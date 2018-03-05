08:29 05 марта
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Европа предлагает газ Украине по 1 тыс. долларов

Накануне украинский президент заявил о стабилизации ситуации с поставками газа в страну. По словам Порошенко, европейские страны (Польша, Словакия, Венгрия) нарастили поставки «голубого топлива», покрыв возникший дефицит. Ценовые аспекты этих поставок раскрывает компания «Нафтогаз» - её коммерческий директор Юрий Витренко. На своей странице в Фейсбуке Витренко написал о цене этого газа.

Европа предлагает газ Украине по 1 тыс. долларов


Витренко пишет:
Газ в эти дни в Европе стоил нам 1 тыс. долларов, то есть в 4 раза больше чем по контракту с «Газпромом».



Далее следует целая череда хвалебных од в адрес своей же компании, а также попытка объяснить, что финансовые потери в итоге кем-то будут компенсированы. При этом Витренко делает вид, что Украина газ у Европы с 1 марта не закупала, что явно противоречит заявлениям Порошенко.

Витренко:
Но мы зарабатываем средства для Украины, а не теряем. Именно такое у нас понимание как должна работать национальная компания.

И мы это делаем. Нафтогаз - это вертикально интегрированная группа компаний. Мы обеспечиваем шестую часть всех доходов госбюджета и около 7 процентов ВВП. Без положительных изменений в Нафтогазе не было бы даже и текущего небольшого роста ВВП.

Нафтогаз - уже не черная дыра, как до революции достоинства. Это - национальное богатство.

И чтобы приумножить это богатство, мы сейчас имеем юридическую возможность требовать с Газпрома компенсацию убытков из-за срыва поставок газа с его стороны.


Таким образом, вместо поставок газа напрямую из России Украина получает необходимость договариваться о поставках того же газа, но уже через Европу, по ценам, которые устанавливают сами европейцы. Интересно, будут ли в "Нафтогазе" подавать иск против поляков, венгров и словаков по поводу кратного завышения ими цен?

Использованы фотографии: Газпром
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Комментарии 41

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  1. Spartanez300 Сегодня, 05:38
    Покупают реверсом через Европу тот же газ у "агрессора" но только в четыре раза дороже fool Такое может быть только в Укропии fool . И при этом еще себя хвалить какие они умные и богатые request .
    Spartanez300
    1. dsk Сегодня, 05:48
      Цитата: Spartanez300
      газ у "агрессора" но только в четыре раза дороже
      Дед Мороз "навёрстывает" и Снегурочка не отстаёт о дедушки.
      "Гиена" Европы своё не упустит, оторвётся по полной.
      У бабули была русская печка, классная штука, хлеб какой вкусный пекла. На верху. на полатях лежал чёрный тулуп.
      dsk
    2. Зяблицев Сегодня, 06:01
      Русский газ, поступающий на Украину с территории России, несет угрозу незалежности, а русский же газ с территории Словакии - нет! Почему? Потому что за то время, пока он проходит через Словакию, он успевает напитаться европейскими ценностями! - Тамошний пипл хавает! laughing
      Зяблицев
      1. romandostalo Сегодня, 06:10
        Ничего логичного. Только бизнес по украински.
        romandostalo
        1. ученый Сегодня, 06:40
          Когда у тебя в рукаве ручной арбитражный суд в Стокгольме, то любой бизнес будет фантастически прибыльным!
          Думаю, что скоро начнется торговля "европейским" воздухом и штрафы за воздух из России.
          ученый
      2. 210окв Сегодня, 06:36
        Потому что ПОНТЫ..А это главное.И за ценой стоять они не будут.
        Цитата: Зяблицев
        Русский газ, поступающий на Украину с территории России, несет угрозу незалежности, а русский же газ с территории Словакии - нет! Почему? Потому что за то время, пока он проходит через Словакию, он успевает напитаться европейскими ценностями! - Тамошний пипл хавает! laughing
        210окв
      3. Косолапый Сегодня, 06:53
        Святое очищение ))), труба по Европе очищает ,,духом демократии,, ))) ну и маленькая наценачка , всего в четыре раза )))
        Косолапый
    3. -=ANTRAX=- Сегодня, 07:24
      страна вечных перемог.
      -=ANTRAX=-
    4. Вежливый Лось Сегодня, 07:25
      Цитата: Spartanez300
      Покупают реверсом через Европу тот же газ у "агрессора" но только в четыре раза дороже

