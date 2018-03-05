20:46 05 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Силы ПВО Балтфлота отработали отражение массированных налетов

Силы ПВО Балтийского флота провели учения по отражению массированного удара крылатых ракет в Калининградской области, сообщают Известия.

Архивное фото

Учения проходили в 2 этапа – осенью и зимой. По их итогам ряд военнослужащих представили к наградам.


«На первом этапе расчеты ЗРС С-400, прикрывающих Калининградскую область, отработали отражение массированного воздушного налета с электронной имитацией пусков зенитных ракет по атакующей авиации. Самолетное оборудование фиксировало работу радиолокационных систем, анализируя эффективность отражения атаки», – пишет газета со ссылкой на военное ведомство.

На втором этапе стрельбы выполнялись комплексами «Панцирь-С1» по реальным крылатым ракетам. Для этого расчеты были отправлены самолетами на полигон Телемба в Забайкалье. Им пришлось иметь дело со стратегическими бомбардировщиками Ту-160, вооруженные переделанными в мишени крылатыми ракетами Х-55.

Сообщается, что ракеты атаковали на малой высоте с огибанием рельефа. Стрельбы прошли успешно, и офицеры ПВО Балтфлота получили первый практический опыт перехвата крылатых ракет с помощью ЗРПК «Панцирь-С1».

Опыт недавних военных конфликтов показывает, что первый удар обычно наносится именно крылатыми ракетами. Цель – нейтрализовать систему ПВО, уничтожить командные пункты, узлы связи, аэродромы и другие ключевые объекты военной инфраструктуры. Например, один американский эсминец может нести до 90 крылатых ракет, предназначенных для стрельбы по береговым целям,
рассказал газете военно-морской эксперт Александр Мозговой.

Он отметил, что бороться с такими ракетами очень трудно.

Офицеры-зенитчики признаются, что справиться с баллистической целью бывает проще. Такая цель заметна на радаре, а крылатые ракеты летят над самой землей и практически невидимы,
пояснил эксперт.

Использованы фотографии: https://www.youtube.com
13

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 27

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. самый главный Сегодня, 10:29
    Это хорошо, что порох сухой. А ответная дубина большая. Может всё же сможем договориться и не придется мериться у кого кулаки больше.
    самый главный
    1. Серый брат Сегодня, 10:36
      Цитата: самый главный
      Может всё же сможем договориться

      Уже договаривались как-то, с Гитлером.
      Серый брат
      1. bouncyhunter Сегодня, 10:37
        Цитата: самый главный
        Может всё же сможем договориться

        Пока матрасы воспринимают понятие "договорённость" как принятие их условий и в одностороннем порядке выходят из договоров , обвиняя всех кого угодно в нарушении , кроме себя , любимых - есть смысл договариваться ? what
        bouncyhunter
        1. Кроу Сегодня, 10:43
          Цитата: bouncyhunter
          есть смысл договариваться ?

          Смотря кому: России смысл есть, мы не потянем "гонку вооружений". Но пока идёт конфронтация Россия - НАТО, Белорусь вооружается на "халяву".
          Кроу
          1. bouncyhunter Сегодня, 10:48
            Цитата: Кроу
            Белорусь вооружается на "халяву"

            А к чему Вы Беларусь приплели ? Речь ведь не об этом и даже не о "халяве" . request
            bouncyhunter
            1. Кроу Сегодня, 11:21
              К тому, что Вы из Беларуси говорите о ненадобности договоров России с США.
              Кроу
              1. bouncyhunter Сегодня, 11:24
                Читайте внимательнее : я задал вопрос .
                Цитата: bouncyhunter
                есть смысл договариваться ?
                bouncyhunter
                1. Кроу Сегодня, 14:24
                  Я ответил:
                  Цитата: Кроу
                  Смотря кому: России смысл есть, мы не потянем "гонку вооружений".

                  А потом добалил
                  Цитата: Кроу
                  Но пока идёт конфронтация Россия - НАТО...
                  Кроу
  2. loki565 Сегодня, 10:40
    Вот это я понимаю отражение массированной атаки))) Я ржал до слез))))
    loki565
  3. voyaka uh Сегодня, 10:41
    "что справиться с баллистической целью бывает проще. Такая цель заметна на радаре,
    а крылатые ракеты летят над самой землей и практически невидимы,"////

    Как же они целились? belay
    voyaka uh
    1. Серый брат Сегодня, 10:43
      Цитата: voyaka uh
      Как же они целились?

      Быстро.
      Серый брат
      1. voyaka uh Сегодня, 10:58
        Это точно. good Панцирь может сбить КР в последний момент,
        за несколько сот метров от себя. Его радар такой.
        voyaka uh
    2. rotmistr60 Сегодня, 10:48
      Как же они целились?
      Пальцем, используя установленное количество тысячных на каждый палец руки (кто служил в советской армии, тот помнит) - шутка. А вот у вас такого даже не знают.
      rotmistr60
      1. voyaka uh Сегодня, 10:56
        Знаем. Я же был пулеметчиком. Сектор давал офицер: "на кулак" от кривого
        куста влево и "на два пальца" от валуна вправо.
        Так и ПВО стреляет (шутка laughing )
        voyaka uh
        1. роман66 Сегодня, 11:11
          они дозвуковые ( крылатые ракеты) можно стрелять на звук!
          роман66
          1. voyaka uh Сегодня, 11:13
            Даже навскидку дуплетом! laughing
            voyaka uh
            1. роман66 Сегодня, 11:15
              " летать - так летать, стрелять - так стрелять.." lol
              роман66
    3. ul_vitalii Сегодня, 10:50
      Целились как положено, просто отмечают эффективность "панцыря", в сравнении с другими средствами.
      ul_vitalii
  4. Alexey-74 Сегодня, 10:44
    Все правильно, сейчас задача номер один, на равне с уничтожением баллистических ракет, сбивать и крылатые ракеты на малой высоте....
    Alexey-74
  5. san4es Сегодня, 10:50



    Ту-160, вооруженные переделанными в мишени крылатыми ракетами Х-55.

    soldier
    У Х-55 очень высокие тактико-технические характеристики, и сбить их достаточно сложно. Но сейчас у этих ракет подходит к концу срок службы. А им на смену пришли более современные системы Х-555 и Х-101.
    Первый воздушный пуск ракеты состоялся 23 февраля 1981 года. А уже в декабре того же года Х-55 была принята на вооружение.


    san4es
    1. роман66 Сегодня, 11:13
      привет! hi чтож ты палишь-то? это , поди, секретно? lol
      роман66
      1. san4es Сегодня, 11:45
        hi ...Здорова.
        поди, секретно?

        ...Рассекретили.
        Новые секреты появились soldier ;
        san4es
        1. роман66 Сегодня, 12:28
          вот чей след они на Аляске отловили! lol
          роман66
    2. Александр War Сегодня, 13:36
      Тезка привет hi
      Александр War
      1. san4es Сегодня, 13:51
        Цитата: Александр War
        Тезка привет hi


        hi ...Здорова
        san4es
  6. tchoni Сегодня, 11:07
    А сколько ж ракет за раз отражали-,поражали? Чисто теоретически, голодный минимум -16 штук в одной волне. Именно столько может выдать арли берк одним залпом.
    tchoni
  7. Труд Сегодня, 11:15
    Когда Европа выйдет из НАТО то мы сможем ее защитить от оккупантов за 1% ВВП.
    Труд
Картина дня