Оружейная экзотика. Винтовки и карабины JARD
JARD – это американская оружейная компания из Айовы, о ее существовании знают в основном в США, остальным любителям стрелкового оружия данный бренд не скажет практически ничего. В то же время компания JARD представляет на рынке очень обширный модельный ряд различных винтовок и карабинов, которые определенно заслуживают внимания, а некоторые из них являются настоящей оружейной экзотикой. К примеру, карабин JARD J68 под пистолетный патрон, выполненный в компоновке булл-пап.
Компания JARD была основана сравнительно недавно, она появилась в 2000 году. Компанию основал стрелок-практик Дин Ван Марел, который решил попробовать свои собственные силы еще и на поприще поставщика различных тюнингованных ударно-спусковых механизмов для разных моделей стрелкового оружия. Стоит отметить, что предложенные им ударно-спусковые механизмы понравились многим, поэтому компания JARD смогла заслужить хорошую репутацию уже в самом начале своего становления. Компания базируется в городе Шелдон (штат Айова), можно сказать, что это оружейная компания из американской глубинки с самобытной историей и интересными моделями оружия.
Со временем глава компании раскрыл в себе и конструкторский талант, благодаря которому небольшая компания из Айовы сумела стать поставщиком собственных и достаточно оригинальных моделей огнестрельного оружия: винтовок, карабинов, а также настолько популярных в США своих вариаций на тему бессмертной автоматической винтовки AR-15 под патроны центрального и бокового воспламенения, но, самое главное, различные модели оружия в компоновке булл-пап не только под патроны винтовочного или промежуточного калибра, но и под пистолетные боеприпасы.
Как отмечают авторы специализированного оружейного портала all4shooters.com, компания JARD обладает полноценным станочным парком со всем необходимым оборудованием, вплоть до производства стволов, что и позволяет производить собственные модели оружия. На предприятии реализован принцип «делаем все сами, вплоть до последнего винта».
Винтовки AR от JARD
Было бы странно представить себе американского производителя оружия, в продуктовой линейке которого не было бы своей вариации американского бестселлера AR. Американская полуавтоматическая винтовка под патрон 5,56х45 мм AR-15 давно превратилась в один из символов штатов. Она производится серийно с 1963 года. Винтовка поступает в продажу в качестве гражданского оружия (пока еще не запрещена, но в свете последних новостей, американское оружейное законодательство все-таки могут ждать перемены), оружия для охоты и самообороны. Помимо этого различные варианты винтовки AR-15 являются штатным оружием американской полиции.
Как и большое количество других американских оружейных компаний, наряду с большим ассортиментом комплектующих для винтовок семейства AR. Компания JARD осуществляет серийное производство собственного клона знаменитой AR-15. При этом речь идет не о бездумном копировании удачной винтовки. Модель, представленная Ван Марселем, обладает рядом особенностей, которые выделяют винтовку JARD из череды многочисленных АR-образных полуавтоматических винтовок. К примеру, модель J16 калибра .223 Rem (5,56х45 мм) оснащена скелетным складывающимся вправо прикладом, который делает оружие очень компактным, в то время как трубка возвратной пружины у большей части классических клонов винтовок AR-15/M16, а также карабина М4 не позволяет обеспечить наличие складного приклада. Помимо всего прочего компания JARD предлагает покупателям свои версии винтовок AR в необычных калибрах, которые способствуют дополнительному привлечению внимания потребителей.
Одной из последних новинок компании в необычном калибре является модель JARD J450 под патрон .450 Bushmaster. Данный патрон был получен путем раскатки гильзы калибра 6,5 мм (.284) под тяжелую 11-мм пулю весом порядка 16 грамм. Благодаря этому шагу полуавтоматические винтовки АR получили боеприпас, обладающий феноменальной дульной энергией при умеренной силе отдачи. При этом компания JARD предлагает популярные винтовки семейства AR и в других калибрах: .243 WSSM, .25 WSSM (J18), .22, (J22), .223 Wylde (J19C и «канадская» J48), .17HMR/WSM (J71), а также необычную «пистолетную» версию J23 калибра .223 Wylde с коротким стволом и без приклада.
