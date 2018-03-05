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Корпорация BAE Systems вернулась к разработке легкого танка М8
Корпорация BAE Systems показала своего претендента на роль лёгкого танка для американской армии. Как сообщает портал armyrecognition.com, в тендере Mobile Protected Firepower (MPF) вновь будет участвовать танк M8 Armored Gun System.
В 1996 году Минобороны США отказалось от разработки и закупки танка M8 Armored Gun System из-за сокращения финансирования. После этого военное ведомство ещё раз попыталось закупить для армии лёгкие танки, но в 2009 году программа Future Combat System была закрыта. Программа Mobile Gun System, в рамках которой бронетранспортёр Stryker переоборудовали в колёсный танк, также не обеспечила пехоту должной защитой, поэтому в 2016 году Минобороны США объявило о новом тендере MPF, в рамках которого планируется приобрести лёгкие танки.
Корпорация BAE Systems опубликовала официальное изображение своего претендента в рамках тендера MPF. Им оказался танк, созданный на базе тридцатилетней разработки — машины M8 Armored Gun System. По словам разработчиков, их предложение «основано на зрелом дизайне и современных технологиях».
BAE Systems сообщает о том, что сейчас новая машина проходит внутренние испытания. Уже 2 апреля опытный образец будет передан в войска для прохождения полноценного боевого тестирования.
По мнению представителей Минобороны США, американской армии не хватает лёгких и подвижных танков, которые могли бы сопровождать пехоту на труднопроходимой местности и в условиях городского боя, где танк M1 Abrams будет слишком неповоротлив. Военные рассчитывают уже в ближайшее время получить предложения от производителей и провести тендер, чтобы в начале 2020-х годов началось серийное производство новых лёгких танков, передает "Warspot"
Лёгкий танк М8
В 1996 году Минобороны США отказалось от разработки и закупки танка M8 Armored Gun System из-за сокращения финансирования. После этого военное ведомство ещё раз попыталось закупить для армии лёгкие танки, но в 2009 году программа Future Combat System была закрыта. Программа Mobile Gun System, в рамках которой бронетранспортёр Stryker переоборудовали в колёсный танк, также не обеспечила пехоту должной защитой, поэтому в 2016 году Минобороны США объявило о новом тендере MPF, в рамках которого планируется приобрести лёгкие танки.
Корпорация BAE Systems опубликовала официальное изображение своего претендента в рамках тендера MPF. Им оказался танк, созданный на базе тридцатилетней разработки — машины M8 Armored Gun System. По словам разработчиков, их предложение «основано на зрелом дизайне и современных технологиях».
Лёгкий танк от BAE Systems
BAE Systems сообщает о том, что сейчас новая машина проходит внутренние испытания. Уже 2 апреля опытный образец будет передан в войска для прохождения полноценного боевого тестирования.
По мнению представителей Минобороны США, американской армии не хватает лёгких и подвижных танков, которые могли бы сопровождать пехоту на труднопроходимой местности и в условиях городского боя, где танк M1 Abrams будет слишком неповоротлив. Военные рассчитывают уже в ближайшее время получить предложения от производителей и провести тендер, чтобы в начале 2020-х годов началось серийное производство новых лёгких танков, передает "Warspot"
Использованы фотографии: armyrecognition.com
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