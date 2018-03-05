Россия запускает «Бумеранг»

Широкой публике "Бумеранги" впервые были показаны на юбилейном Параде Победы в 2015 году. Вместе с другими новинками отечественного оборонпрома – танком Т-14, БМП Т-15, САУ "Коалиция-СВ", а также бронетехникой на базе платформы "Курганец-25" – они произвели фурор во всем мире.



Многие называют "Бумеранг" бронетранспортером. Это не верно. ВПК-7829 "Бумеранг" – это новая унифицированная колесная платформа, на базе которой уже выпущены бронетранспортер К-16 и боевая машина пехоты К-17. Основная разница заключается в боевых модулях, установленных на машинах.



БМП К-17 оснащается безэкипажным дистанционным боевым модулем "Бумеранг-БМ". Им же оснащаются тяжелая БМП Т-15 на базе "Арматы", а также БМП Б-11 на базе "Курганца-25". Модуль состоит из 30-мм пушки 2А42 и четырех противотанковых ракет.





БТР К-16 имеет боевой модуль меньшего размера. Предположительно, он будет комплектоваться 7,62-мм пулеметом Калашникова ПКТМ.









