – в распоряжении португальцев теперь был изведанный и однажды уже пройденный в оба конца морской путь в Индию, страну великих богатств и таких же возможностей. Особенно для коммерческих представителей, в чьем распоряжении было огнестрельное оружие и решимость его применять по поводу и без.
Закрепление успеха
Пока Васко да Гама находился в краях, сильно отдаленных от Португалии на восток, весной 1498 года в свою третью экспедицию отправился Христофор Колумб. Его звезда к этому времени несколько потускнела, слава померкла, а улыбки, посылаемые ему королем Фердинандом и его приближенными, утратили былую ширину. Несмотря на казавшиеся убедительными рассказы, настойчивость и упорство, адмирал и вице-король всех Индий выглядел уже не так полновесно. Количество золота и других драгоценностей, которые привозили из вновь открытых земель за океаном, было пока очень скромным, а расходы на экспансию – по-прежнему велики.
Фердинанд вынашивал многочисленные внешнеполитические планы, и ему просто необходимо было золото. Но альтернативы делу, затеянному Колумбом, у Испании не было, и Фердинанд в очередной раз поверил генуэзцу и дал добро на снаряжение третьей экспедиции. В разгар испанских томительных ожиданий полных трюмов золота и пряностей, которые Колумб теперь уж точно привезет из «Индии», на родину вернулся Васко да Гама с убедительными доказательствами того, где на самом деле находится искомая Индия.
Португалия в очередной раз обошла свою соседку в политико-географической гонке. Пока над головой находившегося за океаном Колумба с быстротой тропического шторма собирались тучи, португальцы справедливо решили поторопиться. Началась интенсивная подготовка к большой экспедиции, которая должна была не только упрочить первоначальные успехи Васко да Гамы, но и по возможности позволить закрепиться на берегах далекой и подлинной, в отличие от колумбовой, Индии. Уже в январе 1500 года был назначен руководитель этого масштабного предприятия – им стал прежде нигде особо не замеченный Педру Алвариш Кабрал. Отплытие было назначено на весну.
Продолжение следует...
Отплытие Васко да Гама в Индию. Картина художника Альфредо Роке Гамейро
В тени могущественного соседа
Португальцы долго отвоевывали себе место под жарким пиренейским солнцем – как и у их ближайших соседей-христиан, испанцев, главным препятствием в этом кропотливом занятии являлись мавританские государства. Ко второй половине XIII века португальцам удалось закрепить за собой юго-запад полуострова и осмотреться. Источников благосостояния у небольшого королевства было немного, а соседей, с которыми надо было держать себя настороже, – хоть отбавляй. И это были не только мавры – расположенные по соседству христианские королевства превращались из союзников во врагов с легкостью клинка, выхватываемого из ножен.
Довольно скромные собственные доходы едва позволяли поддерживать чулки, кои из-за далеко не миролюбивого и спокойного окружения приходилось носить в виде кольчужных шосс. Оставалась торговля, ремесло хоть и не такое благородное, как война с неверными, но зато весьма прибыльное. Однако путей для успешного осуществления торговой экспансии в средиземноморском регионе было не так уж много, особенно для не очень большого, не очень сильного и могущественного государства. Торговый бизнес с восточными странами прочно держали в своих цепких руках морские республики-корпорации – Венеция и Генуя, а конкуренты им были не нужны. Их коллега по цеху, Ганзейский союз, контролировал морские пути на Балтике и в значительной акватории Северной Европы.
Оставался вакантным путь на юг – вдоль малоисследованного африканского континента, и, разумеется, простиравшийся на запад беспредельный пугающий океан, благоговейно именуемый Морем мрака. Его час еще не настал. Португальцы начали активно развивать всё, что каким-то образом было связано с морем. Среди сведущих в просоленном ремесле итальянцев, в первую очередь выходцев из Генуи и Венеции, набирались опытные капитаны, матросы и кораблестроители. В Португалии приступили к постройке собственных верфей и судов.
Предполагаемый портрет Энрике Мореплавателя
Вскоре вложенные силы и средства стали понемногу, постепенно, давать видимые результаты. В 1341 году португальский мореплаватель Мануэл Пезаньо достиг Канарских островов. В августе 1415 года армия и флот короля Жуана I захватила Сеуту, создав тем самым первый опорный пункт на Африканском континенте, имевший важнейшее стратегическое значение. В военной экспедиции приняли участие, в числе прочих, и пятеро сыновей монарха. Наиболее ярко и отважно себя проявил третий сын короля Энрике.
