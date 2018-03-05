08:23 05 марта
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Говорящая каска: Разговоры о "Джавелинах" уже порвали российских военных на тряпочки

Украинская «говорящая каска» Дмитрий Тымчук, ранее являвшийся одним из «спикеров АТО», сообщает о нюансах поставок Украине противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» из США. По словам Тымчука, ПТРК Javelin Украина получит «бесплатно». Из заметки Тымчука в социальной сети Фейсбук:

Итак, последний шаг фактически сделан — Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin (37 пусковых установок и 210 ракет). Заметим — не за счет нашего бюджета, а в счёт военной помощи самих США Украине.


Говорящая каска: Разговоры о "Джавелинах" уже порвали российских военных на тряпочки



Тымчук:
То есть, не смотря на дикую критику и противодействие множества наших «экспертов» (в т.ч. тех, кто позиционирует себя «патриотами»), Украина таки получит современные ПТРК последнего, третьего поколения. К чему были эти стоны и вопли, что «Украине «Джавелины» не нужны» – не понятно до сих пор. Для воюющей страны оружия много не бывает, тем более, когда речь идет о современных высокотехнологичных образцах вооружений, да еще и за счет помогающей стороны. О военно-политическом значении этих поставок – а это, очевидно, является первостепенным – вообще можно не говорить, настолько оно очевидно.

Вместе с тем, согласно гособоронзаказу, Минобороны в этом году закупит и большое количество ПТРК украинского производства. Так что аргумент вроде «мы не поддерживаем свой ОПК» его авторы могут использовать по назначению.

Однако отметим, что именно разговоры о поставках американских «Джавелинов» порвали не только Кремль, но и российских военных на Донбассе на тряпочки.


Заявление о «разрыве российских военных на тряпочки» - без комментариев...

Кстати, г-н Тымчук, как и Минобороны Украины, деликатно умалчивает о важном нюансе. Перед тем, как в США приняли решение о поставках Украине «Джавелинов» Киев направил в США «на хранение» свои госрезервы на сумму 1 млрд долларов.

Использованы фотографии: warfiles.ru
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Комментарии 36

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  1. Vard Сегодня, 06:53
    Против закопанных в землю танков... а это основное тактическое применение танков ополчением... любой ПТУРС, это не о чём... и американцы это знают... так что они списанное вооружение пристроили, украинцы рады до не могу... а ополчению не холодно и не жарко...
    Vard
    1. сибиралт Сегодня, 07:06
      Как это продадут не за счёт бюджета? belay У американцев такого не бывает. lol
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 07:10
        Бывает.Ради понтов.Правда деньги все же стребуют.Потом.А вообще в чем то он прав.Разговоров полно,а вопрос это должны решать спецы,а не мы.Слишком большая честь."Дротику"..
        Цитата: сибиралт
        Как это продадут не за счёт бюджета? belay У американцев такого не бывает. lol
        210окв
        1. Охотовед 2 Сегодня, 08:08
          210 ОКВ (Дмитрий) Скажите, как Вы считаете, какое место нужно порвать этой Говорящей каске, после обещаний порвать - Российских военных ???
          Совсем - обозрел! Руки прям зачесались, и появилось Огромное желание - приколотить ему его каску - напрямую к тому, что у него вместо головы! Гвоздем - на 150! fool
          Охотовед 2
          1. yehat Сегодня, 08:16
            зачесались

            лучше вспомни басню про Моську и слона.
            yehat
    2. федоров Сегодня, 07:23
      Танки закапываем по одной причине - трындец полный движку и ходовой части. Много чего нормально ездит, так что не надо...
      А насчет"Джавелинов".. smile ребята, "Военторг" работает. Ответка будет по любому. Я уже не говорю о том, как Путин выборы выиграет, вот тогда и посмотрим.
      НО , недооценивать укроармию нельзя. Там сейчас все по другому. Хотя как бухали , так и бухают многие. Пример - от меня в соседнем доме спит вдрызг - типа майор. Очень сильно обижался, что перед праздниками всегда боекомплект отбирают. Поэтому и нажрался в отпуске, хотя ему пофиг - что , куда, против кого.. А мы как ездили друг другу в гости так и будем. Хоть через Харьков..Чем вабло укровоякам платить при пересечении "линии соприкосновения "
      федоров
    3. Avis-bis Сегодня, 07:38
      Цитата: Vard
      Против закопанных в землю танков... а это основное тактическое применение танков ополчением... любой ПТУРС, это не о чём...

