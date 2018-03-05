Эксперт: разрабатываемый колесный танк может получить орудие от "Спрута-СДМ"

Я думаю, имеется в виду боевое отделение, используемое на плавающей самоходной противотанковой пушке "Спрут-СДМ", которая сделана для ВДВ, - боевое отделение со 125-миллиметровым орудием. Массо-габаритные параметры этого боевого отделения вполне позволяют установить его на "Бумеранг" - "Спрут" и "Бумеранг" находятся примерно в одной весовой категории

Ранее появившуюся новость о создании Россией колесного танка на платформе "Бумеранг", прокомментировал главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, который заявил, что новый колесный танк может получить 125-миллиметровое орудие от самоходной противотанковой пушки "Спрут-СДМ" для ВДВ.- сказал Мураховский.Эксперт добавил, что "опытно-конструкторскую работу по интеграции этого боевого отделения на "Бумеранг" можно выполнить за два-три года". Говоря о классификации машины на этой платформе в случае оснащения орудием калибра 125 мм, он отметил, что "машину можно будет назвать легким колесным танком".Специалист уточнил, что по Договору об обычных вооруженных силах в Европе от 1990 года (Россия приостановила его действие с 2007 года) колесные машины попадают под определение танка, если соблюдены следующие критерии: орудие машины должно быть калибром свыше 75 мм, масса должна превышать 16,5 тонн, а башня должна вращаться на 360 градусов. Он добавил, что по этому определению "Спрут-СДМ" с массой 18 тонн является легким танком, под него попадет и "Бумеранг" с новым боевым отделением, но для российской классификации это будет неофициально, передает ТАСС