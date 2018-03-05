20:50 05 марта
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У Тихоокеанского флота появился аэродром на Матуа

Военный аэродром на острове Курильской гряды Матуа, способный принимать легкие военно-транспортные самолеты и вертолеты, охраняет и обслуживает подразделение Тихоокеанского флота, сообщил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц

В настоящий момент на острове Матуа расположен военный аэродром, который способен принимать легкие военно-транспортные самолеты и вертолеты. Для функционирования аэродрома создана соответствующая инфраструктура, которую охраняет и обслуживает подразделение ТОФ. Личный состав обеспечен всем необходимым
— сказал Авакянц в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда", опубликованном на сайте издания в понедельник.

У Тихоокеанского флота появился аэродром на Матуа



Остров Матуа находится в средней части Курильской гряды и имеет стратегическое значение - он запирает вход в Охотское море. Во время Второй Мировой войны на острове находился японский аэродром, чья взлетно-посадочная полоса обогревалась водой из термальных источников, и батарея тяжелой артиллерии. Подходы к острову защищает система дотов и подземных ходов, выстроенная столь добротно, что фортификации годятся для использования и сейчас.

На Потсдамской конференции 1945 года президент США Трумэн обратился к Сталину с просьбой предоставить Матуа под базу ВВС США. Тот согласился с условием, что Советский Союз сможет построить аэродром на одном из Алеутских островов. Вопрос больше не поднимался.

После принятия решения о создании на Курилах пункта базирования Тихоокеанского флота Матуа был тщательно обследован экспедициями Минобороны и Русского географического общества. Был построен аэродром, первый самолет совершил на нем посадку в конце 2017 года.

Осенью 2016 года официально сообщалось, что Россия разместила на Курильских островах новейшие береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион". Боевое дежурство усиленными батареями несет дивизион комплекса "Бастион" на острове Итуруп и дивизион комплекса "Бал" на острове Кунашир, сообщала газета Тихоокеанского флота (ТОФ) "Боевая вахта".

На островах Курильской гряды развернута пулеметно-артиллерийская дивизия. В мае 2017 года в пресс-службе Восточного военного округа сообщили, что в дивизию поступают новые образцы вооружения и военной техники, в том числе беспилотники. Сообщалось, что для военных на Курилах идет развитие инфраструктуры.


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 45

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  1. Охотовед 2 Сегодня, 13:13
    Не зря экспедиции проводили! Отличная новость! soldier Япона мама - будет плакать! crying
    Охотовед 2
    1. с-т Petrov Сегодня, 13:20
      Потому что суверенитет. И это наши острова =]

      Сейчас почитаем версию нашей оппозиции о том, зачем тиран делает вид укрепления обороноспособности, а сам переводит деньги в казначейские облигации правительства США belay хотя сейчас увидим что понапишут, может придумали уже что-то новое

      такие мелочи вроде аэродрома на острове недалеко от Японии не вызывают у них удовольствия. Лучше бы пенсионерам раздали, как говорится
      с-т Petrov
      1. НасРать Сегодня, 13:26
        Оппозиция говорите... знаем таких... молокососов полно, с промытыми мозгами - вот и вся оппозиция...
        НасРать
        1. aikon1974 Сегодня, 16:49
          По морде лица видно, что это чадо не бедствует. А то что в мозгах, извилин нет, так это проблема общества. Нынче всем по**й на них. В школах могут только оказывать услуги, а не учить и воспитывать.
          aikon1974
          1. Виктор Лозовский Сегодня, 20:39
            Митрофанушка с жопой вместо головы
            Виктор Лозовский
      2. Монос Сегодня, 13:39
        Цитата: с-т Petrov
        Лучше бы пенсионерам раздали, как говорится

        Какие пенсионеры! Собачек бездомных кормить надо! Гей-парад в Москве до сих пор не проведён! Гениев художественного траха на сцене репрессируют! Белорусский хамон до прилавков не доходит. Глубже проблемы вскрывать надо! А вы "Пенсионеры..."
        Монос
    2. Железякин Сегодня, 13:25
      Цитата: Охотовед 2
      Япона мама - будет плакать!

      Не плакать, а рыдать горючими кракодильими слезами! Мало им воды кругом?!)))
      Железякин
    3. Андрей К Сегодня, 13:26
      Цитата: Охотовед 2
      ...Япона мама - будет плакать!...

      Япона мама выйдет на берег - поглядит в бинокль и выразит протест.
      Мы же культурные, вежливые люди - посочувствуем им, что у них нет такого Матуа как у нас laughing
      Андрей К
      1. bouncyhunter Сегодня, 13:30
        Андрей , здрав буде ! hi
        Цитата: Андрей К
        у них нет такого Матуа как у нас

        И не будет ! bully
        На Потсдамской конференции 1945 года президент США Трумэн обратился к Сталину с просьбой предоставить Матуа под базу ВВС США. Тот согласился с условием, что Советский Союз сможет построить аэродром на одном из Алеутских островов. Вопрос больше не поднимался.

        good Аплодирую стоя !
        bouncyhunter
        1. Андрей К Сегодня, 14:02
          bouncyhunter
          Приветствую Паш hi
          По поводу сталинского способа решения вопросов - есть чему поучиться laughing good
          Андрей К
          1. Кэптен45 Сегодня, 16:00
            Цитата: Андрей К
            По поводу сталинского способа решения вопросов - есть чему поучиться

            Сегодня 65 лет со дня смерти выдающегося руководителя советского государства тов.Сталина Иосифа Виссарионовича. Молча и стоя.
            Кэптен45
    4. Васян1971 Сегодня, 13:35
      Цитата: Охотовед 2
      Не зря экспедиции проводили! Отличная новость! soldier Япона мама - будет плакать! crying

      Какой кошмар! Харакири ещё в моде?
      Васян1971
    5. сибиралт Сегодня, 13:52
      Теперь там останется посадить картошку и соорудить рыбный заводик. Все солдатикам пригодится. winked
      сибиралт
    6. антивирус Сегодня, 14:02
      главное - папа плакать будет
      антивирус
    7. котовский Сегодня, 14:44
      Почему всегда пишут,Бал и Бастион?
      Бастион и Бал..лучше звучит.. winked
      котовский
      1. Охотовед 2 Сегодня, 15:08
        Цитата: котовский
        Почему всегда пишут,Бал и Бастион?
        Бастион и Бал..лучше звучит.. winked

        Гусары - девушек танцуют (чтоб новые Гусары были) , а когда НАДО - за Родину стоят и умирают!
        Бал и Бастион - по смыслу лучше подходит! yes
        Охотовед 2
  2. Vard Сегодня, 13:13
    "На Потсдамской конференции 1945 года президент США Трумэн обратился к Сталину с просьбой предоставить Матуа под базу ВВС США. Тот согласился с условием, что Советский Союз сможет построить аэродром на одном из Алеутских островов. Вопрос больше не поднимался." Вот как надо с ними разговаривать... И не отказал, и даже согласился...
    Vard
    1. Андрей К Сегодня, 13:27
      Цитата: Vard
      ...Вот как надо с ними разговаривать... И не отказал, и даже согласился...

      Зачётный троллинг товарища Сталина laughing
      Андрей К
    2. CentDo Сегодня, 13:45
      А что Вас так восхитило? По-моему американцы совершили огромную ошибку, не согласившись на подобные условия. Имея базу на Матуа, они контролировали бы все Охотское море, да и расстояние до Сахалина и Петропавловска-Камчатского (а там рядом еще и Вилючинск) не превышает 700 км. А какие плюсы мог извлечь СССР, имея аэродром где-нибудь на Атту-Айленд?
      CentDo
      1. faiver Сегодня, 17:01
        какой нафиг Вилючинск в 45году? кому он тогда был нужен?
        faiver
        1. CentDo Сегодня, 18:23
          Ок, Вилючинск можете выкинуть. Остальное все нормально?
          CentDo
          1. faiver Сегодня, 19:55
            так и сахалин с петропавловском-камчатским в 45ом году стратегически важными не были
            faiver
    3. Tarasios Сегодня, 14:28
      Ну вот не любят американцы симметричные ответы почему то :)
      Tarasios
  3. ul_vitalii Сегодня, 13:23
    Даа... сталинского юмора нам ой как не хватает, Ын и тот, облепленный санкциями, как собака блохами, дерзит в любых тональностях. request
    ul_vitalii
  4. Александр 3 Сегодня, 13:24
    Военные несущие службу на острове наверно меняются вахтовым способом. Если сидеть на острове,какая бы инфраструктура там не была завоешь от счастья.
    Александр 3
    1. макс702 Сегодня, 13:39
      Цитата: Александр 3
      Военные несущие службу на острове наверно меняются вахтовым способом. Если сидеть на острове,какая бы инфраструктура там не была завоешь от счастья.

