20:44 05 марта
«Военному обозрению» нужен помощник выпускающего редактора. Должностные обязанности: подбор иллюстративного материала и формирование заголовков. Требования к соискателям: журналистский опыт, творческие способности, умение быстро анализировать текст, грамотность и ответственность. Обращаться: [email protected]

Корпорация BAE Systems вернулась к разработке легкого танка М8

Корпорация BAE Systems показала своего претендента на роль лёгкого танка для американской армии. Как сообщает портал armyrecognition.com, в тендере Mobile Protected Firepower (MPF) вновь будет участвовать танк M8 Armored Gun System.

Корпорация BAE Systems вернулась к разработке легкого танка М8

Лёгкий танк М8


В 1996 году Минобороны США отказалось от разработки и закупки танка M8 Armored Gun System из-за сокращения финансирования. После этого военное ведомство ещё раз попыталось закупить для армии лёгкие танки, но в 2009 году программа Future Combat System была закрыта. Программа Mobile Gun System, в рамках которой бронетранспортёр Stryker переоборудовали в колёсный танк, также не обеспечила пехоту должной защитой, поэтому в 2016 году Минобороны США объявило о новом тендере MPF, в рамках которого планируется приобрести лёгкие танки.


Корпорация BAE Systems опубликовала официальное изображение своего претендента в рамках тендера MPF. Им оказался танк, созданный на базе тридцатилетней разработки — машины M8 Armored Gun System. По словам разработчиков, их предложение «основано на зрелом дизайне и современных технологиях».


Лёгкий танк от BAE Systems


BAE Systems сообщает о том, что сейчас новая машина проходит внутренние испытания. Уже 2 апреля опытный образец будет передан в войска для прохождения полноценного боевого тестирования.

По мнению представителей Минобороны США, американской армии не хватает лёгких и подвижных танков, которые могли бы сопровождать пехоту на труднопроходимой местности и в условиях городского боя, где танк M1 Abrams будет слишком неповоротлив. Военные рассчитывают уже в ближайшее время получить предложения от производителей и провести тендер, чтобы в начале 2020-х годов началось серийное производство новых лёгких танков, передает "Warspot"


Использованы фотографии: armyrecognition.com
8

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 21

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Kars Сегодня, 14:16
    Надо осваевать военный бюджет США.
    А так довольно бесперспективная машина годная для миротворческих операций.
    Kars
    1. svp67 Сегодня, 14:38
      Цитата: Kars
      А так довольно бесперспективная машина годная для миротворческих операций.

      Лучше сказать, довольно узкоспециализированная боевая техника. Ответ на "горный танк" Китая, и наш "Спрут"
      svp67
    2. seos Сегодня, 14:48
      Для них это очень перспективное направление ... тем более не факт, что эта машина выиграет тендер.
      Вопрос - на видео это ДЗ в контейнерах или полуактивная броня? (кто понимает что он там по англицки лопочет?)
      seos
  2. san4es Сегодня, 14:22
    Корпорация BAE Systems вернулась к разработке легкого танка М8

    Технические характеристики танка M8 AGS:
    Количество выпущенных, шт.: 11;
    Экипаж, чел.: 3;
    Боевая масса, т: 17,6;
    Габаритные размеры, мм: длина корпуса – 6144, длина с пушкой вперед – 9180, ширина – 2642, высота – 2555, клиренс – 430;
    Бронирование: броня - алюминиевая противопульная (1 уровень защиты);
    Вооружение: 105-мм нарезная пушка XM35, 1 х 12,7-мм пулемет M2HB, 1 х 7,62-мм пулемет M240;
    Двигатель: дизельный Diesel Model 6V-92TIA, V-образный, 6-цилиндровый, двухтактный, жидкостного охлаждения с турбонаддувом;
    Мощность двигателя, л. с.: 550;
    Скорость по шоссе, км/ч: 72;
    Запас хода по шоссе, км: 480;
    Удельная мощность, л. с./т: 28,3;
    Преодолеваемые препятствия: подъем, град. – 30; стенка, м - 0,8; ров, м - 2,2; брод, м - 1,0

    san4es
  3. Strashila Сегодня, 14:38
    Опыт... сын ошибок трудных. Танки в последние десятилетия применяются в основном населенных пунктах, где основным противодействиям им являются кумулятивные боеприпасы... основная защита от которых навесные системы и экраны. Легкая машина более динамична и маневриней, и экономичней по топливу... стоимость самой машины то же ниже. Посмотрите информацию из Сирии, там широко применяются именно повозки для пушек ведущие огонь на дистанции по противнику... отстрелялись и ходу.
    Strashila
    1. NEOZ Сегодня, 15:44
      Цитата: Strashila
      повозки для пушек