«Болтовики»
В ассортименте компании JARD имеется и целая серия магазинных винтовок семейства J70 с болтовым затвором. Болтовой затвор – это сокращенное название продольно-скользящего затвора с ручным поворотом рукоятки. Затворы такого типа помогают стрелку осуществлять запирание канала ствола за счет захода запирающих (боевых) выступов стебля затвора в противолежащие пазы ствола или ствольной коробки оружия. Благодаря особенностям и простоте конструкции подобные затворы позволяют выдерживать большое давление пороховых газов, что позволяет использовать более убойные патроны.
Винтовки семейства JARD J70 с поворотным затвором, запирающимся на 3 боевых упора доступны американским покупателям в вариантах с длинной и короткой ствольной коробкой. Среди представленных моделей есть и нестареющая охотничья классика с единой ложей, выполненной в стиле модели Remington 700, но встречаются и более интересные версии с пистолетной рукояткой, тактическим прикладом и необычайно тонким цевьем. Последние модели больше ориентированы на спортсменов и снайперов. При этом винтовки семейства J70 представляют собой некий конструктор, из которого при желании можно собрать готовый образец, исходя из предпочтений и вкусов покупателя.
Малокалиберные винтовки
В ассортименте компании JARD, помимо всего прочего, имеются отличные ударно-спусковые механизмы к популярным в США самозарядным малокалиберным карабинам Ruger 10/22. Такое оружие в штатах достаточно распространено и продается миллионными партиями, так как помогает молодежи получить необходимые навыки обращения с оружием и приобщиться к стрельбе. При этом компания также решила выйти на рынок со своей моделью, представив покупателям достаточно симпатичную винтовку J1022 по патрон .22LR (5,6х15,6 мм) – малокалиберный унитарный патрон кольцевого воспламенения. Данная модель оснащается сменными стволами, планкой типа Пикатинни и разными вариантами оформления ложи.
В схеме Булл-пап
К визитным карточкам компании JARD и моделям, которые справедливо привлекают к себе массу внимания, относят сконструированное Дином Ван Марелом семейство самозарядного оружия, выполненного в компоновке булл-пап. В основе семейства лежит идея «единого короба» (шасси), которое выполняет одновременно роль ствольной коробки, кожуха ствола, цевья и приклада. Такое решение позволило на выходе получить технологичную и простую конструкцию, что нашло отражение в довольно умеренной цене карабинов и винтовок JARD. Похожий подход использовали и британцы, когда создавали пистолет-пулемет STEN, стоимость которого обычно не превышала 10 долларов за штуку.
При этом потребитель может сэкономить еще и на боеприпасах, выбрав модель JARD J68 под пистолетный патрон (пистолетные боеприпасы отличаются меньшей стоимостью по сравнению с винтовочными). Данный карабин доступен сразу под три варианта патронов – 9х19 мм, .40 S&W и .45 ACP, возможно использование стандартных магазинов от пистолета Glock. Экстракция гильз при стрельбе производится вниз, поэтому карабином одинаково удобно могут пользоваться и правши, и левши. В верхней части ствольной коробки оружия установлена длинная планка Пикатинни, ствол венчает несъемный дульный тормоз-компенсатор. Также на карабине представлены слоты крепления M-LOK (модульная системе крепежа дополнительных аксессуаров на оружие, разработана компанией Magpul).
Благодаря компоновке булл-пап производителям удалось создать довольно компактную модель оружия. Общая длина карабина JARD J68 не превышает 667 мм, длина ствола – 432 мм. Вес – 3,4 кг в версии под 9-мм патрон. Любопытно, что все три модели J68 под разные патроны продаются по одинаковой стоимости и обойдутся покупателю в 899,95 доллара.
