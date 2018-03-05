Самый быстрый самолет с самой быстрой ракетой

После создания высотного перехватчика МиГ-31 советские авиаконструкторы поняли, что этот самолет имеет огромный модернизационный потенциал, а также может выполнять разные, даже самые экзотические функции. Так, под закат существования СССР разрабатывались планы по использованию специально созданной модификации МиГ-31Д для запуска противоспутниковой ракеты 79М6 "Контакт".



В начале нулевых, совместно с Казахстаном, наша страна разрабатывала еще одну версию знаменитого перехватчика. МиГ-31И "Ишим" должен был выводить на орбиту субкомпактные космические аппараты. 10-метровая ракета массой 10 тонн должна была стартовать с МиГа и выводить в космос от 120 до 160 кг полезной нагрузки.



В современной России МиГ-31, похоже, становится первым носителем гиперзвукового оружия массового производства. Первые ракеты "Кинжал" уже приняты на опытно-боевое дежурство в южных регионах России.











