20:47 05 марта
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Украина пожалуется в НАТО на «газовый шантаж» и «угрозы новым оружием» со стороны России

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что представители Киева намерены поднять вопрос якобы "газового шантажа" со стороны России на межпарламентском совете Украина-НАТО, который проходит в понедельник в Одессе.

Украина пожалуется в НАТО на «газовый шантаж» и «угрозы новым оружием» со стороны России


Вместе с сопредседателем совета госпожой Рейнелл Андрейчук открыли заседание… в центре внимания последние деструктивные действия РФ: и газовый шантаж, и угрозы новым оружием
— написала в Facebook Геращенко, которая принимает участие в данном заседании.


В тоже время главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания переплачивает за импортный газ почти 34%, закупая его не в России, а в Европе. Он обвинил Газпром в том, что тот якобы «не выполнил контрактные обязательства и не стал поставлять газ», в связи с чем «вся эта переплата будет выставлена Газпрому для компенсации».

По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов на Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после отказа РФ поставлять газ Киев в срочном порядке принял меры экономии и нарастил импорт из страны ЕС. В субботу власти Украины заявили, что ситуация с газоснабжением стабилизировалась и Киев будет требовать компенсации от "Газпрома" за ту разницу цены, которую "Нафтогаз" заплатил европейским поставщикам вместо российской, более низкой цены.

Использованы фотографии: Sputnik/ Стрингер
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Комментарии 52

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  1. tsvetkov1274 Сегодня, 14:39
    ...и напишет в "Спортлото"... wassat
    tsvetkov1274
    1. Altona Сегодня, 14:44
      Бесплатный украинский цирк вдруг потребовал оплатить свои гастроли... laughing laughing
      Altona
      1. Венд Сегодня, 15:02
        Цитата: Altona
        Бесплатный украинский цирк вдруг потребовал оплатить свои гастроли... laughing laughing

        Кусаются европейские цены laughing
        Венд
        1. bulvas Сегодня, 15:11
          Никак не поймут, что на Земле только один человек может им помочь

          И он уже сказал - ждем от вас нормальных предложений по сотрудничеству.

          А они в НАТО побежали ...

          Может хотят проверить, как НАТО отреагировало на Сармат с Кинжалом?



          bulvas
          1. Владимир16 Сегодня, 16:57
            Цитата: bulvas
            Никак не поймут, что на Земле только один человек может им помочь

            Этим ни кто не поможет, Они нацики и фашисты. Тот о ком вы пишете таких в сортирах предлагал мочить.
            Или вы о ростовчанине Януковиче? laughing
            Владимир16
      2. 210окв Сегодня, 15:12
        Самое интересное-а ведь наших рукамиводителей будут "гнуть" по всем направлениям...И вот выстоят ли они -вопрос.
        Цитата: Altona
        Бесплатный украинский цирк вдруг потребовал оплатить свои гастроли... laughing laughing
        210окв
    2. предки с Дона Сегодня, 14:45
      Тоже не понял, нато это теперь и гражданский арбитраж wink , совсем габонцы с катушек съехали.
      предки с Дона
    3. ul_vitalii Сегодня, 14:45
      Да ты холоп смотрю не угомонишься! laughing
      ul_vitalii
    4. Васян1971 Сегодня, 16:02
      Цитата: tsvetkov1274
      ...и напишет в "Спортлото"... wassat

      Ну да. Юрисдикция рассмотрения жалоб примерно такае же. lol
      Васян1971
    5. sgazeev Сегодня, 17:11
      Цитата: tsvetkov1274
      ...и напишет в "Спортлото"... wassat

      Это уже не лечится.
      sgazeev
    6. helmi8 Сегодня, 19:57
      Цитата: tsvetkov1274
      ...и напишет в "Спортлото"...

