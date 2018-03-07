Винтовка Уоррена Эванса. Двоюродная бабушка пистолетов-пулемётов "Calico" и "Бизон"

Для многих людей, увлекающихся огнестрельным оружием, далеко не на последнем месте стоит такой параметр, как вместимость магазина. По какой-то непонятной причине многие отдают предпочтение оружию, способному выстрелить как можно больше раз без замены магазина, забывая при этом, что магазин нужно еще и пополнять боеприпасами. Добавим к этому еще и более сложную конструкцию магазина большой вместимости, которая обычно присутствует, и все получается совсем не так радужно, как это показано в компьютерных играх. Ведь там магазины, видимо, снаряжает еще несколько человек за камерой, они же, наверное, таскают все оружие и подают его при необходимости.При всем при этом есть и другое мнение. Для многих магазины большей вместимости — это большое зло, с которым нельзя мириться. Но и это мнение нельзя назвать верным. Для короткого боя, когда достаточно только снаряженных магазинов, большая вместимость оных существенно расширяет возможности, если противник вооружен оружием с магазинами меньшей вместимости. Скажем так, выносить вердикт стоит при условии учета множества переменных, начиная от класса оружия и заканчивая конкретной ситуацией и возможными вариантами ее развития.Одним из самых популярных отечественных образцов ручного огнестрельного оружия с магазином достаточно большой вместимости является пистолет-пулемет «Бизон». Необычный вид оружия и конструкция его магазина сделали данный пистолет-пулемет весьма узнаваемым даже людьми, не интересующимися оружием. В этом нет ничего удивительного: в момент появления этого оружия его преподносили как прорыв в отечественной оружейной промышленности, вскользь упоминая о ПП Calico.Но что если я вам скажу, что в руках русского матроса можно было увидеть винтовку с подобием шнекового магазина еще в 1878 году, задолго до популярных ныне пистолетов-пулеметов с похожими по устройству магазинами? Надеюсь, таким утверждением заинтересовал, потому давайте познакомимся с двоюродной бабушкой пистолета-пулемета «Бизон» — винтовкой Эванса.С началом использования металлических гильз в патронах на рынке огнестрельного оружия стали массово появляться винтовки и карабины, которые могли похвастаться большой вместимостью магазина. Старушка Европа в плане нововведений хоть и старалась быть в центре внимания, но угнаться за США не могла. Именно в США во второй половине XIX века появилось множество уникальных образцов оружия, которые могли похвастаться не только своей интересной конструкцией, но и неплохими характеристиками, неплохими для своего времени, разумеется.Стоит отметить, что, несмотря на огромное количество новых, весьма перспективных образцов оружия того времени в США, только единицы попадали на рынок и получали хоть какую-то известность и распространение, и среди этих единиц была и винтовка Эванса.Уоррен Эванс не был ни потомственным оружейником, ни конструктором по образованию, более того, его специальность была очень далека от мира огнестрельного оружия – он был дантистом. Тем не менее, ни отсутствие технического образования, ни высокий уровень конкуренции среди оружейников не помешали ему создать оружие с одной из интереснейших систем питания.Как ни странно, но основной идеей при начале проектирования новой винтовки был не магазин оружия, а система запирания канала ствола, которая, чего кривить душой, была очень схожа с работой системы запирания Спенсера – качающийся затвор, приводимый в действие рычагом. Тем не менее, схожесть конструкций не помешала получить Уоррену Эвансу патент на свою затворную группу в 1868 году. С получением патента, конструктор-самоучка не развернул производство нового оружия, прекрасно понимая, что оно не выдержит конкуренции. Для новой винтовки нужно было придумать что-то новое, чего не было у других, что обеспечило бы этому оружию гарантированный успех. Именно такой «фишкой» оружия стал магазин увеличенной вместимости. Интересным моментом стало то, что конструктор не патентовал свой магазин отдельно, а запатентовал затворную группу, которая помимо перезарядки оружия, приводила в действие механизм магазина. Возможно, причина этого скрывается в том, что сама конструкция магазина была придумана еще в Древней Греции, но, само собой, она не применялась для подачи боеприпасов для питания огнестрельного оружия.