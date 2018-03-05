Президент - ФСБ: Нужно защитить страну от тех, кто на ней паразитирует

Жизнь, права и безопасность наших граждан должны быть защищены как от внутренних, так и внешних угроз, от любых попыток помешать нам в решении задач стратегического развития.

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности, заявил о том, что ФСБ должна эффективнее бороться с коррупцией. По словам президента страны, спецслужба должна противодействовать тем, кто паразитирует на стране, обкрадывая как государство, так и граждан.Президент Путин отметил, что задачей для ФСБ является защита как от внешних, так и от внутренних угроз. РИА Новости приводит заявление главы государства на заседании коллегии:Владимир Путин высказал слова о том, что Россия должна быть надёжно защищена от попыток вмешательства, ставящих своей целью помехи реализации задач по стратегическому развитию.Кроме того, на заседании коллегии Федеральной службы безопасности подведены итоги деятельности спецслужб за 2017 год.