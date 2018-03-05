20:49 05 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

МИД Израиля прокомментировал обвинения в поддержке ССА против Ирана

Глава евразийского департамента МИД Израиля Алекс Бен-Цви прокомментировал обвинения, выдвигается в адрес израильского руководства в поддержке так называемой сирийской свободной армии (ССА) для противостояния Ирану и проиранским силам в САР. Ранее такие обвинения в израильский адрес выдвинули представители сирийского военного командования.

В интервью российским средствам массовой информации Бен-Цви заявил о том, что такого рода обвинения являются дезинформацией. Цитата Интерфакс:
Подобные слухи для нас не являются новостью. Это не так. У нас на границе оказывается гуманитарная помощь: женщин и детей мы берём в свои больницы. Мы не помогаем никаким группировкам, так как я уже сказал, что ни одна из группировок положительно к Израилю не относится. Это не соответствует действительности.


Бен-Цви заявил о том, что израильская разведка сообщает фактически о постоянном военном присутствии иранских войск и проиранских вооружённых формирований на сирийской территории.


МИД Израиля прокомментировал обвинения в поддержке ССА против Ирана


При этом представитель МИД Израиля отметил, что представляемая им страна будет делать всё для того, чтобы иранские военные базы исчезли с территории Сирии. По словам Бен-Цви, на сегодняшний день этот вопрос активно обсуждается с российской стороной.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 63

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 12:26
    А чего тут делать "всё для того, чтобы иранские военные базы исчезли с территории Сирии" Просто дайте Сирийцам жить спокойно... и Иран... и США и те кто на деньги стран залива уйдут...
    Vard
    1. сибиралт Сегодня, 12:32
      А чего там Израилю неймётся. Двое в драке, третий лишний. Кое первочеловекам дело, кого глава республики попросил помочь в гражданской войне? belay
      сибиралт
      1. шура матросов Сегодня, 12:41
        Третий лишний? Одно государство делает все, чтоб у его границ не было враждебно настроенных против него сил. Ничего не напоминает?
        шура матросов
        1. Shurik70 Сегодня, 12:50
          такого рода обвинения являются дезинформацией

          Вообще-то странно, что отказываются. Обычно в открытую заявляют: "мы убиваем кого хотим, когда хотим и как хотим". Это не США, которые убьют детей уколами иприта. снимут на камеру умирающих, а потом разбомбят кого под предлогом "это он сделал". Политика Израиля мне хоть и не нравится, но от своих деяний они обычно не отказываются. Странно это what
          Shurik70
          1. Татьяна Сегодня, 13:08
            шура матросов

