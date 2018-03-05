20:44 05 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

СМИ: лишь половина истребителей F-35 пригодна к полетам

Лишь 51% из поставленных американским ВВС и странам-партнерам 280 новейших истребителей пятого поколения F-35 могут совершать полеты. Об этом сообщил специализирующийся на военной тематике интернет-портал Military.com, ссылаясь на вице-адмирала Мэта Уинтера, директора отдела министерства обороны по реализации программы разработки и закупки этого многоцелевого истребителя.

СМИ: лишь половина истребителей F-35 пригодна к полетам


Уинтер отметил, что на многих из этих самолетов, которые производит корпорация Lockheed Martin, выявились проблемы с двигателями, системами жизнеобеспечения пилотов, а также с программным обеспечением. Особенно на тех, которые были отправлены в войска и за рубеж в первых партиях. Так, среди F-35, поступивших со второй по четвертую партии, эксплуатируются лишь от 40% до 50%, с девятой по десятую партии - от 70% до 75%.


По словам вице-адмирала, нарекания, в частности, вызывает Автономная логистическая информационная система (ALIS) - программа, которая позволяет F-35 производить самодиагностику, призванную выявить блоки, дающие сбои или находящиеся на грани выхода из строя. Зачастую она выдает ложные данные, вынуждая механиков демонтировать те или иные части или блоки и отправлять их на проверку. Ситуация же с запасными деталями для F-35 по-прежнему остается напряженной, т. к. корпорация все свои производственные мощности задействовала на выполнение заказов на этот истребитель от Пентагона и других стран, и все равно делает это с задержками.

Отмечается, что на разработку F-35 было затрачено свыше $46 млрд. Изначально Пентагон объявлял о намерении приобрести 2 тыс. 443 самолета к 2034 году и эксплуатировать их до 2070 года. Однако председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд в 2015 году заявил, что минобороны, "учитывая развивающуюся оборонную стратегию" и распоряжения политического руководства, пересматривает эти замыслы в сторону сокращения их масштабов.

Согласно прогнозам экспертов, в целом реализация этой программы обойдется в $1,5 трлн: 406,5 млрд пойдут на закупку и 1,1 трлн - на эксплуатацию, техобслуживание, модернизацию и ремонт. Данный проект - самый дорогостоящий на настоящий момент в истории США, передает ТАСС.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
18

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 34

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Vard Сегодня, 12:29
    Да... похоже не выходит у них каменный цветок... Программисты из Индии, механики из Бангладеш...
    Vard
    1. Тралл Сегодня, 12:32
      Задача, чтобы все F-35 летали, и не ставилась. Это просто большой бизнес-проект.
      Тралл
      1. bouncyhunter Сегодня, 12:35
        Цитата: Тралл
        Это просто большой бизнес-проект.

        Вот-вот : стригут купоны с союзников и партнёров . А то , что почти половина не летает - не беда : усушка и утруска . wassat
        bouncyhunter
        1. Shurik70 Сегодня, 12:47
          Цитата: Vard
          Да... похоже не выходит у них каменный цветок...

          Не стоит обольщаться. У танка Т-34 первых сборок было ОЧЕНЬ много поломок, нареканий. После устранения детских болезней стал лучшим танком. Ф-35 первый массовый в своём классе. Эти недочёты устранят, и следующий будет опаснее, надёжнее .... Одно радует - он будет дороже.
          Shurik70
          1. zenion Сегодня, 14:44
            Но Т-34 не падал на землю.
            zenion
        2. dorz Сегодня, 12:50
          системами жизнеобеспечения пилотов, а также с программным обеспечением

          C Windows всегда какие-нибудь проблемы случаются.
          dorz
          1. bouncyhunter Сегодня, 13:15
            Цитата: dorz
            C Windows всегда какие-нибудь проблемы случаются.

