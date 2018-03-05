20:42 05 марта
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Президент - ФСБ: Нужно защитить страну от тех, кто на ней паразитирует

Президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии Федеральной службы безопасности, заявил о том, что ФСБ должна эффективнее бороться с коррупцией. По словам президента страны, спецслужба должна противодействовать тем, кто паразитирует на стране, обкрадывая как государство, так и граждан.

Президент Путин отметил, что задачей для ФСБ является защита как от внешних, так и от внутренних угроз.

РИА Новости приводит заявление главы государства на заседании коллегии:
Жизнь, права и безопасность наших граждан должны быть защищены как от внутренних, так и внешних угроз, от любых попыток помешать нам в решении задач стратегического развития.



Президент - ФСБ: Нужно защитить страну от тех, кто на ней паразитирует


Владимир Путин высказал слова о том, что Россия должна быть надёжно защищена от попыток вмешательства, ставящих своей целью помехи реализации задач по стратегическому развитию.

Кроме того, на заседании коллегии Федеральной службы безопасности подведены итоги деятельности спецслужб за 2017 год.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 109

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  1. Кроу Сегодня, 14:26
    Президент - ФСБ: Нужно защитить страну от тех, кто на ней паразитирует

    Практически от всего его (ВВП) окружения. Половины Госдумы: актёров, спортсменов и т.д. и т.п. А также от большинства губернаторов и их окружения (родственников, кумовьёв).
    Кроу
    1. НасРать Сегодня, 14:33
      Берите больше... от всего населения России! Статистика показывает - до 80 % населения поддерживают Путина....... Зачистить - Вот тогда заживем!!!??? wassat wassat wassat
      НасРать
      1. Кроу Сегодня, 14:43
        Не нужно утрировать. Большинство тех, кто его поддерживает, черпают инфу из TV. А телевидение у нас самое "независимое и объективное". Многие просто ленятся искать и анализировать информацию. А многие просто свято верят в непогрешимость "святого Владимира". А есть и те, кто просто не верит в то, что можно жить лучше.
        Кроу
        1. sogdy Сегодня, 15:05
          Цитата: Кроу
          Большинство тех, кто его поддерживает, черпают инфу из TV. А телевидение у нас самое "независимое и объективное".

          Вы не подскажете, что нужно смотреть на ТВ (и пачиму у Вас латиница?), чтобы увидеть то, что Вы там постоянно видите и так нам здесь живописуете?
          sogdy
          1. Кроу Сегодня, 15:12
            Цитата: sogdy
            , что нужно смотреть на ТВ (и пачиму у Вас латиница?)

            Фильмы. Хорошее советское кино. А инфа есть в инете. Главное не забывать фильтровать. Истина где-то по середине.
            Чем Вам неугодна латиница? Именно так - TV обозначают телевидение во всём мире. А если ищете в этом происки Запада, тогда заберите iPad у премьера, для начала.
            Кроу
            1. sogdy Сегодня, 15:18
              Цитата: Кроу
              Фильмы. Хорошее советское кино

              Цитата: sogdy
              чтобы увидеть то, что Вы там постоянно видите и так нам здесь живописуете?

              То есть "хорошее советское кино" сообщает Вам о поголовной коррупции сейчас?! У Вас ничего ни с чем не произошло?
              sogdy
              1. Кроу Сегодня, 16:14
                Не мелите "чушь"! По телевизору, кроме кинолент, ничего стоящего не показывают. Я же, Вам, русским языком написал
                Цитата: Кроу
                инфа есть в инете. Главное не забывать фильтровать. Истина где-то по середине.
                Нужно быть немного повнимательнее.
                Кроу
                1. KAV Сегодня, 16:26
                  Цитата: Кроу
                  инфа есть в инете. Главное не забывать фильтровать. Истина где-то по середине.

                  Ну да, конечно. Тут на ВО уже целый полк таких "фильтровальщиков", которые ссылаются на кристально чистый гугл и иже с ним. Надо, прежде всего, смотреть вокруг себя, и желательно глазами, а не через призму интернета. Ну и, конечно, головой бы думать, хотя бы немного. А интернет - он Вам такого нарассказывает, что и в самой середине истины не отыщите.
                  KAV
              2. СтВахмистр Сегодня, 16:45
                о поголовной коррупции
                То ли в Сингапуре, то ли в Шри Ланки (запамятовал) с коррупцией справились за пару лет! А у нас за 18 всё никак... И кстати, они предложили нам помощь по этому делу, но господин Шувалов категорически отказался. Ещё бы, самый первый коррупционер наверное...
                СтВахмистр
                1. сорок восьмой Сегодня, 17:23
                  В Сингапуре. Ли Куан Ю серьезно подошел к вопросу коррупции.
                  сорок восьмой
        2. баклан Сегодня, 15:51
          Никто и не говорит, что он святой. Просто на данный момент нет альтернативы. А за то, что он в своё время развал страны остановил, я и на следующих выборах за него проголосую.
          баклан
        3. котовский Сегодня, 16:12
          Если как вы предлогаете,то останутся одни нытики.
          Скучно жить будет. request
          котовский
        4. СтВахмистр Сегодня, 16:34
          А многие просто свято верят в непогрешимость "святого Владимира"