С получением последнего патента Уоррен Эванс со своим братом решил наладить выпуск нового оружия, что и было сделано в 1873 году. На базе предприятия по производству сельскохозяйственного оборудования было развернуто производство винтовок Эванса, сама же новая оружейная компания была названа Evans Rifle Manufacturing Company. Для того, чтобы дать оценку масштабу производства, достаточно только сказать, что трудились в новой оружейной компании всего 25 человек. Вроде бы смешно, особенно по современным меркам, когда над каждым рабочим стоят толпы «эффективных» менеджеров. Однако это не помешало компании выпустить более 12 тысяч единиц винтовок в очень коротки сроки, получить госзаказ от ВМФ США, поставлять свое оружие во время русско-турецкой войны и нацелиться с гарантированным успехом на гражданский рынок. То есть, можно с уверенностью говорить, что талант человека не ограничивался только способностями конструктора, но и в управлении предприятием он себя показал как весьма неплохой организатор. К сожалению, о том, каким он был дантистом, история умалчивает.Для того, чтобы закрыть все ниши на рынке, винтовки производились в трех вариантах: для гражданского рынка, а также военные варианты в виде винтовки и карабина. Принципиально они абсолютно ничем не отличались, разнилась только вместимость магазина и длина ствола.Первым делом Эванс предложил свое оружие армии США, где от него отказались. Причиной отказа стал боеприпас, который использовался в оружии. Дело в том, что на тот момент Эванс предлагал свои винтовки и карабины, питающиеся патронами его собственной разработки. Предложенный Эвансом патрон состоял из металлической гильзы длиной 25,4 миллиметра, безоболочечной свинцовой пули массой 13 грамм и двух грамм пороха. Начальная скорость пули составляла 255 метров в секунду, что даже по тем временам был весьма средний результат. Обозначался данный патрон как .44 Evans.Собственный вариант патрона был главной ошибкой конструктора, так как ни у кого не было желания переходить на новый патрон, да и развернуть производство нового боеприпаса в таком масштабе, чтобы обеспечить нужды потенциального заказчика, Эванс не мог. Как в последующем оказалось, оружие можно было легко адаптировать практически под любые боеприпасы. Было бы намного более логичным разработать винтовку под распространенные в то время боеприпасы, а уже потом, с приходом определенного успеха ввести свой собственный патрон, но ошибок не делает только тот, кто вообще ничего не делает. Помимо боеприпаса, армию США не устраивало и то, что в магазине патроны не фиксировались, из-за чего оружие превращалось в погремушку, но с этим недостатком ничего нельзя было сделать, без уменьшения надежности подачи боеприпасов. В последующем, конструктор сделал варианты своего оружия под патроны .44-40 и .44 S&W RussianЗато оружием заинтересовались в ВМФ. Данные винтовки начали приобретать как личное оружие экипажа. Кстати, по одной из версий, именно таким путем винтовки Эванса впервые попали в руки русских матросов. Одно из приобретаемых Российской Империей судов было укомплектовано этим оружием. Новые винтовки настолько понравились, что был даже заказ, не только для русского флота, но и для армии, которому не суждено было быть выполненным, но об этом чуть ниже.Настоящий успех оружие получило во время русско-турецкой войны, это второй путь, по которому винтовки и карабины попали в руки наших соотечественников, правда, в виде трофейного оружия. Как уже было сказано выше, магазинными винтовками и карабинами Эванса очень заинтересовались в Российской Империи, а деньги, вырученные от продажи оружия ВМФ США и поставок во время русско-турецкой войны, позволяли конструктору расширить производство для обеспечения нужд достаточно крупной армии. В 1879 году конструктором были продемонстрированы винтовка и карабин под патрон .44 Russian, которые полностью удовлетворили потенциального заказчика. Сразу же, после ознакомления с оружием, был составлен список требований, которые вносили в винтовки и карабины чисто косметические изменения. Начались даже переговоры о заключении контракта, на производство и поставку этого оружия в российскую армию, но… оружейная компания Evans Rifle Manufacturing Company закрылась.