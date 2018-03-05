20:49 05 марта
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БДК "Георгий Победоносец" исполнилось 33 года

Экипаж большого десантного корабля «Георгий Победоносец» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отметил 33-ю годовщину со дня подъема флага на борту корабля, сообщает пресс-служба СФ.

БДК "Георгий Победоносец" исполнилось 33 года


Большой десантный корабль «Георгий Победоносец» был построен в Польше на судостроительном заводе «Северная верфь» в городе Гданьске в 1984 году. Принят в состав Северного флота и 3 марта 1985 года на корабле был поднят Военно-морской флаг.


Отмечается, что корабль неоднократно добивался звания лучшего корабля соединения, в объединении и на Северном флоте. Принимал участие в учениях «Запад-2009» и «Запад-2013». Неоднократно совершал дальние походы в Средиземное море и в Арктику по Северному морскому пути до Новосибирских островов.

В 2017 году БДК «Георгий Победоносец» выполнял задачи арктического похода в составе отряда боевых кораблей и судов Северного флота во главе с большим противолодочным кораблём «Североморск». Принимал участие в высадке десанта на необорудованное побережье в рамках межвидового тактического учения по обороне стратегически важного промышленного объекта в Арктике.

Использованы фотографии: пресс-служба СФ
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Комментарии 10

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  1. Radikal Сегодня, 13:00
    БДК "Георгий Победоносец" исполнилось 33 года
    Не понял, кто его 33 года назад так назвал? belay
    Radikal
    1. НасРать Сегодня, 13:05
      С 27 июля 2002 года носит наименование «Георгий Победоносец».

      Был заложен под именем «БДК-45», строительный номер 775/20. 05 марта 1985 года вошел в состав Северного флота. Имел следующие бортовые номера: 123 (1985 год); 133 (1985 год); 135, 018 (1986 год); 023 (1987 год); 036 (1990 год); 010 (1999 год); 016 (1999 год).
      НасРать
    2. CentDo Сегодня, 13:07
      33 года назад его назвали БДК-45.
      CentDo
  2. rocket757 Сегодня, 13:00
    Корабли ближнего ТВД.
    Без дальних походов и захвата чего то там, где то там далеко.
    Такая доктрина была в СССР, соответствующая техника имелась. Всё понятно, всё адекватно и зачем нам эти Мистрали и прочая колониальная, всё согласно целям и задачам.
    rocket757
  3. SK70 Сегодня, 13:05
    Тонко потроллили "Ивана Грена" ?
    SK70
    1. CentDo Сегодня, 13:11
      Для этого лучше проект 1171 подойдет. "Саратову" уже больше 50-и.
      CentDo
      1. svp67 Сегодня, 13:31
        Цитата: CentDo
        Для этого лучше проект 1171 подойдет. "Саратову" уже больше 50-и.

        Да уж...Даже после этого :
        Большой десантный корабль «Георгий Победоносец» был построен в Польше на судостроительном заводе «Северная верфь» в городе Гданьске в 1984 году. Принят в состав Северного флота и 3 марта 1985 года на корабле был поднят Военно-морской флаг.
        Так и хочется воскликнуть : "Слава КПСС!", а уж после "Саратова" - "Верните СССР!"
        svp67
      2. SK70 Сегодня, 13:35
        Цитата: CentDo
        Для этого лучше проект 1171 подойдет. "Саратову" уже больше 50-и.

        Это да.
        Заложен 05.02.1964.
        Спущен 01.07.1964.
        Вошёл в состав флота 18.08.1966.
        Ведь строили же.
        SK70
  4. Radikal Сегодня, 13:12
    Цитата: НасРать
    С 27 июля 2002 года носит наименование «Георгий Победоносец».

    Был заложен под именем «БДК-45», строительный номер 775/20. 05 марта 1985 года вошел в состав Северного флота. Имел следующие бортовые номера: 123 (1985 год); 133 (1985 год); 135, 018 (1986 год); 023 (1987 год); 036 (1990 год); 010 (1999 год); 016 (1999 год).

    Что-то в этом духе я и предполагал, спасибо за инфу. hi
    Radikal
  5. роман66 Сегодня, 13:13
    Георгий торпедоносец был бы лучше lol
    роман66
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