      Лучше во Всемирную лигу сексуальных реформ... lol
      helmi8
  2. Masya Masya Сегодня, 14:46
    А НАТО пожалеет и им газ в противогазах поставлять будет... wassat
    Masya Masya
  3. злой партизан Сегодня, 14:46
    Да объясните уже этим хахлам, что НАТО - это не Спортлото, не помогут!! request
    злой партизан
  4. bazzbazz Сегодня, 14:48
    Еще пусть в межгалактический союз напишут. Может они помогут.
    bazzbazz
  5. prior Сегодня, 14:49
    Ах, как приятен слуху ваш скулёж, небратья кастрюлеголовые.
    prior
  6. Strashila Сегодня, 14:50
    Оказывается основной решала в Украине не ЕС, те могут только на ней бабки делать... а НАТО, падать гаулятерам в ниц перед оккупантами только и остается.
    Strashila
  7. rocket757 Сегодня, 14:50
    А шо, янки пользуются дипломатией канонерок ... только вот к кому эт всё применялось?
    Укропия совсем сбрендила ... впрочем ничего удивительного, веснас - с! обострение ... их джаб-бы разогрели не слабо, с чегоб им холодно стало?
    rocket757
  8. федоров Сегодня, 14:51
    Как они уже достали.
    Лучше уж такое посмотрю..навеяло
    федоров
  9. roskot Сегодня, 14:53
    О сколько нам открытий чудных готовит нам укропский гений.
    roskot
  10. Равик Сегодня, 14:57
    Во всемирную лигу сексуальных реформ...как говорил Ося Бендер.
    Равик
  11. Александр War Сегодня, 14:57
    Так какие проблемы laughing laughing це в европу прыгали и вот она ваше европа
    Александр War
    1. предки с Дона Сегодня, 15:00
      Цитата: Александр War
      Так какие проблемы laughing laughing це в европу прыгали и вот она ваше европа

      Прыгали в Европу, но малеха не рассчитали длину прыжка и вляпались в кизяк.
      предки с Дона
      1. Александр War Сегодня, 15:02
        Не ,они прыгнули в це европу цены такие-же на все ,а то что зарплата не такая так все пропаганда laughing
        Александр War
      2. Александр War Сегодня, 15:04
        Вы все врете laughing в следующим году 404 будет первой по импорту всего в европу ,Китаю не уняться будет за ними laughing
        Александр War
  12. Zubr Сегодня, 14:58
    Кто укакался, невестка. А почему о отца воняет ? Та отож.... lol

    .
    Zubr
  13. dgonni Сегодня, 15:01
    Конечно можно смеяться, но Газпром не выполнил решение арбитража. Если проще, то повторный иск Украины будет также выигран и Россию обяжут оплатить вот эти 33,9% разници в цене. А возможно ещё и неустойку. Это жы как должно было бомбануть у газпрома, что бы наворотить себе ещё дополнительные проблемы?
    dgonni
    1. Александр War Сегодня, 15:09
      Тут у самого Газпрома будут проблемы за скидки режиму экстремистов !
      Александр War
    2. предки с Дона Сегодня, 15:15
      Цитата: dgonni
      Конечно можно смеяться, но Газпром не выполнил решение арбитража. Если проще, то повторный иск Украины будет также выигран и Россию обяжут оплатить вот эти 33,9% разници в цене. А возможно ещё и неустойку. Это жы как должно было бомбануть у газпрома, что бы наворотить себе ещё дополнительные проблемы?

      Для начала арбитраж это не суд, он не может заставить платить а тем более что-то принудительно продавать, второе нет договора с 1 марта нет предмета спора, а договора нет он прекратил свое существование по существенным изменениям условий, третье не нравится цена милости просим на свободный рынок, там и канючьте. Представь ситуацию, ты приходишь в магазин и начинаешь ныть про свое сложное финансовое положение и требуешь снизить цену товара, с трех раз догадайся что тебе ответят. Понятно изложил ?
      предки с Дона
    3. astronom1973n Сегодня, 15:15
      Цитата: dgonni
      Конечно можно смеяться, но Газпром не выполнил решение арбитража. Если проще, то повторный иск Украины будет также выигран и Россию обяжут оплатить вот эти 33,9% разници в цене. А возможно ещё и неустойку. Это жы как должно было бомбануть у газпрома, что бы наворотить себе ещё дополнительные проблемы?

