Конец эры американских ультиматумов. ЕС и Россия объединились против США
На днях посол ЕС в США Дэвид О'Салливан выступил с заявлением, которое можно назвать первой ласточкой политической весны. Была «весна» у арабов, а теперь она грянет у европейцев, желающих освободиться от американского диктата. Призыв Евросоюза к бойкоту антииранских санкций, задуманных заокеанским гегемоном, вызвал значительный резонанс в международной дипломатии и в мировой прессе. Неужели эре американских ультиматумов приходит конец? И ускоряет этот процесс импульсивный Дональд Трамп.
Посол Евросоюза в США Дэвид О'Салливан на днях сделал заявление, которое в западной и российской прессе немедленно окрестили сенсацией. Шутка ли: ЕС на пару с русскими пошёл против великого мирового гегемона!
По словам господина О'Салливана, американцы желают ввести против Ирана новые санкции, но эти санкции «по совести» ничем не обоснованы. А раз так, ЕС намерен их бойкотировать.
По словам г-на О'Салливана, которые приводит ИА «REGNUM», «мы не можем с чистой совестью ввести санкции снова без уважительной причины».
У этого сенсационного по своей дипломатической и политической сути заявления есть предыстория.
На последней Генеральной Ассамблее ООН французский посол Жерар Аро сказал: «Иран, Китай и Россия совершенно определённо дали понять, что не будет никакого пересмотра соглашения, оно работает в таком виде, как есть». Госпожа Могерини подтвердила: ядерная сделка с Тегераном работает.
А вот выступления про данному вопросу представителей России.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков определил избранную стратегию США как «ущербную и порочную». Министр Лавров отметил ультимативность пути США: «…если хочется обсуждать какие-то другие вопросы, касающиеся Ирана, то это нужно делать с его обязательным участием и на основе консенсуса, а не путём ультиматумов».
Ранее мировая пресса сообщала, что Вашингтон готов выйти из соглашения с Тегераном в одностороннем порядке. Такой выход предусмотрен на тот случай, ежели «европейские партнёры» не поработают «над исправлениями недостатков» указанного соглашения. Так витиевато выразились в Госдепе, где затем заявили, что Дональд Трамп одобряет продление соглашения с Тегераном лишь для того, чтобы дать время на «исправление ужасных недостатков» ядерной сделки.
Решение повременить с введением новых санкций против Ирана м-р Трамп принял 12 января. Однако это не значит, что Белый дом и Госдеп будут тянуть и дальше. Недаром сообщается о вероятном выходе из ядерной сделки и об её «ужасных недостатках»».
Ранее, в октябре прошлого года, Дональд Трамп сформулировал свою стратегию в отношении Ирана. Президент США не считает, что Иран выполняет соглашение по ядерной программе. В связи с собственным заявлением Трамп пообещал добиваться внесения изменений в соглашение. В противном случае США прекратят участие в сделке.
Видимо, из-за непримиримости администрации Трампа и была назначена новая встреча по иранскому вопросу. Точнее, по вопросу конфликтной дипломатической ситуации, сложившейся между Белым домом и властями Ирана в правление мистера Трампа, считающего Иран государством, «спонсирующим террористов по всему миру».
Как сообщает ТАСС, официальные представители Евросоюза и США планируют встретиться в Берлине для проведения переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Некий «европейский дипломат» рассказал «Рейтер», что встреча намечена на 15 марта.
В преддверии встречи упомянутый посол Дэвид О'Салливан провёл для американской прессы мероприятие, целью которого было разъяснение позиции ЕС, выступающего против горячего желания Трампа воспрепятствовать соблюдению иранской ядерной сделки.
Заявления Дэвида О'Салливана привело издание «Bloomberg». В публикации Н. Уодхэмса отмечается, что европейцы действительно «выкопали топор» и противостоят новым санкциям в отношении Ирана. Новые санкции поставили бы под угрозу срыва ядерную сделку 2015 года.
По словам посла Европейского союза в США Дэвида О'Салливана, нет таких проблем, которые могли бы стать хуже превращения Ирана «в ядерную державу», заметил посол на встрече с редакторами и журналистами в вашингтонском бюро «Bloomberg».
«И первое, что нужно сделать, — сказал он, — убедиться, что в этой стране нет ядерного оружия. Но это как раз то, что сделало соглашение, и делает, на наш взгляд, сейчас. Это работает».
Однако в январе Трамп «поклялся отступить» от того, что сам он считает «худшей сделкой», какую только можно себе представить. «Отступление» назначено на май 2018 года. «Отступление» состоится в том случае, если «недостатки» сделки не будут устранены.
«Это последний шанс, — сказал как отрезал Трамп.
Слова Трампа — не пустая угроза. Американские официальные лица сосредоточили самое пристальное внимание на переговорах со своими европейскими коллегами. Речь идёт о попытках ограничения продолжающегося развития Ираном программы баллистических ракет. Между тем последнее явно не запрещено в рамках достигнутого в 2015 году соглашения, подписанного с США и пятью другими державами.
