БДК "Георгий Победоносец" исполнилось 33 года

Экипаж большого десантного корабля «Георгий Победоносец» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отметил 33-ю годовщину со дня подъема флага на борту корабля, сообщает пресс-служба СФ.Большой десантный корабль «Георгий Победоносец» был построен в Польше на судостроительном заводе «Северная верфь» в городе Гданьске в 1984 году. Принят в состав Северного флота и 3 марта 1985 года на корабле был поднят Военно-морской флаг.Отмечается, что корабль неоднократно добивался звания лучшего корабля соединения, в объединении и на Северном флоте. Принимал участие в учениях «Запад-2009» и «Запад-2013». Неоднократно совершал дальние походы в Средиземное море и в Арктику по Северному морскому пути до Новосибирских островов.В 2017 году БДК «Георгий Победоносец» выполнял задачи арктического похода в составе отряда боевых кораблей и судов Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём «Североморск». Принимал участие в высадке десанта на необорудованное побережье в рамках межвидового тактического учения по обороне стратегически важного промышленного объекта в Арктике.