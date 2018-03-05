20:38 05 марта

Американцы уже смотрят на Калининград в танковые прицелы

Каждые учения российской армии в Западном военном округе или на территории Республики Беларусь сопровождаются шквалом публикаций в прибалтийской и украинской прессе о подготовке к большой войне. Якобы Россия, под прикрытием учений, захватит Беларусь, а затем с ее территории нападет на Украину и Прибалтику. Но учения завершились, и как в прошлые годы вся российская военная техника покинула Союзное государство. А истерические СМИ забыли про свои несбывшееся прогнозы.

Когда же на полях информационных сражений развеялся дым, выяснилось, что под его прикрытием в Польшу была переброшена вторая бронетанковая бригада США. Таким образом, вопреки всем заявлениям и наплевав на все договоренности, в Польше сейчас развернута целая механизированная дивизия американской армии. А это несколько сотен танков "Абрамс", самоходная артиллерия и сотни бронированных машин.

Всего же по периметру сухопутных рубежей Калининградской области в полной боевой готовности сегодня находится четыре комбинированные группировки НАТО.




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Комментарии 5

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  1. Vard Сегодня, 15:46
    Ну так НАТО... оно не зря к границам подбирается... Через забор глядит... и вообще... если в спектакле на стене висит ружьё... оно обязательно выстрелит... и Калининград в этом отношении очень удобен... Он обособлен и его откусить можно по примеру Крыма... Если объявить всех жителей гражданами той же Германии... они на референдуме за кого проголосуют...
    Vard
    1. FalconD Сегодня, 15:57
      Это да...у жителей Калининграда поездка на большую землю называется поездка в Россию, а гости с большой земли - гости из России...они как-бы на подсознательном уровне осознают свою обособленность от основной территории...Там глаз да глаз нужен...Сеператистами я конечно их не считаю, но думается мне, что у отдельной части населения там довольно велико желание жить в европейской Германии!
      FalconD
    2. solzh Сегодня, 16:10
      Цитата: Vard
      Он обособлен и его откусить можно по примеру Крыма. .
      Полный абсурд вы пишите
      Цитата: Vard
      Если объявить всех жителей гражданами той же Германии... они на референдуме за кого проголосуют...
      За Россию. Патриоты в Калининграде не перевелись
      solzh
  2. Симон Сегодня, 18:26
    В Польше сейчас развернута целая механизированная дивизия американской армии. А это несколько сотен танков "Абрамс", самоходная артиллерия и сотни бронированных машин.
    Всего же по периметру сухопутных рубежей Калининградской области в полной боевой готовности сегодня находится четыре комбинированные группировки НАТО.     --- Будущие смертники! Все будут перемолоты со своим металлоломом. Вот и смотрят в танковые прицелы, даже боятся вылезти из танка, но это им не поможет. Ихние танковые гробы очень хорошо горят - Ирак это показал.
    Симон
  3. mydanik Сегодня, 19:59
    Да, печально выглядит belay У нас нацыки тоже активний стали. Тут России что то как Карибский кризис нужено замутить.
    mydanik
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