            Третий лишний? Одно государство делает все, чтоб у его границ не было враждебно настроенных против него сил. Ничего не напоминает?
            Шурик! Вы в своих вопросах сами-то не запутались?
            Подумайте своими мозгами получше, а то от Вашего алогичного высказывания манипулятивной провокацией против России так и прёт!
            Татьяна
            1. шура матросов Сегодня, 13:39
              Татьяна, не стоит искать во мне провокатора - не найдете. У меня есть такое правило (еще со студенческих годов) - прежде чем обвинить кого-то (в чем-то), стань на сторону оппонента и посмотри 'его глазами' на ситуацию (это не трусость, как мне пытались вменять, не 'хитропопость' - это здравый смысл, далекий от шапкозакидательства и всепропало).
              И мой комментарий абсолютно логичен - скажите, в спорах Украины с оппонентами нет 'третьего лишнего' (абстрогируемся пока от войны в Донбассе)? Или Вы хочете сказать, что Россию 20 с лишним лет Украина не интересовала? И все это время Россия была просто наблюдателем всего происходящего в Украине? Только не говорите мне о 'любви к братскому народу' - здесь на ВО я столько начитался 'о любви', что мама не горюй (хотя считаю большинство здесь сидящих адекватными людьми).
              Так вот, соотнеся ситуацию с Израилем и с Россией, чем отличаются действия Израиля по обеспечению СВОЕЙ безопасности от подобных действий России?
              шура матросов
              1. Татьяна Сегодня, 14:05
                шура матросов
                Соотнеся ситуацию с Израилем и с Россией, чем отличаются действия Израиля по обеспечению СВОЕЙ безопасности от подобных действий России?
                Отличаются агрессией Израиля и неагрессией России. А именно.
                Ни Россия, ни Иран сами никаким образом НЕ обстреливают территорию своего геополитического противника! Соответственно - Россия НЕ обстреливает Украину, Иран НЕ обстреливает Израиль.
                При этом Украина НЕ обстреливает (пока) Россию. А вот Израиль ОБСТРЕЛИВАЕТ якобы Иранские базы!!! Да ещё и где?!! В соседней стране!!! В САР!
                И в чём Вы здесь увидели знак тождества? Здесь даже намёка на знак логического тождества нет! Вы допустили полное нарушение всех формально-логических правил мышления!
                Отсюда и мои выводы о Вас, как о манипуляторе-макиавеллисте - т.е. попытке Вами ВЫДАТЬ ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ.
                Татьяна
                1. шура матросов Сегодня, 15:07
                  При всем своем уважении к Вам, но позволю себе с Вами немного не согласиться (мое мнение, ни кем не купленное) - то, что Россия ( пока) НЕ обстреливает территории своих противников (реальных или гипотетических, не суть), НЕ говорит о других способах влияния на эти территории. Израиль не имеет такой ПОЛИТИЧЕСКОЙ силы, как Россия. Поэтому действует В СИЛУ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ (в основном силой оружия). Россия, как сильное (в плане веса на политической арене) государство, может себе позволить воздействовать на оппонентов не только оружием (и не столько, хотя бряцканье оным имеет место), но и политически и экономически. Но ЦЕЛИ СВОИХ ДЕЙСТВ, что Израиль, что Россия не умаляют - влиять в регионе, ради своей безопасности (и количество-частота обстрелов враждебных территорий - дело десятое).
                  P.S. манипулятор с меня хреновый (совесть и воспитание не позволяет). и говорю то, что вижу, слышу и знаю, а не ВЫДАЮ ЖЕЛАЕМОЕ ЗА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЕ - давно живу в РЕАЛЬНОМ мире hi
                  и флаг, под которым я живу, не прячу ни от кого. я не стыжусь, что живу в Украине. и свое мнение высказываю прямо
                  шура матросов
                  1. Татьяна Сегодня, 15:19
                    шура матросов
                    Израиль не имеет такой ПОЛИТИЧЕСКОЙ силы, как Россия.Поэтому действует В СИЛУ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ (в основном силой оружия).