            Это точно ! Программисты , которые на чём свет стоит поносят Виндовоз на самом деле кривят душой : если бы он работал стабильно и без глюков , то они без работы бы остались . lol
            bouncyhunter
      2. шура матросов Сегодня, 12:44
        Необходимо обратиться в бюро по защите прав потребителя laughing
        шура матросов
    2. предки с Дона Сегодня, 12:32
      Американцы подсаживают своих сателитов на сырую недоработанную технику, а потом еще тянут бабло на ремонт и модернизацию, хитро задумали.
      предки с Дона
    3. сибиралт Сегодня, 12:36
      Интересно, американцы брак себе забирают, или неустойку за втюханное фуфло хотя бы платят? winked Если рекламации массово пойдут, то у них с торговлей оружием плохо будет. Да еще и Путин им хорошо подсуропил своим посланием. belay
      сибиралт
    4. Владыка Ситх Сегодня, 12:38
      А вся электроника и проводка из Китая. Из-за чего был большой скандал.
      Владыка Ситх
    5. Владыка Ситх Сегодня, 12:55
      Вот поэтому всегда был рад, когда читал о поставках в Англию, Японию, Швецию или Израиль. Даже при устранении всех поломок, эти страны будут вынуждены выбрасывать огромные деньги бюджета мин обороны на поддержку службы F-35 - заправка, оснащение и т. д. В итоге будут работать несколько машин, а остальные прикованы к Аэродрому.
      Владыка Ситх
      1. zenion Сегодня, 14:51
        Дело в том, что к каждому самолёту нужен обслуживающий персонал из 20 штук. А обслуживать их нужно, или по очереди, ли набрать вот столько к каждому самолёту. А про диагностику такая же колыбель. Без диагностики они не летают, и лётчики бояться в них садится. Показывали как первый Ф-35 садился на авианосец. Четыре захода и никак сесть не может. Лётчик матерится, руководитель матерится. В общем посадили его при помощи бинокля. Лётчик говорит, что прибор показывает, что он на высоте 50 метров от посадочной палубы, хотя глазами он видит, что палуба близко. Сказали не выключать двигатель. Полезли техники в кабину, смотрят на высотомер, а он показывает, что самолёт находится на высоте 40 метров от палубы. Оказалось, что море действует отрицательно на электронику.
        zenion
        1. voyaka uh Сегодня, 15:41
          "самолёту нужен обслуживающий персонал из 20 штук"///

          Это на первых порах - пока не освоили. Потом оптимизируют
          межполетный осмотр и обслуживание. И шести техников на самолет будет достаточно.
          voyaka uh
          1. Владыка Ситх Сегодня, 15:56
            Согласен полностью.
            Владыка Ситх
      2. Alex-a832 Сегодня, 16:07
        Чтобы хоть как-то начать отбивать затраты на проект лоббисты протащили постановку этих сырых машин на вооружение и в серию. С F16 была примерно похожая ситуация, но цена вопроса не сопоставима. Проект скорее мёртв, чем жив. Если бы не влиятельные лоббисты, покупать бы этот истребитель бюджетов пятого поколения lol мало кто бы решился.
        Alex-a832
  2. Irokez Сегодня, 12:29
    Всё универсальное хуже специального. Вот и грабли. Похоже, что у амеров граблей вообще нет как инструмента потому и вляпываются всё время в неизвестный хоз.инструмент. Нет руководства к пользованию.
    Irokez
    1. Vard Сегодня, 12:32
      Не от трезвого ума... на одной базе истребители и вертикалки клепают...
      Vard
    2. Серый брат Сегодня, 12:33
      Цитата: Irokez
      Похоже, что у амеров граблей вообще нет как инструмента

      У них лоб зато крепкий.
      Серый брат
  3. ul_vitalii Сегодня, 12:36
    Нужно F-35 переименовать в СУ-35 и всё, в названии дело. smile А вообще что-то не верится, что с ним все так плохо, покупатели не жаловались.
    ul_vitalii
    1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:39
      ul_vitalii Сегодня, 12:36
      Нужно F-35 переименовать в СУ-35 и всё, в названии дело. smile А вообще что-то не верится, что с ним все так плохо, покупатели не жаловались.

