Украина пожалуется в НАТО на «газовый шантаж» и «угрозы новым оружием» со стороны России

Вместе с сопредседателем совета госпожой Рейнелл Андрейчук открыли заседание… в центре внимания последние деструктивные действия РФ: и газовый шантаж, и угрозы новым оружием

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что представители Киева намерены поднять вопрос якобы "газового шантажа" со стороны России на межпарламентском совете Украина-НАТО, который проходит в понедельник в Одессе.— написала в Facebook Геращенко, которая принимает участие в данном заседании.В тоже время главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что компания переплачивает за импортный газ почти 34%, закупая его не в России, а в Европе. Он обвинил Газпром в том, что тот якобы «не выполнил контрактные обязательства и не стал поставлять газ», в связи с чем «вся эта переплата будет выставлена Газпрому для компенсации».По оценке "Нафтогаза", из-за сильных морозов на Украине в начале марта возникает дефицит в суточных объемах газа в размере 18-20 миллионов кубометров. Их украинская госкомпания планировала закупить у "Газпрома", после отказа РФ поставлять газ Киев в срочном порядке принял меры экономии и нарастил импорт из страны ЕС. В субботу власти Украины заявили, что ситуация с газоснабжением стабилизировалась и Киев будет требовать компенсации от "Газпрома" за ту разницу цены, которую "Нафтогаз" заплатил европейским поставщикам вместо российской, более низкой цены.