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САА пытается надвое рассечь группировку террористов в Восточной Гуте и лишить её снабжения
После пяти гуманитарных пауз в Восточной Гуте, сорванных боевиками, контролирующими этот пригород Дамаска, сирийское военное командование приняло решение приступить к операции по освобождению населённого пункта. Боевики, сами нарушавшие объявленное перемирие и препятствовавшие выходу мирных жителей, теперь через западные СМИ пытаются обвинить войска САА в «нарушении режима прекращения огня». Из серии: «А нас-то за что?..»
Сирийское военное командование разработало операцию, конечной целью которой является полная очистка Восточной Гуты от террористов различных группировок. Известно, что в пригороде сирийской столицы находятся не менее 12 тыс. террористов из «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ), «Джейш аль-Ислама»* и др.
На первом этапе наземной операции Восточную Гуту планируют разделить на две части, чтобы лишить возможности наиболее крупные группировки боевиков координировать свои действия и получать внешнюю помощь, в том числе снабжение боеприпасами и вооружениями.
В настоящее время бои между САА и боевиками идут в районе населённых пунктов Утайя, Нешабия и Хош-эль-Давахра.
Западные СМИ буквально переполнены материалами о «зверствах Асада». Это говорит о том, что работает та же методичка, что и в случае с освобождением Алеппо. Однако сирийская правительственная армия продолжает делать своё дело по освобождению территорий страны от разномастных террористических группировок, поддерживаемых зарубежными спонсорами и пытающихся использовать гражданское население в качестве живого щита.
Обращает на себя внимание использование бронетехники в условиях города. Танковое продвижение поддерживается снайперами САА, которые нейтрализуют угрозы в виде гранатомётчиков боевиков, засевших в жилых городских кварталах.
Сами танки обшиваются дополнительными защитными элементами. При этом боевики также обладают бронетехникой.
Сирийское военное командование разработало операцию, конечной целью которой является полная очистка Восточной Гуты от террористов различных группировок. Известно, что в пригороде сирийской столицы находятся не менее 12 тыс. террористов из «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ), «Джейш аль-Ислама»* и др.
На первом этапе наземной операции Восточную Гуту планируют разделить на две части, чтобы лишить возможности наиболее крупные группировки боевиков координировать свои действия и получать внешнюю помощь, в том числе снабжение боеприпасами и вооружениями.
В настоящее время бои между САА и боевиками идут в районе населённых пунктов Утайя, Нешабия и Хош-эль-Давахра.
Западные СМИ буквально переполнены материалами о «зверствах Асада». Это говорит о том, что работает та же методичка, что и в случае с освобождением Алеппо. Однако сирийская правительственная армия продолжает делать своё дело по освобождению территорий страны от разномастных террористических группировок, поддерживаемых зарубежными спонсорами и пытающихся использовать гражданское население в качестве живого щита.
Обращает на себя внимание использование бронетехники в условиях города. Танковое продвижение поддерживается снайперами САА, которые нейтрализуют угрозы в виде гранатомётчиков боевиков, засевших в жилых городских кварталах.
Сами танки обшиваются дополнительными защитными элементами. При этом боевики также обладают бронетехникой.
Использованы фотографии: Фейсбук
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