Американцы уже смотрят на Калининград в танковые прицелы

Каждые учения российской армии в Западном военном округе или на территории Республики Беларусь сопровождаются шквалом публикаций в прибалтийской и украинской прессе о подготовке к большой войне. Якобы Россия, под прикрытием учений, захватит Беларусь, а затем с ее территории нападет на Украину и Прибалтику. Но учения завершились, и как в прошлые годы вся российская военная техника покинула Союзное государство. А истерические СМИ забыли про свои несбывшееся прогнозы.



Когда же на полях информационных сражений развеялся дым, выяснилось, что под его прикрытием в Польшу была переброшена вторая бронетанковая бригада США. Таким образом, вопреки всем заявлениям и наплевав на все договоренности, в Польше сейчас развернута целая механизированная дивизия американской армии. А это несколько сотен танков "Абрамс", самоходная артиллерия и сотни бронированных машин.



Всего же по периметру сухопутных рубежей Калининградской области в полной боевой готовности сегодня находится четыре комбинированные группировки НАТО.