По прошествии многих лет он получит уважительное прозвище Мореплаватель. Вклад этого человека в становление Португалии как великой морской державы сложно переоценить. В 1420 году принц Энрике стал гроссмейстером ордена Христа и, используя ресурсы и возможности этой организации, построил на мысе Сагриш первую португальскую обсерваторию. Тут же была расположена и морская школа, готовившая кадры для крепнувшего флота. Ознакомившись с путевыми заметками итальянца Марко Поло, принц Энрике повелел собирать всю доступную информацию о далекой и богатой Индии, достижение которой он ставил наиболее приоритетной задачей Португалии.
Нуну Гонсалвеш, художник XV века. Полиптих святого Винсента. На третьей части, так называемой «Панели князя», предположительно изображен Энрике Мореплаватель
Кроме того, принц предполагал завоевать Марокко, чтобы упрочить положение в Африке. Как человек разносторонних знаний и интересов, Энрике имел хорошее представление о системе Транссахарских торговых караванов, широко распространенной еще во времена Рима и Карфагена. В политических реалиях XV века доступ к богатствам Западной и Экваториальной Африки был закрыт наличием крайне враждебных мусульманских государств Леванта. Обладание Марокко или Мавританией позволило бы Португалии прорубить своеобразное окно в Африку.
Инфант Фернандо, причислен католической церковью к лику блаженных
Однако подобные стратегические затеи, требовавшие огромных ресурсов, которых у небольшого королевства было в обрез, начали пробуксовывать. Одна за другой военные экспедиции терпели неудачу – в 1438 году в плен к маврам угодил даже младший сын короля, Фернандо, который там и скончался, не дождавшись освобождения.
Вектор внешнеполитических усилий окончательно направился в сторону достижения богатых источников дохода от торговли морским путем. В 1419 г. португальцами открыт остовов Мадейра, в 1427 г. под контроль Лиссабона переходят вновь открытые Азорские острова. Шаг за шагом португальцы продвигались к югу – по давно забытым в Европе маршрутам и водам. В 30–40-е гг. XV века каравеллы, оснащенные косым латинским парусом, чье широкое внедрение также приписывается принцу Энрике, форсируют мыс Бохадор, а позже достигают Сенегала и Гамбии, крайне удаленных земель по меркам того времени.
Современная реплика португальской каравеллы с косым парусом
Предприимчивые португальцы сноровисто налаживают торговлю с местным населением – в метрополию устремился становящийся всё более полноводным поток слоновой кости, золота, благовоний и чернокожих невольников. Торговля последними вскоре стала такой выгодной, что для концентрации прибыли на нее была объявлена государственная монополия. На вновь открытых территориях основываются укрепленные поселения, являвшиеся опорными пунктами.
Пока соседи по полуострову, Арагон и Кастилия, готовились к окончательному решению мавританского вопроса, победоносному завершению Реконкисты и ликвидации вконец деградировавшего Гранадского эмирата, Португалия постепенно богатела. Принц Энрике Мореплаватель скончался в 1460 году, оставив после себя крепнущую морскую державу, готовую бросить вызов доселе внушающему почти мистический ужас Морю мрака. И хотя при жизни этого незаурядного государственного деятеля Португалия не достигла берегов загадочной Индии, приданный им геополитический импульс позволил осуществить эту задачу до конца столетия.
Первый из многих. Васко да Гама
Смерть принца Энрике ни в коем случае не остановила португальскую экспансию. В 1460–1470-х годах удалось закрепиться в Сьерра-Леоне и на Берегу Слоновой Кости. В 1471 г. пал Танжер, значительно усилив позиции Лиссабона в Северной Африке. Португалия больше не является европейским захолустьем – успехи в мореплавании и торговле делают эту небольшую страну широко известной. Баснословная прибыль и выгода привлекают к снаряжению экспедиций в Африку средства богатых венецианских и генуэзских купцов, соседи испанцы, будучи связаны еще не оконченной Реконкистой, недовольно завидуют и мечтают о собственных колониях. Однако далекая Индия и другие экзотические восточные страны остаются по-прежнему далекими и мало отличимыми от мифов и побасенок, которые вовсю рассказывают в припортовых кабачках Европы.
