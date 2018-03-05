20:41 05 марта
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Киев сосчитал: В 2017 Украина выполнила 82% мероприятий партнёрства с НАТО

Заместитель председателя правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о том, что Украина продвигается на пути в НАТО. По словам Климпуш-Цинцадзе, Киев выполнил годовую национальную программу сотрудничества с Североатлантическим военным блоком на 81,9%.

Из заявления вице-премьера:
В 2017 году нами выполнено 307 мероприятий. 49 мероприятий выполняются. 19 не выполнено по объективным причинам.


Киев сосчитал: В 2017 Украина выполнила 82% мероприятий партнёрства с НАТО



Такое заявление Климпуш-Цинцадзе сделала во время заседания межпарламентского совета Украина-НАТО в Одессе. О том, какие именно мероприятия с НАТО Украина не провела, и какими были конкретные «объективные причины», она не сообщила.

Зато рассказала Климпуш-Цинцадзе о том, что на 2018 год запланировано почти на полторы сотни мероприятий с натовскими партнёрами больше, чем в 2017-м:
В текущем году проведём 444 мероприятия с участие 58 министерств и различных ведомств. (...) Наша задача сегодня заключается в построении «дорожной карты» для дальнейшего продвижения на пути к членству в НАТО. Нам важно, чтобы эта программа имела финансовое наполнение.


То есть, Украина снова намерена просить денег.


Использованы фотографии: https://www.facebook.com/UA.EU.NATO
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Комментарии 22

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  1. Геркулесыч Сегодня, 16:09
    То есть прогиб киева перед нато составил 82процента? wassat Слишком мало! lol В нато им не место пока не будет результат в 3000 процентов минимум! wassat
    Геркулесыч
    1. Татьяна Сегодня, 16:17
      Цитата: Геркулесыч
      То есть ПРОГИБ киева перед нато составил 82процента? wassat
      Ой, как Вы это точно сказали! good Прямо с языка у меня сняли! yes

      И "незалежный" Киев заверил Вашингтон и НАТО в том, что в этой "верноподданнической" позе Украина перед ними не остановится, а нагнётся для удобства совместного соития ещё ниже! laughing
      Татьяна
    2. volodya Сегодня, 16:20
      Цитата: Геркулесыч
      В нато им не место пока не будет результат в 3000 процентов минимум!

      Даже если будет 3000 процентов, они там без Крыма не нужны!
      volodya
    3. Alex-a832 Сегодня, 16:31
      82% - это уже перелом позвоночника. lol А 3000 -спиралька от бесхребетных... Ну тогда они на уровне беспозвоночных - черви, надо понимать laughing
      Alex-a832
  2. предки с Дона Сегодня, 16:14
    Территориальный спор, вот главное и невыполнимое условие вхождение в нату wink
    предки с Дона
  3. Сергей-8848 Сегодня, 16:18
    Очень красивая фотография очень красивых женщин. Именно красивых! Однако они зачем-то делают вид, что они военные министры, друг дружке рассказывают про деньги НАТО, которые они то ли дадут, то ли не дадут ещё одной прошма..., временно в этом зале не присутствующей.
    Сергей-8848
    1. Сергей-8848 Сегодня, 16:19
      Бородато-усатых в этом ряду - не заметил принципиально!!!
      Сергей-8848
    2. Васян1971 Сегодня, 16:24
      Цитата: Сергей-8848
      Очень красивая фотография очень красивых женщин. Именно красивых!

      Особенно - бородатая (в очках) и лысая (тоже в очках). Про остальных промолчу, ибо на вкус и цвет все фломастеры разные.
      Васян1971
      1. Геркулесыч Сегодня, 16:29
        Я тоже умею считать до двух и там две совсем не женщины, я бы сказал, что и близко не самки wassat !Но, может быть это те, кто когда в трансе свистит? belay lol
        Геркулесыч
  4. svp67 Сегодня, 16:19
    Киев выполнил годовую национальную программу сотрудничества с Североатлантическим военным блоком на 81,9%.
    Осталось дело за малым. Отказаться от претензий на Крым и решить конфликт на Донбассе.
    svp67
    1. Геркулесыч Сегодня, 16:30
      Они раньше Черное море назад вручную закопают, и выроют подле киева сразу океан!
      Геркулесыч
  5. Васян1971 Сегодня, 16:21
    " Заместитель председателя правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о том, что Украина продвигается на пути в НАТО."
    Перемога?
    Васян1971
  6. ochakow703 Сегодня, 16:29
    Чтоооо! Всего на 81% лизнули! Сплошной недолиз! Как так, Педро Ляксеич...
    ochakow703
  7. татарин 174 Сегодня, 17:02
    Опять укропы пролетели кажется, ну и на кой теперь кому надо это НАТО после того о чём объявил ВВП??? Кого это НАТО сможет защитить? Чё туда лезут???
    татарин 174
  8. Колян Реалов Сегодня, 17:33
    Ай ай ай. Нужно над языком еще поработать попрошенковцем. Язык должен доставать до 100% в глубь, а не на 82% при лизании.
    Колян Реалов
  9. assa67 Сегодня, 17:46
    "киев посчитал"!......а ната и не знала....19 не выполнены,49 выполняются,т.е. тоже не выполнены,а уже год давно идет и пора проводить другие 444 мероприятия намеченные на текущий год,не так ли...нато на Розита :
    спит Розита и не чует
    что на ней матрос ночует...
    но,проснется все ж Розита
    и прогонит паразита lol
    assa67
  10. Мавр Сегодня, 17:49
    Кому война, а кому...э-эх...
    Мавр
  11. KondratKo Сегодня, 17:57
    Киев сосчитал: В 2017 Украина выполнила 82% мероприятий партнёрства с НАТО

    Есть ещё 1 трудно решаемый процент для вступления краины в НАТО - "Отсутствие территориальных споров", по Крыму и ЛДНР. Если США жуть как нужно втянуть кохлов в НАТО, могут заставить пецо отказаться от этих территорий, даже путём "всенародного голосования", естественно помухлевав с результатами референдума, вбросы в укроСМИ по этому поводу уже пошли. Тем более, сейчас такие подвижки жёсткие начались на политической арене, а крыть-то полоссатым нечем... Короче небратья встряли между молотом и наковальней, продали свою опу за непонюх табака пиндocaм, потом ещё и плакать по этому поводу будут и Россию обвинять.
    KondratKo
  12. котовский Сегодня, 18:29
    рассказала Климпуш-Цинцадзе
    Нормальная украинская фамилия..
    котовский
  13. prior Сегодня, 18:45
    Украина так стремится в НАТО, а России совершенно пофиг, вместе их хоронить или поотдельности....
    prior
  14. Косолапый Сегодня, 18:50
    Вроде и смешно , но в тоже время , как то противно , насколько нужно опустится , насколько не уважать как Страну , народ так и себя , эти ,,не рабы ,, хоть иногда выпрямляются ? удобно им так ,,гордо,,раком стоять ?
    Косолапый
  15. Metallurg_2 Сегодня, 20:31
    А в Нату все равно не берут - вот незадача,а...
    Может просто на повестке стояла всего одна задача. Тогда выполнение задач хоть на 81,9%, хоть на 99,9% считается невыполнением.
    Metallurg_2
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