Коалиция во главе с США готовит гибридный удар по Сирии. «Зелёные береты» замечены у «эль-бабского плацдарма»
С приходом 20-х чисел февраля интенсивность обмена беспощадными дипломатическими и военно-политическими ударами между Москвой и Западом достигла критической отметки. Как и ожидалось, обострение коснулось всех без исключения животрепещущих вопросов, по которым между сторонами образовались линии геополитического «разлома», обусловленные оголтелым стремлением Вашингтона заполучить тотальный геостратегический и экономический контроль над евразийским континентом. Вне всяких сомнений, ситуация на сирийском и донбасском театрах военных действий продолжает формировать так называемою «тектоническую основу» этих сложных и трудно предсказуемых геополитических сдвигов. Но если на Донбассе мы можем пронаблюдать лишь завершающий этап подготовки к локальному наступательному броску на некоторых операционных направлениях, сопровождающийся абсолютными псевдоперемириями, то картина в Сирийской Арабской Республике куда более близка к развязке.
Так, в провинциях Идлиб и Алеппо турецкая армия, а также курируемые из Анкары оппозиционно-террористическая «Свободная сирийская армия» (FSA) и террористическая ячейка «Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) не оставляют попыток установить контроль над курдским кантом Африн посредством взятия центрального города Африн в тактический «котёл». Выгодно используя в качестве наступательного «костяка» силы FSA в «идлибском гадюшнике», Анкара рассчитывает заблокировать «нубльский перешеек» через города Захра и Телль-Рифат, но подобная стратегия определённо приведёт к прямому столкновению с Сирийской Арабской Армией, что чревато крайне серьёзными последствиями.
В данном случае Дамаск и Москва сделали весьма достойный упреждающий ход, дав командованию ВС Сирии отмашку на введение в Африн внушительного контингента сирийских проправительственных ополченцев NDF («National Defence Forces»), вооружённых сотнями единиц стрелкового, ручного противотанкового вооружения, а также ПТРК советского и российского производства. Результат заметен уже сегодня: несмотря на некоторое продвижение ССА в районе Раджу и Джандариса, заняты лишь 12-15-километровые участки территории кантона на юго-западном и западном операционных направлениях, в то время как горный участок кантона (от Айн аль-Хаджар до Сулакли) остаётся под надёжным контролем сирийских ополченцев и курдских Отрядов народной самообороны YPG/YPJ. Тем не менее, судя по распространяющейся среди ближневосточных СМИ информации, ВС Турции перебрасывают на границы Африна новые конвои с бронетехникой и артиллерией для обеспечения ещё большего численно и военно-технического перевеса над афринскими курдам, что уже в ближайшие 2-3 недели потребует от Дамаска введения подразделений регулярной сирийской армии во избежание потери всех северных территорий.
Куда более тревожные новости продолжают приходить из окрестностей Хушама и Салхии, расположенных на восточном берегу Евфрата (в 5 км от русла великой реки), а также из Восточной Гуты. В первом случае, имеют место регулярные столкновения сирийских ополченцев с проамериканскими курдскими подразделениями SDF («Сирийских демократических сил»), представляющих ключевой армейский костяк Сирийского Курдистана (Рожавы). Заранее отметим, что имея огромную идеологическую и ментальную общность с афринскими курдами, военно-политический вектор находящихся в Манбидже и Хасеке курдов базируется исключительно на поддержке из Вашингтона, как политической, так и военно-технической. Локальные столкновения с отрядами «Сирийских демократических сил» под Дейр-эз-Зором участились сразу после нашумевшего инцидента с авиаударом «Ганшипов» (воздушных артиллерийских батарей непосредственной поддержки войск AC-130), тактических истребителей F-15E и ударных вертолётов AH-64D «Apache Longbow» и РСЗО HIMARS по сирийским ополченцам. Сирийские и другие ближневосточные источники утверждают, что проправительственные отряды ополченцев САА производили разведывательно-поисковые действия близ курдского нефтеперерабатывающего завода Эль-Эзба без согласования с территориальным штабом САА и вопреки предупреждениям со стороны полевых командиров SDF, сделанным по радиосвязи.
