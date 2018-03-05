20:44 05 марта
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Во вьетнамский порт зашла авианосная группа ВМС США

Сегодня во вьетнамский порт Дананг прибыла с дружественным визитом американская ударная группа кораблей во главе с атомным авианосцем Carl Vinson, передает ТАСС.



В состав группы входят также ракетный эсминец Wayne E. Meyer и ракетный крейсер Lake Champlain.


Первый со времен окончания войны заход во Вьетнам американского авианосца «осуществляется по договоренности, достигнутой высшими руководителями двух стран во время визита во Вьетнам президента США Дональда Трампа в ноябре 2017 года», сообщила представитель вьетнамского МИД Ле Тхи Тху Ханг.

Дружественный визит отряда кораблей ВМС США во Вьетнам направлен на дальнейшее укрепление взаимодействия между двумя странами в рамках отношений всеобъемлющего партнерства, что способствует поддержанию мира, стабильности, безопасности, сотрудничества и развития в регионе,
сказала она.

По словам дипломата, «в Дананге американские военнослужащие нанесут визиты вежливости руководству города и командованию 3-го военно-морского района Вьетнамской народной армии, примут участие в тематических семинарах, в благотворительных акциях, а также в спортивных и общественных мероприятиях».

На борту прибывших кораблей находятся около 6 тыс. военнослужащих – моряков, летчиков и технического персонала. По данным ВМС США, авианосная группа проводит Южно-Китайском море «рутинные операции».

Carl Vinson принят на вооружение ВМС в 1982 году и является третьим по счету авианосцем класса «Нимиц». Длина корабля – 333 м, водоизмещение – 97 тыс. тонн, оснащен двумя атомными силовыми установками. На авианосце базируются до 90 летательных аппаратов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. Супервайзер Сегодня, 15:31
    М-да. ..коротка память оказалась у вьетнамцев...
    Супервайзер
    1. НасРать Сегодня, 15:35
      опять на память давят... Вы бы давили на память Газпрому, тянущему не первую нитку в Германию..
      И когда будете садиться в немецкие машины, помните их производители делали танки для восточного фронта... sad

      НасРать
      1. Супервайзер Сегодня, 15:53
        А разве третий рейх и ФРГ это одно и тоже государство? А вот Вьетнам и США все те же.. да и напалм из их лесов еще не до конца выветрился. ..
        Супервайзер
        1. НасРать Сегодня, 15:56
          Цитата: Супервайзер
          А разве третий рейх и ФРГ это одно и тоже государство? .

          Да, это одно и то же государство! Если не заметили tongue ...
          НасРать
          1. Fitter65 Сегодня, 17:05
            Цитата: НасРать
            Да, это одно и то же государство! Если не заметили ...

            Для общего развития Испания и Португалия которые являются членами Евросоюза не были союзниками нацистской Германии.В период 2 мировой они были как это не странно НЕЙТРАЛЬНЫМИ.
            Fitter65
        2. donavi49 Сегодня, 17:54
          Ну справедливости ради. Вьетнам по лекалам дядюшки Хо начал умирать еще в 80-е и помер в 90-е. Сейчас это другой Вьетнам - где работает например технопарк Сайгон с прямым американским участием (собирают те же I5 например для азиатского и частично европейского рынка). Вьетнам который охотно привлекает американские инвестиции и кредиты. Вьетнам который охотно размещает у себя мегакорпорации - под налоговые и арендные преференции. Это тот Вьетнам который купил 100 Боингов 737 Мах200 за 12 млрд долларов.


          Для Вьетнама сейчас США - это стратегический экономический партнер и важный противовес в политики против главного "Друга" - Китая.
          donavi49
      2. Сепар ДНР Сегодня, 16:06
        Цитата: НасРать
        И когда будете садиться в немецкие машины, помните их производители делали танки для восточного фронта...

        И пусть немчура знает : Русские,целенаправленно убивают их "бэхи","порши" и "мэрсы" на своих направлениях laughing
        Сепар ДНР
        1. вадим dok Сегодня, 16:21
          Да пожалуйста!Все удовольствие за Ваши же деньги!
          вадим dok
          1. Сепар ДНР Сегодня, 16:28
            Цитата: вадим dok
            Да пожалуйста!Все удовольствие за Ваши же деньги!