          А ещё есть военные, большинство из которых вынуждены за него голосовать...
          СтВахмистр
      2. 210окв Сегодня, 14:47
        Знаете что скажу..Да,поддерживают.Сколько-вопрос?Конечно-на выборах и 180 будет.Ато что те которые менее процента жируют который год с попустительства гаранта-факт.И об этих ваших 80% солнцеликий вспоминает перед выборами в виде очередного обещания.
        Цитата: НасРать
        Берите больше... от всего населения России! Статистика показывает - до 80 % населения поддерживают Путина....... Зачистить - Вот тогда заживем!!!??? wassat wassat wassat

        yes
        210окв
        1. НасРать Сегодня, 14:52
          Так я и говорю - всех под "нож" - и дело "в шляпе"! Страна процветает, коррупция изничтожена! Каждый оставшийся - миллионер - все оставшиеся живут на юге, греют пузо!!! good Главное- останутся умные, которые умеют анализировать, искать инфо в интернете! wassat
          НасРать
          1. sogdy Сегодня, 15:08
            Цитата: НасРать
            Главное- останутся умные, которые умеют анализировать, искать инфо в интернете!

            Наиболее точно под определение подходят эвенки. И да, они уже на юге - Северного Ледовитого.
            sogdy
    2. предки с Дона Сегодня, 14:43
      Богатеть надо вместе со страной, а не за счет страны (А.И. Лебедь), P.S. кстати откуда амеровская тряпка ко мне прилепилась ?
      предки с Дона
      1. sogdy Сегодня, 15:10
        Цитата: предки с Дона
        ткуда амеровская тряпка ко мне прилепилась ?

        почисти настройки и куки.
        sogdy
      2. баклан Сегодня, 15:26
        Донской американец laughing
        баклан
      3. ul_vitalii Сегодня, 15:59
        Цитата: предки с Дона
        Богатеть надо вместе со страной, а не за счет страны (А.И. Лебедь), P.S. кстати откуда амеровская тряпка ко мне прилепилась ?

        Действительно никакой гармонии, один гротеск smile hi
        ul_vitalii
      4. Николай Фёдоров Сегодня, 18:25
        Цитата: предки с Дона

        P.S. кстати откуда амеровская тряпка ко мне прилепилась ?

        Ёкарный бабай!!!!!! bully Сочувствую. Примите мои соболезнования. recourse Если б ко мне такая тряпка прилепилась бы, я б, наверное, изматюгался бы и оплевался... laughing
        Николай Фёдоров
    3. Анти-Корр. Сегодня, 14:56
      Цитата: Кроу
      Практически от всего его (ВВП) окружения.

      Как же он один то справится? belay
      Анти-Корр.
      1. AUL Сегодня, 15:01
        Цитата: Анти-Корр.
        Цитата: Кроу
        Практически от всего его (ВВП) окружения.

        Как же он один то справится? belay
        А что, в России умных и честных людей не осталось? Хреново вы о России думаете!
        AUL
        1. Анти-Корр. Сегодня, 15:05
          Цитата: AUL
          А что, в России умных и честных людей не осталось? Хреново вы о России думаете!

          В людей и Россию я верю, а вот ВВП -нет.
          Анти-Корр.
          1. AUL Сегодня, 15:07
            В этом с вами согласен!
            AUL
        2. Балу Сегодня, 15:13
          Цитата: AUL
          Цитата: Анти-Корр.
          Цитата: Кроу
          Практически от всего его (ВВП) окружения.

          Как же он один то справится? belay
          А что, в России умных и честных людей не осталось? Хреново вы о России думаете!

          Пусть расскажет, что о себе думает, о своем вкладе в развитие страны.
          Балу
        3. СтВахмистр Сегодня, 16:40
          А что, в России умных и честных людей не осталось?

          Полно, да только к то их до кандидатов допустит? Вспомните Негерала Ивашова в 2012 году! Ох, как быстро с ним разделались... А я за него хотел голосовать...
          СтВахмистр
        4. sso-250659 Сегодня, 20:41
          Есть в России и умные и честные люди. Да вот только кто ж их в окружение пустит? Они же сразу РАБОТАТЬ (РЕАЛЬНО РАБОТАТЬ, а не видимость изображать) заставят, а честные половину если не 3/4 под суд отправят.
          sso-250659
      2. Серый брат Сегодня, 15:46
        Цитата: Анти-Корр.
        Как же он один то справится?

