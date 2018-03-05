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Силы ПВО Балтфлота отработали отражение массированных налетов
Силы ПВО Балтийского флота провели учения по отражению массированного удара крылатых ракет в Калининградской области, сообщают Известия.
Учения проходили в 2 этапа – осенью и зимой. По их итогам ряд военнослужащих представили к наградам.
«На первом этапе расчеты ЗРС С-400, прикрывающих Калининградскую область, отработали отражение массированного воздушного налета с электронной имитацией пусков зенитных ракет по атакующей авиации. Самолетное оборудование фиксировало работу радиолокационных систем, анализируя эффективность отражения атаки», – пишет газета со ссылкой на военное ведомство.
На втором этапе стрельбы выполнялись комплексами «Панцирь-С1» по реальным крылатым ракетам. Для этого расчеты были отправлены самолетами на полигон Телемба в Забайкалье. Им пришлось иметь дело со стратегическими бомбардировщиками Ту-160, вооруженные переделанными в мишени крылатыми ракетами Х-55.
Сообщается, что ракеты атаковали на малой высоте с огибанием рельефа. Стрельбы прошли успешно, и офицеры ПВО Балтфлота получили первый практический опыт перехвата крылатых ракет с помощью ЗРПК «Панцирь-С1».
Он отметил, что бороться с такими ракетами очень трудно.
Учения проходили в 2 этапа – осенью и зимой. По их итогам ряд военнослужащих представили к наградам.
«На первом этапе расчеты ЗРС С-400, прикрывающих Калининградскую область, отработали отражение массированного воздушного налета с электронной имитацией пусков зенитных ракет по атакующей авиации. Самолетное оборудование фиксировало работу радиолокационных систем, анализируя эффективность отражения атаки», – пишет газета со ссылкой на военное ведомство.
На втором этапе стрельбы выполнялись комплексами «Панцирь-С1» по реальным крылатым ракетам. Для этого расчеты были отправлены самолетами на полигон Телемба в Забайкалье. Им пришлось иметь дело со стратегическими бомбардировщиками Ту-160, вооруженные переделанными в мишени крылатыми ракетами Х-55.
Сообщается, что ракеты атаковали на малой высоте с огибанием рельефа. Стрельбы прошли успешно, и офицеры ПВО Балтфлота получили первый практический опыт перехвата крылатых ракет с помощью ЗРПК «Панцирь-С1».
Опыт недавних военных конфликтов показывает, что первый удар обычно наносится именно крылатыми ракетами. Цель – нейтрализовать систему ПВО, уничтожить командные пункты, узлы связи, аэродромы и другие ключевые объекты военной инфраструктуры. Например, один американский эсминец может нести до 90 крылатых ракет, предназначенных для стрельбы по береговым целям,рассказал газете военно-морской эксперт Александр Мозговой.
Он отметил, что бороться с такими ракетами очень трудно.
Офицеры-зенитчики признаются, что справиться с баллистической целью бывает проще. Такая цель заметна на радаре, а крылатые ракеты летят над самой землей и практически невидимы,пояснил эксперт.
Использованы фотографии: https://www.youtube.com
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