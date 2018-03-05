Говорящая каска: Разговоры о "Джавелинах" уже порвали российских военных на тряпочки

Итак, последний шаг фактически сделан — Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin (37 пусковых установок и 210 ракет). Заметим — не за счет нашего бюджета, а в счёт военной помощи самих США Украине.

То есть, не смотря на дикую критику и противодействие множества наших «экспертов» (в т.ч. тех, кто позиционирует себя «патриотами»), Украина таки получит современные ПТРК последнего, третьего поколения. К чему были эти стоны и вопли, что «Украине «Джавелины» не нужны» – не понятно до сих пор. Для воюющей страны оружия много не бывает, тем более, когда речь идет о современных высокотехнологичных образцах вооружений, да еще и за счет помогающей стороны. О военно-политическом значении этих поставок – а это, очевидно, является первостепенным – вообще можно не говорить, настолько оно очевидно.



Вместе с тем, согласно гособоронзаказу, Минобороны в этом году закупит и большое количество ПТРК украинского производства. Так что аргумент вроде «мы не поддерживаем свой ОПК» его авторы могут использовать по назначению.



Однако отметим, что именно разговоры о поставках американских «Джавелинов» порвали не только Кремль, но и российских военных на Донбассе на тряпочки.

Украинская «говорящая каска» Дмитрий Тымчук, ранее являвшийся одним из «спикеров АТО», сообщает о нюансах поставок Украине противотанковых ракетных комплексов «Джавелин» из США. По словам Тымчука, ПТРК Javelin Украина получит «бесплатно». Из заметки Тымчука в социальной сети Фейсбук:Тымчук:Заявление о «разрыве российских военных на тряпочки» - без комментариев...Кстати, г-н Тымчук, как и Минобороны Украины, деликатно умалчивает о важном нюансе. Перед тем, как в США приняли решение о поставках Украине «Джавелинов» Киев направил в США «на хранение» свои госрезервы на сумму 1 млрд долларов.