Сирийские Су-22 используют бомбы отечественного производства

По чертежам советских авиабомб, таких как ОФАБ-250-270, были созданы их пусть грубые, но работающие копии, которые могли подвешиваться на стандартные узлы подвески советских боевых самолетов Су-22, МиГ-21, МиГ-23БН, а также вертолетов Ми-25, Ми-8, Ми-17, Ми-14 и Ка-28. При этом боеприпасы можно быть выпускать даже в относительно небольших мастерских.

Впервые их показали журналистам во время визита съемочных групп российских телеканалов на авиабазу Хама осенью 2015 г. Одной из хорошо заметных внешних отличительных черт этих сирийских бомб являются следы ржавчины на них. По всей видимости, их даже не покрывают краской для защиты от коррозии, поскольку они сразу идут в дело и их длительное хранение не предусмотрено

Истребители-бомбардировщики Су-22 сирийских ВВС стали настоящими воздушными "рабочими войны". Без них не обходится практически ни одна боевая операция.Обращает на себя внимание, что данные самолеты кроме блоков с неуправляемыми реактивными снарядами используют также авиабомбы сирийского производства.Активное задействование ВВС правительственными силами против боевиков постепенно привело к истощению запасов авиационных боеприпасов. Этот фактор стал сильно сказываться на боевой активности "Соколов Асада" в 2014-15 гг.Для решения этого вопроса на оставшихся под контролем Дамаска работающих предприятиях начали разворачивать собственное производство авиабомб.- отмечает один из ведущих экспертов по войне в Сирии Юрий Лямин.В целом, воздушная компания в Сирии отличается тем, что в ней одновременно с самыми передовыми авиационными комплексами типа Су-34, Су-35, Су-30СМ находится место и для давно устаревшей техники с полукустарными боеприпасами. Но они тоже вносят посильный вклад в уничтожение мирового терроризма, передает РГ-Сила