Как бы там ни было, имела место серьёзная агрессия со стороны ВВС США. Более того, вечером 2 марта тактическая авиация ОВВС коалиции вновь нанесла удары по опорным пунктам этих же подразделений САА в городах Хушам, Маррат и Хатлах, на что указывает новостной блок тактической онлайн-карты syria.liveuamap.com. Ситуация откровенно накаляется и начинает приобретать контуры грядущей широкомасштабной эскалации с участием SDF и «Новой сирийской армии» — с одной стороны и Сирийской Арабской Армии/ «Хезболлы» — с другой. Первая сторона традиционно будет поддерживаться Военно-воздушными силами и Корпусом морской пехоты США, вторая должна вступить в противостояние при поддержке ВКС России. И, поверьте, у американской армии и курдов из SDF, вместе с основанной Пентагоном группировкой «Новая сирийская армия» («Армия севера Сирии»), есть большой резон для небольшой, но высокоинтенсивной и победоносной войны на западном берегу Евфрата. Ведь подконтрольные американцам и SDF нефтяные поля Аль-Эзба, Табия, Аль-Омар и Аль-Джафра не являются в Сирии единственными и уникальными.
Также в качестве главной цели начала прямого противостояния с Сирийской Арабской Армией в южной части мухафазы Дейр-эз-Зор американцы могут рассматривать взятие под свой контроль стратегически важного города Абу-Кемаль с дальнейшим выходом к 55-километровой «зоне безопасности» США вокруг военной базы Ат-Танф. Таким образом, используя в качестве штурмового «кулака» курдские отряды SDF и смешанные подразделения NSA, Вашингтон планирует убить сразу двух зайцев: перекрыть транспортную «артерию», соединяющую Дамаск с Ираном и Ираком, а также занять нефтеносные территории провинции Хомс. Может возникнуть вполне логичный вопрос: каким образом созданная Штатами из террористов ИГИЛ «Новая сирийская армия» и SDF планируют «пробить» 160-километровый участок (контролируется сирийской армией) от русла Евфрата до западных рубежей 55-километровой «зоны безопасности» близ Ат-Танфа? Ответить на этот вопрос можно после ознакомления с тактической ситуацией на границе между провинциями Хомс и Дейр-эз-Зор.
Здесь мы видим уцелевший анклав ИГИЛ (официально — неконтролируемую территорию), протянувшийся на 148 км от населённого пункта Куббат эз-Зубаях до водохранилища Файдат эль-Джаб. Несмотря на пустынную местность, данный анклав псевдохалифата так и не был зачищен от боевиков за всё время проведения совместной операции САА и ВКС России, поскольку куда более приоритетным было наступление на игиловские укрепрайоны вдоль русла Евфрата (от Дейр-эз-Зора до Абу-Кемаля). Позднее же большая часть подразделений 5-го штурмового корпуса САА, Корпуса Стражей Исламской революции и «Сил Тигра» бригадного генерала Сухель Аль-Хасана была в спешном порядке переброшена к удерживаемой протурецкими боевиками FSA и «ан-Нусрой» провинции Идлиб, где возникла необходимость укрепления обороны линии фронта между городами Алеппо и Абу-Духур. В итоге, анклав ИГ в Хомсе и Дейр-эз-Зоре может стать отличным плацдармом для планируемого наступления SDF и НСА в западном направлении.
Примечательной деталью в этом сложном хитросплетении является то, что боевики так называемого «западнобережного котла ИГ» находятся практически в безвыходном положении: рано или поздно, после разрешения ситуации с «Идлибским гадюшником», этот анклав также будет зачищен. Следовательно, находящиеся в осаде террористы готовы будут без боя сдать территорию на западном берегу Евфрата курдским отрядам SDF и другим проамериканским группировкам в обмен на сохранение их жизни и вступление в ряды «Армии севера Сирии». Именно по этой причине мы сегодня и наблюдаем участившиеся случаи столкновения между САА и курдами близ Евфрата, а также попытки ВВС США спровоцировать крупный региональный конфликт за счёт периодических ракетных ударов по военным объектам проправительственных сил близ Дейр-эз-Зорао. Предпоследний инцидент произошёл 27 февраля, когда после попытки осуществить скоротечную наступательную операцию в направлении ГПЗ Коноко, подразделения сирийской армии и ополченцев оказались под массированным ударом ВВС США, что по совершенно понятным причинам вызвало ответные ракетные пуски со стороны средств ПВО сирийской армии. Обстановка в Дейр-эз-Зоре становится крайне «взрывоопасной», и командование ВВС предпринимает сегодня массу усилий для выработки casus belli в планируемой эскалации.
Одними из наиболее значимых звеньев в цепочке грядущей «сирийской развязки» являются переброска в район укрепрайона Ат-Танф (55-километровой зоны безопасности) 600 военнослужащих Сил специальных операций США, усиленных механизированным подразделением, а также движущаяся в направлении Переднеазиатского региона амфибийно-десантная корабельная группировка ВМС США, прошедшая Гибралтарский пролив 1 марта 2018 года.
