20:46 05 марта
«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]

В ЗВО в рамках учения применен ракетный комплекс «Искандер-М»

Ракетчики Западного округа выполнили успешный пуск баллистической ракеты комплекса «Искандер-М» в ходе учения на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области, сообщает пресс-служба ЗВО.



Пуск ракеты осуществлен на дальность более 100 километров по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена с высокой степенью точностью. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на "отлично",
говорится в релизе.




Сообщается, что «проведение учебно-боевого пуска стало завершающим этапом состоявшегося тактического учения в рамках прохождения переобучения военнослужащих ракетного соединения ЗВО на новые ОТРК "Искандер-М"».

После завершения учения «военнослужащие приступят к погрузке новой техники на железнодорожные платформы и совершат марш комбинированным способом в пункт постоянной дислокации», – добавили в округе.

Справка пресс-службы: «"Искандер-М" – оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения малоразмерных и площадных целей – ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи – на дальностях до 500 км».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. san4es Сегодня, 12:36
    В ЗВО в рамках учения применен ракетный комплекс «Искандер-М»

    san4es
    1. bouncyhunter Сегодня, 12:38
      Саня , салют ! hi
      Ракетчики Западного округа выполнили успешный пуск баллистической ракеты комплекса «Искандер-М»

      Ждём-с озабоченностей от Троебалтов , Польши и всей НАТы . wink
      bouncyhunter
      1. san4es Сегодня, 12:41
        hi ...Здорова.
        озабоченностей от Троебалтов , Польши и всей НАТы

        san4es
        1. bouncyhunter Сегодня, 13:16
          Ну да , скорее ненормальным будет , если промолчат . wink
          bouncyhunter
      2. шура матросов Сегодня, 12:47
        Если бы запустили где нибудь под Калининградом, то да. А так, учения как учения.
        шура матросов
        1. Лопатов Сегодня, 12:53
          Цитата: шура матросов
          Если бы запустили где нибудь под Калининградом

          А это и есть калининградская бригада.
          Видимо, переучивание с "Точек" на "Искандеры" закончено.
          Лопатов
          1. шура матросов Сегодня, 13:07
            Я имел ввиду место учений. Все же Астрахань несколько далековато от 'троебалтов и Польши'. Подобные учения в Калининградской области вызвали бы море соплей. А так (для НАТОвцев) просто очередной повод для подумать
            шура матросов
            1. bouncyhunter Сегодня, 13:17
              Цитата: шура матросов
              Все же Астрахань несколько далековато от 'троебалтов и Польши'

              А когда это останавливало любителей повыть и повонять ?
              bouncyhunter
    2. сибиралт Сегодня, 12:55
      А когда такие будут учения в Калининградской области? Хорошо бы туда поляков посмотреть пригласить. lol
      сибиралт
  2. Симон Сегодня, 12:42
    Ну, что! Утрем нос нашим "партнерам"-американцам и европейцам, пускай посмотрят, как работают наши «Искандер-М»! wink good
    Симон
  3. кедр Сегодня, 12:45
    Благодаря этому и ему подобному оружию мы сегодня можем жить и работать.
    Посмотришь на туже Сирию и хочется поблагодарить всех, кто создаёт эти уникальные комплексы и тех, кто владеет ими, защищая Россию и её народ т.е. нас с вами.
    кедр
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 12:53
    проведение учебно-боевого пуска стало завершающим этапом состоявшегося тактического учения в рамках прохождения переобучения военнослужащих ракетного соединения ЗВО на новые ОТРК "Искандер-М"».
    Ну вот и ещё один дивизион (или бригада) с "Точки У" на Искандеры "пересел" , что не может не радовать ...
    КВУ-НСвД
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:19
      Витя , привет ! hi
      Цитата: КВУ-НСвД
      что не может не радовать ...

      Это зависит от того , по какую сторону "Искандера" находиться . lol
      bouncyhunter
Картина дня