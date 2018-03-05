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В Ленобласти военнослужащие отражали атаку условных террористов на военный объект
Военнослужащие Западного военного округа привлекались к антитеррористическим тренировкам. Тренировочные упражнения военнослужащими ВС РФ отрабатывались на территории Ленинградской области. Из сообщения пресс-службы военного округа:
В сценарии учений значилась отвлекающая атака условных террористов на КПП воинской части.
Из сообщения:
Сообщается о том, что в ходе тренировки были отработаны смежные вопросы: обезвреживание взрывных устройств, а также работа по оказанию медпомощи пострадавшим.
В отдельной мотострелковой бригаде Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленобласти, прошла тренировка по отражению нападения условного противника на военные объекты. По замыслу тренировки условная террористическая группа проводила разведку подступов к узлу связи с целью захвата военного объекта и вывода из строя всех имеющихся линий.
В сценарии учений значилась отвлекающая атака условных террористов на КПП воинской части.
Из сообщения:
Первая группа условного противника с целью отвлекающего маневра произвела обстрел контрольно-пропускного пункта воинской части, в то время как вторая группа предприняла попытку проникновения на территорию бригады после подрыва ограждения.
Дежурное подразделение по сигналу тревоги получило оружие и, заняв оборону, приступило к отражению атаки. В это время дежурный по части оповестил подразделения антитеррора. Прибывшая тактическая группа окружила и уничтожила условного противника.
Дежурное подразделение по сигналу тревоги получило оружие и, заняв оборону, приступило к отражению атаки. В это время дежурный по части оповестил подразделения антитеррора. Прибывшая тактическая группа окружила и уничтожила условного противника.
Сообщается о том, что в ходе тренировки были отработаны смежные вопросы: обезвреживание взрывных устройств, а также работа по оказанию медпомощи пострадавшим.
Использованы фотографии: https://function.mil.ru
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