Вернее сказать, оружейную компанию закрыли. Все в том же 1879 году Оливер Винчестер выкупил у Эванса и патенты и производство, после чего производство было закрыто, а патенты более нигде не использовались. До тех пор пока оружие только набирало популярность, а производственные мощности компании были небольшими, крупные представители оружейного рынка не обращали внимания на небольшую оружейную компанию и новое оружие. Однако, как только появилась угроза потери насиженных мест, Винчестер поступил как раньше: купил и просто выбросил более перспективный проект, нежели проекты его собственной компании.Сложно представить сумму, с которой мог согласиться Эванс, при условии, что на носу были поставки оружия в одну из крупнейших стран. У него была возможность не только заработать достаточно большие деньги, но и оставить свое имя в истории наряду с известными оружейниками. Возможно, предложение было одно из тех, от которых невозможно отказаться, что вполне было в духе Оливера Винчестера, но сейчас остается только гадать, так как никакой вразумительной информации, само собой, нет.Так оружие стало «жертвой» компании Винчестер, как и схожая по конструкции затворной группы винтовка Спенсера, как и десятки других перспективных разработок. Но эта тема о «пострадавших» от Оливера Винчестера достойна отдельной статьи, вернемся к винтовке Эванса.Как уже было написано выше, основой конструкции оружия стал качающийся затвор, управляемый рычагом, схожий с затвором Спенсера. Как и у винтовок Спенсера, подача боеприпасов осуществлялась из магазина, встроенного в приклад оружия. Так, при открывании затвора стреляная гильза извлекалась из патронника и скатывалась сама, в процессе извлечения, либо выпадала при закрытии затвора, толкаемая новым патроном.Нужно сказать, что в то время магазины, расположенные в прикладе винтовок, были достаточно «модным» явлением. Многие предрекали, что в будущем именно в прикладе и будет расположен магазин оружия, а все остальное доживает свои последние дни. В принципе, такие рассуждения вполне логичны, ведь приклад используется максимум для хранения чистящих принадлежностей, но время и дальнейшее развитие ручного огнестрельного оружия решили иначе.Главной особенностью новой винтовки стал ее магазин. Реализован он несколько иначе, чем современные шнековые магазины, но суть остается та же – спиральное расположение боеприпасов и их подача при повороте вала, удерживающего патроны. Конструкция называемая «Архимедов винт» и является магазином для данного оружия. Внутри полой трубки расположена неподвижная направляющая, завитая по спирали. По центру расположен вращающийся вал с четырьмя долами для удержания боеприпасов. Нужно отметить, что сам вал может быть любой «звездообразный» в поперечном разрезе, все зависит от габаритов боеприпасов и самого магазина.Работает это все следующим образом. После того как был произведен выстрел, стрелок отпирает затвор за рычаг, в этот момент происходит экстракция стреляной гильзы и она укладывается на поддон, выполненный отдельной деталью с правой стороны ствольной коробки. Одновременно с экстракцией стреляной гильзы движущийся наискосок выступ в теле затвора упирается в одну из граней вала магазина оружия. Его движение заставляет вал провернуться чуть менее, чем на 90 градусов. В процессе поворота вала магазина, абсолютно все патроны упираются донцами гильз в спиральную направляющую и сдвигаются на четверть своей длины вперед. Таким образом, когда затвор полностью открыт, на пути его движения появляется донце гильзы нового патрона. В момент, когда стрелок закрывает затвор, тело затвора входит в паз на валу магазина, выравнивая его и толкая новый патрон в патронник.В первых вариантах магазинных винтовок Эванса, гильзы выбрасывались через отверстие в ствольной коробке, с правой стороны оружия. В последующем, это отверстие закрыли крышкой, которая двигалась вместе с затвором винтовки. Таким образом, винтовка была полностью защищена от пыли, когда затвор оружия был закрыт.Снаряжение магазина патронами после израсходования осуществлялось по одному патрону, через отверстие на затыльнике приклада. Причем, после того как новый патрон был вставлен, стрелку нужно было потянуть за рычаг затвора, и так для каждого нового патрона, вставляемого в магазин.Вот такая простая конструкция, без пружин, без мелких трудно изготовляемых деталей сделала возможной размещение большого количества боеприпасов при сохранении малых габаритов оружия.