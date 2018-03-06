Револьверы братьев Наган: Эмиля и Леона

По статьям Сергея Монетчикова и форуму guns.ru

Из комментариев к статье о немецком бесшумном револьвере PDSR 3 выяснилось, что люди помнят только одного из братьев Наган, Леона. Эмиль был забыт, хотя именно благодаря его труду появился всем известный револьвер M1895. Попробуем исправить эту несправедливость, а заодно попробуем проследить весь путь развития револьверов братьев Наган, от первых моделей до последнего самого массового и успешного.В 1859 году старший из братьев Эмиль предложил младшему, Леону, организовать предприятие, специализацией которого стали бы ремонт и производство промышленного оборудования. Несмотря на весьма неплохо идущие дела молодой компании братьев Наган, постепенно специальность поменялась, и уже через непродолжительное время больший объем работ был связан с ремонтом револьверов, винтовок и ружей других производителей.Разумеется, что только один ремонт не мог удовлетворить молодых конструкторов. Видя несовершенство конструкций тех образцов оружия, которые попадали к ним в руки, братья начали вести разработку своего собственного оружия, сконцентрировав свое внимание на винтовках. Именно тогда компания братьев Наган получила свое имя «Fabrique d'Armes Emile et Leon Nagant». Несмотря на то, что винтовки братьев Наган были во многом проще и дешевле в производстве, ничего принципиально нового конструкторы предложить на рынке не смогли. Чтобы отвоевать себе место среди оружейных компаний с известными именами, нужно было придумать что-то, что превосходило бы по своим характеристикам другие образцы. Конструкторы даже заручились поддержкой Сэмюеля Ремингтона: посетив их производство, он дал высокую оценку как самому предприятию, так и разработкам конструкторов, заключив с ними договор на производство своих винтовок и карабинов в Европе. Братья Наган с разрешения американского конструктора несколько модернизировали затвор его оружия, и винтовка с затвором Ремингтона — Нагана была принята на вооружение армии Люксембурга.Эта маленькая победа конструкторов дала им возможность заявить о себе как о полноценных оружейниках, и уже в скором времени ими был разработан примитивный, но зато до безобразия дешевый двуствольный пистолет для бельгийской жандармерии. Так, братья полностью переключились с длинноствольного оружия, а так как на тот момент основным короткоствольным оружием был револьвер, то именно за разработку револьверов конструкторы взялись уже более серьезно.В 1877 году в армии Бельгии встал вопрос о замене не самого удачного револьвера Шамело-Дельвинь, и как раз к этому же времени Эмиль Наган патентует свой револьвер с ударно-спусковым механизмом двойного действия и выталкивателем-шомполом, который был закреплен на рамке оружия и убирался в ось барабана после выполнения своих функций.После ряда доработок этот револьвер был передан на конкурс для армии Бельгии, и уже с первых дней испытаний оставил конкурентов позади. Цельная рамка оружия позволяла использовать более мощные боеприпасы без вреда для самого револьвера, а отдельные элементы конструкции были элементарно более удобные и надежные. Ключевую роль сыграла также и цена оружия: несмотря на то, что конструкция УСМ была не самой простой, а сам револьвер требовал большого количества металла высокого качества, братья Наган предлагали его поставлять по стоимости меньшей, нежели конкуренты.Как несложно догадаться, револьвер М1878 был принят на вооружение армией Бельгии. Это оружие стало личным для уорент-офицеров, военнослужащих старшего сержантского состава, а в последующем этот же револьвер стал основным оружием конной жандармерии Бельгии.Револьвер был предложен под патрон, разработанный братьями Наган. Патрон состоял из металлической гильзы, в которую была помещена свинцовая безоболочечная пуля калибром 9,4 миллиметра и массой 12 грамм. Начальная скорость пули, выпущенной из револьвера, достигала 200 метров в секунду. Сам же револьвер представлял собой достаточно тяжелое оружие. Масса револьвера равнялась 1,1 килограмма. Общая длина оружия составляла 270 миллиметров при длине ствола 140 миллиметров. Питался револьвер из барабана с 6 каморами.Данный револьвер, разработанный Эмилем Наганом, стал отправной точкой в дальнейшем развитии оружия этого класса у братьев. Все последующие модели, так или иначе, базировались именно на этом первом успешном револьвере. Всем известная откидывающаяся вбок «дверка» для экстракции стреляных гильз и снаряжения барабана револьвера новыми патронами появилась именно в этом варианте оружия.