Помимо J68 в линейке компании JARD имеются и другие модели огнестрельного оружия в компоновке булл-пап. К примеру, интерес для российской аудитории может представлять модель JARD J12 – это гладкоствольный карабин 12-го калибра, который может использоваться с магазинами от российских карабинов «Сайга» ижевского производства. Полуавтоматическая модель JARD J56 выполнена в калибре .223 Wylde, питание патронами осуществляется из стандартных магазинов от винтовок семейства AR. В свою очередь модель J1023 в калибре .22LR представляет собой специальное шасси для переделки карабинов типа Ruger 10/22 в стрелковое оружие, выполненное в компоновке булл-пап.
Главный калибр
Своеобразной вишенкой на торте в товарной линейке компании JARD является самозарядная крупнокалиберная винтовка J51 под патрон .50 BMG (12,7х99 мм). Данная модель также построена в идеологии «единого короба» во всех смыслах этого значения. При взгляде на винтовку на ум приходит знаменитое немецкое выражение «quadratisch, praktisch, gut». При этом винтовка была выполнена не в компоновке булл-пап, так как ее 10-зарядный магазин находится перед пистолетной рукояткой. Данная модель пришла на смену прежней полуавтоматической винтовке JARD J50, которая появилась на рынке еще в 2008 году, долгое время ее можно было назвать флагманом данной фирмы из Айовы. При создании 12,7-мм винтовки J50 конструкторы использовали систему автоматику аналогичную AR15/M16, адаптировав ее под использование мощного крупнокалиберного патрона 12,7х99 мм. Масса винтовки составляла примерно 11,5 кг, питание осуществлялось из отъемных коробчатых магазинов, рассчитанных на 5 патронов.
В этом плане новая винтовка J51, внешне обладающая узнаваемым обликом благодаря другим моделям JARD, выполненным в компоновке булл-пап, привлекает в первую очередь своей небольшой массой, которая нехарактерна для винтовок такого калибра. При общей длине винтовки 1473 мм и длине ствола 762 мм она обладает небольшим весом, всего 9,07 кг, что само по себе представляется большим достижением без учета других характеристик данной модели.
Источники информации:
https://www.all4shooters.com/ru/strelba/ruzhya/JARD-vintovki-iz-Ayovy
http://weaponscollection.com/2013/08/23/j50-krupnokalibernaya-snayperka.html
https://www.kalashnikov.ru/novyj-karabin-j68-v-komponovke-bullpap
http://www.jardinc.com
Материалы из открытых источников
Компания JARD была основана сравнительно недавно, она появилась в 2000 году. Компанию основал стрелок-практик Дин Ван Марел, который решил попробовать свои собственные силы еще и на поприще поставщика различных тюнингованных ударно-спусковых механизмов для разных моделей стрелкового оружия. Стоит отметить, что предложенные им ударно-спусковые механизмы понравились многим, поэтому компания JARD смогла заслужить хорошую репутацию уже в самом начале своего становления. Компания базируется в городе Шелдон (штат Айова), можно сказать, что это оружейная компания из американской глубинки с самобытной историей и интересными моделями оружия.
Со временем глава компании раскрыл в себе и конструкторский талант, благодаря которому небольшая компания из Айовы сумела стать поставщиком собственных и достаточно оригинальных моделей огнестрельного оружия: винтовок, карабинов, а также настолько популярных в США своих вариаций на тему бессмертной автоматической винтовки AR-15 под патроны центрального и бокового воспламенения, но, самое главное, различные модели оружия в компоновке булл-пап не только под патроны винтовочного или промежуточного калибра, но и под пистолетные боеприпасы.
Как отмечают авторы специализированного оружейного портала all4shooters.com, компания JARD обладает полноценным станочным парком со всем необходимым оборудованием, вплоть до производства стволов, что и позволяет производить собственные модели оружия. На предприятии реализован принцип «делаем все сами, вплоть до последнего винта».
Винтовки AR от JARD
Было бы странно представить себе американского производителя оружия, в продуктовой линейке которого не было бы своей вариации американского бестселлера AR. Американская полуавтоматическая винтовка под патрон 5,56х45 мм AR-15 давно превратилась в один из символов штатов. Она производится серийно с 1963 года. Винтовка поступает в продажу в качестве гражданского оружия (пока еще не запрещена, но в свете последних новостей, американское оружейное законодательство все-таки могут ждать перемены), оружия для охоты и самообороны. Помимо этого различные варианты винтовки AR-15 являются штатным оружием американской полиции.