В конце 70-х – начале 80-х годов XV столетия королевский двор поначалу Его Величества Афонсу V Африканского, а потом и Жуана II энергично осаждал всеми доступными средствами молодой настойчивый генуэзец по имени Кристобаль Колон. Его неотступной мыслью, которую он пытался донести до сознания португальских монархов, было достижение Индии путем плавания в западном направлении. Убежденность Колона базировалась на мнении ученого картографа Паоло Тосканелли и набиравшей обороты идеи о шарообразности Земли.
Однако правители Португалии не без основания считали себя специалистами в морском деле и с пока еще благодушным высокомерием советовали генуэзцу немного поостыть и заняться чем-нибудь более полезным. Например, испытать на прочность терпение соседей – короля Фердинанда и королевы Изабеллы. В конце концов, не добившись понимания в Португалии, Колон отправился в соседнюю Испанию, где полным ходом шла подготовка к овладению Гранадой.
В конце 80-хх гг. XV века Португалия сделала еще один большой шаг к достижению цели, поставленной перед ней Энрике Мореплавателем. В 1488 году экспедиция Бартоломеу Диаша открывает далеко на юге мыс, получивший с легкой руки короля Жуана II название мыса Доброй Надежды. Диаш обнаружил, что африканский берег поворачивает к северу – тем самым он достиг южной точки Африки.
Однако еще до успешного возвращения Диаша в Португалию у короля Жуана II появились дополнительная уверенность в правильности выбранной им стратегии поиска Индии. В 1484 году в Лиссабон был доставлен вождь одного из племен, обитавших на берегу Гвинейского залива. Он сообщил, что в 12 месяцах сухопутного пути на восток лежит большое и могущественное государство – очевидно, речь шла об Эфиопии. Не ограничиваясь сведениями, полученными от туземца, который мог и привирать для солидности, король принял решение провести настоящую разведывательную экспедицию.
В Иерусалим были направлены два монаха – Педро Антонио и Педро де Монтаройо – с целью сбора ценной информации в этом городе, являвшемся перекрестком, на котором можно было встретить паломников разного вероисповедания. Прибыв в Иерусалим, монахи смогли вступить в контакт со своими коллегами – монахами из Эфиопии и получить некоторые сведения о странах Востока. Проникнуть далее вглубь Ближнего Востока португальские разведчики не решились, поскольку не владели арабским языком.
Удовлетворенный успешной миссией монахов, прагматичный Жуан II отправил по тому же пути новых разведчиков. В отличие от своих предшественников, Педру де Кавильян и Гонсало ла Павиа бегло говорили по-арабски. Их непосредственным заданием было проникнуть в Эфиопию и достичь Индии. Под видом паломников, что в изобилии направлялись на Восток, обоим королевским разведчикам удалось беспрепятственно достичь Синайского полуострова. Здесь их пути разошлись: де Кавильян через Аден, используя регулярное морское сообщение арабских купцов с Индостаном, смог достичь вожделенной Индии. Он посетил несколько городов, среди которых были Каликут и Гоа.
Вполне возможно, что он был первым португальцем, которому удалось проникнуть в эту часть света. Обратно де Кавильян также вернулся через Аден и прибыл в Каир. В этом городе его уже ждали посланники короля Жуана II – два неприметных еврея, которым путешественник вручил подробнейший отчет обо всём увиденном и услышанном. Де Кавильян настоятельно просил передать королю, что Индии можно достигнуть, двигаясь вдоль побережья Африки. Его товарищу по разведывательной миссии Гонсало ла Павиа повезло меньше – он скончался вдали от родины в Египте.
Не останавливаясь на достигнутом, Педру де Кавильян решил проникнуть и в Эфиопию. Он успешно справился с заданием и настолько пришелся ко двору местного правителя, что, будучи одаренным поместьями, должностями и почестями, женился и там и остался. В 1520 году посланник португальского короля в Эфиопии встретил де Кавильяна в свите негуса. По другим сведениям, португальца умышленно удержали от возвращения в Португалию с целью предотвращения утечки информации.
