Коалиция во главе с США готовит гибридный удар по Сирии. «Зелёные береты» замечены у «эль-бабского плацдарма»

Десантный катер на воздушной подушке LCAC у доковой камеры универсального десантного корабля LHD-7 USS «Iwo Jima». Также можно видеть палубный многоцелевой штурмовик модификации AV-8B+ «Hurrier II Plus», способный вести воздушный бой на средних дальностях благодаря установленной БРЛС AN/APG-65 и возможности применения УРВБ AIM-120C

Источники информации:

https://riafan.ru/1031581-siriya-novosti-4-marta-07-00-vostochnaya-guta-protiv-proizvola-boevikov-ssha-napravili-sso-na-sever-aleppo

http://www.interfax.ru/world/601873

https://riafan.ru/1030786-siriya-ssha-perebrosili-600-specnazovcev-i-bronetekhniku-v-at-tanf

http://nevskii-bastion.ru/lhd-1-wasp-usa/

http://bastion-karpenko.ru/lpd-17-san-antonio/