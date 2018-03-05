20:48 05 марта
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Сирийские Су-22 используют бомбы отечественного производства

Истребители-бомбардировщики Су-22 сирийских ВВС стали настоящими воздушными "рабочими войны". Без них не обходится практически ни одна боевая операция.

Обращает на себя внимание, что данные самолеты кроме блоков с неуправляемыми реактивными снарядами используют также авиабомбы сирийского производства.

Сирийские Су-22 используют бомбы отечественного производства



Активное задействование ВВС правительственными силами против боевиков постепенно привело к истощению запасов авиационных боеприпасов. Этот фактор стал сильно сказываться на боевой активности "Соколов Асада" в 2014-15 гг.

Для решения этого вопроса на оставшихся под контролем Дамаска работающих предприятиях начали разворачивать собственное производство авиабомб.

По чертежам советских авиабомб, таких как ОФАБ-250-270, были созданы их пусть грубые, но работающие копии, которые могли подвешиваться на стандартные узлы подвески советских боевых самолетов Су-22, МиГ-21, МиГ-23БН, а также вертолетов Ми-25, Ми-8, Ми-17, Ми-14 и Ка-28. При этом боеприпасы можно быть выпускать даже в относительно небольших мастерских.
Впервые их показали журналистам во время визита съемочных групп российских телеканалов на авиабазу Хама осенью 2015 г. Одной из хорошо заметных внешних отличительных черт этих сирийских бомб являются следы ржавчины на них. По всей видимости, их даже не покрывают краской для защиты от коррозии, поскольку они сразу идут в дело и их длительное хранение не предусмотрено
- отмечает один из ведущих экспертов по войне в Сирии Юрий Лямин.

В целом, воздушная компания в Сирии отличается тем, что в ней одновременно с самыми передовыми авиационными комплексами типа Су-34, Су-35, Су-30СМ находится место и для давно устаревшей техники с полукустарными боеприпасами. Но они тоже вносят посильный вклад в уничтожение мирового терроризма, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: https://twitter.com/Syr_Mil_Wik
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Комментарии 12

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  1. san4es Сегодня, 13:58
    Истребители-бомбардировщики Су-22
    soldier
    Максимальная скорость, км/ч
    у земли 1350
    на высоте 2230
    Практическая дальность, км 2500
    Боевой радиус действия, км 590
    Потолок высоты, м 14000
    Экипаж, чел 1
    Вооружение: две 30-мм пушки НР-30, боекомплект - 80 снарядов (на каждую пушку)
    Боевая нагрузка - 4000 кг на 8 узлах подвески
    до 8 УР воздух-воздух Р-60,
    УР воздух-земля Х-25МР, Х-25МП
    НУР С-5,С-8, С-13, С-24;
    Корректируемые авиабомбы КАБ-500; Бомбы свободного падения калибром до 500 кг; Кассетные бомбы; баки с зажигательной смесью; пподвесные пушечные установки.

    san4es
    1. роман66 Сегодня, 14:03
      бомбу-то сделать труд невелик, вот взрыватели они какие используют? нешто тоже полукустарные? стремно...
      роман66
  2. bazzbazz Сегодня, 13:58
    Ох и нравится мне авиатехника, 50-60-70х годов. Новые самолеты, внешне моему взгляду не так приятны)
    bazzbazz
    1. svp67 Сегодня, 14:06
      Цитата: bazzbazz
      Новые самолеты, внешне моему взгляду не так приятны)

      А чем Вам эти то не по нраву?



      svp67
      1. Muvka Сегодня, 14:19
        Мне только Су-57 на земле не очень нравится. Смотрится как-то нелепо) Но в воздухе - красавец.
        Muvka
      2. bazzbazz Сегодня, 14:19
        Нравятся, не спорю! Но та техника больше интересна. Трудно сказать почему)
        bazzbazz
        1. роман66 Сегодня, 15:02
          больше похожа на автомат Калашникова wink
          роман66
  3. svp67 Сегодня, 14:01
    Сирийские Су-22 используют бомбы отечественного производства
    Один вид бомб вселяет страх, все как у нас в годы ВОВ, "все для фронта, все для Победы"



    svp67
  4. avt Сегодня, 14:05
    Су-17 ...Рабочая лошадка Афгана.
    avt
  5. мичман Сегодня, 14:32
    Первый экспортный самолет, где была установлена аппаратура НИИ-33 (АО "ВНИИРА"): РСБН-6С; отв. УВД СО-69; АФС "ПИОН" (с антенной АП-06М на трубке ПВД);ответчик и запросчик системы ГО ("Хром-Никель"). Мне пришлось быть Гл. Конструктором частей этого комплекса. Честь имею.
    мичман
  6. Lightning Сегодня, 15:31
    Но у них же другая аэродинамика. Если они не не идентичны хотя бы друг другу то ими точно бомбить не получится.
    Lightning
  7. rehev931 Сегодня, 18:19
    хорошая машина, красивая!!! но взлетает как то очень тяжело
    rehev931
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