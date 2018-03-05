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В РФ разработают новую парашютную систему для десантников
В текущем году в России начнется разработка парашютной системы для десантирования военнослужащих с полным вооружением и снаряжением, передает РИА Новости сообщение замкомандующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенанта Владимира Кочеткова.
Он отметил, что «принятие на вооружение перспективной системы, разрабатываемой в рамках ОКР "Шелест", позволит выполнять боевые задачи личному составу парашютно-десантных подразделений в современной боевой экипировке "Ратник"».
По словам генерал-лейтенанта, в настоящее время сформированы основные направления развития средств десантирования личного состава.
Генерал также сообщил, что в марте «открывается опытно-конструкторская работа "Реновация" по модернизации парашютной системы Д-10 и запасного парашюта З-5 для десантирования личного состава в боевом комплекте "Ратник"».
По его словам, сейчас в ВДВ России для десантирования личного состава используются парашютные системы Д-6 серии 4 и Д-10; запасный парашют З-5, парашютные системы специального назначения "Арбалет-1" и "Арбалет-2".
В 2018 году в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Шелест" планируется начать разработку новой парашютной системы для десантирования личного состава с полным табельным вооружением и снаряжением,сказал Кочетков.
Он отметил, что «принятие на вооружение перспективной системы, разрабатываемой в рамках ОКР "Шелест", позволит выполнять боевые задачи личному составу парашютно-десантных подразделений в современной боевой экипировке "Ратник"».
По словам генерал-лейтенанта, в настоящее время сформированы основные направления развития средств десантирования личного состава.
К ним относится перспективная парашютная система специального назначения "Дальнолет", которая предназначена для десантирования личного состава с высот 1200-8000 метров на скорости полета летательного аппарата до 350 километров в час с задержкой в раскрытии парашюта от трех до 10 секунд с применением стабилизирующего парашюта. Максимальный полетный вес – 190 килограммов, дальность полета под основным парашютом с высоты 8000 метров – до 60 километров. На подвесной системе предусмотрено крепление грузового контейнера переднего расположения весом до 50 килограммов, а также специальное сиденье для долгого нахождения парашютиста под куполом парашюта,рассказал он.
Генерал также сообщил, что в марте «открывается опытно-конструкторская работа "Реновация" по модернизации парашютной системы Д-10 и запасного парашюта З-5 для десантирования личного состава в боевом комплекте "Ратник"».
По его словам, сейчас в ВДВ России для десантирования личного состава используются парашютные системы Д-6 серии 4 и Д-10; запасный парашют З-5, парашютные системы специального назначения "Арбалет-1" и "Арбалет-2".
Современные парашютные системы отличаются высокой надежностью и дают возможность совершать прыжки с больших высот из военно-транспортных самолетов и вертолетов,добавил Кочетков.
Использованы фотографии: РИА Новости / Евгений Биятов
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