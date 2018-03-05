САА пытается надвое рассечь группировку террористов в Восточной Гуте и лишить её снабжения

После пяти гуманитарных пауз в Восточной Гуте, сорванных боевиками, контролирующими этот пригород Дамаска, сирийское военное командование приняло решение приступить к операции по освобождению населённого пункта. Боевики, сами нарушавшие объявленное перемирие и препятствовавшие выходу мирных жителей, теперь через западные СМИ пытаются обвинить войска САА в «нарушении режима прекращения огня». Из серии: «А нас-то за что?..»Сирийское военное командование разработало операцию, конечной целью которой является полная очистка Восточной Гуты от террористов различных группировок. Известно, что в пригороде сирийской столицы находятся не менее 12 тыс. террористов из «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ), «Джейш аль-Ислама»* и др.На первом этапе наземной операции Восточную Гуту планируют разделить на две части, чтобы лишить возможности наиболее крупные группировки боевиков координировать свои действия и получать внешнюю помощь, в том числе снабжение боеприпасами и вооружениями.В настоящее время бои между САА и боевиками идут в районе населённых пунктов Утайя, Нешабия и Хош-эль-Давахра.Западные СМИ буквально переполнены материалами о «зверствах Асада». Это говорит о том, что работает та же методичка, что и в случае с освобождением Алеппо. Однако сирийская правительственная армия продолжает делать своё дело по освобождению территорий страны от разномастных террористических группировок, поддерживаемых зарубежными спонсорами и пытающихся использовать гражданское население в качестве живого щита.Обращает на себя внимание использование бронетехники в условиях города. Танковое продвижение поддерживается снайперами САА, которые нейтрализуют угрозы в виде гранатомётчиков боевиков, засевших в жилых городских кварталах.Сами танки обшиваются дополнительными защитными элементами. При этом боевики также обладают бронетехникой.