        Спросите об этом у руководства Дагестана, уверен они с радостью вам об этом поведают. lol
        Серый брат
    4. баклан Сегодня, 15:33
      Ворона, сожалеете, что в его круг не попали? Вам это окружение спать не даёт, бизнес отнимает?
      баклан
      1. Кроу Сегодня, 19:52
        Цитата: баклан
        Вам это окружение спать не даёт

        Стране нашей - жить не даёт. Нормально, достойно жить. Работать, чтобы жить, а не жить - чтоб работать.
        Кроу
    5. Кент0001 Сегодня, 15:38
      ...а я сегодня системы капельные в больницу покупал...., напомнило 90-е, когда отец сильно заболел,...а так да ФСБ защищает от паразитирующих элементов...
      Кент0001
    6. ДЕДПИХТО Сегодня, 18:46
      -Верю я Зайке,верю Ежу-
      -А тебе ВВП,погожу........-
      Друзья у его-социально ответственные бизнесмены,поэтому к паразитам не относятся))
      ДЕДПИХТО
  2. Комментарий был удален.
  3. Ураган70 Сегодня, 14:29
    Многоугольный исход намечается?
    Ураган70
    1. volodya Сегодня, 14:31
      Мы только ЗА!!!
      volodya
  4. Masya Masya Сегодня, 14:29
    Еще бы слова с делом не расходились...
    Masya Masya
    1. 210окв Сегодня, 14:54
      Марина,добрый день.Человека уважают не о его словам,а о его делам.Верить в эти слова-это конечно дело личное.Просто за последние 18 лет человек мог сделать огромные дела как Ден Сяопин.И мы бы ему памятник при жизни поставили.А так....Шаг вперед-два шага назад.
      Цитата: Masya Masya
      Еще бы слова с делом не расходились...
      210окв
      1. НасРать Сегодня, 14:59
        Странное сравнение с Китаем. С Китаем- в экономику которого весь мир, с подачи США, вбухал миллиарды долларов... хе-хе и Россию, где предатели из КПСС, продали страну англосаксам...
        НасРать
      2. кедр Сегодня, 18:13
        Путину Лидеру НОД не памятник ваш нужен, а реальная поддержка всего народа, которой нет.
        Как и у вас у большинства одна отмазка, "Вот пусть он нам, а уж тогда мы ему", "за 18 лет он нам ничего не сделал, а вот мы ему всё сделали"...
        Видно не то и не так сделали раз недовольно брюзжите и стонете...
        И всё-то у таких, как вы просто, а оно даже очень не просто. И сейчас увидите, как вашей простатой вражины будут пользоваться. У них простаки в уличных массовках будут поголовно задействованы.
        кедр
        1. ДЕДПИХТО Сегодня, 19:31
          А не поделитесь,кого и от кого энтот НОД освобождает 18 лет??? И гимн у НОД случайно
          не ,,семьсорок,,???
          ДЕДПИХТО
  5. svp67 Сегодня, 14:32
    По словам президента страны, спецслужба должна противодействовать тем, кто паразитирует на стране, обкрадывая как государство, так и граждан.
    Тут главное, что бы ФСБ само самоочистилось...а то "аргентинское дело" как то здорово бросает тень на данное ведомство.
    svp67
    1. KCA Сегодня, 14:54
      Какое дело? 389кг кокса поменяли на муку и приняли несколько человек, при чём тут ФСБ? Уж давайте, жгите, добавьте ФСО, ГРУ, ССО, да и Росгвардию упомяните, все замазаны, да? Гнали вагонами под водой кокс в Россию...
      KCA
      1. svp67 Сегодня, 16:00
        Цитата: KCA
        при чём тут ФСБ?

        Да есть там несколько "неясностей" и именно с сотрудниками ФСБ, вернее их ролью. Аргентинцы, же ничего не скрывают, они выложили много материалов по этому делу. Вот только не понять с какой целью.
        svp67
    2. Vita VKO Сегодня, 14:55
      Цитата: svp67
      Тут главное, что бы ФСБ само самоочистилось..

      Это не возможно даже теоретически, как и победить преступность. Нужно создавать систему, которая бы в принципе делала невозможным коррупцию и преступность.
      Как вариант, то что "нельзя победить" нужно возглавить и ограничивать по возможности аппетиты. Идеальный вариант это "крыша" ФСБ для всех хозяйствующих субъектов и организаций в стране. Только это нужно все узаконить в цивилизованных рамках. Таким образом если возникает проблема, которая не решается официально или попытка ее решения приведет еще к худшим последствиям, людям нужно дать возможность обращаться с подразделения ФСБ, которые решат быстро и эффективно любой вопрос, естественно за счет того, кто нарушает Закон или создает проблемы "на ровном месте". Типа принципа до "судебного соглашения" или "сделки со следствием" только по тихому и без волокиты.
      Vita VKO
      1. Vita VKO Сегодня, 15:12
        Самое эффективная мера это сделать выборы каждый год. Людям раз в год не трудно сходить в школу на избирательный участок и проголосовать, а вот у "слуг народа", которые 4 года набивают карманы, а потом подкупают СМИ, врут с телеэкранов и дают не выполняемые обещания, возникнут серьезные проблемы.
        Vita VKO
        1. DREDD Сегодня, 17:41
          Самое эффективная мера это сделать выборы каждый год.
          Такая система будет сжирать много бюджетных средств, а подобная частота выборов приведет к хаосу в политсистеме. Чиновник, победив на выборах, сразу будет готовиться к следующим не удосуживая себя ни на секунду выполнением предвыборных обещаний.
          DREDD
          1. Vita VKO Сегодня, 18:55
            Цитата: DREDD
            сжирать много бюджетных средств, а подобная частота выборов приведет к хаосу в политсистеме. Чиновник, победив на выборах, сразу будет готовиться к следующим

            В том то и дело, что если чиновник будет готовится к выборам вместо того, что бы работать и выполнять обещания, то его естественно ни кто переизбрать не будет! Выборы сжирают средства в основном за счет оплаты времени на ТВ. Оплата изберкома и напечатать бюллетени стоят в сотни раз дешевле, чем рекламная компания для избирателей, которая по сути в 90% случаях просто ложь и обман. И чиновники за год просто не в состоянии наворовать столько, что бы все это окупилось. В этом случае единственная реклама это конкретные дела чиновников.
            Vita VKO
      2. AUL Сегодня, 15:18
        Vita VKO, т.е. вы предлагаете официально дать ФСБ полномочия действовать вне рамок закона по своему усмотрению? А ничего, что в этой службе работают тоже люди со всеми людскими слабостями? Вам не известны случаи примитивного крышевания и прочего "злоупотребления служебным положением" в этой организации? Чтоб люди с баблом могли официально "порешать вопросы" - самое то!
        AUL
        1. Vita VKO Сегодня, 16:03
          Цитата: AUL
          ФСБ полномочия действовать вне рамок закона

          Что значит вне рамок Закона? Например "до судебное соглашение", "сделка со следствием" или "амнистия капитала" - это как в рамках или нет. Нужно реально смотреть что за законы и для кого они пишутся. Но даже это не главное, бумага все стерпит. Самое главное нужно анализировать как эти законы применяются! Есть 10 Заповеди Божьих благодаря которым человечество живет и развивается уже ни одно тысячелетие, вот ими и нужно руководствоваться. Не зря на Руси говорили про Закон - он что дышло, куда повернешь туда и вышло. А то что вы дадите или нет полномочия, так их чиновники и олигархи уже давно сами себе забрали и прекрасно паразитируют на России и ее народе.
          Суть в том, что люди в большинстве регионов страны просто боятся обращаться в суды, потому что там уже давно все куплено, начиная от руководителя региона и заканчивая судебным исполнителем. Это целая коррупционная система, поставь в нее любого самого честного человека он либо будет в ней работать, либо его просто сольют.
          Vita VKO
    3. hydrox Сегодня, 14:56
      Цитата: svp67
      Тут главное, что бы ФСБ само самоочистилось

      Очень важную тему затронули:: тогда поясните, что Вы имеете в виду, когда Вы говорите о возможности САМООЧИЩЕНИЯ спецслужбы??
      Насколько мне помнится, в России чистки ЧК-ОГПУ-НКВД-МГБ начинались с посадки или расстрела руководителя этой самой службы
      hydrox
    4. Николай Грек Сегодня, 16:13
      Цитата: svp67
      а то "аргентинское дело" как то здорово бросает тень на данное ведомство.

      recourse recourse не читайте либерасткие "газеты"!!! fool fool laughing laughing laughing
      Николай Грек
      1. svp67 Сегодня, 16:16
        Цитата: Николай Грек
        не читайте либерасткие "газеты"!!!

        Тут не в них дело, а в простой логике. На строго охраняемых территориях посольства, пусть это и школа при посольстве, не может просто так, без ведома появиться что то, да в больших объемах и находится там долгое время, а затем по "щучьему велению" переместится через половину земного шара.
        svp67
        1. Николай Грек Сегодня, 16:41
          Цитата: svp67
          Цитата: Николай Грек
          не читайте либерасткие "газеты"!!!

          Тут не в них дело, а в простой логике. На строго охраняемых территориях посольства, пусть это и школа при посольстве, не может просто так, без ведома появиться что то, да в больших объемах и находится там долгое время, а затем по "щучьему велению" переместится через половину земного шара.

          recourse recourse я ж говорю, не увлекайтесь "творчеством" либерастов и прочей нечисти!!! wink yes wassat wassat laughing laughing laughing
          Николай Грек
          1. svp67 Сегодня, 16:58
            Цитата: Николай Грек
            я ж говорю, не увлекайтесь "творчеством" либерастов и прочей нечисти!!

