Насколько безопасен криптозащищённый телефон "Атлас"?

— Телефон работает в обычных сетях GSM, оснащен сапфировым стеклом, цветным дисплеем и даже mp3-плеером. При этом аппаратная часть и операционная система — полностью наша собственная разработка. Хотя, не скроем, мы используем зарубежную элементную базу.

Власти США пытались подкупить создателей Telegram.

“Проще воспользоваться обыкновенными сотовыми телефонами, проверив их специальным оборудованием и установив шифровальные программы. Так поступило Минобороны. Это гораздо дешевле. И таких телефонов будет много, чтобы выдать достаточно большому кругу сотрудников. А в отдаленных местах лучше вообще пользоваться спутниковой связью”, — подчеркнул эксперт (2013 год).