      А что, мерикатосы им дадут такое право?
      a.s.zzz888
      1. ul_vitalii Сегодня, 12:51
        Израильские товарищи смелые люди, шепнули бы. А? Товарищи! smile
        ul_vitalii
        1. котовский Сегодня, 13:59
          Сколько народу сейчас выругалось в сердцах.. lol
          Зачем вы так.. winked
          котовский
  4. _Jack_ Сегодня, 12:38
    среди F-35, поступивших со второй по четвертую партии, эксплуатируются лишь от 40% до 50%, с девятой по десятую партии - от 70% до 75%
    ключевая фраза в статье, положительная динамика не вызывает сомнения
    _Jack_
  5. Des10 Сегодня, 12:46
    Ну, если дело в деньгах --- напечатают, станок то свой.
    А ещё - есть покупатель и есть - продавец.
    Думают ведь оба. smile
    Des10
  6. КОТ БАЮН Сегодня, 12:51
    51% из поставленных

    и не пригодны? belay
    Понятно, что проект коммерческий, понятно, что продавать нужно то, что еще не сделано и не выпущено, но 51%.....
    Страсть как хочется послушать адептов секты "Фу-35 самый лучший".. Может как-то объяснят существующее положение вещей...? Они ж Храмотные, в курсе, поди.... laughing
    КОТ БАЮН
  7. rocket757 Сегодня, 13:10
    Да ладно, доведут они до ума эту программу, ведь тенденция к замене всего-всего на "пингвина" назначена!
    Тактику разработают ... если конечно противник согласится этой тактики следовать??? Эт большой вопрос!
    А вот за то, шо бабосиков ещё невмерно втюхать придётся, сомнений нет!
    rocket757
  8. злой партизан Сегодня, 13:11
    Ну на самом деле с каждой новой партией боеспособность F-35 растёт. Это видно из статистики. А наклепают их много...
    злой партизан
    1. rocket757 Сегодня, 13:21
      Нормально так! Шо статистика говорит, из стада недобоевых, всё больше, типа боевых, становиться??? Эт повышение боеспособности называется?
      Стадо канешно, боеспособнее и боеспособнее становиться .... а сама боевая единица, чем таким боеспособным больше стала? Или массой тушек завалим противника?
      rocket757
  9. Altona Сегодня, 13:20
    Да ладно? А израильтяне знают об этом? laughing laughing
    Altona
    1. voyaka uh Сегодня, 15:38
      Знаем, конечно. Но у нас разбираются в ПО и электронике.
      Все эти мелочи устраняются относительно легко. И фитбэки передают Локхиду.
      Систему диагности отладят.
      voyaka uh
  10. Vol4ara Сегодня, 13:46
    Самое последнее чем нужно заниматься, это недооценкой противника. В 41 уже повоевали малой кровью на чужой территории... Все эти детские болезни исчезнут со временем, и получится самолёт с 4 внутренними точками подвески, а 6 внешних будут задействовать в случае господства в воздухе . И не надо тут писать, что современные ПВО видят стелс, стелс и с200 видит, вот только ф35 он увидит с 50 км, а су 27 с 400км, а пуск по нему 35 даст со 150. Это как в жизни, глазами мы все видим, вот только линейного пехотинца 18 века мы увидим с километра, а современного снайпера с 2 метров, и утверждать, что стелс технологии в современной войне не имеют смысла так же тупо как утверждать, что маскировка солдат не имеет смысла, мы же их все равно видим... С 2х метров...
    Vol4ara
  11. Рав Рав Сегодня, 15:29
    Ой, как жалко! Почему только половина,надо чтобы все не летали!
    Рав Рав
  12. Громобой Сегодня, 19:50
    Так, среди F-35, поступивших со второй по четвертую партии, эксплуатируются лишь от 40% до 50%, с девятой по десятую партии - от 70% до 75%.
    Что-то я не увидел позитива в этих строчках.Так чему так все радуются?
    Громобой
Картина дня