20:50 05 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Гимн Германии назвали "слишком мужским"

В Германии решили воспользоваться опытом Канады и выдвинуть инициативу о внесении изменений в текст государственного гимна. Заявлено, что гимн слишком «мужской». Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на уполномоченную по равноправию полов Кристину Розе-Мёринг. По словам Розе-Мёринг, в гимне «слишком много мужского и мало женского».

Так, уполномоченная по гендерному равноправию утверждает, что термин «Отечество» должен быть изменён на термин «Родина», а термин «братски» нужно либо изъять совсем, либо заменить на термин «бодро».

Гимн Германии назвали "слишком мужским"



По мнению Розе-Мёринг, Германия должна войти в число тех стран, в которых слова гимна на ущемляют права и свободы женщин. По словам уполномоченной, к таким странам относится, например, соседка Германии – Австрия, где пять с лишним лет назад текст гимна потерял фразу «Родина великих сыновей» и приобрёл более расширенную её версию, в которой упоминается, что Австрия – это ещё и Родина «великих дочерей».

В социальных сетях представители традиционных слоёв общества Германии уже прокомментировали предложение:
Боюсь, так дойдёт того, что в тексте гимна обязательно придётся упоминать ещё и трансгендеров, чтобы «не ущемить их права».

Использованы фотографии: Фейсбук
27

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 41

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Владимир16 Сегодня, 13:34
    Немцы, не забудьте спеть про педерастов wassat Они часть вашего общества. lol love
    Бисмарк, этим ли народом ты руководил?
    Владимир16
    1. KAV Сегодня, 13:46
      Так, уполномоченная по гендерному равноправию утверждает, что термин «Отечество» должен быть изменён на термин «Родина», а термин «братски» нужно либо изъять совсем, либо заменить на термин «бодро».

      Вот уж воистину, наплодили дармоедов... Занимаются всякой бредятиной, и ведь деньги за это получают... Впрочем, справедливости ради, не только у них такое. Везде аналогичных дармоедов хватает.
      KAV
      1. Владимир16 Сегодня, 16:40
        Цитата: KAV
        Впрочем, справедливости ради, не только у них такое.

        У вас тоже острое желание гимн поменять? При чем тут дармоеды? Кого вы оправдываете? И зачем?
        Владимир16
    2. Монос Сегодня, 13:48
      А может им вообще гимн отменить? Нафига он им? Гимн - символ Государства. Отражает характер нации. Им в этом качестве больше подойдёт какая-нибудь песенка Элтона Джона или "Блю Систем".
      Монос
      1. Татьяна Сегодня, 14:42
        Монос
        А может им вообще гимн отменить? Нафига он им? Гимн - символ Государства. Отражает характер нации. Им в этом качестве больше подойдёт какая-нибудь песенка Элтона Джона или "Блю Систем".

        Перевод песни без названия Элтон Джон и группа Blu .

        Нет сил сказать "Прости"

        Что мне сделать, чтобы ты меня любила?
        Что мне сделать, чтобы ты испытывала ко мне чувства?
        Что мне делать, когда в меня словно ударяет молния,
        И я просыпаюсь, но тебя нет рядом...

        Что мне сделать, чтобы ты хотела меня?
        Что мне сделать, чтобы ты услышала меня?
        Что мне сказать, когда все кончено
        И нет сил сказать "Прости"?

        Это грустная, такая грустная,
        Грустная, грустная ситуация,
        И она становится все более абсурдной...
        Это грустно, очень грустно
        Почему мы не понимаем друг друга без слов?
        Ведь мне кажется,
        Что попросить прощения я не смогу...

        Что мне сделать, чтобы ты меня любила?
        Что мне сделать, чтобы ты услышала меня?
        Что мне делать, когда в меня словно ударяет молния?...
        Что я должен делать?
        Что я должен делать?
        Когда нет сил сказать "Прости"...
        Татьяна
        1. Монос Сегодня, 17:17
          Цитата: Татьяна
          Это грустная, такая грустная,
          Грустная, грустная ситуация,
          И она становится все более абсурдной...
          Это грустно, очень грустно

          laughing Ну, чем не гимн для современной Германии?
          Монос
          1. Татьяна Сегодня, 17:27
            Монос
            Ну, чем не гимн для современной Германии?
            Так немцы уже обратились к России освободить их от американской оккупации!
            Об этом в эфире телеканала «Первый крымский» сообщил журналист Дмитрий Таран. По его словам, такую просьбу представители немецкой организации «ГеРуссия», выступающей за объединение Германии и России, высказали во время неофициальной части своего визита.
            См. «Придите еще раз»: немцы просят Россию освободить Германию от американской «оккупации» - https://zelv.ru/v-mire/71357-pridite-esche-raz-ne
            mcy-prosyat-rossiyu-osvobodit-germaniyu-ot-amerik
            anskoy-okkupacii.html
            Татьяна
    3. татарин 174 Сегодня, 13:50
      Цитата: Владимир16
      Бисмарк, этим ли народом ты руководил?