                    В этом смысле Вам уже нужно не соглашаться не со мною, а с международной общественностью. Вглядитесь в иностранную карикатуру от 2012 года, которая Вам полностью противоречит - а именно противоречит Вашему мнению о политической "слабости" Израиля.
                    Татьяна
                    1. шура матросов Сегодня, 15:43
                      Я подобных карикатур, но по поводу России, Украины, Турции, Саудовской Аравии видел множество. И? Я, специально для Вас, столько могу наgooglить подобных в нет'е на любую тему... Т.е. картинки ни о чем. Общественное мнение - штука аморфная, думаю Вы это и сами понимаете. А вот факты есть факты.
                      Что самое интересное, о влиянии (или НЕ ВЛИЯНИИ) Росси на сопредельные территории от Вас так ничего вразумительного и не услышал. Скажите мне (если не можете на сайте, можете в личку) Россия влияет на сопредельные государства ради своей безопасности или нет?!
                      P.S. не примите за провокацию, но уж очень хочется знать Ваше мнение
                      шура матросов
                      1. Татьяна Сегодня, 16:04
                        шура матросов
                        Россия влияет на сопредельные государства ради своей безопасности или нет?!
                        Конечно, влияет! Например, а гуманитарные конвои России в ДЛНР - это разве не помощь России русским на Донбассе, против которых в Украине развёрнут фашистский бандеровский геноцид на физическое истребление и этнозачистку? Это конкретные факты.
                        Однако, вот, только Россия со своей территории и с территорий сопредельных государств своими ВС РФ никаких обстрелов территории Украины НЕ ведёт! А Израиль ВЕДЁТ! И это тоже факты.
                        При этом Вы вообще-то отличаете т.н. "мягкую силу" (ведение переговоров, соблюдение договорённостей о перемирии, о предоставлении именно гуманитарной помощи жителям в районы бедствия и т.п.) от прямых обстрелов, т.е. от ведения прямой агрессии методами традиционной горячей войны?
                        Вы хоть сами-то себя не обманывайте!
                        Татьяна
      2. Комментарий был удален.
        1. котовский Сегодня, 13:34
          Не так вопрос ставите,причем тут Россия?
          Израиль также как и Иран в Сирии находится,
          только Иран как друг в открытую,а вы как враг в темную.
          Не путайте мягкое с теплым.
          котовский
          1. KonoGon Сегодня, 14:03
            Цитата: котовский
            только Иран как друг в открытую
            Запишите себе, на будущее. Израиль и Сирия находятся в состоянии войны.
            KonoGon
            1. котовский Сегодня, 14:07
              И что?
              Что это меняет?
              Израиль и Сирия находятся в состоянии войны
              Причем тут Иран?
              котовский
              1. KonoGon Сегодня, 15:24
                а вы как враг
                Они таки враги. Читайте обьяснение выше, и запишите.
                KonoGon
                1. котовский Сегодня, 15:53
                  Сирия с Ираном враги?
                  Сирия разрешила Ирану строить базы.
                  Ну так и вы подружитесь,и вам разрешат. wassat
                  По вашему Израиль вправе,а Иран из природной вредности что ли?
                  котовский
                  1. KonoGon Сегодня, 16:40
                    Сирия с Ираном враги?
                    Запишите себе, на будущее. Израиль и Сирия находятся в состоянии войны.
                    Нарисовать?
                    KonoGon
                    1. котовский Сегодня, 16:46
                      Вот жежь записун какой...Не жалуюсь я на память.
                      То что у вас война с Сирией,каким образом запрещает Сирии пустить к себе Иран? Ну если откинуть теорию богоизбранности конечно..
                      котовский
                      1. KonoGon Сегодня, 17:13
                        Цитата: котовский
                        каким образом запрещает Сирии
                        А кто ей запрещает? Последствия обьясняют. Да и Ирану тож, коли вы тута у моих врагов окопалися, да ещё и с угрозами, то будьте любезны заодно по кумполу и получить.
                        KonoGon
    2. предки с Дона Сегодня, 12:39
      Похоже иудеи на сей раз просчитались, Иран вплотную приблизился к их границам, и это неоспоримый факт.
      предки с Дона
      1. Татьяна Сегодня, 13:20
        Маловероятно, чтобы сам Иран начал воевать с Израилем с территории САР, если иудеи сами войну не начнут! Обстрелов ведь Ираном, как таковых, территории Израиля ведь не ведётся. Зато Израиль обстреливает САР!
        Именно потому, что Израиль участвует на БВ в войне против САР, иранцы и помогают САР удержаться против западной коалиции, куда входит и Израиль, во главе с США.
        Татьяна
      2. Маки Авелльевич Сегодня, 18:55
        Цитата: предки с Дона
        Похоже иудеи на сей раз просчитались, Иран вплотную приблизился к их границам, и это неоспоримый факт.

        бить их будет удобнее когда под рукой
        Маки Авелльевич
  2. ul_vitalii Сегодня, 12:28
    Даш на даш, американцы пусть тоже дёргают.
    ul_vitalii
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:31
      Виталий привет ! hi
      При этом представитель МИД Израиля отметил, что представляемая им страна будет делать всё для того, чтобы иранские военные базы исчезли с территории Сирии.

      Такие заявления можно было бы понять если бы Иран полез в Израиль . Что - ещё одни "исключительные" , которым до всего дело есть ? negative
      bouncyhunter
      1. ul_vitalii Сегодня, 12:44
        Здравствуй, Павел hi У исключительных и подход к делу исключительный, не как у всех. smile
        ul_vitalii
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:12
          Цитата: ul_vitalii
          У исключительных и подход к делу исключительный, не как у всех.

