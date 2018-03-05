СМИ: лишь половина истребителей F-35 пригодна к полетам

Лишь 51% из поставленных американским ВВС и странам-партнерам 280 новейших истребителей пятого поколения F-35 могут совершать полеты. Об этом сообщил специализирующийся на военной тематике интернет-портал Military.com, ссылаясь на вице-адмирала Мэта Уинтера, директора отдела министерства обороны по реализации программы разработки и закупки этого многоцелевого истребителя.Уинтер отметил, что на многих из этих самолетов, которые производит корпорация Lockheed Martin, выявились проблемы с двигателями, системами жизнеобеспечения пилотов, а также с программным обеспечением. Особенно на тех, которые были отправлены в войска и за рубеж в первых партиях. Так, среди F-35, поступивших со второй по четвертую партии, эксплуатируются лишь от 40% до 50%, с девятой по десятую партии - от 70% до 75%.По словам вице-адмирала, нарекания, в частности, вызывает Автономная логистическая информационная система (ALIS) - программа, которая позволяет F-35 производить самодиагностику, призванную выявить блоки, дающие сбои или находящиеся на грани выхода из строя. Зачастую она выдает ложные данные, вынуждая механиков демонтировать те или иные части или блоки и отправлять их на проверку. Ситуация же с запасными деталями для F-35 по-прежнему остается напряженной, т. к. корпорация все свои производственные мощности задействовала на выполнение заказов на этот истребитель от Пентагона и других стран, и все равно делает это с задержками.Отмечается, что на разработку F-35 было затрачено свыше $46 млрд. Изначально Пентагон объявлял о намерении приобрести 2 тыс. 443 самолета к 2034 году и эксплуатировать их до 2070 года. Однако председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд в 2015 году заявил, что минобороны, "учитывая развивающуюся оборонную стратегию" и распоряжения политического руководства, пересматривает эти замыслы в сторону сокращения их масштабов.Согласно прогнозам экспертов, в целом реализация этой программы обойдется в $1,5 трлн: 406,5 млрд пойдут на закупку и 1,1 трлн - на эксплуатацию, техобслуживание, модернизацию и ремонт. Данный проект - самый дорогостоящий на настоящий момент в истории США, передает ТАСС.