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Европа предлагает газ Украине по 1 тыс. долларов
Накануне украинский президент заявил о стабилизации ситуации с поставками газа в страну. По словам Порошенко, европейские страны (Польша, Словакия, Венгрия) нарастили поставки «голубого топлива», покрыв возникший дефицит. Ценовые аспекты этих поставок раскрывает компания «Нафтогаз» - её коммерческий директор Юрий Витренко. На своей странице в Фейсбуке Витренко написал о цене этого газа.
Витренко пишет:
Далее следует целая череда хвалебных од в адрес своей же компании, а также попытка объяснить, что финансовые потери в итоге кем-то будут компенсированы. При этом Витренко делает вид, что Украина газ у Европы с 1 марта не закупала, что явно противоречит заявлениям Порошенко.
Витренко:
Таким образом, вместо поставок газа напрямую из России Украина получает необходимость договариваться о поставках того же газа, но уже через Европу, по ценам, которые устанавливают сами европейцы. Интересно, будут ли в "Нафтогазе" подавать иск против поляков, венгров и словаков по поводу кратного завышения ими цен?
Витренко пишет:
Газ в эти дни в Европе стоил нам 1 тыс. долларов, то есть в 4 раза больше чем по контракту с «Газпромом».
Далее следует целая череда хвалебных од в адрес своей же компании, а также попытка объяснить, что финансовые потери в итоге кем-то будут компенсированы. При этом Витренко делает вид, что Украина газ у Европы с 1 марта не закупала, что явно противоречит заявлениям Порошенко.
Витренко:
Но мы зарабатываем средства для Украины, а не теряем. Именно такое у нас понимание как должна работать национальная компания.
И мы это делаем. Нафтогаз - это вертикально интегрированная группа компаний. Мы обеспечиваем шестую часть всех доходов госбюджета и около 7 процентов ВВП. Без положительных изменений в Нафтогазе не было бы даже и текущего небольшого роста ВВП.
Нафтогаз - уже не черная дыра, как до революции достоинства. Это - национальное богатство.
И чтобы приумножить это богатство, мы сейчас имеем юридическую возможность требовать с Газпрома компенсацию убытков из-за срыва поставок газа с его стороны.
И мы это делаем. Нафтогаз - это вертикально интегрированная группа компаний. Мы обеспечиваем шестую часть всех доходов госбюджета и около 7 процентов ВВП. Без положительных изменений в Нафтогазе не было бы даже и текущего небольшого роста ВВП.
Нафтогаз - уже не черная дыра, как до революции достоинства. Это - национальное богатство.
И чтобы приумножить это богатство, мы сейчас имеем юридическую возможность требовать с Газпрома компенсацию убытков из-за срыва поставок газа с его стороны.
Таким образом, вместо поставок газа напрямую из России Украина получает необходимость договариваться о поставках того же газа, но уже через Европу, по ценам, которые устанавливают сами европейцы. Интересно, будут ли в "Нафтогазе" подавать иск против поляков, венгров и словаков по поводу кратного завышения ими цен?
Использованы фотографии: Газпром
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