          Они считают что у них подход - правильный , а у остальных - нет . wink
          bouncyhunter
  3. Серый брат Сегодня, 12:30
    Бородатых онижедетей они в свои больницы берут.
    Серый брат
    1. ul_vitalii Сегодня, 12:53
      В кадрах так и было, с бородой, но во рту пустышка торчит. smile
      ul_vitalii
  4. rocket757 Сегодня, 12:32
    Янки коль нос куда засунули. то отвалят только тогда, когда эту сувалку оттяпают окончательно .... загребущие лапки эт уж совсем другая тема, глубже и грубее намного!
    rocket757
  5. кедр Сегодня, 12:35
    Израйль на БВ действует за спиной США, руками США, под прикрытием США...
    кедр
    1. rocket757 Сегодня, 12:53
      А куда им деться то? Мож правда, с Маском закорешится и на Марс ту-ту?
      rocket757
  6. А. Привалов Сегодня, 12:56
    Чуть подробнее:
    Израильский дипломат подчеркнул, что наличие у Ирана военных баз в Сирии неприемлемо для Израиля, и его страна будет делать все, чтобы ситуация изменилась:
    "Этот вопрос с Москвой обсуждался. У нас есть данные, я не могу сказать, сколько баз, они разбросаны и они существуют. Мы сказали, что для нас это неприемлемая ситуация, как и вообще присутствие Ирана. Тем более, когда у них есть базы, это уже постоянное присутствие. Мы говорим об этом открыто". "Наш премьер-министр заявлял средствам массовой информации, что мы будем делать все для того, чтобы эта ситуация не осталась таковой. Мы будем применять все методы: дипломатические и не только, чтобы этого не произошло", – добавил Алекс Бен-Цви.


    Израиль обсуждает с Россией гарантии, которые может дать Москва о неприближении иранских подразделений к Голанским высотам. При этом Бен-Цви отметил, что Москва "однозначно" понимает озабоченность Израиля по поводу присутствия шиитских подразделений в Сирии.


    По словам Бен-Цви, эти вопросы обсуждались во время российско-израильских межмидовских консультаций:
    "То, что у нас с Россией есть разногласия по поводу Ирана, – это совсем не секрет, это понятно. Наша позиция в этой ситуации ясная: мы много раз уже повторяли нашим российским коллегам то, как мы видим ситуацию, и что в любом случае урегулирование в Сирии может наступить только тогда, когда там не будет Ирана, "Хизбаллы" и шиитских подразделений".
    С точки зрения Израиля, иранское присутствие в Сирии приведет лишь к эскалации ситуации, отметил он: "Поэтому мы этот вопрос стараемся решить. Есть несколько предложений. Я не буду вдаваться в подробности, что удалось или не удалось согласовать, это все-таки внутренние вопросы, но я вам точно скажу, что понимание есть. Вопрос в том, какие у сторон интересы, мы их как-то стараемся обсуждать".
    А. Привалов
    1. starogil Сегодня, 13:18
      "...страна будет делать всё для того, чтобы иранские военные базы исчезли с территории Сирии...."
      Сирия суверенное государство и никому не должно быть дела до того, что и кого она размещает
      на своей территории, не совал бы Израиль свой нос в дела соседних государств может и
      спокойней было бы на Ближнем Востоке. А если по правде, то пора бы этот нос и прищемить.
      starogil
      1. Комментарий был удален.
        1. starogil Сегодня, 14:04
          А вы суньте свои обрезы, посмотрим, таки...
          starogil
        2. 72jora72 Сегодня, 14:35
          Прищемилка ещё не выросла. lol
          Ну ну laughing ,Господь вас однажды "прищемил" так, что вы потом 2000 лет в себя прийти не могли.....
          72jora72
      2. ASG7 Сегодня, 14:27
        Евреи пытаются оправдаются за свои действия в САР, а это значит они не чувствуют свою силу и не уверены что смогут безнаказанно ловит рыбку в мутной воде, но при этом оставаться сухими. А риторика с их стороны это как бальзам на душу, пускай "лопочат" если кусать не могут.
        ASG7
      3. профессор Сегодня, 17:57
        Цитата: starogil
        Сирия суверенное государство и никому не должно быть дела до того, что и кого она размещает
        на своей территории, не совал бы Израиль свой нос в дела соседних государств может и
        спокойней было бы на Ближнем Востоке. А если по правде, то пора бы этот нос и прищемить.

        Суверенное? Значит глазник в ответе за ВСЁ происходящее с территории Сирии. За все обстрелы нашей территории, за нарушение нашего суверенитета и далее по списку. А может всё таки не суверенное?

        Умиляют [удалено] те кто возмущается ударам по союзнику глазника персам. Вы бы возмущались когда Красная Армия наносила удары по союзникам Гитлера? А почему?