Главным достоинством магазинной винтовки дантиста Эванса был ее вместительный магазин. Военные варианты винтовки и карабина могли выстрелить 36 раз без пополнения боезапаса. Гражданский вариант имел магазин меньшей вместимости – 24 патрона. Если говорить о вместимости магазина оружия с точки зрения его практической пользы на поле боя, то один опытный стрелок мог произвести 36 выстрелов за 19 секунд, 10 стрелков уже делали 360 выстрелов за то же время. Во времена, когда боевые столкновения проходили между идущими стенка на стенку противниками, десять стрелков с таким оружием, в буквальном смысле, выкашивали все перед собой в очень короткий промежуток времени. Преимущества такой скорострельности без пауз на пополнение магазина были очевидны, однако были и минусы.Как ни странно, но главным минусом винтовок Эванса был обратно же их магазин. Снаряжение магазинов было не самым быстрым и удобным – после того как был вставлен новый патрон приходилось приводить в движение затвор оружия, что отнимало много времени. Но не это было главным недостатком магазинных винтовок Эванса. Главным отрицательным моментом было то, что магазин нельзя было пополнить боеприпасами в полном объеме, пока не были израсходованы патроны после предыдущего пополнения магазина. Например, из 36 патронов было израсходовано только 10 и появилось время пополнить магазин оружия. Стрелок заталкивал новый боеприпас в магазин, тянул за рычаг затвора, магазин проглатывал новый патрон, но вместе с тем винтовка «выплевывала» один из еще не использованных боеприпасов. Таким образом, для того чтобы пополнить магазин своей винтовки до максимальной вместимости, стрелку нужно было переместить старые патроны из начала в конец магазина, по одному, а после добавить к ним новые, так чтобы между ними не оказалось пустых промежутков. Иначе говоря, и при полном снаряжении магазина, и при его пополнении приходилось 36 раз мучить рычаг затвора, затрачивая на процедуру фактически одинаковые промежутки времени.Стоит упомянуть о том, что в некоторых источниках встречается описание винтовки, с откидной крышкой для снаряжения магазина оружия. Такая конструкция действительно существенно ускорила бы перезарядку и упростила пополнение еще не пустого магазина новыми боеприпасами. Однако, кроме текстовых упоминаний такой конструкции, лично мне не удалось найти ни одного изображения с этой откидной крышкой. Так что вполне возможно, что такое устройство либо неточность при переводе, либо же речь идет о единичных вариантах оружия, но явно не массовое явление для винтовок Эванса.Кто бы что ни говорил, а далеко не все удачные конструкции оружия находят свое место в истории. Винтовка Эванса прекрасно демонстрирует, что под действием ряда обстоятельств, оружие, весьма перспективное и превосходящее, по отдельным своим параметрам, другие образцы такого же класса своего времени, может быть забыто, как и конструктор его спроектировавший. Конечно, можно ссылаться на то, что, может быть, оружие было не настолько уж и хорошим, раз оно не заняло известное место в истории. Но принятие на вооружение ВМФ США, поставки винтовки во время русско-турецкой войны, ее распространение на гражданском рынке, заинтересованность оружием в Российской Империи и, в конце концов, действия Оливера Винчестера говорят совершенно об обратном.Не соверши Уоррен Эванс ошибки с разработкой оружия на базе своего собственного патрона, возможно, данная винтовка могла стать на вооружение армии США, а имея на руках крупные и, главное, регулярные заказы, можно было обзавестись как финансовыми возможностями, так и соответствующими знакомыми, чтобы можно было что-то противопоставить Винчестеру. Тем не менее, даже со своим собственным патроном оружие сумело поучаствовать и в военном конфликте, и послужить на государственной службе, не говоря уже о гражданском рынке. По разным источникам, магазинной винтовкой дантиста Эванса обладали такие персонажи из истории, как Буффало Билл, Кит Карсон и другие. Так что свой след в истории оружие все-таки оставило, пускай и известно оно в большинстве своем только любителям Дикого Запада и тем, кто интересуется историей оружия.Возможно, не вмешайся Оливер Винчестер в дела Evans Rifle Manufacturing Company, мы бы сейчас знали еще одного крупного производителя огнестрельного оружия с историей. Возможно, и отечественное оружие могло пойти по другому пути развития с широким применением шнековых магазинов, но, к сожалению, все закончилось, так толком и не начавшись.