Не всегда оружие идет по пути развития, иногда это и путь деградации. В модели револьвера М1878 ударно-спусковой механизм был двойного действия. Несмотря на относительно низкую стоимость, которую предложили братья Наган, высшие военные чины посчитали, что оружие слишком хорошее для вооружения им всех поголовно. Конструкторам было предложено отказаться от ударно-спускового механизма двойного действия и разработать более дешевый револьвер с УСМ одинарного действия. Так появился револьвер под обозначением М1883.Братья-оружейники значительно упростили ударно-спусковой механизм оружия, сделав его одинарного действия. Внешне револьвер можно было отличить только по барабану, поверхность которого стала гладкой без долов. В целом же характеристики оружия не поменялись, если забыть о том, что теперь перед каждым выстрелом нужно было взводить курок вручную, зато изменилась стоимость оружия, хоть и не значительно.Несмотря на то, что ударно-спусковой механизм лишился отдельных элементов за счет более тяжелого барабана револьвера, масса оружия осталась неизменной и равнялась 1,1 килограмма. Длина револьвера равнялась все тем же 27 сантиметрам при четырнадцатисантиметровом стволе. Патрон использовался все тот же 9,4х22.Еще одной модификацией револьвера М1878 стал револьвер М1884 Luxemburg. В армии этого небольшого государства на вооружении стояли винтовки с затворами Ремингтона, улучшенными и произведенными братьями Наган. Видимо, удовлетворение от сотрудничества и конечного продукта сыграли в пользу того, что когда встал вопрос о замене в своей армии револьверов, военные чиновники Люксембурга снова обратились к бельгийцам.Главной проблемой было то, что военные ни под каким предлогом не хотели переходить на патрон предлагаемый братьями, потому новые револьверы были разработаны под другой боеприпас – шведский 7,5х23. Правда конструкторам удалось «протолкнуть» и свой боеприпас, но об этом чуть ниже.Для Люксембурга Эмиль разработал сразу три модели оружия: с обозначением Officer, Safety, Gendarme.Первый представлял собой военный револьвер, с обозначением Officer и по сути был все тем же М1878, но под новый патрон.Стоит сразу привести характеристики используемого боеприпаса, чтобы было понятно, почему Люксембург так сопротивлялся нагановскому боеприпасу. Как понятно из обозначения патрона, длина гильзы равняется 23 миллиметрам при диаметре пули 7,5 миллиметра. Сама пуля была уже в медной оболочке и имела массу в 7 грамм. Начальная скорость при выстреле из револьвера М1884 Luxemburg составляла 350 метров в секунду. Если сравнивать с тем, что предлагали братья Наган, то и сравнивать нечего, преимущества шведского патрона очевидны. Но вернемся к револьверу.Револьвер Nagant М1884 Luxemburg Officer имел все ту же массу в 1,1 килограмма, все ту же длину ствола в 140 миллиметров при общей длине 270 миллиметров. То есть конструкторы, просто уменьшили каморы барабана и заменили ствол револьвера.Более интересной была модель с обозначением Safety. Ни для кого не секрет, что идеальный баланс в оружии, между максимальной безопасностью и постоянной моментальной готовностью применения, сразу после извлечения, достигнут именно в револьверах. Однако даже этого показалось мало в Люксембурге. Для оружия, которое использовалось для охраны гражданских объектов и тюрем, была заказана специальная модификация револьвера М1884, в конструкции которой был предусмотрен неавтоматический предохранитель от случайного выстрела. Спору нет, с огнестрельным оружием лучше лишний раз перестраховаться, но предохранитель у револьвера — это уже перебор.Конструктивно предохранитель представлял собой рычаг, который блокировал барабан оружия, тем самым нажатие на спусковой крючок становилось невозможно произвести, равно, как и взвести вручную курок. Фиксировался переключатель при помощи дополнительной детали, крепящейся на рамке оружия. Характеристики револьвера остались такими же, как и у варианта оружия Officer, только масса увеличилась на 70 граммов.Как уже говорилось выше, конструкторам удалось уговорить люксембуржцев на использование своего патрона в одном из вариантов револьвера М1884. Этим револьвером стал Nagant М1884 Luxemburg Gendarme, который, как понятно из названия оружия, предназначался для правоохранительных органов.