            Заявляете,как будто имеете процент от этого.
            Вообще,если вы реально в фатерлянде,то за сколько времени вы так ску...онемечились ?
            Сепар ДНР
            1. a.sirin Сегодня, 17:09
              Он говорит как человек, живущий в более-менее свободном обществе и не подверженный глупостям "еслинадоповторим
              a.sirin
              1. Сепар ДНР Сегодня, 17:14
                Цитата: a.sirin
                Он говорит как человек,не подверженный глупостям "еслинадоповторим"

                По вашему,это глупость,а я этим живу,и в своём выборе,я свободный человек, даже более свободный в своём выборе,чем этот гейвропеец . Иначе не променял бы тёплый диван на окопы.
                Сепар ДНР
              2. единокровец Сегодня, 18:48
                Цитата: a.sirin
                Он говорит как человек, живущий в более-менее свободном обществе

                А чем его общество свободнее чем например в РФ ?
                Цитата: a.sirin
                не подверженный глупостям "еслинадоповторим

                Это не глупость, это называется независимость .
                единокровец
      3. Piramidon Сегодня, 16:12
        Цитата: НасРать
        опять на память давят... Вы бы давили на память Газпрому, тянущему не первую нитку в Германию..
        И когда будете садиться в немецкие машины, помните их производители делали танки для восточного фронт

        Не путайте кислое с мягким. Имеется ввиду, что когда то СССР и Вьетнам считались "братьями", а Вы тут газпром с какого то бодуна приплели.
        Piramidon
        1. НасРать Сегодня, 16:42
          Цитата: Piramidon
          ...Имеется ввиду, что когда то СССР и Вьетнам считались "братьями",



          Хе-хе... братьями!! wassat Вьетнамцы ни когда братьями нам не были... и руководствовались вьетнамцы, только собственными интересами, как впрочем и сейчас!!! Вьетнамцы "нанимают" вышибалу, что бы побить другого вышибалу - вот в этом и есть их братство!!!... bully
          НасРать
      4. Lesorub Сегодня, 16:44
        Цитата: НасРать
        опять на память давят... Вы бы давили на память Газпрому, тянущему не первую нитку в Германию..И когда будете садиться в немецкие машины, помните их производители делали танки для восточного фронта...

        ))) Одно дело торговля между странами, но когда к Вьетнамцам приплывают боевые корабли типа загладить свою "вину' за сотни тысяч жизней ))))))), но их руководству видней. Складывается впечатление некого давления на Китай.
        Lesorub
      5. Чичиков Сегодня, 17:14
        Цитата: НасРать
        Вы бы давили на память Газпрому, тянущему не первую нитку в Германию..

        Если вы продаете "плохому" соседу свою картошку (Газпром), это не одно и тоже, что положить с этим соседом свою жену (Вьетнама-американская дружба)!
        Чичиков
      6. woron333444 Сегодня, 18:29
        НасРать На сегодняшний день основные производители немецких машин китайцы. В Германии в лучшем случае отверточная сборка.
        woron333444
      7. единокровец Сегодня, 18:43
        Цитата: НасРать
        опять на память давят... Вы бы давили на память Газпрому, тянущему не первую нитку в Германию..
        И когда будете садиться в немецкие машины, помните их производители делали танки для восточного фронта..

        ФРГ не наследник Гитлеровской Германии, они давно покаялись , осудили и более того выплатили пострадавшим деньги(например узникам концлагерей).
        Напомните США извинились перед вьетнамцами за убийство нескольких миллионов гражданских в том числе с помощью химического оружия например?
        единокровец
    2. ПалБор Сегодня, 15:40
      Просто они "дружат домами" против Китая.Возможная в будущем экспансия северного соседа на данный момент важнее прошлого.
      ПалБор
      1. Сепар ДНР Сегодня, 16:14
        Цитата: ПалБор
        Возможная в будущем экспансия северного соседа на данный момент важнее прошлого.

        Да ? Тогда может и нам,нужно было,наплевав на могилы дедов,обандерится ?
        Исходя,так сказать из целесообразности момента ?

        ШИШ,ВСЕМ !!!
        Сепар ДНР
      2. сорок восьмой Сегодня, 17:14
        Ну в прошлый раз северный сосед ушел не солоно хлебавши, хотя китайская пропаганда вещала о победе.
        сорок восьмой
    3. zadorin1974 Сегодня, 15:48
      При шибко приподнявшемся соседе(Китай),который всем по кругу предьявляет пограничные претензии скоро заключать будут договор о сотрудничестве с самим дьяволом(ну с америкосами договор равноценен)А Россия дружит продажей вооружений со всеми.
      zadorin1974
      1. Сепар ДНР Сегодня, 15:56
        Во вьетнамский порт зашла авианосная группа ВМС США

        Будет "Тонки́нский инцидент " ?
        Сепар ДНР
    4. svp67 Сегодня, 15:56
      Цитата: Супервайзер
      М-да. ..коротка память оказалась у вьетнамцев...

      Им сейчас Китай страшнее любой "памяти"
      svp67
    5. Geisenberg Сегодня, 19:33
      Цитата: Супервайзер
      М-да. ..коротка память оказалась у вьетнамцев...


