20:41 05 марта
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ВДВ получит новую парашютную систему для десантирования техники с экипажем внутри

Парашютных систем для десантирования тяжелой техники нет ни у кого в мире, кроме России, передает РИА Новости заявление замкомандующего ВДВ Владимира Кочеткова.

ВДВ получит новую парашютную систему для десантирования техники с экипажем внутри


На сегодняшний день имеющаяся воздушно-десантная техника полностью соответствует современным требованиям применения десанта,
уточнил Кочетков в интервью газете «Красная звезда».


По его словам, сейчас в ВДВ «для десантирования личного состава используются парашютные системы Д-6 серии 4 и Д-10, запасный парашют З-5, парашютные системы специального назначения "Арбалет-1" и "Арбалет-2"; техника и грузы десантируются на парашютных платформах П-7 с многокупольной системой МКС-5-128Р, бесплатформенных парашютных системах ПБС-916 (925) с многокупольной системой МКС-350-9».

Кроме того, прошла государственные испытания парашютно-бесплатформенная система «Бахча-У-ПДС», созданная для десантирования из военно-транспортных самолетов боевых машин с экипажами внутри.

В настоящее время завершается опытно-конструкторская работа по созданию парашютно-бесплатформенной системы "Бахча-У-ПДС", предназначенной для парашютного десантирования современной боевой техники ВДВ (БМД-4М, БТР-МДМ) с размещенным внутри машины экипажем из самолетов военно-транспортной авиации (ВТА). Завершены государственные совместные испытания, в этом году средства десантирования поступят в войска,
рассказал Кочетков.

Он сообщил также, что «параллельно с этим ведутся разработки грузовых парашютных систем (различной грузоподъемности), в том числе управляемой планирующей парашютной грузовой системы (ОКР "Горизонталь-4000") для десантирования грузов массой до четырех тонн в назначенный район с высокой точностью и парашютно-грузовой системы ПГС-1500 (ОКР "ТАРА") для десантирования грузов полетным весом до 1500 килограммов из военно-транспортных самолетов типа Ил-76».

По словам генерала, в связи с оснащением ВДВ новыми образцами техники «на базе автомобиля "КамАЗ" создается унифицированная многоцелевая парашютная платформа (ОКР "Парашют"), предназначенная для парашютного десантирования вооружения, военной техники и грузов полетной массой до 18 тонн из самолетов ВТА».

Если рассматривать вопрос доставки в тыл противника современного и перспективного вооружения и военной техники (БМД-4М, БТР-МДМ и машин на их базе), создание которых уже само по себе повышает боевые возможности подразделений ВДВ, то принятие на вооружение новых образцов тяжелой воздушно-десантной техники ("Бахча-У-ПДС") повысит маневренные возможности десантируемой техники и позволит в полной мере применять ее по предназначению в районе десантирования,
сказал он.

Кочетков отметил, что «возможность доставки личного состава и грузов с использованием планирующих парашютных систем на большие дальности и с заданной точностью существенно повысит маневренные возможности подразделения специального назначения».

Использованы фотографии: РИА Новости / Николай Хижняк
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Комментарии 23

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  1. bazzbazz Сегодня, 11:26
    Очень полезная штука! Хорошо, что мы тут первые! Но вот даже страшно представить, что ощущает экипаж внутри, чуть что не так, и мне кажется уже ничего не сделать. Камнем вниз...
    bazzbazz
    1. Серый брат Сегодня, 11:36
      Цитата: bazzbazz
      Но вот даже страшно представить, что ощущает экипаж внутри, чуть что не так, и мне кажется уже ничего не сделать. Камнем вниз...

      Да ладно, прям уж камнем вниз. 10 м/с примерно с высоты 400 м.
      Серый брат
    2. iouris Сегодня, 13:25
      Ужос! Вот что он ощущает. Есть фильм о сыновьях Маргелова, которые это всё пережили. Правда технологии не стоят на месте. Главное - непонятно для чего это? Это примерно, как слетать на Луну.
      iouris
  2. Лопатов Сегодня, 11:38
    Парашютных систем для десантирования тяжелой техники нет ни у кого в мире, кроме России, передает РИА Новости заявление замкомандующего ВДВ Владимира Кочеткова

    Строго говоря, это не так.
    Американский рекорд- 35 тонн. И я бы не назвал это "лёгкой техникой" Просто у них на данный момент нет специализированных машин для ВДВ.

    Всё относительно... С одной стороны у наших десантников есть крутая техника, позволяющая парашютное десантирование. А у американцев- одни небронированные "Хамви"
    С другой стороны американцы не бояться проводить парашютные высадки в боевой обстановке. А у нас супертехнику ВДВ применяют вместо намного более дешёвых пехотных БМП и БТР.

