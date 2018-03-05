20:42 05 марта
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В РФ разработают новую парашютную систему для десантников

В текущем году в России начнется разработка парашютной системы для десантирования военнослужащих с полным вооружением и снаряжением, передает РИА Новости сообщение замкомандующего ВДВ по воздушно-десантной подготовке генерал-лейтенанта Владимира Кочеткова.

В РФ разработают новую парашютную систему для десантников


В 2018 году в рамках опытно-конструкторской работы (ОКР) "Шелест" планируется начать разработку новой парашютной системы для десантирования личного состава с полным табельным вооружением и снаряжением,
сказал Кочетков.


Он отметил, что «принятие на вооружение перспективной системы, разрабатываемой в рамках ОКР "Шелест", позволит выполнять боевые задачи личному составу парашютно-десантных подразделений в современной боевой экипировке "Ратник"».

По словам генерал-лейтенанта, в настоящее время сформированы основные направления развития средств десантирования личного состава.

К ним относится перспективная парашютная система специального назначения "Дальнолет", которая предназначена для десантирования личного состава с высот 1200-8000 метров на скорости полета летательного аппарата до 350 километров в час с задержкой в раскрытии парашюта от трех до 10 секунд с применением стабилизирующего парашюта. Максимальный полетный вес – 190 килограммов, дальность полета под основным парашютом с высоты 8000 метров – до 60 километров. На подвесной системе предусмотрено крепление грузового контейнера переднего расположения весом до 50 килограммов, а также специальное сиденье для долгого нахождения парашютиста под куполом парашюта,
рассказал он.

Генерал также сообщил, что в марте «открывается опытно-конструкторская работа "Реновация" по модернизации парашютной системы Д-10 и запасного парашюта З-5 для десантирования личного состава в боевом комплекте "Ратник"».

По его словам, сейчас в ВДВ России для десантирования личного состава используются парашютные системы Д-6 серии 4 и Д-10; запасный парашют З-5, парашютные системы специального назначения "Арбалет-1" и "Арбалет-2".

Современные парашютные системы отличаются высокой надежностью и дают возможность совершать прыжки с больших высот из военно-транспортных самолетов и вертолетов,
добавил Кочетков.

Использованы фотографии: РИА Новости / Евгений Биятов
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Комментарии 11

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  1. iliitchitch Сегодня, 12:20
    С 8км ? Чего-то в голову не приходит пока ситуация с такой необходимостью , чтоб с 8км . Для ССО разве что . Впрочем , лучше , когда есть , чем когда надо , а нет того , что надо .
    iliitchitch
    1. предки с Дона Сегодня, 12:26
      Это для спецгрупп, для высадки в особо охраняемые зоны.
      предки с Дона
      1. Doliva63 Сегодня, 17:54
        В "особо охраняемые зоны", если чё, обычно ходят ножками.
        Doliva63
  2. кедр Сегодня, 12:21
    Пока все шары чётко забивают в одну лузу и это радует. Уверен и этот там будет.
    кедр
    1. SK70 Сегодня, 12:27
      Цитата: кедр
      Пока все шары чётко забивают в одну лузу и это радует. Уверен и этот там будет.

      Понеслась предвыборная истерия.
      Заголовки новостей на 12-20:
      1.Разработают.
      2.Планирует.
      3.Усилят.
      4.Получит.
      Что это Вангование или Рогозиномания ?
      SK70
      1. предки с Дона Сегодня, 12:31
        Не напрягайся, думать это не твое. Займись лучше решением как запустить сортир на "южмаше".
        предки с Дона
        1. SK70 Сегодня, 13:09
          Цитата: предки с Дона
          Займись лучше решением как запустить сортир на "южмаше".

          А вы спец по сортирам?
          SK70
      2. iliitchitch Сегодня, 12:43
        Цитата: SK70
        Что это Вангование или Рогозиномания ?

        О , кросавчеги на окладе проснулися . Щас вспёрдывать начнуть . Ххазом . Рогозин не нравится , понимаешь ли . У вас и таких пЕсателей нету .
        iliitchitch
  3. Vard Сегодня, 12:22
    типа такого...
    Vard
  4. SK70 Сегодня, 13:07
    Цитата: iliitchitch
    Цитата: SK70
    Что это Вангование или Рогозиномания ?

    О , кросавчеги на окладе проснулися . Щас вспёрдывать начнуть . Ххазом . Рогозин не нравится , понимаешь ли . У вас и таких пЕсателей нету .

    А у нас это где ?
    И когда оклад повысите ?
    SK70
  5. Doliva63 Сегодня, 17:52
    "...для десантирования личного состава с полным табельным вооружением и снаряжением." Давно в ВДВ появилось табельное "вооружение"? laughing good
    А если это перл журналиста, зачем его тут размещать? Сразу возникает сомнение в адекватности командования ВДВ. Или так оно и есть?
    Doliva63
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