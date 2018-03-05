20:49 05 марта
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Офис Союза венгров Закарпатья подожгли ветераны "АТО"

Губернатор Закарпатской области Украины Геннадий Москаль озвучил промежуточные результаты расследования нападения на офис Союза венгров Закарпатья в Ужгороде. На своей странице в Фейсбук Москаль заявляет о том, что задержаны причастные к поджогу офиса венгров. Оказалось, что участвовали в нападении на офис бывшие участники карательной операции («АТО») на Донбассе.

Геннадий Москаль:
С сожалением должен констатировать, что среди задержанных преступников, жителей Черкасс и Кропивницкого, которые подожгли офис Общества венгерской культуры Закарпатья в ночь на 27 февраля, есть и участники АТО. Они не члены политических партий или движений, а пошли на эту провокацию, польстившись на деньги.


Офис Союза венгров Закарпатья подожгли ветераны "АТО"



При этом Москаль утверждает, что сам поджог якобы организовал житель Приднестровья, «имеющий отношение к приднестровскому МГБ».

Москаль:
Из-за того, что он сбежал в Приднестровье, он пока не досягаем для украинского правосудия.


Далее Москаль решил не останавливаться в своём мыслительном потоке, заявив, что «нет никакого сомнения, что за поджогом стоит ФСБ России».

Это любимая забава представителей украинских властей – обвинять российские спецслужбы в откровенных преступления собственных радикалов. А факельное шествие во Львове с призывом гнать поляков под красно-чёрными бандеровскими стягами организовал тоже «недосягаемый человек из Приднестровья»?

Использованы фотографии: kvedomosti.com
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Комментарии 45

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  1. svp67 Сегодня, 12:48
    При этом Москаль утверждает, что сам поджог якобы организовал житель Приднестровья, «имеющий отношение к приднестровскому МГБ».
    Мало им Донбасса... Ой, не будили бы они лиха...
    svp67
    1. Сепар ДНР Сегодня, 12:57
      Цитата: svp67
      Мало им Донбасса... Ой, не будили бы они лиха...

      Пусть будят. Нам полегше будет.
      Я всегда говорил,и повторю ещё раз : Чем хуже ТАМ,тем легче НАМ.
      Сепар ДНР
      1. Татьяна Сегодня, 12:59
        svp67
        При этом Москаль утверждает, что сам поджог якобы организовал житель Приднестровья, «имеющий отношение к приднестровскому МГБ».

        Мало им Донбасса... Ой, не будили бы они лиха...

        Да плевать таким, как Москаль, в Украине на лихо! У него, наверняка, заготовлено уже собственное "логово" за границей, где для него самого - в случае чего - будет хорошо, тепло и тихо!
        Татьяна
        1. svp67 Сегодня, 13:27
          Цитата: Татьяна
          У него, наверняка, заготовлено уже собственное "логово" за границей, где для него самого - в случае чего - будет хорошо, тепло и тихо!

          Но, но, но...Ростов НЕ РЕЗИНОВЫЙ.
          svp67
          1. Сепар ДНР Сегодня, 13:29
            Цитата: svp67
            Ростов НЕ РЕЗИНОВЫЙ

            Да ладно,Ростова у вас, ДВА bully
            Сепар ДНР
            1. svp67 Сегодня, 13:39
              Цитата: Сепар ДНР
              Да ладно,Ростова у вас, ДВА

              И шо? И оба НЕ РЕЗИНОВЫЕ...
              svp67
          2. Татьяна Сегодня, 13:31
            svp67
            Но, но, но...Ростов НЕ РЕЗИНОВЫЙ.
            Да нафиг сдался украинскому Москалю Ростов?
            Я совсем не о Ростове веду речь!
            Москалюк - это те же, что и Яценюк, Саакашвили, Аваков и им подобные.
            Татьяна
            1. svp67 Сегодня, 13:38
              Цитата: Татьяна
              Да нафиг сдался украинскому Москалю Ростов?

              А на фиг он Януковичу?
              svp67
              1. Татьяна Сегодня, 13:43
                svp67
                А на фиг он Януковичу?
                Да с Януковичем-то когда дело было?! 4 года тому назад! Сейчас обстановка в мире совсем другая! Это нужно учитывать.

