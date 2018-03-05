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Канадцы придумали новый способ сбивать беспилотники
Канадская компания AirShare предложила ловить дроны-нарушители с помощью «безопасных» ракет. На презентации компания показала системы перехвата небольших беспилотников под названием OVERWATCH Interceptor-UX, сообщает "Warspot" со ссылкой на портал armyrecognition.com.
Канадцы представили небольшие ракеты с нестандартной «боевой» частью. Вместо кинетического удара, взрыва или электронных «глушилок» Interceptor-UX поражает дроны с помощью сети.
При подлёте к цели ракета выпускает сеть, в которой запутываются винты дрона. Сеть оснащается парашютом, благодаря которому беспилотник-нарушитель мягко приземляется. В компании AirShare указывают, что благодаря сети с парашютом использовать ракеты Interceptor-UX можно даже в условиях города или на многолюдных мероприятиях.
Система OVERWATCH Interceptor-UX может выпускаться в нескольких вариантах: пехотном, мобильном (для установки на транспорт), а также в качестве стационарной системы защиты объекта. На сегодняшний день канадцы предлагают два типа ракет Block 0A и Block 0В, рабочая дальность действия которых составляет 1,1 и 1,6 км соответственно. В дальнейшем планируется выпуск перехватчиков с дальностью до 4 км.
Канадцы представили небольшие ракеты с нестандартной «боевой» частью. Вместо кинетического удара, взрыва или электронных «глушилок» Interceptor-UX поражает дроны с помощью сети.
При подлёте к цели ракета выпускает сеть, в которой запутываются винты дрона. Сеть оснащается парашютом, благодаря которому беспилотник-нарушитель мягко приземляется. В компании AirShare указывают, что благодаря сети с парашютом использовать ракеты Interceptor-UX можно даже в условиях города или на многолюдных мероприятиях.
Система OVERWATCH Interceptor-UX может выпускаться в нескольких вариантах: пехотном, мобильном (для установки на транспорт), а также в качестве стационарной системы защиты объекта. На сегодняшний день канадцы предлагают два типа ракет Block 0A и Block 0В, рабочая дальность действия которых составляет 1,1 и 1,6 км соответственно. В дальнейшем планируется выпуск перехватчиков с дальностью до 4 км.
Использованы фотографии: armyrecognition.com
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