      Для начала пусть выиграют процесс по апелляции.И..мечтать не вредно.Халява закончилась.Остается только силой забрать?пупок лопнет у всех хватунов разом.
      astronom1973n
    4. reservist Сегодня, 15:24
      а решение арбитража уже вступило в законную силу ?
      у любого судебного решения есть же время на обжалование ...
      По шведскому закону ходатайство об отмене арбитражного решения подается в апелляционный суд того округа, где проходило арбитражное разбирательство. Соответственно, если это Стокгольм, то ходатайство подается в апелляционный суд округа Свеа, сказал РБК юрист адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Михаил Самойлов. Подать его нужно в течение трех месяцев. Срок рассмотрения таких дел по общему правилу составляет один год, но в зависимости от конкретных обстоятельств может значительно затянуться. Определения апелляционного суда об отмене арбитражного решения, как правило, не подлежат дальнейшему обжалованию, но в некоторых случаях, когда затронуты важные вопросы права, разрешается обжалование в Верховном суде Швеции, уточнил Самойлов.
      Подробнее на РБК:
      www.rbc.ru/business/01/03/2018/5a97be869a794747bf
      1ca136
      reservist
    5. Васян1971 Сегодня, 16:05
      Цитата: dgonni
      Конечно можно смеяться, но Газпром не выполнил решение арбитража. Если проще, то повторный иск Украины будет также выигран и Россию обяжут оплатить вот эти 33,9% разници в цене. А возможно ещё и неустойку. Это жы как должно было бомбануть у газпрома, что бы наворотить себе ещё дополнительные проблемы?

      Вы, видимо, недостаточно глубоко в теме.
      Васян1971
    6. avt Сегодня, 16:08
      Цитата: dgonni
      Конечно можно смеяться, но Газпром не выполнил решение арбитража.

      Газпром будет и дальше судиться, а дуски свои , которыми богатеете в надежде жить на
      Цитата: dgonni
      Россию обяжут оплатить

      засуньте себе .....в портмане
      Цитата: dgonni
      Это жы как должно было бомбануть у газпрома, что бы наворотить себе ещё дополнительные проблемы?

      А чего лохов не бомбануть ? Если от счастья в зобу дыханье спёрло и допсоглашение подписать забыли ? bully У вас вполне себе есть адекваты , которые владеют вопросом , ну типа Землянского , Марунича, но вам их слушать неохота.Так что скачите и грейтесь собирая пердячий газ. Добились вы только одного - процедуры расторжения контракта, так что упирот , за словацким, польским, норвежским газом. bully
      avt
    7. BAI Сегодня, 16:09
      Существует много способов отбиться от решения арбитраж, например, по шведскому закону "Об арбитраже" 1999 г. Самый простой способ - обратиться в российский суд, а далее - воспользоваться не так давно введенной нормой - главенство российских законов над международными, что соответствует Ньюйорксой конвенции (как я понял). В общем надо быть профессиональным юристом-международником. Надеюсь, у Газпрома хватит денег на толкового юриста.
      Другое дело, что всем ясно продемонстрировали, что России апеллировать к так называемому "международному праву" нет смысла, абсолютно никакого, результат известен заранее.
      Я бы плюнул на репутационные издержки и послал бы всех подальше, но я не во главе правительства РФ.
      BAI
      1. NKT Сегодня, 16:35
        Будем надеяться, что Газпром обжалует это решение, как обжаловали в свое время 50 млрд.$ для ЮКОСа.
        NKT
    8. reservist Сегодня, 16:17
      Цитата: dgonni
      ... повторный иск Украины будет также выигран и Россию обяжут ...