Официальная версия прибытия группы ССО США в Ат-Танф, озвученная для международных СМИ, предполагает обыкновенный контроль пограничных переходов на сирийско-иорданском и сирийско-иракском участках границы. Но количество в 600 военнослужащих, плюс бронетехника и уже имеющиеся в Ат-Танфе батареи высокоточных реактивных систем залпового огня HIMARS, способные обеспечить высокоэффективную непосредственную поддержку штурмовых подразделений непонаслышке, навивают на массу размышлений об истинных планах применения усиленного американского контингента в Ат-Танфе.
Было бы крайне наивно предполагать, что столь внушительные силы будут использоваться лишь для прикрытия пары-тройки КПВВ; на лицо планирующаяси военная операция против правительственных войск Сирии. Снова обращаемся к карте syria.liveuamap.com, где видим, что от северные окрестности 55-километровой зоны безопасности являются для американских спецназовцев отличным плацдармом как для «броска» в направлении «западнобережного анклава ИГ» (для вышеописанного совместного с SDF беглого захвата южных территорий провинций Хомс и Дейр-эз-Зор), так и для возможного прорыва 70-километрового «коридора» к крупнейшему оппозиционному анклаву в северной части провинции Дамаск, откуда будет крайне удобно начать наступление в направлении в направлении Восточной Гуты. И что самое примечательное, план одной из подобных операций ССО, КМП и ВВС США уже может лежать на столе у Дональда Трампа, главы оборонного ведомства США Джеймса Мэттиса, а также начальника Центрального командования США Джозефа Вотела.
Немаловажным фактором здесь является и то, что прямая военная поддержка боевиков FSA («Свободной сирийской армии») в Восточной Гуте является последним и наиболее осуществимым на сегодняшний день шансом Трампа сохранить свои рейтинги хотя бы на уровне 35 — 40%, особенно после распространения среди ведущих мировых СМИ информации об обретении оперативной боевой готовности уникальными гиперзвуковыми ракетными комплексами «Кинжал» и «Авангард». Естественно, возможный удар «Томагавками» по подразделениям Сирийской Арабской Армии близ Восточной Гуты, а затем наступательная операция ССО и КМП США планируются с надеждой на невмешательство ВКС России, как это и произошло в ситуации с ударом по авиабазе Шайрат, а также с учётом сосредоточения наиболее боеспособных частей сирийской армии в северной части провинции Алеппо (на границе с «Идлибским гадюшником» и кантоном Африн), что в общем счёте должно многократно ослабить боевую устойчивость САА перед возможным наступлением FSA и американских ССО со стороны Ат-Танфа и лагеря беженцев Рукбан.
Также в течение недавно анонсированной на заседании Совбеза ООН резолюции о 30-дневном прекращении огня, подконтрольные Штатам в Восточной Гуте боевики «Свободной сирийской армии» постараются сделать всё возможное и невозможное для обвинения правительственных сил в использовании химического оружия. В частности, несмотря на весьма успешную наступательную операцию «Сил Тигра» в районе городов Нашабия, Хош эд-Давахира и Мисраба, боевики «ан-Нусры» и ССА в Хош аль-Ашари, Замалке, Арбине и Думе готовятся к провокации с использованием химического оружия, ответственность за что планируется переложить на сирийский режим. По замыслу Белого дома, это должно позволить западной коалиции обвинить САА в жёстком нарушении резолюции ООН о 30-дневном прекращении огня с одновременным применением запрещённого оружия, после чего и могут последовать так необходимые Вашингтону ракетные удары, о которых недавно говорили постпред США при ООН Н. Хейли, глава британского МИДа Б. Джонсон и президент Франции Э. Макрон.
Даже в том случае, если «Силы Тигра» и другие подразделения правительственных сил Сирии успеют зачистить Восточную Гуту от боевиков вооружённой оппозиции и «ан-Нусры» до обнародования очередной «пробирки Колина Пауэлла», Пентагон сохранит возможность перепроецировать свой классический обвинительный сценарий применительно к ситуации в любом другом анклаве сирийской вооружённой оппозиции (от района Даръа до «котла» FSA в северной части провинции Дамаск и аналогичного «Растанского котла» в Хомсе); и это не говоря уже о планах столкнуть лбами САА с «Сирийскими демократическими силами» NSA в Дейр-эз-Зоре.
