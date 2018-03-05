Европа предлагает газ Украине по 1 тыс. долларов

Газ в эти дни в Европе стоил нам 1 тыс. долларов, то есть в 4 раза больше чем по контракту с «Газпромом».

Но мы зарабатываем средства для Украины, а не теряем. Именно такое у нас понимание как должна работать национальная компания.



И мы это делаем. Нафтогаз - это вертикально интегрированная группа компаний. Мы обеспечиваем шестую часть всех доходов госбюджета и около 7 процентов ВВП. Без положительных изменений в Нафтогазе не было бы даже и текущего небольшого роста ВВП.



Нафтогаз - уже не черная дыра, как до революции достоинства. Это - национальное богатство.



И чтобы приумножить это богатство, мы сейчас имеем юридическую возможность требовать с Газпрома компенсацию убытков из-за срыва поставок газа с его стороны.