    Для справки, советский рекорд 44.6 тонны. Лето 90-го, перед самым развалом СССР.
    Лопатов
    1. Серый брат Сегодня, 11:46
      Цитата: Лопатов
      С другой стороны американцы не бояться проводить парашютные высадки в боевой обстановке.

      Не слыхал про такое. На хамви об землю они бьют здорово.
      Цитата: Лопатов
      А у нас супертехнику ВДВ применяют вместо намного более дешёвых пехотных БМП и БТР.

      Но если нужды в десантировании нет и войн, в которых полноценные армии участвуют с тылами и прочей порнографией, тоже нет, а части ВДВ есть, то почему бы и не применять? Иначе нахрена они вообще нужны - молиться на них что ли?
      Серый брат
      1. Лопатов Сегодня, 11:57
        Цитата: Серый брат
        Не слыхал про такое.

        Последняя была во время второй войны с Ираком. Турция заартачилась, и на север страны выбросили 900 с копейками человек из 173-й бригады. Для захвата аэродромов, через которые должна была снабжаться "Пешмерга"

        Цитата: Серый брат
        Но если нужды в десантировании нет и войн, в которых полноценные армии участвуют с тылами и прочей порнографией, тоже нет, а части ВДВ есть, то почему бы и не применять?

        Если нет молотка, а есть микроскоп...
        Лопатов
        1. Серый брат Сегодня, 12:00
          Цитата: Лопатов
          Если нет молотка, а есть микроскоп...

          Мало считаться элитными частями, практика тоже нужна, не всё же кирпичи бошками колоть.
          Серый брат
          1. Лопатов Сегодня, 12:12
            Практика?
            Когда в Чечне десантники используются на равнине вместо пехоты, а пехоту ссаживают с БМП и вертолётным десантом высаживают в горы это нормально?
            Лопатов
            1. Серый брат Сегодня, 12:16
              Цитата: Лопатов
              Когда в Чечне

              Ну дык армия в плачевном состоянии была, какие части хоть какую-то боеспособность сохранили, те и использовали, с миру по нитке.
              Серый брат
    2. Avis-bis Сегодня, 11:51
      Цитата: Лопатов
      американцы не бояться проводить парашютные высадки в боевой обстановке. А у нас супертехнику ВДВ применяют вместо намного более дешёвых пехотных БМП и БТР.

      У них, вроде, нет ВДВ как отдельного рода войск? Т.е., если пехотному генералу поручают что то захватить, то он имеет выбор между десантом и обычной пехотой. А у нас — кому поручили, тот и использует свою технику.
      Avis-bis
      1. Серый брат Сегодня, 11:56
        Цитата: Avis-bis
        У них, вроде, нет ВДВ как отдельного рода войск?

        Но воздушно-десантные дивизии есть. Особенно 101-я известна - туда традиционно набирают [цензура] всяких, но они каратели больше по своему профилю.
        Серый брат
        1. Avis-bis Сегодня, 11:59
          Цитата: Серый брат
          Цитата: Avis-bis
          У них, вроде, нет ВДВ как отдельного рода войск?

          Но воздушно-десантные дивизии есть.

          А в какой род войск они входят? Я просто отстал от жизни в этом смысле.
          Просто, ПМСМ, ВДВ давно пора передать мотострелкам. У ВДВ, конечно, своя специфика, но не такая уж принципиально отличная после высадки. Ну, или в ВВС передать.
          Avis-bis
          1. Серый брат Сегодня, 12:05
            Цитата: Avis-bis
            А в какой род войск они входят?

            В сухопутные.
            Серый брат
            1. Avis-bis Сегодня, 12:18
              Цитата: Серый брат

              В сухопутные.

              Ага, спасибо, так и думал.
              Avis-bis
      2. Лопатов Сегодня, 12:07
        Цитата: Avis-bis
        У них, вроде, нет ВДВ как отдельного рода войск?

        У них 18-й воздушно-десантный корпус в составе Сухопутных войск

        Цитата: Avis-bis
        Т.е., если пехотному генералу поручают что то захватить, то он имеет выбор между десантом и обычной пехотой.

        Нет у него такого выбора.
        Лопатов
        1. Avis-bis Сегодня, 12:20
          Цитата: Лопатов

          У них 18-й воздушно-десантный корпус в составе Сухопутных войск

          О чём и речь.
          Нет у него такого выбора.

