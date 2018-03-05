20:43 05 марта

В России испытан инновационный ракетный двигатель

На прошлой неделе Россия представила целую линейку прорывных военных разработок. Главной задачей нового оружия является оборона нашей страны. Именно оно станет гарантом того, что Россия в ближайшие десятилетия сможет спокойно развиваться и жить в мире.

Несомненно, реализованные технологии в военной области рано или поздно будут использованы в области гражданской. Конечно, до гиперзвуковых трансконтинентальных полетов еще далеко, а вот компактный ядерный реактор, вероятнее всего, найдет свое применение, к примеру, в космосе.

Тем временем, в России успешно прошли испытания камеры сгорания самого эффективного кислородно-керосинового жидкостного реактивного двигателя РД-0124. Особенность камеры заключается в том, что она, как и смесительная головка, изготовлена посредством 3D-печати. Такой метод снижает временные затраты, а также себестоимость производства на 20%.




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Комментарии 7

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  1. кедр Сегодня, 12:14
    Очень хороша информационная передача. Жаль, что по телевиденью нет такой новостной программы.
    кедр
    1. Артек Сегодня, 13:20
      Краткая хронология создания двигателя
      1993 г. - начало разработки четырехкамерного кислородно-керосинового ЖРД РД-0124.
      8 декабря 2006 г. - двигатель РД-0124 допущен к летным испытаниям.

      27 декбря 2006 г. - первый пуск РН "Союз-2" этапа 1б с двигателем РД-0124 в составе III ступени.

      http://www.lpre.de/kbkha/RD-0124/index.htm
      нам что теперь каждые 10лет будут старые новости подавать за новые?
      Артек
    2. самый главный Сегодня, 19:07
      Цитата: кедр
      чень хороша информационная передача. Жаль, что по телевиденью нет такой новостной программы.

      жаль, что в магазинах нет ни футболок. ни трусов российского производства...
      самый главный
  2. Симон Сегодня, 12:35
    Несомненно, реализованные технологии в военной области рано или поздно будут использованы в области гражданской. --- Хорошо бы это было сделано и по быстрей. Хочу чтоб Россия вышла на новые рубежи нашей эпохи, 21 века!
    Симон
  3. Инжeнeр Сегодня, 12:51
    На том самом КБХА, который Рогозин, по своей глупости, смешал с грязью. Двигатель, конечно же инновационный, для начала 90х, когда и был разработан. А новость заключается в новой технологии для изготовления сопла двигателя, но так не интересно, а потому "испытали новейший инновационный двигатель, не имеющий аналогов в мире".
    Инжeнeр
  4. Pacifist Сегодня, 13:33
    12 человек.... 23 сожженных танка... никто не отступил... с 19 до 23 уничтоженных машин только 2е солдат!
    Технологии говорите? Да, технологии это важно, очень важно, но не важнее воспитания таких людей. Будут такие люди, будут и технологии, и толк от них.
    Pacifist
  5. gridasov Сегодня, 16:57
    Эффективность работы ракетного двигателя напрямую зависит от работы турботопливонагнетателя. Однако специалистам известно . что при высоких скоростях вращения турбины возникают три последовательных этапа падения напора . И это всем известно. Поэтому существует фундаментальная задача конструкторов и ученых в создании такого алгоритма физ процесса истечения гидро газо динамического потока при котором не будет , по известным причинам , таких провалов.Современные же турбины не позволяют достигать таких скоростей вращения ротора при котором можно преодолеть комплекс таких пороговых эффектов , которые не дают увеличить плотность энергии в опорном газодинамическом потоке .Поэтому вывод прост . Тяжелые ракеты и их создание уменьшают добротность ключевых узлов и не позволяют уйти от пропорциональной зависимости роста веса ракеты от необходимого веса топлива . При этом существует соотношение как алгоритм при котором увеличение веса ракеты и увеличение веса топлива уменьшает полезную нагрузку.
    Новые базовые принципы создания всех без исключения, турбин решают одновременно и задачу создания тяжелых ракет , через возможность кардинального увеличения скорости прокачки гидро газодинамических потоков без боязни провалов и падения напора .
    gridasov
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