Главной отличительной особенностью этого револьвера стал более длинный ствол, который пришлось увеличить из-за еще одного интересного требования со стороны заказчика. Дело в том, что жандармерия Люксембурга попросила сделать возможным установку штыка на револьвер. Какой толк был от тонкого штыка длиной всего 10 сантиметров остается только загадкой, а вот проблемы он вызывал вполне известные. Крепление штыка мешало удобному использованию шомпола-выталкивателя стреляных гильз, именно по этой причине и был удлинен ствол оружия. Помимо более длинного ствола, револьвер можно было узнать по гладкой поверхности барабана.Удлинение ствола на мизерную, казалось бы, величину в 20 миллиметров, существенно отразилось на точности оружия, но и другие параметры револьвера изменились. Так, его масса стала равняться 1140 граммам без штыка. Длина ствола составляла 160 миллиметров. Общая же длина, соответственно, выросла на те же 20 миллиметров и стала равняться 290 миллиметрам. Как уже было сказано ранее, питался револьвер патронами 9,4х22.В процессе работы над револьверами для Люксембурга у Эмиля Нагана начали появляться проблемы со зрением. Сказывалась и долгая работа с документами и чертежами при недостаточном освещении и возраст конструктора. Пока старший из братьев поправлял свое здоровье, младший не сидел сложа руки и разработал новый ударно-спусковой механизм двойного действия, который был не только более дешевым в производстве, но и более совершенным. Одно то, что в старом ударно-спусковом механизме братьев Наган использовалось целых 4 пружины, говорит, что развиваться еще было куда.Именно такое развитие и предложил Леон. В его УСМ вместо четырёх использовалась только одна пружина, а отдельные разные элементы старой конструкции стали одной целой деталью. Несомненно, в производстве сложные детали обходились дороже, но их меньшее количество с лихвой компенсировало это, сделав общий результат более дешевым. Кроме того, значительно повысилась надежность оружия, которое теперь выдерживало самое варварское обращение.Помимо более совершенного и дешевого ударно-спускового механизма револьвера, Леон основательно поработал над рамкой револьвера, убрав лишний металл там, где нагрузки при выстреле были минимальны, что привело к облегчению оружия.Наконец, благодаря Леону был подвергнут модернизации патрон 9,4х22, который стал снаряжаться бездымным порохом, и получил пулю в медной оболочке, что обратно же благоприятно отразилось на общих характеристиках револьвера. Интересным моментом является то, что изначально Леон планировал разработать оружие под патрон 7,5х23, но взвесив потери от продаж боеприпасов и проблемы с продвижением оружия в армии и правоохранительных органах, где использовался боеприпас 9,4х22, было решено модернизировать свой собственный боеприпас. Как оказалось в последующем, разработка нового револьвера под патрон 7,5х23 не была напрасной.Новое оружие было предложено армии Бельгии, в которой с радостью приняли новый более дешевый револьвер с ударно-спусковым механизмом двойного действия, да еще более надежный и легкий. К слову, все три варианта оружия, которые стояли на вооружении армии прослужили до конца Первой мировой войны и были заменены только из-за используемого боеприпаса.Новый револьвер имел массу 940 грамм. Его длина составляла все те же 270 миллиметров при длине ствола 140 миллиметров.Может сложиться впечатление, что Эмиль мешал своим авторитетом младшему брату, на самом же деле это вовсе не так. Все предыдущие разработки конструкторов были совместной работой, авторство же принято присуждать тому, на чье имя был зарегистрирован тот или иной патент. Разногласие у братьев возникли чуть позже, и хотя разногласия и касались оружейной компании, они не имели к огнестрельному оружию никакого отношения.Как уже было сказано ранее, Леон Наган изначально разрабатывал новый револьвер под патрон 7,5х23, но отказался от этого боеприпаса в пользу модернизации собственного патрона. Однако наработки не были потрачены впустую. Уже через год Швеция объявила конкурс на новый револьвер для своей армии под патрон именно 7,5х23, единственно требование, под которое не подходил уже практический готовый револьвер Леона, – это длина оружия. Решение проблемы оказалось простейшим: ствол был укорочен со 140 до 114 миллиметров. Соответственно, общая длина стала равняться 244 миллиметрам, а не 235, как написано во многих справочниках: кроме ствола в оружии ничего не изменилось, и рамка осталась прежней. Масса нового револьвера составляла 770 грамм, он получил обозначение Nagant M1887 Swedish. Конкурс на новое короткоствольное оружие для армии, как не сложно догадаться, он выиграл.