20:47 05 марта

«Заветы» академика Сахарова стали кошмаром для Америки

Проект академика Сахарова, от которого в свое время у США была дрожь в коленях, начал притворяться в жизнь. Президент России Владимир Путин на днях сообщил, что в нашей стране разработан подводный беспилотник с атомной энергетической установкой, способный передвигаться на сверхбольшой глубине и со скоростью, в несколько раз превышающую скорость современных подводных аппаратов.

Как известно, Андрей Сахаров, будучи отцом советской термоядерной бомбы, предложил создать огромную торпеду с ЯСУ, задачей которой была доставка атомного заряда в 100 Мегатонн к берегу США. Проект получил название Т-15. По замыслу инженера, волна, вызванная подрывом столь мощной боевой части, должна была смыть все побережье противника.

Сегодня в России наконец создано подобное оружие. Благодаря атомной силовой установке, созданная мега-торпеда имеет неограниченную дальность хода.




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Комментарии 18

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  1. svp67 Сегодня, 11:05
    Проект академика Сахарова, от которого в свое время у США была дрожь в коленях, начал притворяться в жизнь.

    svp67
    1. Spartanez300 Сегодня, 11:21
      Интересно на какой глубине и с какой скоростью , если брать за основу что средняя скорость атомных подводных лодок составляет 30 узлов в подводном положении то это примерно 90-120 а то и больше узлов .Максимальная глубина погружения подводной лодки в мире пока все еще принадлежит «Комсомольцу». Этот рекорд был установлен в 1985 году, когда советская субмарина достигла 1027 метров ниже поверхности моря , тогда какова эта сверх глубина .
      Spartanez300
      1. Татьяна Сегодня, 11:40
        Обстановка в мире накаляется!
        Затягивайте пояса, граждане россияне! Жизнь дороже денег! (Шутка.)
        Татьяна
        1. Кент0001 Сегодня, 20:06
          Да не шутка, сегодня в больницу капельные системы покупал.....как в 90-х.
          Кент0001
      2. Avis-bis Сегодня, 11:55
        Цитата: Spartanez300
        Максимальная глубина погружения подводной лодки в мире пока все еще принадлежит «Комсомольцу».

        Боевой ПЛ. "Миры" погружаются до 6 км.
        Avis-bis
      3. svp67 Сегодня, 12:37
        Цитата: Spartanez300
        Максимальная глубина погружения подводной лодки в мире пока все еще принадлежит «Комсомольцу».

        Это то, что ОТКРЫТО, но не кто пока официально не сказал, на какую глубину погружается тот же "Лошарик"...
        svp67
    2. Deadушка Сегодня, 17:35
      Плагиат, это в Питере уже построили laughing
      Deadушка
  2. polpot Сегодня, 11:08
    Все новое это хорошо забытое старое ,исполненное с использованием новых технологий , казенно зарядные орудия начали делать в средние века но широкое применение началось в 19 веке , пороховые ракеты использовались с начала 19 века но "Катюша" стала неприятным сюрпризом.
    polpot
  3. Avis-bis Сегодня, 11:35
    начал притворяться

    Кем?
    Avis-bis
  4. groks Сегодня, 11:44
    Как известно, Андрей Сахаров, будучи отцом советской термоядерной бомбы
    Чего? Он даже стырить нормально не смог чужую идею.
    groks
    1. Гардемарин Сегодня, 14:04
      У кого стырить не смог? У Американцев, что-ли? Вообще-то именно в СССР испытали первую в Мире термоядерную бомбу.
      Гардемарин
      1. groks Сегодня, 14:39
        У О. А. Лаврентьева. А уж "создателем" его стали на западе называть, когда он в диссидентство вдарился.
        А предложение в плане вооружений его сводилось к тому, что надо свернуть нафиг вообще всё, по побережью САСШ расположить цепочку зарядов мегатонн этак по 100 и гуд бай америка(с).
        groks
  5. Ниточкин Сегодня, 12:08
    Однако, недвижимость на побережье резко подешевеет.
    Ниточкин
  6. К0щей Сегодня, 13:41
    не здесь ли недавно была статья о том, что вызвать настоящее цунами эти взрывы не смогут?
    К0щей
  7. Чичиков Сегодня, 16:29
    Два дня назад, по каналу "Техно 24" показали, как ведущий, легко и без тревоги, рассказывает американцам, каким образом следует себя вести при взрыве ЯЗ мощностью 5 мегатонн - "...главное не попасть в зону радиусом 150 метров, - это эпицентр взрыва. Далее, постараться уйти на 800 и более метров, от ударной волны, укрываясь при этом за зданиями, которые располагаются под углом 45 градусов, по отношению к эпицентру". Ну и так далее.
    В целом, по задумке этих пропагандистов, все, как в известной восточной сказке - "Спите граждане города, в Багдаде, все спокойно". Нашим, нужно по телеканалу РТ, прокрутить им "пару дисков", - из истории бомбежки Японии, ядерных испытаний 50-60, в том числе и последствия взрыва 100 мегатонной на Новой Земле. Пусть потренируются ...., может поймут, куда они успеют добежать и к чему ведет их собственная инертность и политическая слепота! Смаковать новости, это хорошо, но лучше дать то, что останется "в голове", не до утра, а поселится там, надолго.
    Чичиков
    1. Кент0001 Сегодня, 20:10
      я и говорю, что у них мозгов совсем нет.
      Кент0001
  8. Deadушка Сегодня, 17:37
    Андрей Сахаров, будучи отцом советской термоядерной бомбы, предложил создать огромную торпеду

    в комплекте с одноразовой ПЛ и его одноразовым экипажем.
    Deadушка
  9. Вадим Ш. Сегодня, 18:55
    100 мегатонн ??? Если так , то это сразу будет ПРОЛИВ им.академика Сахарова , там где раньше были США laughing
    Вадим Ш.
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