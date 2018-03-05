Силы ПВО Балтфлота отработали отражение массированных налетов

Опыт недавних военных конфликтов показывает, что первый удар обычно наносится именно крылатыми ракетами. Цель – нейтрализовать систему ПВО, уничтожить командные пункты, узлы связи, аэродромы и другие ключевые объекты военной инфраструктуры. Например, один американский эсминец может нести до 90 крылатых ракет, предназначенных для стрельбы по береговым целям,

Офицеры-зенитчики признаются, что справиться с баллистической целью бывает проще. Такая цель заметна на радаре, а крылатые ракеты летят над самой землей и практически невидимы,