20:42 05 марта
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Канадцы придумали новый способ сбивать беспилотники

Канадская компания AirShare предложила ловить дроны-нарушители с помощью «безопасных» ракет. На презентации компания показала системы перехвата небольших беспилотников под названием OVERWATCH Interceptor-UX, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.

Канадцы придумали новый способ сбивать беспилотники


Канадцы представили небольшие ракеты с нестандартной «боевой» частью. Вместо кинетического удара, взрыва или электронных «глушилок» Interceptor-UX поражает дроны с помощью сети.


При подлёте к цели ракета выпускает сеть, в которой запутываются винты дрона. Сеть оснащается парашютом, благодаря которому беспилотник-нарушитель мягко приземляется. В компании AirShare указывают, что благодаря сети с парашютом использовать ракеты Interceptor-UX можно даже в условиях города или на многолюдных мероприятиях.

Система OVERWATCH Interceptor-UX может выпускаться в нескольких вариантах: пехотном, мобильном (для установки на транспорт), а также в качестве стационарной системы защиты объекта. На сегодняшний день канадцы предлагают два типа ракет Block 0A и Block 0В, рабочая дальность действия которых составляет 1,1 и 1,6 км соответственно. В дальнейшем планируется выпуск перехватчиков с дальностью до 4 км.

Использованы фотографии: armyrecognition.com
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Комментарии 20

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  1. svp67 Сегодня, 16:03
    Вместо кинетического удара, взрыва или электронных «глушилок» Interceptor-UX поражает дроны с помощью сети.
    "Папа, папа наши сети притащили...."
    svp67
    1. OlfRed Сегодня, 16:29
      глобал хоук laughing hi
      OlfRed
      1. Geisenberg Сегодня, 19:28
        Цитата: OlfRed
        глобал хоук laughing hi


        Да тут Глобал Нетом попахивает ... Вообще мощная задума ... И нарушителя обломать и беспилотничек отжать ...

        Такое надо против американских всяких дронов использовать. Типа оп и он сам упал например на территорию ЛДНР )) иили в Крым ))))
        Geisenberg
  2. предки с Дона Сегодня, 16:05
    Так это давно придумано для ловли животных, тех же бродячих собак ловят базуками заряженными сетью, но вот вопрос у меня коптер на 200 метров зависает, каким образом они прицельно его словят в городе, ветер сеть снесет на электроопору и будет висеть как гирлянда.
    предки с Дона
  3. alexleony Сегодня, 16:06
    А если беспилотник без винтов?
    alexleony
    1. Татьяна Сегодня, 16:31
      Тогда беспилотник просто порвёт сеть и проскочит дальше.
      Татьяна
  4. КВУ-НСвД Сегодня, 16:07
    Очень здравая идея для применения в условиях города в мирное время . Не помешало бы и саму ракету оснастить парашютом для безопасного приземления . Интересно как наводить предполагают ? и сможет ли ракета хоть единожды сманеврировать при манёвре беспилотника ?
    КВУ-НСвД
    1. Сергей-8848 Сегодня, 16:11
      Авиамодельный кружок. Их не было в Канаде никогда, их нет у нас сейчас. Что нового ещё могут предложить люди под управлением смартфонов?
      Сергей-8848
      1. Vard Сегодня, 16:14
        Коптеры... может быть... а вот... модели самолётов, они шустрые... не попадёшь...
        Vard
        1. предки с Дона Сегодня, 16:28
          ЗУ-23 оборудовать для стрельбы в городских условиях пинпонговскими шариками, дешевле будет smile .
          предки с Дона
          1. Vard Сегодня, 16:29
            А ведь это идея... занялись бы!
            Vard
        2. Сергей-8848 Сегодня, 16:31
          Сделать они их не смогут, вот ведь в чём проблема. Авиамоделизм - это творчество.
          Сергей-8848
  5. Геркулесыч Сегодня, 16:14
    Можно как вариант , чтобы перехватчик дрон замораживал струей углекислоты wassat , еще есть вариант, "дрон -подсадка " wassat строит оптику чужому дрону, заигрывает с ним wassat , а потом под предлогом "знакомства с родителями " wassat затаскивает в ловушку! lol
    Геркулесыч
    1. Глушь Сегодня, 16:28
      ...и там происходит процесс "клонирования"?
      Глушь
  6. ЖИГАН Сегодня, 16:14
    Цитата: alexleony
    А если беспилотник без винтов?

    С ядерным движетелем wassat
    ЖИГАН
  7. san4es Сегодня, 16:15
    Канадцы придумали новый способ сбивать беспилотники

    ...Изобрели-бы лучше (компакт.) РЛС для их обнаружения.
    san4es
  8. assa67 Сегодня, 16:19
    1.6 км дальность для прицеливания небольшая,можно сказать визуальный контакт...попадут ,если еще и сеть квадратов 20...еще вопрос по цене-сама ракета с прибамбасами,система наведения-обнаружения и пр...не проще глушилкой работать?
    assa67
  9. шурави Сегодня, 16:21

    Ага, изобрели. laughing




    шурави
  10. антивирус Сегодня, 16:42
    кто бы сделал ракету для ловли космического мусора--респект
    антивирус
  11. Strashila Сегодня, 17:33
    Может применить опыт израильтян... у них есть называемые боеприпасы ограниченного радиуса поражения... порядка всего радиус до 6м... в основном фугасный, применяют в основном против людей... смесь взрывчатки и мелких включений типа крупнозернистого песка... добавить радиовзрыватель. На складах резерва еще наверное 37 мм автоматические зенитные пушки хранятся... вдело. В любом случае будет дешевле ракет.
    Strashila
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