      Этим, этим. Ну и пусть меняют, каждому своё, как зловеще было написано когда-то на воротах их концлагеря. Теперь очередь до них дошла, скоро там начнут множиться бесполые существа, а потом из-за их бесполости исчезнет и раса. Мусульмане вот, загодя заселяющие европейские земли, такой ерундой заниматься не будут - они будущие хозяева Европы.
      татарин 174
      1. Orionvit Сегодня, 15:29
        Ну поменяют "фатерланд" на "мутерланд", ни жарко не холодно. Правда тут сразу возникает аналогия с неким котом, которому нечего делать и он занимается всяким непотребством. Немцы вперёд. laughing А жаль, нормальная нация была, хоть и оболваненная в двух войнах.
        Orionvit
    4. Sergej1972 Сегодня, 13:55
      Так эта категория в Германии при Вильгельме 2 вполне легально уже свои журналы издавала. У немцев уже тогда было к ним вполне толерантное отношение, по крайней мере у значительной части общества.
      Sergej1972
    5. bazzbazz Сегодня, 14:13
      И не забыть про эмигрантов!! А то скоро их больше чем немцев станет, зачем 2 раза переписывать)
      bazzbazz
    6. bazzbazz Сегодня, 14:14
      И не забыть про эмигрантов!! А то скоро их больше чем немцев станет, зачем 2 раза переписывать)
      bazzbazz
    7. Хагалаз Сегодня, 15:28
      Цитата: Владимир16
      Немцы, не забудьте спеть про педерастов...

      Ха! Про педерастов! Сколько они там уже полов насчитали? Сорок девять, поправьте, если ошибаюсь. Вот все и должны быть упомянуты!
      Хагалаз
  2. rocket757 Сегодня, 13:35
    Ах-х-х-рн - ть не пойму я их. У них просто мозги уже набекрень.
    rocket757
    1. bouncyhunter Сегодня, 13:37
      Витя , привет ! hi
      Цитата: rocket757
      У них просто мозги уже набекрень.

      Отолерастились ... wassat
      bouncyhunter
      1. БЛОНДИН Сегодня, 13:53
        Цитата: bouncyhunter
        Витя , привет ! hi
        Цитата: rocket757
        У них просто мозги уже набекрень.

        Отолерастились ... wassat

        БЛОНДИН
      2. rocket757 Сегодня, 14:00
        Паш привет soldier
        А у нас весна! У бошей похоже тож? Только у нас погода весёлая, а у них обострение в мозгах, соответствующее. Веселятся не по детски!
        rocket757
  3. Васян1971 Сегодня, 13:39
    " По словам Розе-Мёринг, в гимне «слишком много мужского и мало женского»."
    Пусть херры алеманы гимн поют исключительно в юбках, на каблуках и в косметике. Законодательно закрепить. Делов-то!
    Васян1971
  4. BerBer Сегодня, 13:40
    Это всё с жиру. Им полноценный кризис нужен, а не псевдопотрясения. Как сказал один доктор: "пургена, чтобы знали для чего жоПа нужна"
    BerBer
  5. Шалтай Сегодня, 13:41
    Дальше заявят , что гимн не только слишком мужской , но и слишком немецкий . Предложение : чтобы не утруждать себя в дальнейшем ,написать гимн Германии на турецком языке , ну а вопрос с мужским и женским отпадет сам собой , у турков вообще нет разницы в родах , все - "оно" .
    Шалтай
  6. svp67 Сегодня, 13:42
    По мнению Розе-Мёринг, Германия должна войти в число тех стран, в которых слова гимна на ущемляют права и свободы женщин.
    Они похоже уже совсем с ума сошли... Хотя пусть там хоть постреляются...
    svp67
  7. solzh Сегодня, 13:43
    Ё моё!!! вот немчура даёт wassat
    solzh
    1. Orionvit Сегодня, 15:34
      Цитата: solzh
      Ё моё!!! вот немчура даёт