            Ну тогда осталось уверовать в ЧУДО
            svp67
  6. Million Сегодня, 14:34
    Это получается президент корешей своих зачистить решил???
    Million
    1. Анти-Корр. Сегодня, 14:53
      Цитата: Million
      Это получается президент корешей своих зачистить решил???

      Скорее население зачистит.
      Анти-Корр.
  7. ЖИГАН Сегодня, 14:37
    Цитата: Million
    Это получается президент корешей своих зачистить решил???

    Скорее по ушам шоркает
    ЖИГАН
    1. кедр Сегодня, 18:21
      Шоркает тут тот, кто на тебя из зеркала смотрит.
      кедр
  8. maratk Сегодня, 14:39
    эти слова я давно хотел услышать от ВВП!!! наконец-то.
    maratk
  9. Rainman_1 Сегодня, 14:39
    Это намёк всяким Гойзманым Каспаровым!!!
    Rainman_1
  10. Altona Сегодня, 14:40
    Это как это? Отнять у всех олигархических пчёл их бюджетный мёд? laughing lol
    Altona
    1. zyablik.olga Сегодня, 14:46
      Цитата: Altona
      Это как это? Отнять у всех олигархических пчёл их бюджетный мёд?

      zyablik.olga
      1. Гардамир Сегодня, 15:07
        Скоро узнаем,такой бюллетень фейк или на самом деле подсказка избирателям,за кого голосовать.

        Гардамир
        1. Б.Т.В. Сегодня, 17:04
          Цитата: Гардамир
          Скоро узнаем,такой бюллетень фейк или на самом деле подсказка избирателям,за кого голосовать.


          А что необычного в этом бюллетене?! Фамилии расположены в алфавитном порядке, только и всего.
          Б.Т.В.
          1. Гардамир Сегодня, 17:50
            что необычного
            вы юморист? Видно же что фамилия одного из кандидатов выделена.
            Гардамир
    2. hydrox Сегодня, 15:00
      Нет, это попытка посадить олигархических волков на капустные листья - ох, ненадолго их хватит на такой кормёжке! laughing
      hydrox
  11. Lars971A Сегодня, 14:40
    А что тогда делает МВД? Скорее всего ничего зачем оно тогда нужно, если на ФСБ перекладывают ее функции? Одни вопросы.....................
    Lars971A
    1. hydrox Сегодня, 15:04
      И чего Вы заволновались?
      МВД уже заворовались по четвёртому разу (недаром дня не проходит, чтобы на ТВ не прошла хотя бы одна очередная серия об оборотнях в милицейских погонах, так теперь уже и ФСБшники перехватывают у ментов пальму первенства ... laughing
      hydrox
  12. ЖИГАН Сегодня, 14:42
    Ничего нового, после выборов воз там и останется! В Магнитогорске для картинки на выборах, всех городских работников дочек ММК заставляют брать отрепительные удостоверения на своих участках, чтобы те голосовали в 39 школе.. По ходу отчитаются о 120% явке.. negativeи картинку нужную покажут wink
    ЖИГАН
    1. Rusland Сегодня, 15:04
      Цитата: ЖИГАН
      Ничего нового, после выборов воз там и останется! В Магнитогорске для картинки на выборах, всех городских работников дочек ММК заставляют брать отрепительные удостоверения на своих участках, чтобы те голосовали в 39 школе.. По ходу отчитаются о 120% явке.. negativeи картинку нужную покажут wink

      Дружище, что-то вы здесь раздухарились, тролям здесь не место. Ставлю вам на вид.
      Rusland
    2. СРЦ П-15 Сегодня, 16:52
      Цитата: ЖИГАН
      Ничего нового, после выборов воз там и останется! В Магнитогорске для картинки на выборах, всех городских работников дочек ММК заставляют брать отрепительные удостоверения на своих участках,

      Уважаемый! На выборах президента открепительные удостоверения отменили! Прежде, чем троллить, изучите матчасть! fool
      СРЦ П-15
  13. Strashila Сегодня, 14:43
    Все только "ЗА!!!"... наш президент готов зачистить верхушку страны... одну половину только начнут садить... вторая рванет за границу... наступит вакуум власти, а возможно и нет... все равно все упирается в президента... он не пнет, все стоит... может без не нужной прослойки, что то сдвинется.
    Strashila
  14. ЖИГАН Сегодня, 14:43
    Цитата: maratk
    эти слова я давно хотел услышать от ВВП!!! наконец-то.

    У него чуйка на таких wink вот и чешет перед выборами good
    ЖИГАН
  15. Proton Сегодня, 14:44
    Там в Конторе сначала побороться с этим делом надо
    Proton
  16. Huumi Сегодня, 14:47
    чо-они собрались защищать Россию от самих себя?
    Huumi
  17. ul_vitalii Сегодня, 14:49
    Всех силовиков по очереди предупредил, значит скоро между ними грызня начнется.
    ul_vitalii
    1. assa67 Сегодня, 17:33
      Виталий hi ...хорошо бы,если эти заявления снова не погрязли в куче рапортов об исполнении,победных реляциях и прочей шелухе....еще бы не плохо ВВП проявить волю и вернуть смертную казнь(нечего оглядываться на гейропу,ничего хорошего из этого не вышло)...вот это будет действительно угроза так угроза для "паразитирующих"
      assa67
      1. ul_vitalii Сегодня, 17:47
        Андрей, добрый вечер! hi конечно хотелось бы , чтобы двинулись единым фронтом, только наверняка у них есть наработки друг на друга. Как бы это не помешало общему делу. drinks
        ul_vitalii
        1. assa67 Сегодня, 17:58
          вот и нужен тот кто их в узде держать будет и направлять туда,куда надо...альтернативы ВВП не вижу на данный момент drinks
          assa67
          1. ul_vitalii Сегодня, 18:00
            Андрей, за ВВП ! drinks
            ul_vitalii
            1. assa67 Сегодня, 18:05
              Виталий,поддерживаю drinks .....пусть старается на благо.........
              assa67
  18. ЖИГАН Сегодня, 14:51
    Цитата: НасРать
    Берите больше... от всего населения России! Статистика показывает - до 80 % населения поддерживают Путина....... Зачистить - Вот тогда заживем!!!??? wassat wassat wassat

    Это тв показывает, а не статистика! В соцсетях мониторинг опросы от 20до 22% ему дают.. А по тв за 70% кричат.
    ЖИГАН
    1. НасРать Сегодня, 15:18
      Цитата: ЖИГАН
      Цитата: НасРать
      Берите больше... от всего населения России! Статистика показывает - до 80 % населения поддерживают Путина....... Зачистить - Вот тогда заживем!!!??? wassat wassat wassat

      Это тв показывает, а не статистика! В соцсетях мониторинг опросы от 20до 22% ему дают.. А по тв за 70% кричат.

      А в соцсетях бабушки не все зарегистрированы.. bully .и большинство населения в стране- старенькое- так что набежит за 80 %... tongue wassat

      Похоже Вы из Москвы....-" мониторинг соцсетей" - это шедеврально!! bully
      НасРать
  19. Гардамир Сегодня, 14:51
    Интересно кого он имел ввиду? Я знаю государственных служащих у которых зарплата по 2 млн.в день
    Гардамир
  20. prior Сегодня, 14:54
    Всего лишь одну статью в Уголовный кодекс: Если сумма похищенного превышает сумму страхования жизни при авиаперелёте - "фаберже" долой! И страну не узнаете....
    prior
  21. synodontis Сегодня, 15:01
    Это школа Соломона Плара. Школа бальных танцев Вам говорят. Две шаги налево, две шаги направо, шаг вперёд и две назад
    synodontis
  22. федоров Сегодня, 15:24
    Ну началось на сайте...превыборная компания. Угомонитесь, Путин все равно будет президентом.
    А для начала ,вот "Дом-2" я бы сжег, и Ксюшу Собчак заодно вместе с Малаховым , повоняло бы только дымом..и все бы закончилось,даже анекдоты.
    Или тезис не верный ?
    Нужно защитить страну от тех, кто на ней паразитирует

    А какого хрена государство спонсирует "Эхо Москвы" ? Тебе в рожу плюют,а Ты деньги взамен. Что-то не складывается. request
    федоров
    1. СтВахмистр Сегодня, 16:56
      Или тезис не верный ?
      Нужно защитить страну от тех, кто на ней паразитирует

      Тезис не верный. "Нужно зачистить страну от тех, кто на ней паразитирует."
      СтВахмистр
  23. morpogr Сегодня, 15:50
    Предлагаю фигуру за номером 1. Чубайс angry
    morpogr
    1. федоров Сегодня, 16:21
      Вылетит небритая рожа в первом раунде. am
      федоров
  24. ЖИГАН Сегодня, 15:55
    Цитата: НасРать
    Странное сравнение с Китаем. С Китаем- в экономику которого весь мир, с подачи США, вбухал миллиарды долларов... хе-хе и Россию, где предатели из КПСС, продали страну англосаксам...

    А что мешает окружению, вкладывать в экономику, Нашей страны???..
    ЖИГАН
  25. ЖИГАН Сегодня, 15:59
    Цитата: Rusland
    Цитата: ЖИГАН
    Ничего нового, после выборов воз там и останется! В Магнитогорске для картинки на выборах, всех городских работников дочек ММК заставляют брать отрепительные удостоверения на своих участках, чтобы те голосовали в 39 школе.. По ходу отчитаются о 120% явке.. negativeи картинку нужную покажут wink

    Дружище, что-то вы здесь раздухарились, тролям здесь не место. Ставлю вам на вид.