Направление, в котором следовало искать путь к Индии, в Лиссабоне в принципе уже не подвергалось сомнениям. А вскоре определились и с кандидатом, который возглавит это предприятие. Компетентность такого опытного мореплавателя, как Бартоломеу Диаш, была общеизвестна, однако, возможно, его способности руководителя вызывали некоторые сомнения. При достижении южной оконечности Африки на его кораблях экипажи вышли из повиновения, требуя возвращения в Португалию. И Диаш не смог переубедить своих подчиненных. Нужен был руководитель, менее склонный к компромиссам и уговорам.
Васко да Гама. Грегорио Лопеш, португальский художник конца XV – первой половины XVI века
В 1492 году французские корсары захватили груженную ценным грузом португальскую каравеллу. Провести ответные мероприятия, которые должны были подтолкнуть французского короля к некоторым раздумьям о поведении его подданных, было поручено 32-летнему малоизвестному дворянину по имени Васко да Гама. На быстроходном корабле он побывал в портах Португалии и от имени Жуана II захватил все французские корабли, находящиеся в водах королевства. Тем самым Жуан II мог спокойно угрожать своему французскому коллеге конфискацией товаров, если тот не накажет корсаров. Васко да Гама блестяще справился со сложным поручением.
Успешный взлет карьеры инициативного и умевшего в критических ситуациях вести себя очень жестко португальца пришелся на момент, когда Пиренейский полуостров был взбудоражен известием о возвращении «фантазера» Кристобаля Колона на корабле, груженном всякими экзотическими диковинками. Генуэзцу удалось заручиться поддержкой королевы Изабеллы и отправиться, наконец, в свое легендарное плавание на Запад. Перед своим триумфальным возвращением в Испанию Колон был удостоен торжественной аудиенции и у португальского короля.
Первооткрыватель красочно описывал обнаруженные им земли, многочисленных туземцев, нескольких из которых он вез показать своим покровителям. Он утверждал, что новые территории весьма богаты, правда, количество привезенного из-за океана золота было не очень велико. Колон со свойственной ему настойчивостью утверждал, что достиг если не Индии, то близлежащих территорий, от которых до страны золота и пряностей рукой подать. Прагматичный португальский монарх Жуан II и его многочисленные приближенные, среди которых находился и Васко да Гама, имели все основания усомниться в правильности сделанных генуэзцем выводов.
Всё, что он рассказывал, мало походило на ту информацию об Индии, которая была накоплена при португальском дворе. Не было сомнений, что Колон достиг каких-то неизвестных земель, но с большой долей вероятности к Индии они не имели никакого отношения. Покуда генуэзец заслуженно вкушал плоды своего триумфа и готовился к новой, куда более многочисленной экспедиции за океан, в Лиссабоне решили действовать без промедления. Активность Испании, которая стала теперь не только опасным соседом, изгнавшим мавров за Гибралтар, но и конкурентом в морских и торговых делах, весьма тревожила высшие политически круги Португалии.
Чтобы сгладить острые углы в отношениях двух католических монархий, при посредничестве Папы Римского в июне 1494 года был заключен Тордесильясский мирный договор, разделявший существующие и будущие владения соседей по Пиренейскому полуострову. Согласно заключенному соглашению, все земли и моря, находившиеся в трехстах семидесяти лигах к западу от Островов Зеленого Мыса принадлежат Испании, а к востоку – Португалии.
В 1495 году Жуан II скончался, уступив трон Мануэлу I. Смена власти не повлекла за собой смены внешнеполитического курса. Требовалось достичь Индии в самые кратчайшие сроки. 8 июля 1497 года португальская эскадра из четырех кораблей под командованием Васко да Гамы отправилась в долгий путь вокруг Африки. Сам он держал свой флаг на «Сан-Габриэле». Оставив за кормой хорошо уже известный Гвинейский залив, 23 ноября эскадра обогнула мыс Доброй Надежды и двинулась водами Индийского океана.
Теперь у Васко да Гамы было три корабля – четвертый, который являлся транспортным, пришлось бросить (причина этого неизвестна). В апреле 1498 г. португальцы достигли гавани Малинди. Это было довольно оживленное место, регулярно посещаемое арабскими и индийскими купцами. До цели путешествия, по меркам уже пройденного расстояния, было почти рукой подать.