О'Салливан говорит, что ЕС не поддержит возвращение торговых санкций, снятых с Ирана при принятии ядерного соглашения, при каких-либо иных основаниях, например, в наказание за ракетную программу Ирана или за «поддержку терроризма».
Правда, здесь О'Салливан, скорее, высказал своё мнение, нежели озвучил официальную позицию ЕС. «На мой взгляд, это не сработает, — сказал он. — Мы сняли санкции, что являлись частью сделки, и, говоря по чистой совести, нельзя вернуть эти санкции без уважительной причины».
Посол ЕС отклонил и мнение Вашингтона о том, что союз 28 стран не спешит осудить Иран из-за того, что боится рисковать сделкой. Дипломат заметил не без иронии, что в Соединённых Штатах существует «настоящий миф», порождённый некоторыми людьми, обеспокоенными торговыми отношениями Европы с Ираном. Мол, ради продажи нескольких автомобилей или нескольких самолётов европейцы готовы «продать свои души». «Мы не занимаемся продажей наших принципов с тем, чтобы достичь успеха в нескольких торговых сделках», — прокомментировал поведение ЕС господин О'Салливан.
Также посол отметил, что ЕС попытается найти компромисс с США, поскольку США — «друг и союзник» Европы, с которым Европа «хочет работать».
Вместе с тем Евросоюз не сделает ничего такого, что поставит под угрозу сделку с Ираном. Это «абсолютно необходимо для национальной безопасности Европы», сообщил О'Салливан, ещё раз повторив, что ЕС не будет «пересматривать сделку» и не сделает «ничего, что, на наш взгляд, поставит сделку под угрозу».
Если вспомнить комментарии МИДа РФ, приведённые выше, то надо признать: сложилась и вправду необычная ситуация. Против США на одной стороне сегодня выступают и ЕС, и Россия. И разумеется, Иран.
Пойдёт ли мистер Трамп против коллективной воли Евросоюза? Столкнутся ли Брюссель и Вашингтон в дипломатическом конфликте? Если да, то чем он окончится?
Новая санкционная политика против Ирана могла бы привести к решению Ирана развивать ту самую ядерную программу.
Кроме того, новые санкции, выписанные в «одностороннем» порядке, могли бы сказаться на давнем желании части стран Евросоюза ослабить санкции в отношении России. Если Вашингтон решает сам, без своих «союзников и друзей», какие меры против кого применять, то и ЕС может принять одностороннее решение и смягчить ограничительные меры, принятые против России.
Подождём 15 марта. В этот день, как предполагается, состоятся переговоры по иранской ядерной программе. Максимальный же срок, когда Трамп должен решить что-то по иранской сделке, наступает в мае. Если в марте и мае ЕС подтвердит свою решимость и отстоит соглашение с Ираном, то это будет означать: эра американских ультиматумов уходит в прошлое.
Посол Евросоюза в США Дэвид О'Салливан на днях сделал заявление, которое в западной и российской прессе немедленно окрестили сенсацией. Шутка ли: ЕС на пару с русскими пошёл против великого мирового гегемона!
По словам господина О'Салливана, американцы желают ввести против Ирана новые санкции, но эти санкции «по совести» ничем не обоснованы. А раз так, ЕС намерен их бойкотировать.
По словам г-на О'Салливана, которые приводит ИА «REGNUM», «мы не можем с чистой совестью ввести санкции снова без уважительной причины».
У этого сенсационного по своей дипломатической и политической сути заявления есть предыстория.
На последней Генеральной Ассамблее ООН французский посол Жерар Аро сказал: «Иран, Китай и Россия совершенно определённо дали понять, что не будет никакого пересмотра соглашения, оно работает в таком виде, как есть». Госпожа Могерини подтвердила: ядерная сделка с Тегераном работает.
А вот выступления про данному вопросу представителей России.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков определил избранную стратегию США как «ущербную и порочную». Министр Лавров отметил ультимативность пути США: «…если хочется обсуждать какие-то другие вопросы, касающиеся Ирана, то это нужно делать с его обязательным участием и на основе консенсуса, а не путём ультиматумов».
Ранее мировая пресса сообщала, что Вашингтон готов выйти из соглашения с Тегераном в одностороннем порядке. Такой выход предусмотрен на тот случай, ежели «европейские партнёры» не поработают «над исправлениями недостатков» указанного соглашения. Так витиевато выразились в Госдепе, где затем заявили, что Дональд Трамп одобряет продление соглашения с Тегераном лишь для того, чтобы дать время на «исправление ужасных недостатков» ядерной сделки.
Решение повременить с введением новых санкций против Ирана м-р Трамп принял 12 января. Однако это не значит, что Белый дом и Госдеп будут тянуть и дальше. Недаром сообщается о вероятном выходе из ядерной сделки и об её «ужасных недостатках»».
Ранее, в октябре прошлого года, Дональд Трамп сформулировал свою стратегию в отношении Ирана. Президент США не считает, что Иран выполняет соглашение по ядерной программе. В связи с собственным заявлением Трамп пообещал добиваться внесения изменений в соглашение. В противном случае США прекратят участие в сделке.
