20:47 05 марта
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САА пытается надвое рассечь группировку террористов в Восточной Гуте и лишить её снабжения

После пяти гуманитарных пауз в Восточной Гуте, сорванных боевиками, контролирующими этот пригород Дамаска, сирийское военное командование приняло решение приступить к операции по освобождению населённого пункта. Боевики, сами нарушавшие объявленное перемирие и препятствовавшие выходу мирных жителей, теперь через западные СМИ пытаются обвинить войска САА в «нарушении режима прекращения огня». Из серии: «А нас-то за что?..»

Сирийское военное командование разработало операцию, конечной целью которой является полная очистка Восточной Гуты от террористов различных группировок. Известно, что в пригороде сирийской столицы находятся не менее 12 тыс. террористов из «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в РФ), «Джейш аль-Ислама»* и др.

На первом этапе наземной операции Восточную Гуту планируют разделить на две части, чтобы лишить возможности наиболее крупные группировки боевиков координировать свои действия и получать внешнюю помощь, в том числе снабжение боеприпасами и вооружениями.


В настоящее время бои между САА и боевиками идут в районе населённых пунктов Утайя, Нешабия и Хош-эль-Давахра.

Западные СМИ буквально переполнены материалами о «зверствах Асада». Это говорит о том, что работает та же методичка, что и в случае с освобождением Алеппо. Однако сирийская правительственная армия продолжает делать своё дело по освобождению территорий страны от разномастных террористических группировок, поддерживаемых зарубежными спонсорами и пытающихся использовать гражданское население в качестве живого щита.

Обращает на себя внимание использование бронетехники в условиях города. Танковое продвижение поддерживается снайперами САА, которые нейтрализуют угрозы в виде гранатомётчиков боевиков, засевших в жилых городских кварталах.

САА пытается надвое рассечь группировку террористов в Восточной Гуте и лишить её снабжения


Сами танки обшиваются дополнительными защитными элементами. При этом боевики также обладают бронетехникой.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 15

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  1. предки с Дона Сегодня, 14:54
    Этот гнойник в Гуте в пригороде Дамаска надо ликвидировать со всеми амеровскими советниками.
    предки с Дона
    1. Охотовед 2 Сегодня, 15:02
      Если есть советники - то это тоже террористы, сортировать их на амеровских и прочих - точно не нужно!
      Грамотное тактическое решение, разделить, лишить связи, коммуникаций - и УНИЧТОЖИТЬ!
      Знаю достоверно, наши штабисты - операцию разрабатывали! Честь им и Хвала! soldier
      Охотовед 2
    2. Deniska999 Сегодня, 16:13
      В настоящее время бои между САА и боевиками идут в районе населённых пунктов Утайя, Нешабия и Хош-эль-Давахра.

      Эти н.п. уже несколько дней как в тылу.
      Deniska999
    3. Владыка Ситх Сегодня, 16:40
      Карта наступления в Восточной Гуте
      Владыка Ситх
    4. Маз Сегодня, 20:42
      В добрый путь хлопцы, шоб вы все домой вернулись живыми и здоровыми
      Маз
  2. Горный стрелок Сегодня, 14:54
    Ну, что и требовалось доказать. Никакие террористы не способны воевать с регулярной армией, если она организована, решительна и ясно видит цель...
    Горный стрелок
    1. BerBer Сегодня, 15:03
      США в ярости. Дело в том, что они вроде хотели базу там организовать под боком у Дамаска. А тут очередной облом.
      BerBer
      1. Incvizitor Сегодня, 17:54
        Им и с курдами по губам поводили и в Турции переворот не допустили.
        Incvizitor
  3. rpuropuu Сегодня, 14:55
    На первом этапе наземной операции Восточную Гуту планируют разделить на две части, чтобы лишить возможности для двух наиболее крупных группировок боевиков координировать свои действия и получать внешнюю помощь, в том числе снабжение боеприпасами и вооружениями.
    Наша школа soldier Очень эффективная и актуальная тактика с 1942 года yes
    rpuropuu
  4. Rostislav Сегодня, 14:57
    Правильное решение. Поднакопили сил и пошли давить бармалеев.
    Радует грамотное использование танков в городе, под прикрытием пехоты.
    Rostislav
  5. Radikal Сегодня, 15:15
    По поводу фото к статье - как же командир танка ведёт наблюдение из такой башни? belay
    Radikal
    1. MoJloT Сегодня, 15:19
      Только в перед! За нами Дамаск!
      MoJloT
  6. Хаджи Мурат Сегодня, 15:17
    Боевики в Месрабе находятся в конфронтации друг с другом, поскольку одна группа инициировала переговоры с сирийским правительством о передаче города сирийской армии по соглашению. Взяв Месрабе,группировку боевиков рассекут на две части
    Хаджи Мурат
    1. zivXP Сегодня, 18:32
      Потому и не штурмуют, чтобы неоправданных потерь избежать. Если есть желание зеленых, то договорятся. А там и другие подтянутся, глядя как все шоколадно у "коллег".
      zivXP
  7. Radikal Сегодня, 15:26
    Цитата: MoJloT
    Только в перед! За нами Дамаск!

    yes laughing
    Radikal
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