Германия увеличит свой военный контингент в Афганистане

Как пишет немецкое издание Deutsche Welle, министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен намерена значительно увеличить численность контингента бундесвера, участвующего в операции НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане.В настоящее время в составе миссии альянса задействованы 963 военнослужащих ФРГ, так как мандат бундестага разрешает задействовать не более 980 солдат и офицеров. В будущем их число планируют довести до 1,3 тысячи человек.Изначально Урсула фон дер Ляйен высказывалась против того, чтобы отправлять еще больше солдат бундесвера в Афганистан. Однако позже стало известно, что министр обороны вместе с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем все же поддерживает эту идею. Отмечается, что глава Минобороны собирается пойти на такие меры из-за усиления движения «Талибан» (запрещено в России) и террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Афганистане.С 2013 года немецкие солдаты и офицеры не участвуют в боевых действиях в Афганистане, а только консультируют и тренируют афганскую армию.Помимо Германии, увеличить численность миссии НАТО в Афганистане согласились США и остальные страны. Об этом сообщил в ноябре 2017 года генсек НАТО Йенс Столтенберг. Предполагается, что ее состав возрастет с 13 до 16 тысяч человек, передает "Лента.ru".