        В 100500-й раз. Израиль желает удачи абсолютно всем участникам гражданской войны в Сирии. Они нам все враги и чем меньше их останется тем лучше. Как сказал когда-то Бегин по поводу ирако-иранской войны: "Желаю им ничьей с огромным количеством потерь".
        профессор
        1. starogil Сегодня, 18:45
          "...Они нам все враги и чем меньше их останется тем лучше...."
          Слова бандита Бегина, главаря шайки Иргун.

          Свалите с оккупированных территорий и впредь не суйте свои носы в дела соседей.
          И не смейте здесь рядом с действиями бандитских Иргун и Цахал поминать Красную
          Армию.
          starogil
          1. профессор Сегодня, 18:57
            Цитата: starogil
            Слова бандита Бегина, главаря шайки Иргун.

            Нет, лауреата Нобелевской премии мира. fellow

            Цитата: starogil
            Свалите с оккупированных территорий и впредь не суйте свои носы в дела соседей.
            И не смейте здесь рядом с действиями бандитских Иргун и Цахал поминать Красную
            Армию.

            Щас. Начнем разрешения у вас спрашивать.
            профессор
            1. starogil Сегодня, 19:00
              Нобелевский комитет вами(евреями) уже более ста лет, как окучен, таки.
              starogil
              1. профессор Сегодня, 19:04
                Цитата: starogil
                Нобелевский комитет вами(евреями) уже более ста лет, как окучен, таки.

                профессор
              2. Shahno Сегодня, 19:05
                Ну уж извините...
                Shahno
                1. Geisenberg Сегодня, 20:12
                  Цитата: Shahno
                  Ну уж извините...


                  Последний раз прощаем. Брысь отсюда.
                  Geisenberg
                  1. Маки Авелльевич Сегодня, 20:30
                    Цитата: Geisenberg
                    Последний раз прощаем. Брысь отсюда.


                    нахалка какая то.
                    Маки Авелльевич
            2. кедр Сегодня, 19:19
              Цитата: профессор
              Цитата: starogil
              Слова бандита Бегина, главаря шайки Иргун.

              Нет, лауреата ШНобелевской премии мира. fellow

              Цитата: starogil
              Свалите с оккупированных территорий и впредь не суйте свои носы в дела соседей.
              И не смейте здесь рядом с действиями бандитских Иргун и Цахал поминать Красную
              Армию.

              Щас. Начнем разрешения у вас спрашивать.
              кедр
          2. Shahno Сегодня, 19:04
            А почему не сметь. Разве КА и ЦАХАЛь воевали ни за благополучие своих граждан...
            Shahno
        2. APASUS Сегодня, 19:24
          Цитата: профессор
          Израиль желает удачи абсолютно всем участникам гражданской войны в Сирии. Они нам все враги и чем меньше их останется тем лучше.

          Что не так в этом высказывании?
          Израиль в последнее время усилил поддержку ряда фракций вооруженной сирийской оппозиции, которая базируется на юге Сирии. Это доказывают результаты исследования, проведенного научной сотрудницей израильского аналитического центра «Форум регионального мышления» Элизабет Цурков.
          Сама исследователь считает, что любое иностранное вмешательство влечет негативные последствия для Сирии, однако без участия внешних игроков сирийский кризис уже не разрешить. «Я думаю, иностранное вмешательство в сирийскую войну было невероятно разрушительным и дестабилизирующим, в особенности интервенция со стороны России, Ирана, Турции и режимов Персидского залива, – заявила «НГ» Цурков. – Израиль и Иордания вмешались в войну тоже, но в гораздо меньшей степени и соответственно меньше усугубили без того нестабильную ситуацию. Но отсутствие вмешательства может тоже привести к нестабильности».

          Вот оказывается даже представители Израиля признают свое участие в войне в Сирии.Но раз Асад для евреев скорее враг,то кому помогает израильское государство?
          Но Цурков сосредоточена не на описании авиаударов. Десятки боевиков повстанческих бригад рассказывали ей о значительном увеличении объемов помощи, получаемой от Израиля. По ее словам, менее недели назад суннитские боевики в сирийской части Голан получили от Израиля оружие, боеприпасы и деньги на покупку дополнительного вооружения.

          Можно узнать Ваше мнение по поводу написанного.
          APASUS
          1. профессор Сегодня, 19:32
            Цитата: APASUS
            Это доказывают результаты исследования, проведенного научной сотрудницей израильского аналитического центра «Форум регионального мышления» Элизабет Цурков.

