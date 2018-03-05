В ЗВО в рамках учения применен ракетный комплекс «Искандер-М»

Пуск ракеты осуществлен на дальность более 100 километров по мишени, имитирующей командный пункт условного противника. Цель поражена с высокой степенью точностью. Действия личного состава при подготовке к выполнению пуска и по результатам попадания в цель оценены на "отлично",

Ракетчики Западного округа выполнили успешный пуск баллистической ракеты комплекса «Искандер-М» в ходе учения на полигоне «Капустин Яр» в Астраханской области, сообщает пресс-служба ЗВО.говорится в релизе.Сообщается, что «проведение учебно-боевого пуска стало завершающим этапом состоявшегося тактического учения в рамках прохождения переобучения военнослужащих ракетного соединения ЗВО на новые ОТРК "Искандер-М"».После завершения учения «военнослужащие приступят к погрузке новой техники на железнодорожные платформы и совершат марш комбинированным способом в пункт постоянной дислокации», – добавили в округе.Справка пресс-службы: «"Искандер-М" – оперативно-тактический ракетный комплекс, предназначенный для поражения малоразмерных и площадных целей – ракетных комплексов, реактивных систем залпового огня, дальнобойной артиллерии, самолетов и вертолетов на аэродромах, командных пунктов и узлов связи – на дальностях до 500 км».