      А когда на вахте работаешь по 12-16 часов в день без выходных и три-четыре месяца наверно от счастья пляшешь? У каждого своя работа!
      макс702
      1. Alex-a832 Сегодня, 16:24
        Цитата: макс702
        А когда на вахте работаешь по 12-16 часов в день без выходных и три-четыре месяца наверно от счастья пляшешь? У каждого своя работа!

        Прошу просветить - это где же в гос структурах, т.ч. ВС такие условия по 16 часов. 12 норма для вахты. Но если мы обсуждаем ВС, то надо говорить и про суточные дежурства. Давно везде все в норму приведено, не так, как в 90-е было.
        Alex-a832
    2. woron333444 Сегодня, 14:52
      У сына друг на Итурупе. Уже выслужил пенсию и ещё служит. Уезжать не собирается. Пацану 34 года.
      woron333444
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 13:26
    Интересно нашли ли там что-то интересное во время экспедиции...И для снабжения чего там аэродром восстановили...
    КВУ-НСвД
    1. Orionvit Сегодня, 15:23
      Цитата: КВУ-НСвД
      Интересно нашли ли там что-то интересное во время экспедиции

      Интересного ничего не нашли. А если нашли, то не сказали. И вообще, что можно найти на старой военной базе, на затерянном в океане острове? Я сам любитель необычного, но некоторые любители лепят мистику туда, куда в общем то и не следовало.
      Orionvit
  6. Горный стрелок Сегодня, 13:27
    Хорошая новость. Курилы - они конечно, далеко, и служить там - не мед, но это - наша земля.
    Горный стрелок
  7. Злой 55 Сегодня, 13:31
    Искандеры туда...в дальневосточный Калининград..
    Злой 55
  8. svp67 Сегодня, 13:34
    Военный аэродром на острове Курильской гряды Матуа, способный принимать легкие военно-транспортные самолеты и вертолеты, охраняет и обслуживает подразделение Тихоокеанского флота, сообщил командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц
    Вот когда СВВП не хватает...
    svp67
  9. Васян1971 Сегодня, 13:34
    " На Потсдамской конференции 1945 года президент США Трумэн обратился к Сталину с просьбой предоставить Матуа под базу ВВС США. Тот согласился с условием, что Советский Союз сможет построить аэродром на одном из Алеутских островов. Вопрос больше не поднимался."
    Вроде бы подобная история была в Италии при Муссолини. Он согласился на постройку в Риме мечети с условием одновременной постройки католического храма в Мекке. Как с этим дела обстоят сейчас, не знаю. Не интересно как-то... request
    Васян1971
  10. Улиточник N9 Сегодня, 13:44
    Ну, так там уникальная взлетная полоса подогреваемая термальными водами, построенная еще японцами-грех не воспользоваться.
    Улиточник N9
    1. faiver Сегодня, 14:49
      это оказалось сказочкой, не нашли термальных источников
      faiver
  11. Xscorpion Сегодня, 13:47
    Цитата: Александр 3
    Военные несущие службу на острове наверно меняются вахтовым способом. Если сидеть на острове,какая бы инфраструктура там не была завоешь от счастья.


    Сидят,не переживай.Только в отпуск раз в год.А так на островах все на постоянке.
    Xscorpion
  12. Симон Сегодня, 13:53
    На Потсдамской конференции 1945 года президент США Трумэн обратился к Сталину с просьбой предоставить Матуа под базу ВВС США. Тот согласился с условием, что Советский Союз сможет построить аэродром на одном из Алеутских островов. Вопрос больше не поднимался. --- Я думаю, что скоро американцы сами отдадут нам Алеутские острова. Уже время наше наступает! wink А Сталин молодец, быстро Трумэна на место поставил. laughing good
    Симон
  13. мичман Сегодня, 14:34
    Был на нем. Даже прилетали с делегацией военных США. Это был 1983 год. Честь имею.
    мичман
    1. faiver Сегодня, 14:48
      простите, а чего там делала американская делегация в 83году?
      faiver
  14. Ураган70 Сегодня, 15:10
    Цитата: CentDo
    А что Вас так восхитило? По-моему американцы совершили огромную ошибку, не согласившись на подобные условия. Имея базу на Матуа, они контролировали бы все Охотское море, да и расстояние до Сахалина и Петропавловска-Камчатского (а там рядом еще и Вилючинск) не превышает 700 км. А какие плюсы мог извлечь СССР, имея аэродром где-нибудь на Атту-Айленд?

    Нас восхитило, что вы не знаете географии и ленивы, чтобы воспользоваться поиском, прежде чем сравнивать Матуа и Алеутские острова, в том смысле, что якобы это неравнозначный вариант Сталина!
    А между прочим, к примеру:
    "Остров Шемья - форпост авиа-радиолектронной разведки.
    Армия США прибыла на остров Шемья* в десантных баржах 25 мая 1943 года в ходе операций против японских войск на Тихом океане. На острове их встретили остатки лагеря японской геодезической партии и две могилы русских моряков (скорее всего, от экспедиции 1762 года). Более никаких свидетельств жизни на острове не было. В борьбе с погодными условиями более, чем с японскими войсками, к концу июня на острове была построена грунтовая ВПП протяженностью 3 км., а чуть позже, к осени, - аэродром с твердым покрытием с двумя ВВП протяженностью по 1,4 км.
    Размещенные на острове бомбардировщики B-25 наносили ощутимый урон флоту и территории Японии, причем для японцев факт базирования самолетов на острове Шемья оставался нераскрытым - они понимали, что их бомбят с базы где-то на Алеутских островах, но не могли знать конкретно про аэродром на Шемье. До конца войны они считали, что американцы основались на соседнем острове Агатту. Интересно, что базировавшаяся на острове авиация в боях потеряла 23 бомбардировщика и при этом не произошло ни одного происшествия, ни одно несчастного случая собственно на авибазе. При этом надо добавить, что длинная ВПП строилась для бомбардировщики B-29, но они массово так и не появились на этом острове.
    Во время корейской войны авиабаза также сыграла некоторую роль, связанную с транспортными перевозками. С 1956 года авиакомпания "Northwest Airlines" использовала аэродром для дозаправки на своих транстихоокеанских маршрутах."
    Заметьте, оттуда контролируется и США и Япония и даже Корея... И это так, навскидку...
    Ураган70
  15. Orionvit Сегодня, 15:18
    развернута пулеметно-артиллерийская дивизия.
    Стесняюсь спросить, пулемёты тяжелые? Так бы и написали, дивизия тяжелых пулемётов. lol
    Orionvit
  16. ушкуйник Сегодня, 17:58
    Полетел на "бал" к Матуа, получил бастионом по "зубам".
    ушкуйник
  17. Волька Сегодня, 18:43
    просто замечательно
    Волька
  18. Старый военрук Сегодня, 20:41
    Как интересно, как здорово! Укрепляем рубежи. Очень понравился ответ Сталина Трумэну. Ишь, губы раскатал. В 50-е, 60-е годы ТОФ в этих местах устраивал учения во время хода на нерест красной рыбы и закрывал все проливы между островами Курильской гряды, чтобы чужие не лезли и не гробили или грабили национальное богатство. А теперь стационарная база и Охотское море внутреннее море России и очень нуждается в охране.
    Старый военрук
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