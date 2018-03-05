Гимн Германии назвали "слишком мужским"

Боюсь, так дойдёт того, что в тексте гимна обязательно придётся упоминать ещё и трансгендеров, чтобы «не ущемить их права».



В Германии решили воспользоваться опытом Канады и выдвинуть инициативу о внесении изменений в текст государственного гимна. Заявлено, что гимн слишком «мужской». Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на уполномоченную по равноправию полов Кристину Розе-Мёринг. По словам Розе-Мёринг, в гимне «слишком много мужского и мало женского».Так, уполномоченная по гендерному равноправию утверждает, что термин «Отечество» должен быть изменён на термин «Родина», а термин «братски» нужно либо изъять совсем, либо заменить на термин «бодро».По мнению Розе-Мёринг, Германия должна войти в число тех стран, в которых слова гимна на ущемляют права и свободы женщин. По словам уполномоченной, к таким странам относится, например, соседка Германии – Австрия, где пять с лишним лет назад текст гимна потерял фразу «Родина великих сыновей» и приобрёл более расширенную её версию, в которой упоминается, что Австрия – это ещё и Родина «великих дочерей».В социальных сетях представители традиционных слоёв общества Германии уже прокомментировали предложение: