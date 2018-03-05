20:42 05 марта

Россия запускает «Бумеранг»

Широкой публике "Бумеранги" впервые были показаны на юбилейном Параде Победы в 2015 году. Вместе с другими новинками отечественного оборонпрома – танком Т-14, БМП Т-15, САУ "Коалиция-СВ", а также бронетехникой на базе платформы "Курганец-25" – они произвели фурор во всем мире.

Многие называют "Бумеранг" бронетранспортером. Это не верно. ВПК-7829 "Бумеранг" – это новая унифицированная колесная платформа, на базе которой уже выпущены бронетранспортер К-16 и боевая машина пехоты К-17. Основная разница заключается в боевых модулях, установленных на машинах.

БМП К-17 оснащается безэкипажным дистанционным боевым модулем "Бумеранг-БМ". Им же оснащаются тяжелая БМП Т-15 на базе "Арматы", а также БМП Б-11 на базе "Курганца-25". Модуль состоит из 30-мм пушки 2А42 и четырех противотанковых ракет.


БТР К-16 имеет боевой модуль меньшего размера. Предположительно, он будет комплектоваться 7,62-мм пулеметом Калашникова ПКТМ.



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Комментарии 4

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  1. svp67 Сегодня, 16:07
    БМП К-17 оснащается безэкипажным дистанционным боевым модулем "Бумеранг-БМ". Им же оснащаются тяжелая БМП Т-15 на базе "Арматы", а также БМП Б-11 на базе "Курганца-25". Модуль состоит из 30-мм пушки 2А42 и четырех противотанковых ракет.
    БТР К-16 имеет боевой модуль меньшего размера. Предположительно, он будет комплектоваться 7,62-мм пулеметом Калашникова ПКТМ.

    ЛСПТАУ К-18???????? похоже будет со 125-мм танковой пушкой и башней аналогичной СПТАУ "Спрут".
    Еще бы БРЭМ и санитарку на базе "Бумеранга", до полной комплектности.
    svp67
    1. самоход Сегодня, 18:11
      Цитата: svp67
      Еще бы БРЭМ и санитарку на базе "Бумеранга", до полной комплектности.

      а еще чего-нибудь на подобие "Нона-СВК" + машину с 57-мм пушкой + машину с ЗРК + ...
      хотелось бы всего и побольше recourse . а там будет видно
      да и вообще пора бы сделать пару шасси гусеничных (тяжелое и легкое) + колесное шасси (максимально унифицированные по узлам и агрегатам). надеюсь все же что-то подобное появится
      самоход
  2. Алексей 2016 Сегодня, 16:10
    В последнем варианте К-17 оснастили обитаемым боевым модулем Б05Я01 "Бережок" разработки АО "Конструкторское бюро приборостроения".Про модуль "Бумеранг-БМ" можно забыть на длительное время.По крайней мере для данного типа боевых машин.
    Алексей 2016
  3. leybshtandartss Сегодня, 19:57
    а че французским матрицам нашли замены,и финансы появились.Ну и отлично после так года 20_го появится.
    leybshtandartss
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