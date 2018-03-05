МИД Израиля прокомментировал обвинения в поддержке ССА против Ирана

Подобные слухи для нас не являются новостью. Это не так. У нас на границе оказывается гуманитарная помощь: женщин и детей мы берём в свои больницы. Мы не помогаем никаким группировкам, так как я уже сказал, что ни одна из группировок положительно к Израилю не относится. Это не соответствует действительности.

Глава евразийского департамента МИД Израиля Алекс Бен-Цви прокомментировал обвинения, выдвигается в адрес израильского руководства в поддержке так называемой сирийской свободной армии (ССА) для противостояния Ирану и проиранским силам в САР. Ранее такие обвинения в израильский адрес выдвинули представители сирийского военного командования.В интервью российским средствам массовой информации Бен-Цви заявил о том, что такого рода обвинения являются дезинформацией. Цитата Интерфакс Бен-Цви заявил о том, что израильская разведка сообщает фактически о постоянном военном присутствии иранских войск и проиранских вооружённых формирований на сирийской территории.При этом представитель МИД Израиля отметил, что представляемая им страна будет делать всё для того, чтобы иранские военные базы исчезли с территории Сирии. По словам Бен-Цви, на сегодняшний день этот вопрос активно обсуждается с российской стороной.