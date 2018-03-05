20:48 05 марта
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Германия увеличит свой военный контингент в Афганистане

Как пишет немецкое издание Deutsche Welle, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен намерена значительно увеличить численность контингента бундесвера, участвующего в операции НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.

Германия увеличит свой военный контингент в Афганистане


В настоящее время в составе миссии альянса задействованы 963 военнослужащих ФРГ, так как мандат бундестага разрешает задействовать не более 980 солдат и офицеров. В будущем их число планируют довести до 1,3 тысячи человек.


Изначально Урсула фон дер Ляйен высказывалась против того, чтобы отправлять еще больше солдат бундесвера в Афганистан. Однако позже стало известно, что министр обороны вместе с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем все же поддерживает эту идею. Отмечается, что глава Минобороны собирается пойти на такие меры из-за усиления движения «Талибан» (запрещено в России) и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Афганистане.

С 2013 года немецкие солдаты и офицеры не участвуют в боевых действиях в Афганистане, а только консультируют и тренируют афганскую армию.

Помимо Германии, увеличить численность миссии НАТО в Афганистане согласились США и остальные страны. Об этом сообщил в ноябре 2017 года генсек НАТО Йенс Столтенберг. Предполагается, что ее состав возрастет с 13 до 16 тысяч человек, передает "Лента.ru".

Использованы фотографии: http://www.dw.com
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Комментарии 11

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  1. bazzbazz Сегодня, 14:52
    А Авганистан увеличил свой контингент эмигрантов в Германии. Только немцы уедут, а вот Авганцы останутся)
    bazzbazz
    1. предки с Дона Сегодня, 14:55
      Да пусть со всем своим вермахтом и люфтваффе туда влезут, нам меньше потом сортировать придется.
      предки с Дона
      1. антивирус Сегодня, 16:45
        Аненербэ тоже работает в Афгане?
        антивирус
    2. sgazeev Сегодня, 17:23
      Цитата: bazzbazz
      А Авганистан увеличил свой контингент эмигрантов в Германии. Только немцы уедут, а вот Авганцы останутся)

      Исламская Федеративная Республика Германия со столицей Берлинобад. drinks
      sgazeev
  2. Сергей Д_2 Сегодня, 14:55
    Афганистан готов был выставить 600000 штыков на границу с СССР на стороне Германии.От такэ.....
    Сергей Д_2
  3. rpuropuu Сегодня, 14:59
    Отмечается, что глава Минобороны собирается пойти на такие меры из-за усиления движения «Талибан» (запрещено в России) и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Афганистане.
    17 лет... 17 лет борются... Зато наркотиков производят в 40 раз больше belay
    rpuropuu
  4. Злой 55 Сегодня, 15:00
    С 1941 по 1945 не получилось, так хоть так немцы пытаются на Гиндукуш посмотреть..
    Злой 55
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 15:04
      История,говорят,по спирали движется
      Сергей Д_2
  5. ul_vitalii Сегодня, 15:08
    Вот там и играйте в войнушку, а в Европе не советуем.
    ul_vitalii
  6. Razvedka_Boem Сегодня, 16:31
    Вернутся эти ребята домой.. А там гимн по другому..
    Будет серьезная буча у них в скором времени.
    Razvedka_Boem
  7. котовский Сегодня, 17:05
    А нормально,че.. И бабла на наркоте поднять,да и этих злых русских там пока нет... feel
    котовский
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