      Вот бы нашему Газпрому так с Европой торговать. На одних налоговых отчислениях можно было бы экономику развивать.
      Так, что в вопросе торговли газом хохлы сейчас Катару фору дадут. Через "Нафтогаз" там кое-кто такое бабло намыл, что у арабских шейхов промелькнула мысль о собственной неполноценности.
      Вежливый Лось
  2. Владивосток1969 Сегодня, 05:44
    Ничего личного.Только бизнес.
    Владивосток1969
  3. svp67 Сегодня, 05:46
    Газ в эти дни в Европе стоил нам 1 тыс. долларов, то есть в 4 раза больше чем по контракту с «Газпромом».
    А вот тут ИНТЕРЕСНО, а по какому контракту и какая цена?
    Интересно, будут ли в "Нафтогазе" подавать иск против поляков, венгров и словаков по поводу кратного завышения ими цен?
    Нет. Им это не надо, когда есть "Газпром" и лояльные суды Европы. Уже заявлено, что всю переплату они будут отсуживать у России
    svp67
  4. tolmachiev51 Сегодня, 05:50
    "Бедная" Юля !!!-за что-же ты сидела в тюрьме ???
    tolmachiev51
    1. ФЕОДОР Сегодня, 05:59
      Вор должен сидеть там !
      ФЕОДОР
  5. Bosch Сегодня, 05:50
    За все надо платить, паны бандерлоги.
    Bosch
  6. Геркулесыч Сегодня, 05:59
    Lox это образ жизни fool !Как Европа укроину в очередной раз поимела на бабки! fool
    Геркулесыч
  7. Навигатор 1 Сегодня, 06:01
    Ну нормально. Все как должно быть. laughing
    Навигатор 1
  8. andrewkor Сегодня, 06:06
    Подать на гнйропейцев в стокгольмский суд ,потребовать ...( сумму поставте сами) млрд$, дело привычное!
    andrewkor
  9. Геркулесыч Сегодня, 06:09
    И кто кого постоянно обманывает? fool Европа из укроины очень умело веревки вьет, нам бы у них поучиться, как из нищий страны миллиарды выкачивать -глядишь, и страны, которым мы долги списали оказались при ином раскладе платежеспособными.
    Геркулесыч
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 06:11
    Газ в эти дни в Европе стоил нам 1 тыс. долларов, то есть в 4 раза больше чем по контракту с «Газпромом».

    Воистину, укрокаклы не в себе!!!! wassat Только пецька-алкаш тут поймает свою рыбку, в этой мутной воде.
    При этом Витренко делает вид, что Украина газ у Европы с 1 марта не закупала, что явно противоречит заявлениям Порошенко.

    Ага, подарила... Глядите не надорвитесь с подарком!!! bully
    a.s.zzz888
  11. Strashila Сегодня, 06:23
    Возможно они считают себя самыми умными... могут и полторы тысячи платить, все зависит от размеров откатов... а расчет прост... повесить возмещение разницы в цене на Газпром через суд... это уже они проделывали.
    Strashila
    1. Дормидонт Сегодня, 06:43
      Наши ближневосточные партнёры своего не упустят
      Дормидонт
  12. rotmistr60 Сегодня, 06:26
    "Нафтогаз" Это - национальное богатство... в 4 раза больше чем по контракту с «Газпромом»
    Это до какой степени должна была дойти русофобия, что переплачивая за газ в 4 раза компания представляет "национальное богатство"? Все смешалось в украинском доме и русофобия, и агрессия, и элементарная тупость.
    rotmistr60
  13. Дормидонт Сегодня, 06:41
    Ибо дураков лечить надо
    Дормидонт
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 06:53
      Нафтогаз - уже не черная дыра, как до революции достоинства. Это - национальное богатство.
      И чтобы приумножить это богатство, мы сейчас имеем юридическую возможность требовать с Газпрома


      Мдаа... smile
      иными словами российский газ это национальное богатство Украины. belay ..как крепко сидит в сознании селюков с УКРАИНЫ мысль....что все что с РОССИИ это должно быть даром для них...паразиты одним словом.
      Тот же ЛЕХА
  14. Косолапый Сегодня, 06:51
    Самое сильное оружие массового поражения , это кастрюлька и друшлаг ))) целую страну накрыло ))) купи в четыре раза дороже и будет тебе счастье )))
    Косолапый
  15. Metallurg_2 Сегодня, 06:58
    Ужас, как же так можно ставить раком страну, которая уже 5й год защищает весь мир от российской угрозы...
    Metallurg_2
  16. ibn.shamai Сегодня, 06:59
    Цитата: romandostalo
    Ничего логичного. Только бизнес по украински.

    Вот! Объявить цену 1000! belay Купить по 300 а остальные бабки распилить! lol
    ibn.shamai
  17. Strashila Сегодня, 07:00
    Цитата: Дормидонт
    Наши ближневосточные партнёры своего не упустят

    наверное ближнезападные...???
    Strashila
  18. Vard Сегодня, 07:14
    Мы и так качаем газ в Европу на пределе рентабельности... а то что хочет Украина... повысить цену за транзит, делает это убыточным... Так что всё правильно...
    Vard
  19. lopvlad Сегодня, 07:15
    Газ в эти дни в Европе стоил нам 1 тыс. долларов, то есть в 4 раза больше чем по контракту с «Газпромом».