Этот же револьвер может обозначаться Nagant М1891 Serbian, под этим именем оружие было принято в Сербии. Такое же оружие имеет и еще одно название – Nagant M1893 Norwegian, под этим именем он был принят на вооружение в Норвегии и абсолютно ничем не отличался от шведского варианта револьвера.На основе револьвера М1878/1886 были сделаны варианты под другие боеприпасы, а именно под 11,2х20 и 11,2х22 для Бразилии и Аргентины соответственно. Эти револьверы уже имели ствол в 140 миллиметров и длину 270, масса же составляла 980 грамм. Обозначаются эти револьверы Nagant M1893 Brazilian и Nagant M1893 Argentinian.Несмотря на то, что Эмиль Наган отошел от управления компанией и больше времени уделял восстановлению подорванного здоровья, его слепота только прогрессировала. Возможно, не привыкши сидеть без дела, а возможно, желая оставить значимый след в истории до того, как он станет полностью слепым, конструктор начал работу над последним своим револьвером.Одним из главных недостатков револьверов является прорыв пороховых газов между стволом и барабаном оружия в момент выстрела. Такое нерациональное использование порохового заряда не могло быть не замечено оружейниками и многие пытались его минимизировать.В 1892 году Эмиль Наган регистрирует несколько патентов, среди которых можно найти вариант ударно-спускового механизма, заставляющего «накатиться» барабан револьвера на ствол оружия и патрон с глубоко посаженной пулей внутри. Именно эти наработки стали основой для нового револьвера, который получил обозначение М1892, но не выпускался серийно.В серию оружие не пошло из-за того, что именно этот револьвер был представлен на конкурсе на новое короткоствольное оружие для Российской армии. Все силы конструкторов были направлены на то, чтобы на этот раз победить, после проигрыша в конкурсе на новую винтовку. В процессе улучшения револьвера и Эмиль, и Леон шли на самые различные ухищрения, ведь всем известна фраза, что ствол револьвера Наган М1895 можно изготовить из отбракованных стволов винтовки Мосина. Был изменен изначальный патрон оружия, ствол и все это заслуженно было вознаграждено победой.Гонка за контрактом от русской армии окончательно подорвала здоровье Эмиля и после победы в конкурсе, он ушел на заслуженную пенсию в 1896 году. Именно это событие и можно считать тем, которое затерло его имя в истории. С 1896 года оружейная компания была переименована с «Fabrique d'Armes Emile et Leon Nagant» на «Fabrique d'Armes Leon Nagant». Почему имело место быть изменение названия компании сказать с уверенностью сложно. Возможно, причиной стало то, что Леон Наган видел перспективу в развитии автомобилестроения, в то время как Эмиль оставался верен огнестрельному оружию. После модели револьвера М1895 оружейная компания уже Леона Нагана не смогла порадовать ничем принципиально новым, сконцентрировавшись на разработке легковых автомобилей, а не нового оружия. В 1900 году Леон Наган скончался в возрасте 67 лет. Эмиль с его подорванным здоровьем и уже фактически полной слепотой не мог заменить брата даже как руководитель компании.Так в 1900 году на пост руководителей компании Наган стали дети Эмиля – Шарль и Морис. Правда, нужно сделать оговорку, что дети были уже далеко не дети, а состоявшиеся мужчины, которые принимали и ранее самое активное участие в делах компании.Так же, как и их дядя Леон, они видели будущее компании в автомобилестроении, но и оружейное дело не забрасывали, правда, для них оно было на втором плане.Из всех разработок детей Эмиля Нагана можно выделить только одну модель револьвера, заслуживающую внимания, а именно Nagant M1910. По своей сути это был револьвер М1895, но с одним существенным отличием – его барабан откидывался в правую сторону для перезарядки, что существенно ускоряло данный процесс. К сожалению, такое обновление оружия немного опоздало, так как револьверы серьезно были потеснены самозарядными пистолетами.Масса револьвера разработанного детьми Эмиля Нагана составляла 795 граммов. Длина оружия равнялась 240 миллиметров при длине ствола 110 миллиметров. Питался револьвер из барабана с семью каморами патронами 7,62х38.В 1914 году производство оружия и боеприпасов в компании Nagant было прекращено. Первая мировая война и общий низкий спрос на автомобили после нее не дали развиться компании на рынке автомобилей. В 1930 году компания, основанная Эмилем и Леоном Наганами, закрылась.