Нельзя назвать случайностью или обыкновенной ротацией и прибытие в акваторию Средиземного моря мощной амфибийно-десантной корабельной ударной группировки ВМС США, ордер которого представлен: универсальным десантным кораблём (УДК) класса «Уосп» LHD-7 USS «Iwo Jima, десантн-вертолётным кораблём-доком LPD-21 USS «New York» класса «San-Antonio», а также десантным кораблём LSD-51 «Oak Hill» класса «Харперс Ферри». Несмотря на то, что издание «Интерфакс» указывает на переброску группировки в зону ответственности 5-го оперативного флота ВМС США, расположенную в Индийском океане и Персидском заливе, в реальности амфибийно-штурмовой корабельный ордер находится в пределах акватории Средиземного моря; более того, группировка объединится с кораблями ОВМС НАТО и 6-го оперативного флота ВМС США в рамках озвученного командованием ВМС США «поддержания безопасности на море» в Средиземноморском регионе. Очевидно, что группировка формируется в случае оперативного реагирования на кризисные для Вашингтона ситуации на сирийском театре военных действий. Если кого-либо удивляет такое мнение, необходимо подробно ознакомится с возможностями оперативно созданного военно-морского соединения.
Десантный катер на воздушной подушке LCAC у доковой камеры универсального десантного корабля LHD-7 USS «Iwo Jima». Также можно видеть палубный многоцелевой штурмовик модификации AV-8B+ «Hurrier II Plus», способный вести воздушный бой на средних дальностях благодаря установленной БРЛС AN/APG-65 и возможности применения УРВБ AIM-120C
Один только универсальный десантный корабль LHD-7 USS «Iwo Jima» способен доставлять на отдалённые театры военных действий (в пределах 16 тыс. км) полноценный и хорошо оснащённый экспедиционный батальон морской пехоты численностью порядка 1900 — 2200 военнослужащих, 3 десантных катера на воздушной подушке LCAC или 12 штатных ДКА LCM, либо 61 плавающая БТР AAV7A1. Десантное авиакрыло может быть представлено как конвертопланами MV-22B/C в количестве более 10 ед. (обладающие уникальной гибкостью в плане молниеносной доставки 240 и более пехотинцев на дальность 725 км за один вылет), так и 30 транспортно-десантными вертолётами различных типов. В качестве ударно-штурмового авиакрыла для непосредственной поддержки подразделений МП на побережье могут использоваться от 6 до 20 штурмовиков вертикального взлёта и посадки AV-8B «Hurrier» (обычно до 8 машин) и ударные вертолёты AH-1Z. Ещё 4 катера LCAC и 1200 морских пехотинцев может разместиться на LPD-21 и LSD-21. Итого 2 отлично укомплектованных экспедиционных батальона МП численностью 3100 человек + внушительный тактический авиационный компонент воздушной поддержки. Внезапное развёртывание такой группировки по определению не может предназначаться для обыкновенного поддержания безопасности морских путей в мирное; подобные миссии чаще возлагаются на экипажи одиночных патрульных катеров, фрегатов или эсминцев. Наблюдаем ярко выраженную подготовку Объединённых ВС коалиции во главе с США к эскалации широкомасштабного многостороннего конфликта.
Ещё более непредсказуемым образом продолжает развиваться тактическая ситуация в северной части провинции Алеппо. На этот раз тревожные вести приходят из подконтрольного Пентагону курдского района Манбидж — единственного плацдарма проамериканских «Сирийских демократических сил» на западном берегу Евфрата. Все мы хорошо помним, как Реджеп Эрдоган откровенно блефовал, выдумывая для турецких и зарубежных средств массовой информации наполеоновские планы по вытеснению курдов из Манбиджа, а затем и северных территорий САР на восточном берегу Евфрата. По факту же возможностей и смелости хватило лишь на атаку афринских отрядов YPG/YPJ, на вооружении которых не было ничего, кроме ручных противотанковых средств и ПТРК. За всё время с начала проведения варварской операции «Оливковая ветвь», по Манбиджу были нанесены лишь 5-7 артиллерийских и ракетно бомбовых ударов. В итоге, после появления наблюдательных пунктов ВС США близ турецкой границы и официального отказа Пентагона от выведения из Манбиджа своих войсковых подразделений, артиллерийские удары и попытки прорыва западных и северных оборонительных рубежей Манбиджа со стороны турецкой армии и ребелов были прекращены.