Как и большое количество других американских оружейных компаний, наряду с большим ассортиментом комплектующих для винтовок семейства AR. Компания JARD осуществляет серийное производство собственного клона знаменитой AR-15. При этом речь идет не о бездумном копировании удачной винтовки. Модель, представленная Ван Марселем, обладает рядом особенностей, которые выделяют винтовку JARD из череды многочисленных АR-образных полуавтоматических винтовок. К примеру, модель J16 калибра .223 Rem (5,56х45 мм) оснащена скелетным складывающимся вправо прикладом, который делает оружие очень компактным, в то время как трубка возвратной пружины у большей части классических клонов винтовок AR-15/M16, а также карабина М4 не позволяет обеспечить наличие складного приклада. Помимо всего прочего компания JARD предлагает покупателям свои версии винтовок AR в необычных калибрах, которые способствуют дополнительному привлечению внимания потребителей.
J16, фото: jardinc.com
Одной из последних новинок компании в необычном калибре является модель JARD J450 под патрон .450 Bushmaster. Данный патрон был получен путем раскатки гильзы калибра 6,5 мм (.284) под тяжелую 11-мм пулю весом порядка 16 грамм. Благодаря этому шагу полуавтоматические винтовки АR получили боеприпас, обладающий феноменальной дульной энергией при умеренной силе отдачи. При этом компания JARD предлагает популярные винтовки семейства AR и в других калибрах: .243 WSSM, .25 WSSM (J18), .22, (J22), .223 Wylde (J19C и «канадская» J48), .17HMR/WSM (J71), а также необычную «пистолетную» версию J23 калибра .223 Wylde с коротким стволом и без приклада.
«Болтовики»
В ассортименте компании JARD имеется и целая серия магазинных винтовок семейства J70 с болтовым затвором. Болтовой затвор – это сокращенное название продольно-скользящего затвора с ручным поворотом рукоятки. Затворы такого типа помогают стрелку осуществлять запирание канала ствола за счет захода запирающих (боевых) выступов стебля затвора в противолежащие пазы ствола или ствольной коробки оружия. Благодаря особенностям и простоте конструкции подобные затворы позволяют выдерживать большое давление пороховых газов, что позволяет использовать более убойные патроны.
J70, фото: jardinc.com
Винтовки семейства JARD J70 с поворотным затвором, запирающимся на 3 боевых упора доступны американским покупателям в вариантах с длинной и короткой ствольной коробкой. Среди представленных моделей есть и нестареющая охотничья классика с единой ложей, выполненной в стиле модели Remington 700, но встречаются и более интересные версии с пистолетной рукояткой, тактическим прикладом и необычайно тонким цевьем. Последние модели больше ориентированы на спортсменов и снайперов. При этом винтовки семейства J70 представляют собой некий конструктор, из которого при желании можно собрать готовый образец, исходя из предпочтений и вкусов покупателя.
Малокалиберные винтовки
В ассортименте компании JARD, помимо всего прочего, имеются отличные ударно-спусковые механизмы к популярным в США самозарядным малокалиберным карабинам Ruger 10/22. Такое оружие в штатах достаточно распространено и продается миллионными партиями, так как помогает молодежи получить необходимые навыки обращения с оружием и приобщиться к стрельбе. При этом компания также решила выйти на рынок со своей моделью, представив покупателям достаточно симпатичную винтовку J1022 по патрон .22LR (5,6х15,6 мм) – малокалиберный унитарный патрон кольцевого воспламенения. Данная модель оснащается сменными стволами, планкой типа Пикатинни и разными вариантами оформления ложи.
В схеме Булл-пап
К визитным карточкам компании JARD и моделям, которые справедливо привлекают к себе массу внимания, относят сконструированное Дином Ван Марелом семейство самозарядного оружия, выполненного в компоновке булл-пап. В основе семейства лежит идея «единого короба» (шасси), которое выполняет одновременно роль ствольной коробки, кожуха ствола, цевья и приклада. Такое решение позволило на выходе получить технологичную и простую конструкцию, что нашло отражение в довольно умеренной цене карабинов и винтовок JARD. Похожий подход использовали и британцы, когда создавали пистолет-пулемет STEN, стоимость которого обычно не превышала 10 долларов за штуку.
