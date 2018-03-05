20:42 05 марта
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Эксперт: разрабатываемый колесный танк может получить орудие от "Спрута-СДМ"

Ранее появившуюся новость о создании Россией колесного танка на платформе "Бумеранг", прокомментировал главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, который заявил, что новый колесный танк может получить 125-миллиметровое орудие от самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ" для ВДВ.

Эксперт: разрабатываемый колесный танк может получить орудие от "Спрута-СДМ"


Я думаю, имеется в виду боевое отделение, используемое на плавающей самоходной противотанковой пушке "Спрут-СДМ", которая сделана для ВДВ, - боевое отделение со 125-миллиметровым орудием. Массо-габаритные параметры этого боевого отделения вполне позволяют установить его на "Бумеранг" - "Спрут" и "Бумеранг" находятся примерно в одной весовой категории
- сказал Мураховский.


Эксперт добавил, что "опытно-конструкторскую работу по интеграции этого боевого отделения на "Бумеранг" можно выполнить за два-три года". Говоря о классификации машины на этой платформе в случае оснащения орудием калибра 125 мм, он отметил, что "машину можно будет назвать легким колесным танком".

Специалист уточнил, что по Договору об обычных вооруженных силах в Европе от 1990 года (Россия приостановила его действие с 2007 года) колесные машины попадают под определение танка, если соблюдены следующие критерии: орудие машины должно быть калибром свыше 75 мм, масса должна превышать 16,5 тонн, а башня должна вращаться на 360 градусов. Он добавил, что по этому определению "Спрут-СДМ" с массой 18 тонн является легким танком, под него попадет и "Бумеранг" с новым боевым отделением, но для российской классификации это будет неофициально, передает ТАСС

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 37

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  1. Серый брат Сегодня, 15:31
    Там же вроде танковая пуха стоит. Не?
    Серый брат
    1. андрей юрьевич Сегодня, 15:34
      Эксперт: разрабатываемый колесный танк может получить орудие от "Спрута-СДМ"
      "КАРС",как в воду глядел... hi
      андрей юрьевич
      1. Серый брат Сегодня, 15:35
        Цитата: андрей юрьевич
        "КАРС",как в воду глядел...

        Башню на середину придётся лепить, а то колёса отвалятся.
        Типа как тут:
        Серый брат
        1. Сепар ДНР Сегодня, 16:03
          Цитата: Серый брат
          Башню на середину придётся лепить, а то колёса отвалятся.
          Типа как тут:

          Так шасси,же,разные. "Бумеранг",он покрупнее будет.
          Сепар ДНР
          1. Серый брат Сегодня, 16:10
            Цитата: Сепар ДНР
            Так шасси,же,разные.

            А какая разница? Если башню оставить как есть то, при выстреле, отдача чётко по задней оси долбить будет, а если посередине то по двум - нагрузка меньше будет.
            "Спрут" вон, при выстреле, мотает как лошадь пьяную.
            Серый брат
            1. pepel79 Сегодня, 17:02
              В программе Военная приемка, ген. директор заявил, что внутренние отдаления, при установки пушки останутся, такими же как и в варианте БТР-16, БМП-17, по этому не факт, что боевое отделение "Спрут-СДМ", в оригинале, будет установлено (карусель АЗ, займет львиную долю внутреннего объема)... возможно за основу возьмут отделения Т-95 или АРМАТЫ,.. но, что гадать... поживем увидим...
              pepel79
              1. Серый брат Сегодня, 17:42
                Цитата: pepel79
                ген. директор заявил

                А про боевое отделение речь и не идёт, про пушку только.
                Серый брат
  2. assa67 Сегодня, 15:37
    "....для российской классификации это будет неофициально"
    есть смысл вести разработки,если ,практически,уже есть тот же "Спрут"?
    assa67
    1. андрей юрьевич Сегодня, 15:39
      Цитата: assa67
      "....для российской классификации это будет неофициально"
      есть смысл вести разработки,если ,практически,уже есть тот же "Спрут"?

      может на рынок...
      андрей юрьевич
      1. Серый брат Сегодня, 15:49
        Цитата: андрей юрьевич
        может на рынок...

        По идее, воинские части должны комплектоваться техникой с одинаковой проходимостью. Т.е. колёсную с гусеничной мешать это моветон.
        Серый брат
      2. assa67 Сегодня, 16:00
        такой техникой уже прилавки забиты,кто только не лепит
        assa67
    2. seos Сегодня, 15:48
      У МО теперь любовь к колесной технике...
      А то что башню от Спрута - так это очевидно ...тк никто тратится на разработку такой же башни не будет...
      seos
      1. san4es Сегодня, 16:35
        Цитата: seos
        ...никто тратится на разработку такой же башни не будет...

        ...У Т-14 "отвернут"

        ...или 85-мм ограничатся

        2С14 «Жало-С»
        san4es
        1. assa67 Сегодня, 16:45
          Саня,наше почтение hi ...почему думаешь отвернут?....эта мотота еще только в разработке..
          assa67
          1. san4es Сегодня, 17:00
            hi Здорова
            ...эта мотота еще только в разработке.

            ...Как раз время придёт..."Арматовский" модуль уже готов
            san4es
            1. assa67 Сегодня, 17:08
              по мне,так пусть разрабатывают,делают....хоть чем-то занимаются,кроме распилов и созерцания собственных пупков на багамах
              assa67
              1. san4es Сегодня, 17:21
                Цитата: assa67
                по мне,так пусть разрабатывают,делают....хоть чем-то занимаются

                ...Пускай. Примеров масса wink

                Panhard AML-245C с башней HЕ-90-70
                ...Ежегодно выставляются:
                http://www.vitalykuzmin.net/Military/Park-Patriot
                -New-photos-part6/
                san4es
                1. assa67 Сегодня, 17:27
                  во,какой славный малыш!..еще и с отстрелом...по любому лучше чем на выставке укроповских достижений...
                  assa67
  3. Xscorpion Сегодня, 15:49
    Цитата: assa67
    "....для российской классификации это будет неофициально"
    есть смысл вести разработки,если ,практически,уже есть тот же "Спрут"?