    Вообще-то я знаю о чем говорю! Хотите проверить? Пожалуйста, после выборов, МАГНИТОГОРСК школа номер 39!.. yes прежде чем ярлыки вешать, советую головой думать, а не как женщина эмоциями wink
    ЖИГАН
  26. ЖИГАН Сегодня, 16:04
    Цитата: НасРать
    Цитата: ЖИГАН
    Цитата: НасРать
    Берите больше... от всего населения России! Статистика показывает - до 80 % населения поддерживают Путина....... Зачистить - Вот тогда заживем!!!??? wassat wassat wassat

    Это тв показывает, а не статистика! В соцсетях мониторинг опросы от 20до 22% ему дают.. А по тв за 70% кричат.

    А в соцсетях бабушки не все зарегистрированы.. bully .и большинство населения в стране- старенькое- так что набежит за 80 %... tongue wassat

    Похоже Вы из Москвы....-" мониторинг соцсетей" - это шедеврально!! bully

    Я с Магнитогорска! Писал об этом выше! Родители пенсионеры, пятеро детей, всю жизнь в колхозе пахали! no пенсия 10-11 тыров! Чё то я не слышу от них что президент у нас прям гуд, голосовать не ходят, жизненный опыт подсказывает, что нет смысла!... А вы за 200р к пенсии за действующую власть здесь топите?
    ЖИГАН
    1. федоров Сегодня, 16:28
      А у меня брат на Ямале, сам родился типа в Карпатах - хохол. Но гражданин РФ.. Зарплата - 180 000 рублей. без премий. Всего навсего маленький начальник по охране труда коллектива в тыщу.... И совсем не жалуется. Газпром однако...Один минус, когда у нас вишни цветут, там минус 5-ть.
      Работать надо.а не жаловаться на царя неугодного. Я сам получаю сейчас 200 баков, и это пройдет. думаете не хочется кого-то расстрелять ? Даже очень и есть с чего. Но мозг должен присутствовать. А не бороться за независимость от головы,если она есть.
      федоров
  27. Васян1971 Сегодня, 16:07
    Своих желаний надо бояться, ибо они могут исполниться. no
    Васян1971
  28. Комментарий был удален.
  29. серж сибиряк Сегодня, 16:32
    Угомонитесь, Путин все равно будет президентом.
    Вот это точно.А то что зовут на участки-фигня.Но я пойду.А в фСБ действительно люди служат.Не все генералы,крышуют.А кто дочерей Путина за "бугром" охраняет?Это я к тому- профи служат,а не работают.
    У ВВП есть именной резерв,но он им не пользуется.Есть там разные люди.Но грабить страну надо завязывать,это точно. hi
    серж сибиряк
    1. ul_vitalii Сегодня, 16:57
      Хорошо сказали good hi
      ul_vitalii
  30. Оплот Орел Сегодня, 16:55
    Мы ВСЕ не без греха! Важно что сделано и как это бесит партнёров, а значит мы на верном пути и ВВП наш лидер!
    Оплот Орел
  31. ЖИГАН Сегодня, 16:59
    Цитата: федоров
    А у меня брат на Ямале, сам родился типа в Карпатах - хохол. Но гражданин РФ.. Зарплата - 180 000 рублей. без премий. Всего навсего маленький начальник по охране труда коллектива в тыщу.... И совсем не жалуется. Газпром однако...Один минус, когда у нас вишни цветут, там минус 5-ть.
    Работать надо.а не жаловаться на царя неугодного. Я сам получаю сейчас 200 баков, и это пройдет. думаете не хочется кого-то расстрелять ? Даже очень и есть с чего. Но мозг должен присутствовать. А не бороться за независимость от головы,если она есть.

    Вот такие с зп 180000 и топят за текущий строй... Ваш брат не начальник, он, извиняюсь, вертухай над работягами no
    ЖИГАН
  32. ЖИГАН Сегодня, 17:02
    Цитата: ЖИГАН
    Цитата: Rusland
    Цитата: ЖИГАН
    Ничего нового, после выборов воз там и останется! В Магнитогорске для картинки на выборах, всех городских работников дочек ММК заставляют брать отрепительные удостоверения на своих участках, чтобы те голосовали в 39 школе.. По ходу отчитаются о 120% явке.. negativeи картинку нужную покажут wink

    Дружище, что-то вы здесь раздухарились, тролям здесь не место. Ставлю вам на вид.

    Вообще-то я знаю о чем говорю! Хотите проверить? Пожалуйста, после выборов, МАГНИТОГОРСК школа номер 39!.. yes прежде чем ярлыки вешать, советую головой думать, а не как женщина эмоциями wink
    да и ник у вас negative не с Германии вещаете, ставлю вас на вид... smile
    ЖИГАН
  33. ЖИГАН Сегодня, 17:04
    Цитата: баклан
    Никто и не говорит, что он святой. Просто на данный момент нет альтернативы. А за то, что он в своё время развал страны остановил, я и на следующих выборах за него проголосую.