Тем не менее, Центральное командование США решило не останавливаться на достигнутом, и уже 4 марта, со ссылкой агентства «Aleppo Media Center», на зарубежных и российских новостных ресурсах появилась информация о прибытии в населённый пункт Курт Виран подразделений Сил специальных операций США. Новость достаточно неожиданная, учитывая, что Генштаб ВС Турции уже более сдержанно и с опаской относится к планированию наступления на подразделения SDF в Манбидже. Какова может быть цель переброски элитного подразделения американской армии в этот регион? Для этого вновь взглянём на тактическую карту северной части мухафазы Алеппо.
Небезынтересным моментом является то, что подразделения ССО выдвинулись не на сирийско-турецкий участок границы западнее Кобани, а именно в деревню Курт Виран, расположенную на линии соприкосновения между территорией Азаза (подконтрольна протурецким формированиям CCA) и курдским районом Манбиджа. Во-первых, из этого района американские военные и SDF могут легко контролировать жизненно важную для «Эль-Бабского плацдарма» автомагистраль «Кирсанли — Кабасин», по которой «Свободная сирийская армия» получает военно-техническую поддержку со стороны Турции. Во-вторых, расположенные близ линии соприкосновения высоты Казалат и Боксаз дают возможность организовать огневой контроль «Эль-Бабского плацдарма» с его низменным рельефом в случае принятия решения о прорыве «коридора» в кантон Африн.
Такой план исключаться не может, поскольку официально Дамаск так и не ввёл части Сирийской Арабской Армии в Африн, и американцы с SDF по-прежнему могут воспользоваться «Афринским козырем», войдя в курдский кантон раньше, чем это сделает сирийская армия на официальном уровне. В-третьих, ССО и КМП США могут смело поддержать SDF в противостоянии с протурецкими отрядами на «Эль-Бабском плацдарме», не оглядываясь на недовольство Анкары, поскольку боевые действия будут происходить на территории провинции Алеппо, на которую не распространяется турецкий суверенитет. Как следствие, Эрдогану и его окружению останется лишь «скрежетать зубами», и ни о каком внутренатовском военном конфликте между Вашингтоном и Анкарой не может быть и речи. Дураков в «пятиугольном здании» оборонного ведомства США дураков нет, и на открытый конфликт с ВС Турции Штаты вряд ли подпишутся...Вот вам и хитрое решение о переброске американских спецназовцев в деревню Курт Виран.
На фоне вышеописанной подготовки западной коалиции во главе с США к попытке силового установления контроля сразу над несколькими проправительственными сирийскими регионами, Москва сделала отличный «ход конём», обнародовав для мировых СМИ ранее неизвестные образцы многоцелевого гиперзвукового ракетного вооружения наземного и воздушного базирования. Заявление Владимира Путина о передаче нескольких гиперзвуковых ракет «Кинжал» на опытно-боевое дежурство в одну из частей ВКС в Южном военном округе явно было сделано не просто так, а с намёком на недопустимость попыток Объединённых ВС коалиции причинить какой-либо ущерб российской военной инфраструктуре в САР, ведь базирование «Кинжала» в Крыму или Краснодарском крае позволяет осуществить молниеносный ответный удар по силам коалиции в Восточном Средиземноморье или в южной части Сирии. (дистанция от ЮВО до САР составляет менее 1000 км).
Но и в этом случае Москве не стоит расслабляться. Естественно, никакого прямого ракетного удара по АвБ Хмеймим или Тартусу со стороны коалиции опасаться не стоит. Вашингтон, Тель-Авив, Париж и Лондон могут переиграть ситуацию в свою пользу, базируясь на отсутствии прямой защиты сирийской армии силами наших Воздушно-космических сил. Обвинив Дамаск во всех смертных грехах (использовании химического оружия, фосфорных бомб и кассетных суббоеприпасов), они постараются запустить в САР эскалационную сеть гибридных столкновений, оказав прямую огневую поддержку всем оппозиционным и террористическим силам (FSA, SDF, «Армия севера Сирии», «ан-Нусра» и т.д.). Все факты сейчас указывают лишь на это.
Источники информации:
https://riafan.ru/1031581-siriya-novosti-4-marta-07-00-vostochnaya-guta-protiv-proizvola-boevikov-ssha-napravili-sso-na-sever-aleppo
http://www.interfax.ru/world/601873
https://riafan.ru/1030786-siriya-ssha-perebrosili-600-specnazovcev-i-bronetekhniku-v-at-tanf
http://nevskii-bastion.ru/lhd-1-wasp-usa/
http://bastion-karpenko.ru/lpd-17-san-antonio/
Автор: Евгений Даманцев
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