                Да и Янукович по должности был совсем не Москаль!
                Татьяна
                1. svp67 Сегодня, 13:50
                  Цитата: Татьяна
                  Да и Янукович по должности был совсем не Москаль!

                  Так я и говорю, что РОстов НЕ РЕЗИНОВЫЙ.
                  svp67
              2. Сепар ДНР Сегодня, 13:45
                Цитата: svp67
                А на фиг он Януковичу?

                Э-э-эх... Наивная вы простота. Ростов,это отмазка. На самом то деле ,Янупончик ,обретается где-нибудь на не очень Дальней Даче...
                Сепар ДНР
                1. svp67 Сегодня, 13:51
                  Цитата: Сепар ДНР
                  На самом то деле ,Янупончик ,обретается где-нибудь на не очень Дальней Даче...

                  Лучше бы он был в Донецке или Луганске. Это как то честнее было бы перед людьми его избиравшими.
                  svp67
                  1. Сепар ДНР Сегодня, 13:53
                    Цитата: svp67
                    Лучше бы он был в Донецке или Луганске. Это как то честнее было бы перед людьми его избиравшими.

                    Лучше yes
                    Вот только КАК спросить у Путина,когда же он передаст негодяя для суда в республики ?
                    Сепар ДНР
                    1. svp67 Сегодня, 14:16
                      Цитата: Сепар ДНР
                      Вот только КАК спросить у Путина,когда же он передаст негодяя для суда в республики ?

                      Боюсь, что если и отпустит, то не для суда...
                      svp67
                    2. Татьяна Сегодня, 14:23
                      Да Москва держит Януковича в РФ всего лишь на основании дачи ему политического убежища как законно избранному главе Украины - т.е. до свершения бандеровцами на Украине нелегитимного государственного переворота - и не более того!
                      Сепар ДНР
                      Вот только КАК спросить у Путина, когда же он передаст негодяя для суда в республики ?
                      Вот, когда изменится ситуация в Украине и вернётся в легитимное русло - вот тогда и есть смысл спрашивать об этом Путина! А пока юридически рано!
                      Татьяна
                      1. Сепар ДНР Сегодня, 14:33
                        Цитата: Татьяна
                        Да Москва держит Януковича в РФ всего лишь на основании дачи ему политического убежища как законно избранному главе Украины - до свершения бандеровцами на Украине нелегитимного государственного переворота - и не более того!

                        Интересный позишн...
                        Ты,значит,Фёдорыч,посиди пока у нас,мы тебя легитимным,но сверженным считаем,а пАрАшенко,понимаешь-ли...он тоже избранный и легитимный для нас,но пока еШШо не свергнутый...
                        Вот когда его свергнут (может быть),тогда ты станешь вообще,в законе. Тебе не привыкать yes
                        Сепар ДНР
                    3. Татьяна Сегодня, 15:35
                      Сепар ДНР
                      Интересный позишн...
                      Ты,значит,Фёдорыч,посиди пока у нас,мы тебя легитимным,но сверженным считаем,а пАрАшенко,понимаешь-ли...он тоже избранный и легитимный для нас,но пока еШШо не свергнутый...
                      Вот когда его свергнут (может быть),тогда ты станешь вообще,в законе. Тебе не привыкать

                      Я понимаю, что всё это для народа просто обидно! Но против юрисдикции не попрёшь! И дело по иску к противнику не выиграешь! Вам нужны дополнительные международные проблемы? Думаю, что нет!
                      Поэтому всему своё время!

                      Вот когда Украина вернётся к прежней Конституции - вот тогда судить будите всех: и Януковича, и Порошенко с его бандой и им подобных. А пока, увы, имеем то, что имеем! Или ТМВ!

                      А так, в противном случае, Вам лично от начала ТМВ коллективного Запада с Россией - без подготовки России к ТМВ - легче будет? Наверняка, нет!
                      Татьяна
                      1. Сепар ДНР Сегодня, 15:41
                        Цитата: Татьяна
                        Вам лично от начала ТМВ коллективного Запада и Россией - без подготовки России к ней - легче будет?