Видимо, из-за непримиримости администрации Трампа и была назначена новая встреча по иранскому вопросу. Точнее, по вопросу конфликтной дипломатической ситуации, сложившейся между Белым домом и властями Ирана в правление мистера Трампа, считающего Иран государством, «спонсирующим террористов по всему миру».
Как сообщает ТАСС, официальные представители Евросоюза и США планируют встретиться в Берлине для проведения переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе. Некий «европейский дипломат» рассказал «Рейтер», что встреча намечена на 15 марта.
В преддверии встречи упомянутый посол Дэвид О'Салливан провёл для американской прессы мероприятие, целью которого было разъяснение позиции ЕС, выступающего против горячего желания Трампа воспрепятствовать соблюдению иранской ядерной сделки.
Заявления Дэвида О'Салливана привело издание «Bloomberg». В публикации Н. Уодхэмса отмечается, что европейцы действительно «выкопали топор» и противостоят новым санкциям в отношении Ирана. Новые санкции поставили бы под угрозу срыва ядерную сделку 2015 года.
По словам посла Европейского союза в США Дэвида О'Салливана, нет таких проблем, которые могли бы стать хуже превращения Ирана «в ядерную державу», заметил посол на встрече с редакторами и журналистами в вашингтонском бюро «Bloomberg».
«И первое, что нужно сделать, — сказал он, — убедиться, что в этой стране нет ядерного оружия. Но это как раз то, что сделало соглашение, и делает, на наш взгляд, сейчас. Это работает».
Однако в январе Трамп «поклялся отступить» от того, что сам он считает «худшей сделкой», какую только можно себе представить. «Отступление» назначено на май 2018 года. «Отступление» состоится в том случае, если «недостатки» сделки не будут устранены.
«Это последний шанс, — сказал как отрезал Трамп.
Слова Трампа — не пустая угроза. Американские официальные лица сосредоточили самое пристальное внимание на переговорах со своими европейскими коллегами. Речь идёт о попытках ограничения продолжающегося развития Ираном программы баллистических ракет. Между тем последнее явно не запрещено в рамках достигнутого в 2015 году соглашения, подписанного с США и пятью другими державами.
О'Салливан говорит, что ЕС не поддержит возвращение торговых санкций, снятых с Ирана при принятии ядерного соглашения, при каких-либо иных основаниях, например, в наказание за ракетную программу Ирана или за «поддержку терроризма».
Правда, здесь О'Салливан, скорее, высказал своё мнение, нежели озвучил официальную позицию ЕС. «На мой взгляд, это не сработает, — сказал он. — Мы сняли санкции, что являлись частью сделки, и, говоря по чистой совести, нельзя вернуть эти санкции без уважительной причины».
Посол ЕС отклонил и мнение Вашингтона о том, что союз 28 стран не спешит осудить Иран из-за того, что боится рисковать сделкой. Дипломат заметил не без иронии, что в Соединённых Штатах существует «настоящий миф», порождённый некоторыми людьми, обеспокоенными торговыми отношениями Европы с Ираном. Мол, ради продажи нескольких автомобилей или нескольких самолётов европейцы готовы «продать свои души». «Мы не занимаемся продажей наших принципов с тем, чтобы достичь успеха в нескольких торговых сделках», — прокомментировал поведение ЕС господин О'Салливан.
Также посол отметил, что ЕС попытается найти компромисс с США, поскольку США — «друг и союзник» Европы, с которым Европа «хочет работать».
Вместе с тем Евросоюз не сделает ничего такого, что поставит под угрозу сделку с Ираном. Это «абсолютно необходимо для национальной безопасности Европы», сообщил О'Салливан, ещё раз повторив, что ЕС не будет «пересматривать сделку» и не сделает «ничего, что, на наш взгляд, поставит сделку под угрозу».
* * *
Если вспомнить комментарии МИДа РФ, приведённые выше, то надо признать: сложилась и вправду необычная ситуация. Против США на одной стороне сегодня выступают и ЕС, и Россия. И разумеется, Иран.
Пойдёт ли мистер Трамп против коллективной воли Евросоюза? Столкнутся ли Брюссель и Вашингтон в дипломатическом конфликте? Если да, то чем он окончится?
Новая санкционная политика против Ирана могла бы привести к решению Ирана развивать ту самую ядерную программу.
Кроме того, новые санкции, выписанные в «одностороннем» порядке, могли бы сказаться на давнем желании части стран Евросоюза ослабить санкции в отношении России. Если Вашингтон решает сам, без своих «союзников и друзей», какие меры против кого применять, то и ЕС может принять одностороннее решение и смягчить ограничительные меры, принятые против России.
Подождём 15 марта. В этот день, как предполагается, состоятся переговоры по иранской ядерной программе. Максимальный же срок, когда Трамп должен решить что-то по иранской сделке, наступает в мае. Если в марте и мае ЕС подтвердит свою решимость и отстоит соглашение с Ираном, то это будет означать: эра американских ультиматумов уходит в прошлое.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
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