      чем плох страйкер и бредли в этой роли?
      NEOZ
      1. Strashila Сегодня, 16:22
        Пушка... 105 мм это 105 мм, а не 30... а страйкеры хороши на ровной дороге, но ни как в развалинах.
        Strashila
  4. NEOZ Сегодня, 14:45
    броня противопульная, в городе?
    он же даже хуже чем М60....
    а заряжение ручное?
    американская школа танкостроения явно деградирует....
    NEOZ
  5. Серый брат Сегодня, 14:58
    Кто перекормил гамбургерами "Шеридан"?
    Серый брат
    1. котовский Сегодня, 16:09
      Обожаю этого хулигана в wot... feel
      котовский
      1. Серый брат Сегодня, 16:14
        Цитата: котовский
        Обожаю этого хулигана в wot...

        В жизни он не был так хорош, из-за не полностью сгорающей гильзы, экипаж имел некоторые шансы принять ислам.
        По моему он до сих пор состоит на вооружении КМП США.
        Серый брат
  6. Невеселый Сегодня, 15:02
    Забавная аббревиатура M8 (M-EIGHT) - созвучно с mate (приятель)
    Невеселый
  7. KCA Сегодня, 15:06
    Здоровая лоханка, которую от выстрела РПГ на лоскуты порвёт, классная машина для городского боя, любимый всеми ДШК прошьёт её от морды до опы, скорострельность и боезапас 105мм пушки явно недостаточно для городского боя, БМП-3 рядом с этим просто шедевр
    KCA
  8. sceptical Сегодня, 15:44
    Легкий танк безусловно нужен и в том числе для городского боя. 105мм пожалуй даже избыточно. Хватит 76мм, но с высокой скорострельностью. КАЗ в защиту от РПГ. Что-то типа Спайков в дополнение к пушке и крупнокалиберник 0.5 с дистанционным управлением на башню.
    sceptical
    1. avt Сегодня, 16:11
      Цитата: sceptical
      Легкий танк безусловно нужен и в том числе для городского боя.

      bully Азохенвей ! Пересаживайтесь с ,,Моркови" на что то типа АМХ-13
      avt
      1. sceptical Сегодня, 16:43
        Так у нас же "Кармель" как раз в разработке. Всё по плану вроде бы.
        sceptical
  9. k_ply Сегодня, 15:53
    Хм! Реанимируют M8 (танк СБР, к.г. машина из разряда "На безрыбье и рак рыба"), могут также реанимировать другие законсервированные в свое время за ненадобностью и на заключительной стадии разработки проекты, такие как создание разведывательно-ударного вертолета RAH-66 "Команч", перспективной СГ "Крусейдер" 155/L52 (в ответ на создание САУ "Коалиция-СВ" 2С35). Есть ещё прикрытая в середине 90-х модернизация с оснащением БМ "Брэдли" бикалиберными 35/50-мм пушками "Бушмастер III" (в ответ на оснащение БМ 57-мм АУ-220М)...
    https://www.orbitalatk.com/defense-systems/armame
    nt-systems/automatic-cannons-chain-guns/docs/Bush
    master_III_Fact_Sheet.pdf
    k_ply
  10. Васян1971 Сегодня, 16:17
    Ну, а что? У нас тоже есть "лёгкие" танки. Правда, мы их называем "надувными".
    Васян1971
  11. Диванный эксперт Сегодня, 16:51
    Сарай какой-то.. скорее будет легкой мишенью
    Диванный эксперт
  12. Архивариус Вася Сегодня, 17:25
    Очень высокий получился, брони нет считай, крупнокалиберный пулемёт или зенитка порежет очередью, ну и защита от РПГ не помешала бы. И вообще его лучше на экспорт.
    Архивариус Вася
  13. киргиз Сегодня, 19:35
    Цитата: Kars
    Надо осваевать военный бюджет США.
    А так довольно бесперспективная машина годная для миротворческих операций.

    А разве подобные операции не основная сфера применения подобной техники на сегодняшний день? Быстрый маневренный калибр хороший и броня получше бмп
    киргиз
Картина дня