                        Честно ? Была "дискуссия" в блиндаже,практически по этому поводу. И знаете,что решили? Что переход от просто войны,к войне мировой,мы просто не заметим...
                        может лишь с снабжением техникой ,вооружением,БК и топливом станет хуже,которое,нужно сказать и сейчас ДАЛЕКО НЕ ФОНТАН.
                        Сепар ДНР
                      2. Комментарий был удален.
                    4. Татьяна Сегодня, 17:09
                      Сепар ДНР
                      знаете,что решили? Что переход от просто войны,к войне мировой,мы просто не заметим...

                      Если ТМВ начнётся и Россия к ней не будет готова, тогда вы, точно, этого не заметите! Ибо в конечном счёте не будет ни России, ни вас!
                      Вас именно ЭТО устроит?
                      Татьяна
        2. Orionvit Сегодня, 15:04
          Цитата: Татьяна
          таким, как Москаль

          Странно, что человек с такой фамилией, на западной украине работает губернатором. Вот если бы Антимоскаль, это была бы настоящая украинская фамилия, и в президенты вместо Порошенко не стыдно. laughing
          Orionvit
    2. Комментарий был удален.
    3. сибиралт Сегодня, 13:05
      Ну, хоть в этом Москаль пригодился. Пiдозра есть, но дайдет ли эта крiминальна справа до суда, вот в чем вопрос? winked
      сибиралт
  2. Vard Сегодня, 12:48
    Что характерно... сначала они начинают поджоги там устраивать, танками давить... потом когда в обратную прилетает... на голубом глазу удивляются... а нас то за что... Похоже все же закарпатье венграм отойдёт...
    Vard
  3. Охотовед 2 Сегодня, 12:49
    Это они зря... Мадьяры, нация воинственная и довольно злопамятная! Или специально - готовят Украину к дележке? Не понимают скакуны, что не Россия их основной враг - а теперешние друзья, мечтающие вернуть Свои земли.
    Охотовед 2
    1. Сепар ДНР Сегодня, 13:03
      Цитата: Охотовед 2
      Это они зря... Мадьяры, нация воинственная и довольно злопамятная!

      Одна медаль "За взятие Будапешта" чего стоит yes ...
      Сепар ДНР
      1. Охотовед 2 Сегодня, 13:09
        Согласен, у Деда есть такая! Как в песне .... и на груди его сияла, медаль за город Будапешт! hi
        Охотовед 2
        1. Сепар ДНР Сегодня, 13:12
          Цитата: Охотовед 2
          Согласен, у Деда есть такая! Как в песне .... и на груди его сияла, медаль за город Будапешт! hi

          Да,венгры упорно и до конца сопротивлялись,оставаясь самыми преданными и боеспособными союзниками гитлеровской Германии.
          А зверства мадяров в СССР ?
          Как только немцы вошли в город Воронеж ( в половину города на правом берегу) 2 дивизии венгров устроили резню населения. При чём резня в буквальном смысле, рубили головы , пилили пилами людей, ломами пробивали головы, сжигали, насиловали женщин и детей. Пленных русских солдат перед смертью подвергали ужасным пыткам. Узнав об этих зверствах советское командование неофициально дало команду мадьяр в плен не брать. После 212 дней боёв за Воронеж, советские войска освободили город, взяли в плен 75000 гитлеровцев. Из двух дивизий состоящих из венгров, ни одного пленного не было. По некоторым данным в воронежской земле осталось лежать 160 000 венгров. После войны, при создании Варшавского Договора,куда вошла и Венгрия, СССР тихо "замолчала" те события и не присвоила городу звания ГЕРОЯ. Лишь в 2008 году присвоено почётное звание «Город воинской славы». Фашисты потеряли в этих боях 320 000 солдат и офицеров.26 немецких дивизий, 2-я венгерская армия (полностью) и 8-я итальянская армия, а также румынские части. Наша армия потеряла около 400 000 человек.

          Венгерское кладбище в Рудкино.
          Сепар ДНР
  4. шура матросов Сегодня, 12:50
    Сначала не поверил глазам - ветераны АТО и такое? Но затем все стало на свои места - все же ФСБ устроило.
    шура матросов
    1. Alekseits Сегодня, 13:13
      Ветераны АТО на службе ФСБ? belay laughing
      Alekseits
      1. Orionvit Сегодня, 15:08
        Цитата: Alekseits
        Ветераны АТО на службе ФСБ?

