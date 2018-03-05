Офис Союза венгров Закарпатья подожгли ветераны "АТО"

С сожалением должен констатировать, что среди задержанных преступников, жителей Черкасс и Кропивницкого, которые подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья в ночь на 27 февраля, есть и участники АТО. Они не члены политических партий или движений, а пошли на эту провокацию, польстившись на деньги.

Из-за того, что он сбежал в Приднестровье, он пока не досягаем для украинского правосудия.

Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль озвучил промежуточные результаты расследования нападения на офис Союза венгров Закарпатья в Ужгороде. На своей странице в Фейсбук Москаль заявляет о том, что задержаны причастные к поджогу офиса венгров. Оказалось, что участвовали в нападении на офис бывшие участники карательной операции («АТО») на Донбассе.Геннадий Москаль:При этом Москаль утверждает, что сам поджог якобы организовал житель Приднестровья, «имеющий отношение к приднестровскому МГБ».Москаль:Далее Москаль решил не останавливаться в своём мыслительном потоке, заявив, что «нет никакого сомнения, что за поджогом стоит ФСБ России».Это любимая забава представителей украинских властей – обвинять российские спецслужбы в откровенных преступления собственных радикалов. А факельное шествие во Львове с призывом гнать поляков под красно-чёрными бандеровскими стягами организовал тоже «недосягаемый человек из Приднестровья»?