            Не все "исследования" одинаково честны.

            Цитата: APASUS
            Вот оказывается даже представители Израиля признают свое участие в войне в Сирии.Но раз Асад для евреев скорее враг,то кому помогает израильское государство?

            Не признают так как нет нашего участия в их гражданской войне от слова "совсем".

            Цитата: APASUS
            По ее словам, менее недели назад суннитские боевики в сирийской части Голан получили от Израиля оружие, боеприпасы и деньги на покупку дополнительного вооружения.

            Вещдоки не могут найти уже 7 лет. Как так?

            Цитата: APASUS
            Можно узнать Ваше мнение по поводу написанного.

            Уже напиал. Это не наша война.
            профессор
            1. APASUS Сегодня, 19:37
              Цитата: профессор
              Не все "исследования" одинаково честны.

              Меня интересует сам факт ,а исследования вторично
              Цитата: профессор
              Вещдоки не могут найти уже 7 лет. Как так?

              Я не думаю что Израиль передает оружие бармалеям на ишаках ,чтоб колонну было видно из космоса.Все же это скорее делает разведка
              а то что нет прямых доказательств еще раз подчеркивает мастерство
              APASUS
              1. Комментарий был удален.
              2. профессор Сегодня, 20:27
                Цитата: APASUS
                Меня интересует сам факт ,а исследования вторично

                Какой "факт"? Я что-то упустил. Нет никакой помощи сирийской оппозиции со стороны Израиля. Это факт.

                Цитата: APASUS
                Я не думаю что Израиль передает оружие бармалеям на ишаках ,чтоб колонну было видно из космоса.Все же это скорее делает разведка
                а то что нет прямых доказательств еще раз подчеркивает мастерство

                Ни одного трофея за 7 лет? Как такое может быть? Хоть тубус пустой предъявите.

                Это не наша война. Впрочем и не ваша.
                профессор
        3. Geisenberg Сегодня, 20:10
          Бррр ... до чего же извращенный камент ... Всё. каждое слово через жопу пропущено ...

          В ответе за все зверства непосредственно те кто их исполняет и косвенно те кто финансирует. И те и другие гарантировано не сирийцы.
          Geisenberg
    2. котовский Сегодня, 13:40
      мы много раз уже повторяли нашим российским коллегам то, как мы видим ситуацию,

      Москва "однозначно" понимает озабоченность Израиля

      Мы теперь долго можем быть озабоченными.. lol
      При этом сочувствовать и кивать головой..
      котовский
  7. кирпич Сегодня, 13:01
    При этом представитель МИД Израиля отметил, что представляемая им страна будет делать всё для того, чтобы иранские военные базы исчезли с территории Сирии. По словам Бен-Цви, на сегодняшний день этот вопрос активно обсуждается с российской стороной.

    А что американские базы не напрягают ? А чем Иран хуже ? Пусть размещает , для равновесия . Тем более , законное правительство Сирии не против. Так что разрешения у Израиля , никто не спрашивал и спрашивать не будет !
    кирпич
    1. brigadir Сегодня, 13:24
      А что американские базы не напрягают ? А чем Иран хуже ?

      Американцы, как, впрочем и практически все остальные, КРОМЕ ИРАНА, ХИЗБАЛЛА, ХАМАС не заявляют публично о том что их целью является уничтожение государства Израиль.
      Поэтому баз Иранских в Сирии быть не должно. Пока у Израиля с Ираном нет точек непосредственного соприкосновения - как сейчас - еще куда ни шло, но вот когда они на наших границах обоснуются - это уже проблема, которую надо решать и лучше раньше чем позже. Видимо, если по-хорошему не прокатит, - будут бомбардировки.
      brigadir
      1. котовский Сегодня, 13:48
        заявляют публично о том что их целью является уничтожение государства Израиль.

        Вы эмоции украинцев послушайте в сторону России,
        в минуты приступа.. laughing
        Мы же при этом дурака не включаем.
        котовский
        1. rocket757 Сегодня, 13:55
          Рассмешил однако. Не заявлять публично не есть отсутствие желания потоптаться на ....
          А почему собственно? Да потому, шо за тот же Иран в Сирии вя-якать вздумали ... И если нормально так мозгами пораскинуть, а почему собственно тот же Иран в Сирии прописался! И кого за эт благодарить надо? Или как, на руку дающую уже и вя-якнуть никак?
          rocket757
      2. Geisenberg Сегодня, 20:16
        Цитата: brigadir
        А что американские базы не напрягают ? А чем Иран хуже ?