    Вы соответствуете своему нику laughing альтернатива всегда есть... yes
    ЖИГАН
  34. ЖИГАН Сегодня, 17:11
    Цитата: СРЦ П-15
    Цитата: ЖИГАН
    Ничего нового, после выборов воз там и останется! В Магнитогорске для картинки на выборах, всех городских работников дочек ММК заставляют брать отрепительные удостоверения на своих участках,

    Уважаемый! На выборах президента открепительные удостоверения отменили! Прежде, чем троллить, изучите матчасть! fool

    Да ну... negative тогда как Нюша будучи на гастролях в то ли в Альметьевске собралась голосовать??? Дай ответ друг. no может ща это по другому называется! На работе взяли какие то справки, точно не знаю как они называются, но смысл тот же yes
    ЖИГАН
  35. ЖИГАН Сегодня, 17:14
    А что там с зп в ФСБ? Откуда у деток гелики... lol
    ЖИГАН
  36. LASVEGAS Сегодня, 17:18
    Цитата: maratk
    эти слова я давно хотел услышать от ВВП!!! наконец-то.

    А я хотел увидеть действительно зачистки паразитов. Не дождусь , наверно, . проще пообещать и чуть-чуть кого-то там"поругать", в Дагестане :) например.
    Да под Москвой грести не разгрести и за год :) и в каждом регионе тоже.
    LASVEGAS
  37. ушкуйник Сегодня, 17:45
    С "клопаим", "гнидами" и другими паразитами, нужно вести постоянную борьбу.
    ушкуйник
  38. кедр Сегодня, 18:33
    Цитата: ЖИГАН
    Ничего нового, после выборов воз там и останется! В Магнитогорске для картинки на выборах, всех городских работников дочек ММК заставляют брать отрепительные удостоверения на своих участках, чтобы те голосовали в 39 школе.. По ходу отчитаются о 120% явке.. negativeи картинку нужную покажут wink


    Группа Посетитель
    Рейтинг 1348
    Был на сайте 5 марта 2018 18:07
    Зарегистрирован 5 марта 2018 10:10
    Комментариев 17
    Сегодня зарегистрирован а плюсов накидали тебе сослуживцы за смену, за твою пропаганду не хило.
    Президент - ФСБ: Нужно защитить страну от тех, кто на ней паразитирует и воду мутит.
    кедр
  39. ЖИГАН Сегодня, 18:56
    Цитата: кедр
    Цитата: ЖИГАН
    Ничего нового, после выборов воз там и останется! В Магнитогорске для картинки на выборах, всех городских работников дочек ММК заставляют брать отрепительные удостоверения на своих участках, чтобы те голосовали в 39 школе.. По ходу отчитаются о 120% явке.. negativeи картинку нужную покажут wink


    Группа Посетитель
    Рейтинг 1348
    Был на сайте 5 марта 2018 18:07
    Зарегистрирован 5 марта 2018 10:10
    Комментариев 17
    Сегодня зарегистрирован а плюсов накидали тебе сослуживцы за смену, за твою пропаганду не хило.
    Президент - ФСБ: Нужно защитить страну от тех, кто на ней паразитирует и воду мутит.

    Старый ник Дратуй! Пароль забыл, а восстановить какие то проблемы на сайте yes даже сейчас пишу дублируются слова! Тема щепетильная, видать на карандаше уже wink
    ЖИГАН
  40. ЖИГАН Сегодня, 19:00
    Цитата: кедр
    Цитата: ЖИГАН
    Ничего нового, после выборов воз там и останется! В Магнитогорске для картинки на выборах, всех городских работников дочек ММК заставляют брать отрепительные удостоверения на своих участках, чтобы те голосовали в 39 школе.. По ходу отчитаются о 120% явке.. negativeи картинку нужную покажут wink


    Группа Посетитель
    Рейтинг 1348
    Был на сайте 5 марта 2018 18:07
    Зарегистрирован 5 марта 2018 10:10
    Комментариев 17
    Сегодня зарегистрирован а плюсов накидали тебе сослуживцы за смену, за твою пропаганду не хило.
    Президент - ФСБ: Нужно защитить страну от тех, кто на ней паразитирует и воду мутит.

    Да и не верят гаранта, не верят... Судя по плюсам много народу ему не верят, а мне да! Знаешь почему? Потому что пишу что вижу, а не то что обещает.... fool
    ЖИГАН
  41. ЖИГАН Сегодня, 19:02
    Цитата: кедр
    Шоркает тут тот, кто на тебя из зеркала смотрит.

    yes шоры сними и оглядись wink
    ЖИГАН
Картина дня