    Спрут на гусеницах.Бумер на колесах.
    Xscorpion
    1. assa67 Сегодня, 15:57
      Цитата: Серый брат
      воинские части должны комплектоваться техникой с одинаковой проходимостью. Т.е. колёсную с гусеничной мешать это моветон.

      полк на гусах,и полк рядом на колесах?...колесной техники с приличным вооружением и так хватает
      assa67
      1. Серый брат Сегодня, 16:03
        Цитата: assa67
        полк на гусах,и полк рядом на колесах?

        Типа того. Просто на скорости марша это серьёзно сказывается, причём гусли лучше идут по бездорожью, а колёса по шоссе.
        Смысла вместе их пускать нету.
        Серый брат
        1. assa67 Сегодня, 16:26
          Цитата: Серый брат
          Просто на скорости марша это серьёзно сказывается

          идем до Ла-Манша! laughing ....а вообще,пусть разрабатывают,чем на пупок пялятся
          assa67
          1. Серый брат Сегодня, 16:36
            Цитата: assa67
            идем до Ла-Манша!

            С соблюдением нормативов.
            Серый брат
            1. assa67 Сегодня, 16:41
              каких?....сбить все кегли по дороге?
              assa67
              1. Серый брат Сегодня, 16:43
                Цитата: assa67
                каких?....сбить все кегли по дороге?

                Преодолеть определённое расстояние за положенный промежуток времени.
                Серый брат
                1. assa67 Сегодня, 16:51
                  в годы холодной войны натовцы посчитали,что от ГДР до Парижа танкам Варшавского договора понадобится 6 суток,учитывая возможное сопротивление союзников...сейчас,видимо,выйдет несколько дольше...но кегли по-любому сбивать надо)))
                  assa67
        2. Михаил28 Сегодня, 18:18
          Цитата: Серый брат
          Просто на скорости марша это серьёзно сказывается, причём гусли лучше идут по бездорожью, а колёса по шоссе.

          Колёса по шоссе, но гусли не по бездорожью, а по грунтовым дорогам. Ибо если гусли по шоссе, то после них шоссе тоже превращается в "грунтовые дороги".
          Михаил28
          1. Серый брат Сегодня, 19:11
            Цитата: Михаил28
            Колёса по шоссе, но гусли не по бездорожью, а по грунтовым дорогам.

            Не пудрите мне мозг. Вы поняли что я хотел сказать и ладно.
            Серый брат
  4. gukoyan Сегодня, 16:30
    Вот снова у меня вопрос, нафига он нам нужен?)))
    Что-то попахивает либо попилом, либо отмыванием бабосов... Колёсный Спрут?
    Ерунда какая-то если честно.
    gukoyan
    1. Alexey RA Сегодня, 17:41
      Цитата: gukoyan
      Вот снова у меня вопрос, нафига он нам нужен?)))

      Для унификации техники. Чтобы иметь единую платформу для всего - от БТР до БМТВ, а не разбавлять полки на колёсной технике гусеничными "спрутами" или "Нонами".
      Alexey RA
  5. Технолог Сегодня, 17:17
    Объясните убогому, для чего такая большая номенклатура практически одинаковых машин???
    Технолог
    1. Alexey RA Сегодня, 17:45
      Цитата: Технолог
      Объясните убогому, для чего такая большая номенклатура практически одинаковых машин???

      Для максимально унификации - по шасси и по боевому модулю. Колёсным соединением - линейку колёсной техники на базе "Бумеранга", средним гусеничным - то же на базе "Курганца", тяжёлым - на базе "арматы".
      А не как раньше, когда у нас в одном полку можно было встретить колёсные БТР, гусеничные БМП, Т-62, "ноны", мотолыги и вспомогательную технику на шасси Т-55. smile
      Alexey RA
  6. Lars971A Сегодня, 18:07
    А смысл? Для Росгвардии подойдет для МО думаю она не нужна, проходимость хуже чем у бронетехники. Это называется не доделанный танк и слишком переделанный бтр.............................. . Деньги девать не куда
    Lars971A
  7. котовский Сегодня, 18:09
    И че Мураховского еще китайцы не украли...Все знает..
    Им лет на пятнадцать работы,то что у него в голове.. wassat
    котовский
  8. Михаил28 Сегодня, 18:13
    Для установки танковой пушки надо решать следующие вопросы.
    Первый, решать проблему отдачи, чтоб подвеска не разлетелась, чтоб не опрокинуло при стрельбе в стороны.
    Второй, размещение боекомплекта.
    Третий, какой вес получится в результате, будет ли с этим весом машина обладать достаточной проходимостью не только по бетонке.
    Четвёртый, под какую задачу требуется создавать такое с названием "колёсный танк".
    Михаил28
    1. Серый брат Сегодня, 19:14
      Цитата: Михаил28
      Четвёртый, под какую задачу требуется создавать такое с названием "колёсный танк".

      Оказание огневой поддержки мотострелкам передвигающимся на аналогичной технике, штурмовое орудие по сути.
      Серый брат
    2. Alexey RA Сегодня, 19:24
      Гусеничная лёгкая машина с танковой пушкой уже давно создана. Причём её делали, исходя из гораздо более жёстких условий парашютного десантирования.
      Что же до проблем колёсного танка и способов их решения - не зря же у нас испытывали "Кентавра" в вариантах, ЕМНИП, со 105-мм и 120-мм пушками.
      Alexey RA
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