Во вьетнамский порт зашла авианосная группа ВМС США

Дружественный визит отряда кораблей ВМС США во Вьетнам направлен на дальнейшее укрепление взаимодействия между двумя странами в рамках отношений всеобъемлющего партнерства, что способствует поддержанию мира, стабильности, безопасности, сотрудничества и развития в регионе,

Сегодня во вьетнамский порт Дананг прибыла с дружественным визитом американская ударная группа кораблей во главе с атомным авианосцем Carl Vinson, передает ТАСС В состав группы входят также ракетный эсминец Wayne E. Meyer и ракетный крейсер Lake Champlain.Первый со времен окончания войны заход во Вьетнам американского авианосца «осуществляется по договоренности, достигнутой высшими руководителями двух стран во время визита во Вьетнам президента США Дональда Трампа в ноябре 2017 года», сообщила представитель вьетнамского МИД Ле Тхи Тху Ханг.сказала она.По словам дипломата, «в Дананге американские военнослужащие нанесут визиты вежливости руководству города и командованию 3-го военно-морского района Вьетнамской народной армии, примут участие в тематических семинарах, в благотворительных акциях, а также в спортивных и общественных мероприятиях».На борту прибывших кораблей находятся около 6 тыс. военнослужащих – моряков, летчиков и технического персонала. По данным ВМС США, авианосная группа проводит Южно-Китайском море «рутинные операции».Carl Vinson принят на вооружение ВМС в 1982 году и является третьим по счету авианосцем класса «Нимиц». Длина корабля – 333 м, водоизмещение – 97 тыс. тонн, оснащен двумя атомными силовыми установками. На авианосце базируются до 90 летательных аппаратов.