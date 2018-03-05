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ВДВ получит новую парашютную систему для десантирования техники с экипажем внутри
Парашютных систем для десантирования тяжелой техники нет ни у кого в мире, кроме России, передает РИА Новости заявление замкомандующего ВДВ Владимира Кочеткова.
По его словам, сейчас в ВДВ «для десантирования личного состава используются парашютные системы Д-6 серии 4 и Д-10, запасный парашют З-5, парашютные системы специального назначения "Арбалет-1" и "Арбалет-2"; техника и грузы десантируются на парашютных платформах П-7 с многокупольной системой МКС-5-128Р, бесплатформенных парашютных системах ПБС-916 (925) с многокупольной системой МКС-350-9».
Кроме того, прошла государственные испытания парашютно-бесплатформенная система «Бахча-У-ПДС», созданная для десантирования из военно-транспортных самолетов боевых машин с экипажами внутри.
Он сообщил также, что «параллельно с этим ведутся разработки грузовых парашютных систем (различной грузоподъемности), в том числе управляемой планирующей парашютной грузовой системы (ОКР "Горизонталь-4000") для десантирования грузов массой до четырех тонн в назначенный район с высокой точностью и парашютно-грузовой системы ПГС-1500 (ОКР "ТАРА") для десантирования грузов полетным весом до 1500 килограммов из военно-транспортных самолетов типа Ил-76».
По словам генерала, в связи с оснащением ВДВ новыми образцами техники «на базе автомобиля "КамАЗ" создается унифицированная многоцелевая парашютная платформа (ОКР "Парашют"), предназначенная для парашютного десантирования вооружения, военной техники и грузов полетной массой до 18 тонн из самолетов ВТА».
Кочетков отметил, что «возможность доставки личного состава и грузов с использованием планирующих парашютных систем на большие дальности и с заданной точностью существенно повысит маневренные возможности подразделения специального назначения».
На сегодняшний день имеющаяся воздушно-десантная техника полностью соответствует современным требованиям применения десанта,уточнил Кочетков в интервью газете «Красная звезда».
По его словам, сейчас в ВДВ «для десантирования личного состава используются парашютные системы Д-6 серии 4 и Д-10, запасный парашют З-5, парашютные системы специального назначения "Арбалет-1" и "Арбалет-2"; техника и грузы десантируются на парашютных платформах П-7 с многокупольной системой МКС-5-128Р, бесплатформенных парашютных системах ПБС-916 (925) с многокупольной системой МКС-350-9».
Кроме того, прошла государственные испытания парашютно-бесплатформенная система «Бахча-У-ПДС», созданная для десантирования из военно-транспортных самолетов боевых машин с экипажами внутри.
В настоящее время завершается опытно-конструкторская работа по созданию парашютно-бесплатформенной системы "Бахча-У-ПДС", предназначенной для парашютного десантирования современной боевой техники ВДВ (БМД-4М, БТР-МДМ) с размещенным внутри машины экипажем из самолетов военно-транспортной авиации (ВТА). Завершены государственные совместные испытания, в этом году средства десантирования поступят в войска,рассказал Кочетков.
Он сообщил также, что «параллельно с этим ведутся разработки грузовых парашютных систем (различной грузоподъемности), в том числе управляемой планирующей парашютной грузовой системы (ОКР "Горизонталь-4000") для десантирования грузов массой до четырех тонн в назначенный район с высокой точностью и парашютно-грузовой системы ПГС-1500 (ОКР "ТАРА") для десантирования грузов полетным весом до 1500 килограммов из военно-транспортных самолетов типа Ил-76».
По словам генерала, в связи с оснащением ВДВ новыми образцами техники «на базе автомобиля "КамАЗ" создается унифицированная многоцелевая парашютная платформа (ОКР "Парашют"), предназначенная для парашютного десантирования вооружения, военной техники и грузов полетной массой до 18 тонн из самолетов ВТА».
Если рассматривать вопрос доставки в тыл противника современного и перспективного вооружения и военной техники (БМД-4М, БТР-МДМ и машин на их базе), создание которых уже само по себе повышает боевые возможности подразделений ВДВ, то принятие на вооружение новых образцов тяжелой воздушно-десантной техники ("Бахча-У-ПДС") повысит маневренные возможности десантируемой техники и позволит в полной мере применять ее по предназначению в районе десантирования,сказал он.
Кочетков отметил, что «возможность доставки личного состава и грузов с использованием планирующих парашютных систем на большие дальности и с заданной точностью существенно повысит маневренные возможности подразделения специального назначения».
Использованы фотографии: РИА Новости / Николай Хижняк
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