20:46 05 марта

Самый быстрый самолет с самой быстрой ракетой

После создания высотного перехватчика МиГ-31 советские авиаконструкторы поняли, что этот самолет имеет огромный модернизационный потенциал, а также может выполнять разные, даже самые экзотические функции. Так, под закат существования СССР разрабатывались планы по использованию специально созданной модификации МиГ-31Д для запуска противоспутниковой ракеты 79М6 "Контакт".

В начале нулевых, совместно с Казахстаном, наша страна разрабатывала еще одну версию знаменитого перехватчика. МиГ-31И "Ишим" должен был выводить на орбиту субкомпактные космические аппараты. 10-метровая ракета массой 10 тонн должна была стартовать с МиГа и выводить в космос от 120 до 160 кг полезной нагрузки.

В современной России МиГ-31, похоже, становится первым носителем гиперзвукового оружия массового производства. Первые ракеты "Кинжал" уже приняты на опытно-боевое дежурство в южных регионах России.




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Комментарии 7

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  1. Vard Сегодня, 16:35
    Да... Это вам не F-35... с левым программным обеспечением... И как он чёрную птицу заземлил!
    Vard
    1. ltc35 Сегодня, 18:35
      Это совсем разные самолеты. От слова абсолютно.
      ltc35
  2. Симон Сегодня, 18:16
    Да, хороший перехватчик МИГ-31 был создан в Союзе, который прошедший модернизацию, стал хорошей пусковой установкой для новых современных ракет, тем более для первой ракеты "Кинжал" уже принятой на опытно-боевое дежурство в южных регионах России. good soldier
    Симон
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 18:17
    Канск.МиГ-31БМ.Полк.Серьёзные ребята.
    ВЕРЕСК
  4. Yak28 Сегодня, 18:33
    Лично у меня старенький МИГ-31 не внушает доверия,как ни как 21 век.Странно что капиталистическая Россия за столько лет, не смогла заменить старый советский самолёт.Может Миг 31 снова на серию ставить,раз ума не хватило чего то новое придумать.Надеюсь чертежи в 90х не успели американцам продать,хотя у них миг 25 есть
    Yak28
    1. ved_med12 Сегодня, 20:19
      А моё мнение, что этот самолёт несколько опередил время, рождения, а сейчас требует глубокой модернизации в плане авионики и вооружения.
      ved_med12
  5. Vikalst Сегодня, 18:50
    У янкесов тоже основными воздушными носителями ядерного оружия остаются старенькие В-52 (которые еще Вьетнам бомбили).... Все эти новые "незаметные" самолеты, что они делали в последнее время, летают как табуретки и годятся только на свалку (или на продажу)....У наших тоже было куча проектов типа "летающее крыло", но хватило мудрости идти по "наезженной колее"....
    Vikalst
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