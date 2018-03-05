08:20 05 марта
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Львов. Факельное шествие под антипольскими лозунгами

В украинском Львове прошла очередная акция представителей радикальных националистических группировок. Накануне вечером радикалы вышли на улицы Львова и устроили факельное шествие. Мероприятие местные ультранационалисты решили приурочить к ликвидации Романа Шухевича (5 марта 1950 года).

Местные средства массовой информации сообщают о том, что факельное шествие проходило под антипольскими лозунгами. Представители очередной экстремистской организации «Национальный корпус» (запрещена в РФ) прошли под центру Львова, держа в руках не только факелы, но и антипольские плакаты.

Львов. Факельное шествие под антипольскими лозунгами



Надпись на одном из таких гласила: «Город Львов не для польских панов». Радикалы выкрикивали лозунги о том, что Польша «должна отменить решение о преследовании за украинскую национальную идеологию». Речь идёт о ранее принятом Варшавой законе об Институте национальной памяти.



Участники шествия провели митинг у памятника «жертвам коммунистических преступлений».

Сами участники заявляют, что на шествии их было «до тысячи человек», а по сообщениям львовской национальной полиции – около сотни.

Использованы фотографии: https://www.032.ua
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Комментарии 24

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  1. Зяблицев Сегодня, 06:41
    Всегда любил смотреть в "Мире животных" сюжеты про то, как шакалы драли друг другу глотки... laughing
    Зяблицев
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:49
      Было бы что смотреть -грызня двух амеб wassat
      Геркулесыч
    2. сибиралт Сегодня, 07:01
      Сейчас на Украине набирают обороты за досрочные выборы. Похоже, американцы сливают Порошенко. А там и до нациков очередь дойдет. winked
      сибиралт
      1. Alex-a832 Сегодня, 07:31
        Греются укробабуины, а может и "разогреваются" перед очередным майданом. Интересно, не случится ли "авария" на польской ГТС, ведущей на украину. Чисто "случайно", чтобы полякофилы чуток остыли. США похоже поровну как там подматрасные наложницы между собой "забавляются".
        Alex-a832
        1. ul_vitalii Сегодня, 08:06
          Заняться нечем, вот и шландуют в политическом угаре.
          ul_vitalii
  2. Дормидонт Сегодня, 06:46
    Можно уже не скрывать за тряпками свои свиные рыла, ибо пшеки и так знают все поголовье, и не применут его наградить
    Дормидонт
  3. Влад Морозов Сегодня, 06:46
    Полякам есть, с чего делать выводы! Геть всех хохломордых с Польши пинком!
    Влад Морозов
    1. 210окв Сегодня, 07:13
      Неужели поленья Шухевича грохнули?
      Цитата: Влад Морозов
      Полякам есть, с чего делать выводы! Геть всех хохломордых с Польши пинком!
      210окв
  4. sib.ataman Сегодня, 06:47
    Миром и любовью вся эта возня не закончится.
    sib.ataman
    1. 210окв Сегодня, 07:14
      Закончится..Милые бранятся-только тешатся.Когда придет очередь гадить на Россию-они объединятся.
      Цитата: sib.ataman
      Миром и любовью вся эта возня не закончится.
      210окв
  5. Кот_Кузя Сегодня, 06:52
    И самое главное, потом половина этих зигующих придурков поедет в Польшу чистить унитазы laughing . А другая половина поедет в Россию класть плитку.
    Кот_Кузя
    1. 210окв Сегодня, 07:15
      То то и оно.Вопрос к власти-а оно нам надо?
      Цитата: Кот_Кузя
      И самое главное, потом половина этих зигующих придурков поедет в Польшу чистить унитазы laughing . А другая половина поедет в Россию класть плитку.
      210окв
      1. Кот_Кузя Сегодня, 07:26
        Ввести наконец визы с этим обезьянником и не принимать их на работу.
        Кот_Кузя
        1. федоров Сегодня, 07:55
          Ну да...а также Киргизов,Таджиков, Вьетнамцев, Китайцев..Армяне и Айзербанжанцы те ваще в принципе работать не хотят, плюс Грузины, Чечены и т.д.
          Так может просто границу закрыть , минные поля, колючая проволока, вышки со снайперами . Опыт других стран показывает - не помогает.
          Пока Мы Славяне сами у себя порядок не наведем.
          федоров
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:54
    Теперь, так сказать, по закону жанра, укробендеровцы должны массово и в метрополии, то есть в польше не просто митинги провести пройдя с факелами и портретами тухлых божков, но и попутно сжечь дюжину машин и магазинов. А Польша должна молча это проглотить, ибо раз поляки визжат в эфире, что они любят укроинцев , так "шалости "отморози они тем более обязаны "не заметить "!
    Геркулесыч
  7. Metallurg_2 Сегодня, 06:54
    с Венгрией уже доигрались. Если еще и Польшу выбесят - трындец стране 404.
    Metallurg_2
  8. федоров Сегодня, 07:00
    приурочить к ликвидации Романа Шухевича

    Дата в принципе правильная. Но я добавил бы туда пулемет "Максим" и пару лент на 250 патронов. И жал бы на гашетку пока пар не пойдет.
    Вот ЭТО был бы праздник - мразь и все в одной колонне.
    И я совсем не кровожадный,я просто Родину люблю. Мой адрес - Советский Союз.!
    федоров
  9. a.s.zzz888 Сегодня, 07:04
    Ждём от польского МИДа "разъяснений" - кто есть кто. bully
    a.s.zzz888
  10. Адьютант Сегодня, 07:15
    Да, с 1939 года Львов - не для польских панов.
    Пусть пока местная шпана антипольский фронт держит - пока не вернем Львов, даст Бог
    Адьютант
  11. ul_vitalii Сегодня, 07:19
    Украинский МИД отдыхает. laughing
    ul_vitalii
  12. rotmistr60 Сегодня, 07:19
    А мне в удовольствие когда две русофобские кодлы грызутся между собой. Не прилагая усилий их же руками проредить со временем эти ряды с обеих сторон.
    rotmistr60
  13. злой партизан Сегодня, 07:26
    Украинско-польская дружба всё растёт и крепнет! yes
    злой партизан
  14. лысова Сегодня, 07:50
    Когда ж они разберутся на " кулаках ", не сторонник войны, но хоть для двух баранов на бревне, занятие найдётся, да и для ДЛНР плюс.
    лысова
  15. gukoyan Сегодня, 08:16
    Воистину людям не чем заняться...
    gukoyan
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