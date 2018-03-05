08:20 05 марта
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В Ленобласти военнослужащие отражали атаку условных террористов на военный объект

Военнослужащие Западного военного округа привлекались к антитеррористическим тренировкам. Тренировочные упражнения военнослужащими ВС РФ отрабатывались на территории Ленинградской области. Из сообщения пресс-службы военного округа:
В отдельной мотострелковой бригаде Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленобласти, прошла тренировка по отражению нападения условного противника на военные объекты. По замыслу тренировки условная террористическая группа проводила разведку подступов к узлу связи с целью захвата военного объекта и вывода из строя всех имеющихся линий.


В Ленобласти военнослужащие отражали атаку условных террористов на военный объект


В сценарии учений значилась отвлекающая атака условных террористов на КПП воинской части.


Из сообщения:
Первая группа условного противника с целью отвлекающего маневра произвела обстрел контрольно-пропускного пункта воинской части, в то время как вторая группа предприняла попытку проникновения на территорию бригады после подрыва ограждения.

Дежурное подразделение по сигналу тревоги получило оружие и, заняв оборону, приступило к отражению атаки. В это время дежурный по части оповестил подразделения антитеррора. Прибывшая тактическая группа окружила и уничтожила условного противника.


Сообщается о том, что в ходе тренировки были отработаны смежные вопросы: обезвреживание взрывных устройств, а также работа по оказанию медпомощи пострадавшим.

Использованы фотографии: https://function.mil.ru
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Комментарии 2

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:26
    Страна готовится к наплыву террористов, такие учения проводят все чаще и чаще. И мы даже привыкаем к подобным новостям, уже считаем их само собой разумеющимися, хотя недавно с жаром каждое такое учение обсуждали! Мир миняется, и явно не в лучшую сторону.
    Геркулесыч
  2. sib.ataman Сегодня, 07:00
    А что, не так что ли? Вон в Хахладрании на Яворском полигоне кого пачками тренеруют наши заклятые "партнеры"? А на лбу у этих оттренерованых печать не стоит, что он не нацик! Вон под Москвой автобус бахнулся, а в нем граждане дорогой нам ридной нэньки! А больше всего к нам на заработки любят ездить западэнцы, т.к. с восточных областей кто на базаре, кто в огороде, кто в шахте.
    sib.ataman
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