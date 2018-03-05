ВДВ получит новую парашютную систему для десантирования техники с экипажем внутри

На сегодняшний день имеющаяся воздушно-десантная техника полностью соответствует современным требованиям применения десанта,

В настоящее время завершается опытно-конструкторская работа по созданию парашютно-бесплатформенной системы "Бахча-У-ПДС", предназначенной для парашютного десантирования современной боевой техники ВДВ (БМД-4М, БТР-МДМ) с размещенным внутри машины экипажем из самолетов военно-транспортной авиации (ВТА). Завершены государственные совместные испытания, в этом году средства десантирования поступят в войска,

Если рассматривать вопрос доставки в тыл противника современного и перспективного вооружения и военной техники (БМД-4М, БТР-МДМ и машин на их базе), создание которых уже само по себе повышает боевые возможности подразделений ВДВ, то принятие на вооружение новых образцов тяжелой воздушно-десантной техники ("Бахча-У-ПДС") повысит маневренные возможности десантируемой техники и позволит в полной мере применять ее по предназначению в районе десантирования,