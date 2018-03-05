У Тихоокеанского флота появился аэродром на Матуа

В настоящий момент на острове Матуа расположен военный аэродром, который способен принимать легкие военно-транспортные самолеты и вертолеты. Для функционирования аэродрома создана соответствующая инфраструктура, которую охраняет и обслуживает подразделение ТОФ. Личный состав обеспечен всем необходимым

Военный аэродром на острове Курильской гряды Матуа, способный принимать легкие военно-транспортные самолеты и вертолеты, охраняет и обслуживает подразделение Тихоокеанского флота, сообщил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц— сказал Авакянц в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда", опубликованном на сайте издания в понедельник.Остров Матуа находится в средней части Курильской гряды и имеет стратегическое значение - он запирает вход в Охотское море. Во время Второй Мировой войны на острове находился японский аэродром, чья взлетно-посадочная полоса обогревалась водой из термальных источников, и батарея тяжелой артиллерии. Подходы к острову защищает система дотов и подземных ходов, выстроенная столь добротно, что фортификации годятся для использования и сейчас.На Потсдамской конференции 1945 года президент США Трумэн обратился к Сталину с просьбой предоставить Матуа под базу ВВС США. Тот согласился с условием, что Советский Союз сможет построить аэродром на одном из Алеутских островов. Вопрос больше не поднимался.После принятия решения о создании на Курилах пункта базирования Тихоокеанского флота Матуа был тщательно обследован экспедициями Минобороны и Русского географического общества. Был построен аэродром, первый самолет совершил на нем посадку в конце 2017 года.Осенью 2016 года официально сообщалось, что Россия разместила на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Боевое дежурство усиленными батареями несет дивизион комплекса "Бастион" на острове Итуруп и дивизион комплекса "Бал" на острове Кунашир, сообщала газета Тихоокеанского флота (ТОФ) "Боевая вахта".На островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники. Сообщалось, что для военных на Курилах идет развитие инфраструктуры.