      судились же не Украина и Россия, а Нафтогаз с Газпромом ...
      для начала дождаться бы решения Верховного суда Швеции относительно решения арбитража и последствий расторжения контракта ...
      понятно же, что Газпром в убыток работать не будет ...
      reservist
  14. Asqer Сегодня, 15:10
    В смысле?! Они же кричали,что не покупают российйский газ, и им своего и реверсного хватает?! В чем фишка? ))))
    Asqer
  15. Berkut24 Сегодня, 15:17
    На жалость давят... А Западу ради своих интересов никого не жалко. Жалость и капитал не совместимы. Это не жалостливая Россия с добрым царём. Да и у России жалость как-то иссякла. Похоже, и царь на своём последнем сроке правления добрым уже не будет, да и бояре поменяются.
    Berkut24
  16. demo Сегодня, 15:18
    Ну и у кого еще осталось желание комментировать новости сумасшедших людей, проживающих в БОЛЬШООООМ сумасшедшем доме?
    Сначала РФ - агрессор, а потом газу дайте?
    И жаловаться куда? В НАТО!!!
    Это что Верховный Арбитраж нашей Галактики?
    Вы пожалуйтесь Богу на то, что он вас ума лишил.
    demo
  17. pepel Сегодня, 15:20
    Окончательно "потеряли берега".
    pepel
    1. x.andvlad Сегодня, 16:37
      Окончательно исполнилась их давняя мечта о "газовой независимости". Свершилось!
      x.andvlad
  18. Alexey-74 Сегодня, 15:20
    Как не крутите, жалуйтесь, угрожайте, рыдайте.....а результат один- захотим и крантик перекроем....толку от этих карманных арбитражей в Европе, если заведомо знают какое будет решение???
    Alexey-74
  19. NF68 Сегодня, 15:36
    Скакунам не так уж и долго осталось по прыгать около их ГТС. Не многим более полутора лет. Потом пусть хотят, то иделают со своей никому не нужной "трубой".
    NF68
  20. Proton Сегодня, 15:39
    Да отберите кто-нибудь у желто-голубых людей жалобную книгу laughing они ж скоро свои жалобы начнут по соседним галлактикам рассылать
    Proton
  21. morpogr Сегодня, 15:58
    А как же ни капли в рот ни сантиметр в опу агрессорского газа. Три года не копуваем и не нужно вещал Петро шоколаденфюрер. И вот опять.Просто садо мазо какое то газовое.
    morpogr
  22. ибирус Сегодня, 16:04
    Вот теперь интересно найдутся люди, которые опять будут говорить о "братских народах", это власть всё, народ не виноват, забывая, что власть выбирает народ. Скажу ещё раз - братство закончилось в 1991 году. Баста, каждый живет в своем доме, у каждого свои счета и проблемы. Они независимы, нечего их кормить скидками и прочей чепухой.
    ибирус
  23. rocket757 Сегодня, 16:10
    Интересно, а шож большому брату или мож хозяинну\ чиловику жаловаться не побежали??? или шо, уже не есть любимая жена у него?
    rocket757
  24. behemot Сегодня, 16:33
    так выж блин давно не зависите от газа из России, Петя же ваш хвалился, в чем проблема то, брять-перебратья???
    Покупайте у своих друзей европейских, там видимо газа много добывают.
    behemot
  25. котовский Сегодня, 17:02
    Так это против хахлов новое оружие сделали.. belay
    А я думал полосатых пугать..
    котовский
  26. ушкуйник Сегодня, 17:41
    Ирина, не д - д-делай волны.
    ушкуйник
  27. rehev931 Сегодня, 18:05
    вот так партнёры!!! оказывается не партнёры, а барыги!!! агрессорский газ впаривают дороже, чем сам агрессор!!! а в куеве думали,что они самые хитрозачатые!!!
    rehev931
  28. Стас Снежин Сегодня, 18:17
    Даёшь "Европейскому народу" - Европейский газ!
    Ну, и конечно, по Европейским ценам.. ))
    Стас Снежин
  29. Metallurg_2 Сегодня, 20:17
    Не ну че, реально в НАТО крутые разводящие сидят.
    А давайте и мы в НАТО на что-нибудь пожалуемся - может разведут?
    Metallurg_2
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