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Офис Союза венгров Закарпатья подожгли ветераны "АТО"
Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль озвучил промежуточные результаты расследования нападения на офис Союза венгров Закарпатья в Ужгороде. На своей странице в Фейсбук Москаль заявляет о том, что задержаны причастные к поджогу офиса венгров. Оказалось, что участвовали в нападении на офис бывшие участники карательной операции («АТО») на Донбассе.
Геннадий Москаль:
При этом Москаль утверждает, что сам поджог якобы организовал житель Приднестровья, «имеющий отношение к приднестровскому МГБ».
Москаль:
Далее Москаль решил не останавливаться в своём мыслительном потоке, заявив, что «нет никакого сомнения, что за поджогом стоит ФСБ России».
Это любимая забава представителей украинских властей – обвинять российские спецслужбы в откровенных преступления собственных радикалов. А факельное шествие во Львове с призывом гнать поляков под красно-чёрными бандеровскими стягами организовал тоже «недосягаемый человек из Приднестровья»?
Геннадий Москаль:
С сожалением должен констатировать, что среди задержанных преступников, жителей Черкасс и Кропивницкого, которые подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья в ночь на 27 февраля, есть и участники АТО. Они не члены политических партий или движений, а пошли на эту провокацию, польстившись на деньги.
При этом Москаль утверждает, что сам поджог якобы организовал житель Приднестровья, «имеющий отношение к приднестровскому МГБ».
Москаль:
Из-за того, что он сбежал в Приднестровье, он пока не досягаем для украинского правосудия.
Далее Москаль решил не останавливаться в своём мыслительном потоке, заявив, что «нет никакого сомнения, что за поджогом стоит ФСБ России».
Это любимая забава представителей украинских властей – обвинять российские спецслужбы в откровенных преступления собственных радикалов. А факельное шествие во Львове с призывом гнать поляков под красно-чёрными бандеровскими стягами организовал тоже «недосягаемый человек из Приднестровья»?
Использованы фотографии: kvedomosti.com
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