      Насколько я знаю, "Джэвелин" перед целью делает "горку" и бьёт сверху.
      Avis-bis
      1. Не либероид Русский Сегодня, 08:14
        джавелин работает на основе автоматического самонаведения по ик каналу... не думаю что закопанные по башню танки чем то отличаются от земли по температуре... двс точно не работает, как он цель то выберет ? создай вокруг закопанного танка-дота тепловые ловушки и сотни тысяч баксов тупо в землю
        Не либероид Русский
    4. Зяблицев Сегодня, 07:48
      "...на тряпочки"-даже я,диванный воин, два раза обделался! laughing Единственное, если быть серьёзным, ведь к каждому комплексу, американцы пришпилят свои расчеты, увеличив тем самым своё военное присутствие на Донбассе и это уже будет две точки земного шара нашего,практически,прямого противостояния- плохо то, что это противостояние у наших границ, а не наоборот....Хохлы, в данном случае, обыкновенная, хоть и агрессивная, прокладка!
      Зяблицев
      1. bouncyhunter Сегодня, 08:22
        Женя , привет ! hi Опять у скакуасов счастья полные штаны (уже в который раз) .
        Перед тем, как в США приняли решение о поставках Украине «Джавелинов» Киев направил в США «на хранение» свои госрезервы на сумму 1 млрд долларов.

        Вот и чеши теперь репу : перемога чи зрада ? lol
        bouncyhunter
    5. Сепар ДНР Сегодня, 07:52
      Цитата: Vard
      Против закопанных в землю танков... а это основное тактическое применение танков ополчением...

      Вот ГДЕ вы видели такое применение наших танков ? Укажите наши укрепы,где танки закопаны,или хотя бы стоят в капонирах...
      И вообще,мы ЛЕНИВЫЕ, и копать под танки ямки,желанием не горим,нам и окопов,что называется "с головой".
      А если серьёзно, то подавляющее число наших танков,отведены чёрте-куда согласно, етит его, минску. Катаются,что называется,три калеки,и всё. А всё больше отстаиваются где нибудь в ангарах,подальше от любопытных. И работают,соответственно,увы,очень редко.

      Так что думайте,что пишете...
      Сепар ДНР
    6. mvg Сегодня, 08:07
      Атакуют сверху.. или танки зарыты наглухо, с капониром?
      mvg
      1. Сепар ДНР Сегодня, 08:13
        Цитата: mvg
        Атакуют сверху.. или танки зарыты наглухо, с капониром?

        Ещё раз : НУ НЕТУ у нас "полчищ зарытых танков",НЕТУ,и всё.
        Прочтите внимательно мой комментарий адресованный Vard.
        Сепар ДНР
      2. yehat Сегодня, 08:20
        закапывают вот так - никакие джавелины не страшны )))
        yehat
  2. Геркулесыч Сегодня, 06:57
    Ему бы каску пора пришить вместо головы -один шут, ума в голове как такового нету, да и давно не было -отмер мозг. Поэтому разницы, голова или пустая каска заместо нее, никакой нету.
    Геркулесыч
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:59
    По словам Тымчука, ПТРК Javelin Украина получит «бесплатно».

    У каклов по ходу Новый Год и Дед Мороз с подарками не уходят - то газ им гейропа бесплатно, то погремушки мерикатосовские бесплатно... bully Всё на халяву хотят! Но хотеть - это одно, а платить по счетам - это другое. laughing
    a.s.zzz888
    1. Корсар0304 Сегодня, 07:02
      Да как-то вот газ совсем не бесплатно:
      За сутки «Нафтогаз» заменил газ, который должен поставляться от «Газпрома» на газ из Европы. Газ в эти дни в Европе стоил тысячу долларов, то есть в четыре раза больше, чем по контракту с «Газпромом»
      Западники никогда не упускали своей выгоды...
      Корсар0304
    2. iliitchitch Сегодня, 07:59
      Цитата: a.s.zzz888
      У каклов по ходу Новый Год и Дед Мороз с подарками не уходят

      Они Деда Мороза на санта клауса променяли . Это вместо башки надо не каску , кастрюлю иметь . Впрочем , ну и хрен бы с этими долбоящерами .
      iliitchitch
    3. федоров Сегодня, 08:15
      Школы закрыты на неделю, впервые в 21 веке по всей стране. По причине экономии и воровства. Многие предприятия стали. Слава богу хоть свет не вырубают , как два года тому назад.
      Супердостижение майдана.- Южмаш стал, Криворожсталь на ладан дышит, Антонов в ауте, Мелитополь.движки ...да много перечислять можно. Короче всем рекомендую валить из этой страны. И сам скоро,на Родину, за Уральские Горы.
      федоров
  4. Наблюдатель2014 Сегодня, 06:59
    Разговоры о "Джавелинах" уже порвали российских военных на тряпочки
    Детский сад ,вторая четверть.России полность развязывает руки поставка этих ракет. Другой вопрос как воспользуются этой ситуацией
    Наблюдатель2014
    1. Корсар0304 Сегодня, 07:03
      Каким образом развязывает и для чего?
      Корсар0304
      1. bulvas Сегодня, 07:38
        Цитата: Корсар0304
        Каким образом развязывает и для чего?