        Американцы, как, впрочем и практически все остальные, КРОМЕ ИРАНА, ХИЗБАЛЛА, ХАМАС не заявляют публично о том что их целью является уничтожение государства Израиль.
        Поэтому баз Иранских в Сирии быть не должно. Пока у Израиля с Ираном нет точек непосредственного соприкосновения - как сейчас - еще куда ни шло, но вот когда они на наших границах обоснуются - это уже проблема, которую надо решать и лучше раньше чем позже. Видимо, если по-хорошему не прокатит, - будут бомбардировки.


        Методичка вместо головы. Должно-не должно ... Вас там кто спрашивает что должно быть в Иране или в Сирии ? Вот как они начнут в Израиле базы строить (что конечно маловероятно) вот тогда и будете угрожать всему миру кирдыком ... А пока собой займитесь ... А Иран собой займётся.
        Geisenberg
  8. Ураган70 Сегодня, 16:12
    Цитата: сибиралт
    А чего там Израилю неймётся. Двое в драке, третий лишний. Кое первочеловекам дело, кого глава республики попросил помочь в гражданской войне? belay

    Как это в чем дело? Они "обиделись" на немцев, но пока удается их в узде держать, а Иран, это страшный сон сиониста, так что еще КАКОЕ им до этого дело! Иран скоро ядреное оружие освоит, а вы в курсе, что многоугольного ядреного даже педовикия не видела...и никто не видел, как того суслика, просто все думают, что оно есть. Зная хвастливую натуру сионистов, можно быть уверенными, что они это бы уже давно выставили на обозрение, ан нет... Излазьте инет, одни мутные- не признают, но и не отрицают, не отрицают, но и не признают... На многоугольных сайтах, там может и сидят-перетирают, но только слова... Скорее всего, есть договор сионистов и стран с сионистами шабес-гоями во главе, о помощи в случае чего...
    Вики:"ядерное оружие, которое предположительно имеется в распоряжении Израиля. Официально Израиль о наличии у него ядерного оружия никогда не сообщал, он не подтверждает и не опровергает наличие у себя ядерного оружия."
    А здесь вообще не так однозначно:https://oko-planet.su/politik/politika
    rm/316934-yadernyy-blef-izrailya-oruzhie-kotorogo
    -net.html
    Мордехаи да Шимоны естесственно плетут обратное, но слушать сионистов, значит не уважать себя.
    Как говорят у русских: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать!
    А то получается они наклали на поговорку: сколько веревочке не виться, конец будет, десятки лет скрывают черного кота в темной комнате, в черном мешке!
    Ураган70
  9. шура матросов Сегодня, 17:13
    Татьяна,
    Т.е. все таки ВЛИЯЕТ. Касаемо гуманитарной помощи - Израиль (раз уж взялись сравнивать) тоже помогает детям и женщинам из сирийских бежинцев.
    Любая сила ('мягкая' она или 'жесткая' - есть сила) имеет определенное значение (ради чего применяется). Еще раз повторю - зри в корень - для чего эта сила? Для ТОГО, ЧТОБ ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ ( сиречь народ, страну) ОТ ВОЗМОЖНОЙ АГРЕССИИ! ( или я не прав?). ЛЮБЫЕ СПОСОБЫ ХОРОШИ В ОТНОШЕНИИ ПРОТИВНИКА, РАДИ БЛАГА СВОЕГО НАРОДА (или Вы с этим не согласны?)! И не надо мне здесь рассказывать о великой задаче России ради спасения 'братских народов' - прям плакать хочется. Будь Украина немного подальше от границ России (как Болгария, к примеру), вы бы и не вспомнили о Украине. Хватит лицемерия. Сами почитайте комментарии на ВО - обсуждений по поводу техники - минимум, спецов - минимум. За то о происходящем в Украине - прям море специалистов (большинство из которых Украину на карте не найдут).
    Еще раз повторю - Россия ( в плане отстоять свои геополитические интересы) ни чем не лучше-хуже Израиля, США, Китая... И не имеет значения какая сила 'мягкая' или 'жесткая'.
    Не думаю, что Трамп переживает за канадцев или немцев. То же касается и России. Своя рубаха ближе к телу (или я не прав в этом)
    шура матросов
    1. профессор Сегодня, 18:06
      Цитата: шура матросов
      Т.е. все таки ВЛИЯЕТ. Касаемо гуманитарной помощи - Израиль (раз уж взялись сравнивать) тоже помогает детям и женщинам из сирийских бежинцев.

