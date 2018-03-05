В Ленобласти военнослужащие отражали атаку условных террористов на военный объект

В отдельной мотострелковой бригаде Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленобласти, прошла тренировка по отражению нападения условного противника на военные объекты. По замыслу тренировки условная террористическая группа проводила разведку подступов к узлу связи с целью захвата военного объекта и вывода из строя всех имеющихся линий.

Первая группа условного противника с целью отвлекающего маневра произвела обстрел контрольно-пропускного пункта воинской части, в то время как вторая группа предприняла попытку проникновения на территорию бригады после подрыва ограждения.



Дежурное подразделение по сигналу тревоги получило оружие и, заняв оборону, приступило к отражению атаки. В это время дежурный по части оповестил подразделения антитеррора. Прибывшая тактическая группа окружила и уничтожила условного противника.