      Однозначно коротка. Это примерно как если б в 1971 году какой нибудь корабль ФРГ зашел к нам в порт, типа с дружеским визитом ...

      Если честно после этой новости уважение к Вьетнаму катастрофически упало. Эти 314пндосы их напалмом жгли и химикатами травили, а они их корыто типа вежливо принимают. Тьфу ... погань ...
      Geisenberg
  2. BerBer Сегодня, 15:33
    "У кого нет памяти у того нет будущего". Дождёмся, когда янки их в очередной раз будут убивать
    BerBer
    1. андрей юрьевич Сегодня, 15:37
      Цитата: BerBer
      "У кого нет памяти у того нет будущего". Дождёмся, когда янки их в очередной раз будут убивать

      и опять Ли Си Цыны полетят ?
      андрей юрьевич
      1. Васян1971 Сегодня, 15:58
        Цитата: андрей юрьевич
        и опять Ли Си Цыны полетят ?

        Ну это вряд-ли. Времена нонче не те.
        Васян1971
        1. ochakow703 Сегодня, 16:18
          Еще как - те. И дружественный визит амеров к вьетнамцам, это легкая, шелковая удавочка. Просто нам не нужно было своими малочисленными базами разбрасываться. Денег не было, или может нет? Да стоило было тряхнуть мошну Березовских, Чубайсов и прочих воришек, а сейчас Миллеров и остальной "бомонод", так можно не только Камрань содержать, можно туда на своем новеньком авианосце ездить.
          ochakow703
  3. NKVD Сегодня, 15:35
    Мало их жгли и бомбили американцы
    NKVD
  4. kriten Сегодня, 15:40
    Во Вьетнаме праздник - друзья пришли.Их встречают с подарками - ониже друзья давние: убивали отцов и дедов.
    kriten
  5. Vard Сегодня, 15:44
    Куда податься бедному вьетнамцу... Китай нависает... Россия... Россия дружит и с Китаем и с Вьетнамом... А США... США не дружит и с Китаем и с Россией... Вот и пришлось спину согнуть...
    Vard
  6. svp67 Сегодня, 15:55
    По словам дипломата, «в Дананге американские военнослужащие нанесут визиты вежливости руководству города и командованию 3-го военно-морского района Вьетнамской народной армии, примут участие в тематических семинарах, в благотворительных акциях, а также в спортивных и общественных мероприятиях».
    И мир не перевернулся, и небо не упало на землю...
    svp67
    1. Супервайзер Сегодня, 15:57
      Думаю, для поколения вьетнамцев 50 плюс...для них перевернуся. ..
      Супервайзер
  7. Злой 55 Сегодня, 16:14
    В 1964 году был уже такой дружественный визит...с десантом на 11 лет, пока всем народом не выпроводили..
    Злой 55
  8. ltc35 Сегодня, 16:36
    Вспомнят товарища Хо Ши Мина.
    ltc35
  9. Громобой Сегодня, 17:56
    Вьетнамцы сами разберутся с кем им иметь дела,с кем иметь богатый товарооборот и заниматься современными технологиями и взаимовыгодными инвестициями.Раз уж мы такие партнёры с Китаем,то будьте любезны,примите как данность,что страны типа Вьетнама или Индии неизбежно начнут дрейфовать в сторону США.И дело тут даже не в визите их АУГ,уже многие годы США-Вьетнам развивают экономические,научные и культурные страны.
    Громобой
  10. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:39
    Сотрудничать со США можно, но вот что-бы именно так, зашла АУГ в порт Вьетнама... Это как минимум наглость. Сдулся Вьетнам.
    Генерал Песчаных Карьеров
  11. Berkut24 Сегодня, 18:53
    Предательство памяти предков карается историей.
    Berkut24
  12. киргиз Сегодня, 19:28
    Цитата: ochakow703
    Еще как - те. И дружественный визит амеров к вьетнамцам, это легкая, шелковая удавочка. Просто нам не нужно было своими малочисленными базами разбрасываться. Денег не было, или может нет? Да стоило было тряхнуть мошну Березовских, Чубайсов и прочих воришек, а сейчас Миллеров и остальной "бомонод", так можно не только Камрань содержать, можно туда на своем новеньком авианосце ездить.

    А зачем нам туда ездить на авианосце? У Вьетнама терки с Китаем, и серьезные. Вьетнам спрашивал Россию готова ли она сейчас встать на его сторону в случае конфликта с Китаем, России контры с Китаем сейчас никчему. Лучше сейчас понаблюдать со стороны кто там кого, слишком много других проблем по серьезней, иллюзий у Вьетнама нет, а сложности с Китаем нарастают
    киргиз
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