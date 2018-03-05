«Заветы» академика Сахарова стали кошмаром для Америки

Проект академика Сахарова, от которого в свое время у США была дрожь в коленях, начал притворяться в жизнь. Президент России Владимир Путин на днях сообщил, что в нашей стране разработан подводный беспилотник с атомной энергетической установкой, способный передвигаться на сверхбольшой глубине и со скоростью, в несколько раз превышающую скорость современных подводных аппаратов.



Как известно, Андрей Сахаров, будучи отцом советской термоядерной бомбы, предложил создать огромную торпеду с ЯСУ, задачей которой была доставка атомного заряда в 100 Мегатонн к берегу США. Проект получил название Т-15. По замыслу инженера, волна, вызванная подрывом столь мощной боевой части, должна была смыть все побережье противника.



Сегодня в России наконец создано подобное оружие. Благодаря атомной силовой установке, созданная мега-торпеда имеет неограниченную дальность хода.