J68, фото: jardinc.com
При этом потребитель может сэкономить еще и на боеприпасах, выбрав модель JARD J68 под пистолетный патрон (пистолетные боеприпасы отличаются меньшей стоимостью по сравнению с винтовочными). Данный карабин доступен сразу под три варианта патронов – 9х19 мм, .40 S&W и .45 ACP, возможно использование стандартных магазинов от пистолета Glock. Экстракция гильз при стрельбе производится вниз, поэтому карабином одинаково удобно могут пользоваться и правши, и левши. В верхней части ствольной коробки оружия установлена длинная планка Пикатинни, ствол венчает несъемный дульный тормоз-компенсатор. Также на карабине представлены слоты крепления M-LOK (модульная системе крепежа дополнительных аксессуаров на оружие, разработана компанией Magpul).
Благодаря компоновке булл-пап производителям удалось создать довольно компактную модель оружия. Общая длина карабина JARD J68 не превышает 667 мм, длина ствола – 432 мм. Вес – 3,4 кг в версии под 9-мм патрон. Любопытно, что все три модели J68 под разные патроны продаются по одинаковой стоимости и обойдутся покупателю в 899,95 доллара.
Помимо J68 в линейке компании JARD имеются и другие модели огнестрельного оружия в компоновке булл-пап. К примеру, интерес для российской аудитории может представлять модель JARD J12 – это гладкоствольный карабин 12-го калибра, который может использоваться с магазинами от российских карабинов «Сайга» ижевского производства. Полуавтоматическая модель JARD J56 выполнена в калибре .223 Wylde, питание патронами осуществляется из стандартных магазинов от винтовок семейства AR. В свою очередь модель J1023 в калибре .22LR представляет собой специальное шасси для переделки карабинов типа Ruger 10/22 в стрелковое оружие, выполненное в компоновке булл-пап.
Главный калибр
Своеобразной вишенкой на торте в товарной линейке компании JARD является самозарядная крупнокалиберная винтовка J51 под патрон .50 BMG (12,7х99 мм). Данная модель также построена в идеологии «единого короба» во всех смыслах этого значения. При взгляде на винтовку на ум приходит знаменитое немецкое выражение «quadratisch, praktisch, gut». При этом винтовка была выполнена не в компоновке булл-пап, так как ее 10-зарядный магазин находится перед пистолетной рукояткой. Данная модель пришла на смену прежней полуавтоматической винтовке JARD J50, которая появилась на рынке еще в 2008 году, долгое время ее можно было назвать флагманом данной фирмы из Айовы. При создании 12,7-мм винтовки J50 конструкторы использовали систему автоматику аналогичную AR15/M16, адаптировав ее под использование мощного крупнокалиберного патрона 12,7х99 мм. Масса винтовки составляла примерно 11,5 кг, питание осуществлялось из отъемных коробчатых магазинов, рассчитанных на 5 патронов.
J51, фото: jardinc.com
В этом плане новая винтовка J51, внешне обладающая узнаваемым обликом благодаря другим моделям JARD, выполненным в компоновке булл-пап, привлекает в первую очередь своей небольшой массой, которая нехарактерна для винтовок такого калибра. При общей длине винтовки 1473 мм и длине ствола 762 мм она обладает небольшим весом, всего 9,07 кг, что само по себе представляется большим достижением без учета других характеристик данной модели.
Источники информации:
https://www.all4shooters.com/ru/strelba/ruzhya/JARD-vintovki-iz-Ayovy
http://weaponscollection.com/2013/08/23/j50-krupnokalibernaya-snayperka.html
https://www.kalashnikov.ru/novyj-karabin-j68-v-komponovke-bullpap
http://www.jardinc.com
Материалы из открытых источников
Автор: Юферев Сергей
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