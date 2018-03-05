Львов. Факельное шествие под антипольскими лозунгами

В украинском Львове прошла очередная акция представителей радикальных националистических группировок. Накануне вечером радикалы вышли на улицы Львова и устроили факельное шествие. Мероприятие местные ультранационалисты решили приурочить к ликвидации Романа Шухевича (5 марта 1950 года).Местные средства массовой информации сообщают о том, что факельное шествие проходило под антипольскими лозунгами. Представители очередной экстремистской организации «Национальный корпус» (запрещена в РФ) прошли под центру Львова, держа в руках не только факелы, но и антипольские плакаты.Надпись на одном из таких гласила: «Город Львов не для польских панов». Радикалы выкрикивали лозунги о том, что Польша «должна отменить решение о преследовании за украинскую национальную идеологию». Речь идёт о ранее принятом Варшавой законе об Институте национальной памяти.Участники шествия провели митинг у памятника «жертвам коммунистических преступлений».Сами участники заявляют, что на шествии их было «до тысячи человек», а по сообщениям львовской национальной полиции – около сотни.