Киев сосчитал: В 2017 Украина выполнила 82% мероприятий партнёрства с НАТО

В 2017 году нами выполнено 307 мероприятий. 49 мероприятий выполняются. 19 не выполнено по объективным причинам.

В текущем году проведём 444 мероприятия с участие 58 министерств и различных ведомств. (...) Наша задача сегодня заключается в построении «дорожной карты» для дальнейшего продвижения на пути к членству в НАТО. Нам важно, чтобы эта программа имела финансовое наполнение.

Заместитель председателя правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о том, что Украина продвигается на пути в НАТО. По словам Климпуш-Цинцадзе, Киев выполнил годовую национальную программу сотрудничества с Североатлантическим военным блоком на 81,9%.Из заявления вице-премьера:Такое заявление Климпуш-Цинцадзе сделала во время заседания межпарламентского совета Украина-НАТО в Одессе. О том, какие именно мероприятия с НАТО Украина не провела, и какими были конкретные «объективные причины», она не сообщила.Зато рассказала Климпуш-Цинцадзе о том, что на 2018 год запланировано почти на полторы сотни мероприятий с натовскими партнёрами больше, чем в 2017-м:То есть, Украина снова намерена просить денег.