        Придет время - узнаете

        Можете еще в наш Генштаб обратится с запросом, если очень любопытно
        bulvas
        1. insular Сегодня, 07:51
          Цитата: bulvas
          Можете еще в наш Генштаб обратится с запросом

          Это вы сейчас от имени ГШ или так, для важности? wassat lol
          Как бы вопрос очень в тему, Каким образом развязывает и для чего?
          insular
      2. федоров Сегодня, 08:20
        Ответ прост - "Военторг" , военную тайну не открою, но у ДНР присутствуют ПТРК последних поколений Российских. Может где-то стырили со складов Минобороны. smile Ждем очередного "воровства" и поставок. wink
        федоров
  5. ul_vitalii Сегодня, 07:05
    Скоро им ручные гранаты передадут с повышенной дальностью бросания, вот радости будет, сколько бессонных ночей и переживаний. smile
    ul_vitalii
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:10
      Ага, только не скажут, что эти гранаты с"эффектом бумеранга " wassat , и постоянно возвращаются назад, откуда их бросили. laughing
      Геркулесыч
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:13
    порвали не только Кремль, но и российских военных на Донбассе на тряпочки.
    У меня даже нормальных слов нет, чтобы прокомментировать очередной украинский перл. После т.н. "революции достоинств" (только не понятно чьих) всплыло все парашное, которое раньше просто сидело по подвалам боясь показать свою убогость.
    rotmistr60
  7. lopvlad Сегодня, 07:19
    Заметим — не за счет нашего бюджета, а в счёт военной помощи самих США Украине.


    это радость идиота которому господин бесплатно вручил оружие чтобы тот пошел и подох за интересы заокеанского господина.
    lopvlad
  8. svp67 Сегодня, 07:25
    То есть, не смотря на дикую критику и противодействие множества наших «экспертов» (в т.ч. тех, кто позиционирует себя «патриотами»), Украина таки получит современные ПТРК последнего, третьего поколения.
    Да хай они их получат... Еще раз посмотрим как "перемога" быстро превратится в "зраду"...
    svp67
  9. злой партизан Сегодня, 07:33
    Сдаётся мне, что этому челу придётся спиливать мушку не только со своего автомата... sad
    злой партизан
    1. федоров Сегодня, 07:59
      А может для них кайф именно в мушке ? love
      федоров
  10. Alex-a832 Сегодня, 07:48
    Тем, кому США поставляет что-то в долг это обходится в итоге по космической цене + политические интим услуги. Халява, как понятие у "исключительных" напрочь отсутствует. Некоторые это слишком поздно понимают, а такие "говорящие кастрюли" вообще не способны это понять.
    Alex-a832
  11. Симон Сегодня, 07:49
    Цитата: сибиралт
    Как это продадут не за счёт бюджета? belay У американцев такого не бывает. lol

    Конечно! Найдут, как денежки содрать или землей заберут. Американцы ничего не делают бесплатно, все равно какую нибудь выгоду будут иметь. wink
    Симон
  12. лысова Сегодня, 07:55
    --- " Заметим — не за счет нашего бюджета ( которого нет ), а в счёт военной ( гуманитарной ) помощи самих ( опупевших ) США Украине."
    лысова
  13. isker Сегодня, 08:15
    и чё? 45 установок, по 6 ракет на установку... теперь отнимим - кол-во ракет на выучку-тренировку расчета (одному человеку эту вундервафлю не запустить), 2 ракеты с каждого расчета - необходимо отправить на склад для НЗ хранения и что в остатке? я уж молчу про протяженность "границы" - свыше 400 км.
    вывод - чистой воды пиар - писк восторженного ребенка - с нами Запад!
    isker
  14. Altona Сегодня, 08:22
    Цитата: федоров
    А насчет"Джавелинов".. smile ребята, "Военторг" работает.

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    В таком товарном варианте "Джавелин" как фотоаппарат "Полароид". Кассеты закончились и фотоаппарат закончился, потому что в продаже картриджей давно нет. laughing
    Altona
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