    это называется "перехитрили сами себя" .
    Покупали газ за копейки а в 2009 решили пересмотреть контракт "мол дорого платим и контракт хотим пересмотреть" и в итоге стали платить в разы больше.В украинских СМИ подписанный контракт выдали как "перемогу" а Тимошенко как спасительницу Украины.
    Покупали газ в России круглый по цене гораздо ниже чем в Европе но решили что дорого и в итоге подали в арбитраж на изменение контракта .Арбитраж в Стокгольме пошел им навстречу ,под нажимом США,разрешив изменение контракта но вот вопрос цены за кубометр газ по измененного контракту должен был решиться через переговоры между Газпромом и Нафтогазом,что должно быть отражено в дополнительном соглашении к контракту.
    Но ведь на Украине все самые умные и они для себя решили что цена газа для них останется прежней несмотря на сокращение объемов закупки газа в контракте (например вы по старому контракту брали 40 ящиков яблок и производитель продавал их вам по оптовым ценам но вы решили изменить контракт и брать 1 ящик яблок при этом цену за ящик требуете оставить оптовой).
    Так вот арбитражный суд может только разрешить изменения в контракте касательно объемов товара а вот заставить кого-то продавать товар по старой цене не может.Ибо это капитализм и если изменяется контракт то изменяются условия оплаты(тип оплаты,стоимость за единицу товара и т.д).

    Опять украинцы сами себя перемудрили.
    lopvlad
  20. лысова Сегодня, 07:17
    Сдаётся, что не совсем дурковато и сделано. Народ - да, в дураках, а кто заключал контракты и "свидомые" - огромные откаты себе в карман кладут.
    лысова
  21. злой партизан Сегодня, 07:30
    Доигрались хахлы с виртуальным реверсом. yes Теперь всё по-взрослому. Добро пожаловать в реальный капитализьмfellow
    злой партизан
  22. sgr291158 Сегодня, 07:37
    Бизнес по хохлятски, отказаться от дешевого, купить по дороже.
    sgr291158
  23. Волька Сегодня, 07:37
    ничего удивительного, вот вам украина цэ европа, свобода прежде всего, да пусть живут и ни в чем себе не отказывают... laughing
    Волька
  24. Алекс фон Дорн Сегодня, 07:51
    За что боролись- на то и напоролись. Очень рад, ну оооочень рад!
    Алекс фон Дорн
  25. Улиточник N9 Сегодня, 08:08
    Кроме ссылки на эту фразу в твиттере, нет никаких официальных данных, подтверждающих цену газа, которая якобы выше прежней российской в 4 раза. Прежние сообщения говорили о том, что словацкий газ для Украины должен был стоить всего на 10-15% дороже. И вдруг появляется сообщение о цене в 1000 долларов. Желательно почитать пояснения как произошли такие изменения в цене (если это правда). Может кто-то скинет ссылку на информацию?
    Улиточник N9
  26. Шафран Сегодня, 08:22
    У друзей в 4 раза дороже чем у "ахрессора"? Истинная демократия!
    Шафран
  27. gukoyan Сегодня, 08:22
    Закупают наш газ дороже в 4 раза... Ну молодцы, а уголь из океана покупают... что сказать Руина растёт и процветает)))
    Разводят их как кроликов...)
    gukoyan
  28. частное лицо Сегодня, 08:23
    Впрочем, как поясняют эксперты, расторжение контрактов может создать проблемы и самому «Газпрому». Компании вряд ли удастся избежать компенсации «Нафтогаза» за расходы, которые будут вызваны таким решением. В договоре также могут быть прописаны штрафные санкции за односторонний отказ от исполнения обязательств.

    Кроме того, когда Россия приостановит поставки газа через Украину, пострадают сразу несколько стран: Италия, Болгария, все Балканы, Венгрия, Греция и другие. А они в свою очередь, как поясняет эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин, вполне могут сами обратиться в суд и потребовать от России материального возмещения за нарушение контрактных обязательств. «Таким образом «Газпром» может попасть под большие штрафы, не говоря уже об испортившейся репутации», — предупредил собеседник «МК».
    А как на такое заявление экспертов отреагирует "Газпром" ? Надо было не рвать контракты а не подписывать не выгодные, Европа поимеет от хохлов за наш газ потом ещё и штрафы наложат на Россию.
    частное лицо
  29. Косолапый Сегодня, 08:27
    Без лоха и жизнь скучна ))) Жена дуршлаг достала , макарошки варила , спрашивает чего я ржу ))) а мне к дуршлагу кокарду присобачить хочется )))
    Косолапый
  30. Altona Сегодня, 08:27
    Газ покупается по принципу "Хай купуемо газ за 1000 американьских долларив або не у москалей". laughing
    Altona
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