Однако Васко да Гама не спешил. Будучи не только храбрым человеком, но и способным руководителем, он старался завязать больше контактов с местным населением, добавить больше информации к уже имеющейся в его распоряжении. В Малинди проживала колония индийских купцов, с которыми удалось наладить вполне приемлемые отношения. Они поведали португальцам о близлежащем большом христианском государстве – речь опять шла об Эфиопии. И они же предоставили в распоряжение экспедиции арабского кормчего.
24 апреля эскадра покинула Малинди и двинулась на восток. Благодаря полосе муссонов, 20 мая 1498 года португальские корабли впервые в официальной истории вошли в гавань Каликута. Индия была достигнута, а заветы Энрике Мореплавателя выполнены. С местным раджей был вскоре налажен двухсторонний контакт – в целом индийцы спокойно восприняли вновь прибывших.
Гораздо менее сентиментальными были многочисленные арабские купцы, давно уже облюбовавшие себе место в Каликуте, успешно проводя тут коммерческие операции. Арабы хорошо знали, кто такие на самом деле португальцы, и что им в действительности надо: не поиски «христианских стран», а золото и пряности. Торговля шла довольно бойко, хоть и не без помех. Местное население было куда более цивилизованным, чем африканские туземцы. Тут были невозможны сделки при помощи бус и дешевых зеркалец. Арабы, чуя торговым нутром конкурентов, постоянно интриговали, рассказывая индусам о пришельцах всякие истории разной степени правдивости и свирепости.
Обстановка постепенно накалялась, и осенью 1498 г. экспедиция была вынуждена покинуть индийский берег. Путь в Малинди был не столь благоприятным – этого пункта на африканском побережье корабли Васко да Гамы из-за частых штилей и противных ветров достигли только в начале января следующего, 1499 года. Дав отдых изнуренным, настрадавшимся от голода и болезней командам, неутомимый глава экспедиции двинулся дальше.
Измученные лишениями, голодом и цингой, но чувствующие себя победителями, мореплаватели вернулись в Лиссабон в сентябре 1499 года. Из-за сильного сокращения экипажей один из кораблей, «Сан-Рафаэл», пришлось сжечь. Из более чем 170 человек, покинувших Португалию летом 1497 года, вернулось только 55. Однако, несмотря на потери, экспедиция была признана успешной и вполне окупившейся. Дело даже не в изрядном количестве привезенных экзотических товаров – в распоряжении португальцев теперь был изведанный и однажды уже пройденный в оба конца морской путь в Индию, страну великих богатств и таких же возможностей. Особенно для коммерческих представителей, в чьем распоряжении было огнестрельное оружие и решимость его применять по поводу и без.
Закрепление успеха
Пока Васко да Гама находился в краях, сильно отдаленных от Португалии на восток, весной 1498 года в свою третью экспедицию отправился Христофор Колумб. Его звезда к этому времени несколько потускнела, слава померкла, а улыбки, посылаемые ему королем Фердинандом и его приближенными, утратили былую ширину. Несмотря на казавшиеся убедительными рассказы, настойчивость и упорство, адмирал и вице-король всех Индий выглядел уже не так полновесно. Количество золота и других драгоценностей, которые привозили из вновь открытых земель за океаном, было пока очень скромным, а расходы на экспансию – по-прежнему велики.
Фердинанд вынашивал многочисленные внешнеполитические планы, и ему просто необходимо было золото. Но альтернативы делу, затеянному Колумбом, у Испании не было, и Фердинанд в очередной раз поверил генуэзцу и дал добро на снаряжение третьей экспедиции. В разгар испанских томительных ожиданий полных трюмов золота и пряностей, которые Колумб теперь уж точно привезет из «Индии», на родину вернулся Васко да Гама с убедительными доказательствами того, где на самом деле находится искомая Индия.
Португалия в очередной раз обошла свою соседку в политико-географической гонке. Пока над головой находившегося за океаном Колумба с быстротой тропического шторма собирались тучи, португальцы справедливо решили поторопиться. Началась интенсивная подготовка к большой экспедиции, которая должна была не только упрочить первоначальные успехи Васко да Гамы, но и по возможности позволить закрепиться на берегах далекой и подлинной, в отличие от колумбовой, Индии. Уже в январе 1500 года был назначен руководитель этого масштабного предприятия – им стал прежде нигде особо не замеченный Педру Алвариш Кабрал. Отплытие было назначено на весну.
Продолжение следует...
Автор: Денис Бриг
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти