В России испытан инновационный ракетный двигатель

На прошлой неделе Россия представила целую линейку прорывных военных разработок. Главной задачей нового оружия является оборона нашей страны. Именно оно станет гарантом того, что Россия в ближайшие десятилетия сможет спокойно развиваться и жить в мире.



Несомненно, реализованные технологии в военной области рано или поздно будут использованы в области гражданской. Конечно, до гиперзвуковых трансконтинентальных полетов еще далеко, а вот компактный ядерный реактор, вероятнее всего, найдет свое применение, к примеру, в космосе.



Тем временем, в России успешно прошли испытания камеры сгорания самого эффективного кислородно-керосинового жидкостного реактивного двигателя РД-0124. Особенность камеры заключается в том, что она, как и смесительная головка, изготовлена посредством 3D-печати. Такой метод снижает временные затраты, а также себестоимость производства на 20%.