        Почему нет, украина волшебная и удивительная страна. Чудеса на каждом шагу, аж волосы иногда дыбом. laughing
        Orionvit
    2. gurzuf Сегодня, 15:35
      Гендосу пиз...врать, как дышать!
      gurzuf
  5. Симон Сегодня, 12:58
    Ну, вот, теперь новый "Донбасс" на Украине появится - это неприменно приведет к развалу самой Украины. fool
    Симон
  6. rocket757 Сегодня, 13:03
    Всё равно, кто тож им заплатил, команду дал? уж совсем за держать народ не надо.
    rocket757
  7. Jovanni Сегодня, 13:05
    Далее Москаль решил не останавливаться в своём мыслительном потоке, заявив, что «нет никакого сомнения, что за поджогом стоит ФСБ России».

    Ну венграм вряд-ли лапшу на уши развесить удастся...
    Jovanni
    1. Orionvit Сегодня, 15:13
      Цитата: Jovanni
      Ну венграм вряд-ли лапшу на уши развесить удастся.

      Тут как всегда сразу надо задавать первый вопрос, кому это выгодно? Не знаю как АТОшникам, эти по пьяне всё могут поджечь, а вот Венграм, выгода прямая. Нагнетание обстановки, потом ввод войск, под предлогом защиты своих граждан. Было такое в мире уже не раз, и Европа съест молча. Это они только на Россию гавкать могут.
      Orionvit
  8. злой партизан Сегодня, 13:08
    Сдаётся мне, что на Украине сейчас массово будут гореть венгро-румыно-болгаро - и ещё хрен знает какие культурные центры...
    злой партизан
  9. mavrus Сегодня, 13:16
    Приднестровское МГБ с какого рожна приплёл... А чё тогда про Путина забыл?
    mavrus
  10. mavrus Сегодня, 13:17
    Цитата: mavrus
    Приднестровское МГБ с какого рожна приплёл... А чё тогда про Путина забыл?

    Лично Путин и поджигал
    mavrus
  11. mavrus Сегодня, 13:19
    Цитата: rocket757
    Всё равно, кто тож им заплатил, команду дал? уж совсем за держать народ не надо.

    Кастрюлеголовым могли запросто и за печенюшки поджечь...
    mavrus
    1. rocket757 Сегодня, 13:25
      Возможно, кастрюля на голове, эт серьёзно и надолго, похоже.
      Только печенюшками одними сыт не будешь, а "свободного", того чего отжать или поживиться за счёт чего, думаю, уже не осталось.
      У стада должен быть, как минимум, пастух и если он есть таковой, за прокорм должен заботиться!
      rocket757
  12. mavrus Сегодня, 13:25
    Цитата: шура матросов
    Сначала не поверил глазам - ветераны АТО и такое? Но затем все стало на свои места - все же ФСБ устроило.

    Как говорится вна Украине: "Не каждому дано это понять. Вернее, понять это может каждый. Но мало кто это может сделать"
    mavrus
  13. Злой 55 Сегодня, 13:36
    Ну они это зря..УКРАЛину как только с Запада подожгут, через полгода одни угли от прыгунов останутся..
    Злой 55
  14. BAI Сегодня, 13:40
    нет никакого сомнения, что за поджогом стоит ФСБ России».

    Вот умеет же Москаль (фамилия то какая сепаратистская) держать публику в напряжении. Все время когнитивный диссонанс испытывал пока до конца статьи не дошел. А в конце - все, как положено - вот она "рука Кремля", куда же без нее.
    BAI
    1. Труд Сегодня, 20:25
      Да просто с такой фамилией в Закарпатье ему совсем не просто, вот и приходится ФСБ РФ каждый раз приплетать или что нить еще в таком роде. wink
      Труд
  15. словак Сегодня, 13:45
    Чугункин заявил, что это провокация РФ. В чем он не видит руку Москвы?
    словак
  16. Ураган70 Сегодня, 15:17
    К чему всё это делается? Кроме как о готовящемся разделе окраины, больше мыслей не приходит... Решили видать хозяева шумеров, что с паршивой овцы хоть шерсти клок! Хотят побольше отрезать и готовят почву для этого, потому что если смириться с потерей Донбасса, то это будет прецедент... И неизвестно куда осколки потянутся, к нам или в дырявый Евросоюз! Готовят хозяев новых для Закарпатья да для Львова...
    Ураган70
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