      Не теряйте время. Это тяжелый случай. Вы ей аргументы, а в ответ штампы, агитки и банальности.

      https://oleggranovsky.livejournal.com/104439.html
      Гуманитарная помощь Израиля в Сирии, 2017 г.
      В рамках статистики АОИ за 2017 г. помещены данные по гуманитарной помощи, оказываемой АОИ сирийским деревням в приграничной зоне. Я уже писал об этом 24.07.17 в статье «Гуманитарная помощь Израиля в Сирии», там была приведена статистика за август 2016 – июль 2017 гг. Здесь же статистика за весь 2017 г. Помощь передаётся через управление («Минhелет») «Доброе соседство» («Шхенут Това»), созданное в июне 2016 г. в составе 210-й территориальной дивизии «Уцват hа-Башан».

      Управление оказывает помощь примерно 200,000 сирийцам приграничной зоны. Помощь делится на 3 вида: медицинская (лечение, лекарства, медоборудование), инфраструктура (генераторы, трубы для ремонта водопроводов) и гуманитарная помощь (различные товары, от муки и до детского питания). В 2017 г. помощь, в первую очередь медицинская, была значительно расширена.

      Помощь включала:
      Посещение врачей в Израиле – 927;
      Лечение в американской больнице «Мазор Ладах» (Mazor Ladach) – 2,679;
      Топливо – 542,880 литров;
      Продовольствие – 694 тонны;
      Пачки детских подгузников – 6,351;
      Банки детского питания – 14,138;
      Лекарства – 113 поддонов, 2,124 коробки;
      Медицинские приборы – 400;
      Одежда – 174 тонны;
      Электрогенераторы – 13;
      Сборные сооружения – 8 (+ строительное оборудование);
      Средства гигиены – 12,329      .
      профессор
      1. шура матросов Сегодня, 18:20
        Так это больше всего и выводит из себя. Получается как в анекдоте 'Вы все г... , а я граф Монте Кристо' sad
        шура матросов
      2. Geisenberg Сегодня, 20:22
        И это по твоему помощь ? Это кропали несчастные ... Видимо без этого там где оказана эта помощь будет вообще швах ...

        Для справки 1 гуманитарный конвой в Донбасс везёт 400 тонн груза. С 2014 года таких конвоев было более 70 ... Это только груза. А сколько людей получили помощь в РФ так и вообще без счёта ...

        Так что не позорь свою страну этими цифрами.
        Geisenberg
  10. кедр Сегодня, 19:36
    Цитата: brigadir
    А что американские базы не напрягают ? А чем Иран хуже ?

    Американцы, как, впрочем и практически все остальные, КРОМЕ ИРАНА, ХИЗБАЛЛА, ХАМАС не заявляют публично о том что их целью является уничтожение государства Израиль.
    Поэтому баз Иранских в Сирии быть не должно. Пока у Израиля с Ираном нет точек непосредственного соприкосновения - как сейчас - еще куда ни шло, но вот когда они на наших границах обоснуются - это уже проблема, которую надо решать и лучше раньше чем позже. Видимо, если по-хорошему не прокатит, - будут бомбардировки.


    Вы воюете с Сирией со времён Ливанской войны 1982 года. Мир до сих пор не заключён. За вас ещё и США с союзниками там вписались. Какое после этого "по-хорошему" если вся Сирия лежит в руинах, а до мира, как штатовским звездонавтам до Луны...
    кедр
    1. Маки Авелльевич Сегодня, 20:32
      Цитата: кедр
      Какое после этого "по-хорошему" если вся Сирия лежит в руинах, а до мира, как штатовским звездонавтам до Луны...


      наводит на мысль нецелесообразности ведения войны против Израиля, не так ли?
      Маки Авелльевич
Картина дня