      Самое интересное, что это только начало, и обороты "пидеробезумия" нарастают. Я например уже не удивляюсь, всё закономерно, вырождение и закат нации.
      Orionvit
  8. Сергей-8848 Сегодня, 13:44
    Было бы понятно, если бы - строчка от Силезии, строчка от Пруссии, строчка от Баварии, строчка - от Шлезвиг-Голштинии (Голштиния - это в нашей транскрипции). А передавать пару приветов от "тех", и "этих"...?
    Пора уже укорот в Европе укорот давать всем этим ревнителям равенства во всём.
    Сергей-8848
  9. Alexey RA Сегодня, 13:45
    Предлагаю радикальное решение: чтобы никого не обижать - вообще убрать из гимна текст. smile
    А потом и мелодию - потому как 146% пойдут заявления, что исполнение гимна нарушает права слабослышащих.
    Alexey RA
    1. роман66 Сегодня, 13:52
      еще радикальнее- упразднить нахрен германию, в виде амеровской подстилки она все равно никому не нужна
      роман66
  10. словак Сегодня, 13:51
    Ну что мучаются? Написали бы сразу гимн, восхваляющий геев, лесбиянок и нового арабского немца
    словак
  11. Теренин Сегодня, 13:51
    — Чего делаешь?
    — Немецкий учу.
    — На хрена?
    — Хочу свалить в Германию.
    — ! Лучше учи китайский или арабский!
    — Я же сказал — хочу свалить в Германию!
    — А я тебе про что? Учи арабский или китайский!
    Теренин
  12. sergo1914 Сегодня, 13:52
    Пусть наш поют.
    sergo1914
  13. Masya Masya Сегодня, 14:00
    Боюсь, так дойдёт того, что в тексте гимна обязательно придётся упоминать ещё и трансгендеров, чтобы «не ущемить их права».

    Нет предела " совершенству" laughing
    Masya Masya
  14. Zubr Сегодня, 14:02
    Не зря после поездки в Крым, немцы призвали нашего Верховного, soldier Спасти Германию. Испохабят в конец немецких мужиков.
    Zubr
  15. synodontis Сегодня, 14:37
    Так что теперь будет? Гомосекшен юбер аллес, юбер аллес юбер вельт? Да, Германию победили в 45, а добили сейчас. Браво фрау Меркель
    synodontis
  16. Ураган70 Сегодня, 14:47
    Да уж... Ломают немцев, чтобы никогда больше не подняли голову!( я про народ, а не про "элитки")... Если не брать в расчет марионеток, которые ими правили, то этот народ великий, как и мы, не чета прочей Европе. А Вильгельм I, бывший всегда другом России, завещал своему внуку, будущему германскому императору Вильгельму II и королю прусскому: "Крепче держись за Россию!"... Не послушал деда, послушал ересь и все... Надежда, что к власти у них придут здоровые силы есть, но тяжко им придется! А потом еще все ломать и возвращать к естественному...
    Ураган70
  17. Ураган70 Сегодня, 14:57
    Цитата: роман66
    еще радикальнее- упразднить нахрен германию, в виде амеровской подстилки она все равно никому не нужна

    А народ, тоже упразднить? Немцы то, особенно которые с востока плачут по ГДР и СССР, но слишком их затюкали. Наши предки и то их уже простили давно, только в памяти оставили, чтобы не повторилось, а сионисты, как пиявки... После ПМВ ситуация похожая была, но вытащили фюрера, он вернул им веру в себя и Европа легла... Но потом что то пошло не так...Нужен им сильный вождь, только адекватный, чтобы думал своей головой и о своем народе! Тогда бы и возник естесственный союз с нами, который исторически постоянно разрушали, так как это страшный сон наглосаксов, про лягушатников не говорю, они немцам не соперники, трясутся от одного вида немцев...
    Ураган70
  18. Razvedka_Boem Сегодня, 15:10
    Как бы не рвануло у них похлеще, чем на Украине..
    Razvedka_Boem
  19. kriten Сегодня, 15:38
    Под руководством США немцы потеряли способность защищать себя,жену, детейЮ зато стали всячески поддерживать педерастов и почетных гостей Меркель,насилующих их жен, по сути лишились боеспособной армии и всячески стали искоренять христианские исторические и корни и ценности в обмен на ценности исламских завоевателей Германии.
    kriten
    1. Razvedka_Boem Сегодня, 16:19
      Не исламских завоеателей, как вы выразились, а мигрантов.
      А там разного сброда хватает.
      Razvedka_Boem
  20. gukoyan Сегодня, 16:56
    А ещё, он слишком "натуральный" и реально ущемляет голубых)))
    gukoyan
  21. ушкуйник Сегодня, 17:52
    Демократия в конце своего заката: Он+Она=Оно. Не нужна, нам, такая дермократия!
    ушкуйник
  22. Metallurg_2 Сегодня, 19:50
    Настоящих мужиков в Эуропе все меньше и меньше...
    Metallurg_2
  23. ronnon Сегодня, 19:57
    Души тевтонских рыцарей,с омерзением сплюнули и грязно выругались в раю)))
    ronnon
Картина дня