          Почему? В какой то ситуации логичней прорывать фронт, в другой — перепрыгнуть его... Обычно в задачу не включается метод достижения требуемого. Я про уровень выше тактического, конечно.
          Avis-bis
          1. Лопатов Сегодня, 12:48
            Цитата: Avis-bis
            Почему?

            Потому что всё с точностью до наоборот- у них "десантный" генерал может рулить пехотой.
            18-й ВДК это одна воздушно-десантная дивизия, одна десантно-штурмовая, одна пехотная и одна горная.

            Собственно, основная задача американских десантников- обеспечение развёртывания группировки на заморском ТВД.
            К примеру, есть в Антарктиде тоталитарная страна Мелкопопия, которую американцы приняли решение демократизировать. С ней граничит страна Крупнопопия, дружественная США демократическая абсолютная монархия. И первыми на границе между Мелкопопией и Крупнопопией появятся десантники 82-й ВДД. Вначале рота, потом батальон, потом по нарастающей... Именно они обеспечат охрану района развёртывания группировки, охрану и функционирование аэродромов, которые будут принимать войска, ну и т.д.
            Лопатов
            1. Avis-bis Сегодня, 13:14
              Цитата: Лопатов

              Потому что всё с точностью до наоборот- у них "десантный" генерал может рулить пехотой.

              А, вот как... Интересно, не знал — спасибо.
              Но суть от этого не меняется. Наши вооружённые силы на 99% наземные и, ПМСМ, ВДВ должны подчиняться пехоте. У США же ситуация другая. Странно, что у них ВДВ и пехота не морпехам подчиняется. :)
              В любом случае, ВДВ как отдельный род войск это странно.
              Avis-bis
  3. Avis-bis Сегодня, 11:44
    "Горизонталь-4000") для десантирования грузов массой до четырех тонн в назначенный район с высокой точностью

    А каков порядок величин по точности? Десятки метров, метры, сотни метров?
    Avis-bis
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 12:00
    В самый первый испытательный выброс техники с экипажем, командующий ВДВ Маргелов В.Ф., посадил в БМД-1 своего сына.
    5 января 1973 года впервые в мировой практике на парашютодроме ВДВ "Слободка" под Тулой было произведено десантирование на парашютно-платформенных средствах в комплексе "Кентавр" с военно-транспортного самолета Ан-12 гусеничной боевой бронированной машины БМД-1 с двумя членами экипажа на борту. "Командиром экипажа был подполковник Леонид Зуев, а оператором-наводчиком старший лейтенант Александр Маргелов. Командовал операцией отец Маргелова - Василий Филиппович Маргелов. Известно, что Василий Филиппович во время десантирования сына находился на командном пункте с заряженным пистолетом наготове, чтобы в случае неудачи застрелиться. За это время он выкурил больше одной пачки папирос.
    a.s.zzz888
    1. Avis-bis Сегодня, 12:29
      Цитата: a.s.zzz888
      Василий Филиппович во время десантирования сына находился на командном пункте с заряженным пистолетом наготове, чтобы в случае неудачи застрелиться. За это время он выкурил больше одной пачки папирос.

      Лучше бы он раньше застрелился:
      В марте 1959 года после ЧП в артиллерийском полку 76-й воздушно-десантной дивизии (групповое изнасилование гражданских женщин) был понижен в должности до 1-го заместителя командующего ВДВ.

      В "ошибках" подчинённых виноват начальник. А дивизия это уже высокий уровень, не рота какая то.
      Avis-bis
  5. san4es Сегодня, 12:14
    техника и грузы десантируются на парашютных платформах П-7 с многокупольной системой МКС-5-128Р, бесплатформенных парашютных системах ПБС-916 (925) с многокупольной системой МКС-350-9».
    soldier
    san4es
  6. Langf Сегодня, 12:15
    Мы в 80-ом с Псковом пару дней «воевали», так видел их снимки, что от 66-го осталось. Тогда у ихней платформы расцеп с МКСом случился: видимо тряхнуло в воздухе хорошо, сцепку и выбило. Газик был с зас-аппаратурой быстрой связи, так только с пол-метра рамы над землей осталось. Мощно вошел, без брызг. Потом Кентавров стали тренировать на «Запад-81», одну БМДшку у нас в части то ли готовили, то ли отрабатывали, не в курсе, секретничали. Но вот каков риск – тогда это все отлично понимали. Дело в том, что любой неучтенный предмет внутри может стать пулей. У нас одному штабному на потоке так мордаху противогазом начистило, что синее синьки был, так что было с чем сравнивать... Дело серьезное и нужное – мы-то со «Звездочками» бегали, – пока найдешь, пока расшвартуешь.
    Langf
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