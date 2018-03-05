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Киев сосчитал: В 2017 Украина выполнила 82% мероприятий партнёрства с НАТО
Заместитель председателя правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила о том, что Украина продвигается на пути в НАТО. По словам Климпуш-Цинцадзе, Киев выполнил годовую национальную программу сотрудничества с Североатлантическим военным блоком на 81,9%.
Из заявления вице-премьера:
Такое заявление Климпуш-Цинцадзе сделала во время заседания межпарламентского совета Украина-НАТО в Одессе. О том, какие именно мероприятия с НАТО Украина не провела, и какими были конкретные «объективные причины», она не сообщила.
Зато рассказала Климпуш-Цинцадзе о том, что на 2018 год запланировано почти на полторы сотни мероприятий с натовскими партнёрами больше, чем в 2017-м:
То есть, Украина снова намерена просить денег.
Из заявления вице-премьера:
В 2017 году нами выполнено 307 мероприятий. 49 мероприятий выполняются. 19 не выполнено по объективным причинам.
Такое заявление Климпуш-Цинцадзе сделала во время заседания межпарламентского совета Украина-НАТО в Одессе. О том, какие именно мероприятия с НАТО Украина не провела, и какими были конкретные «объективные причины», она не сообщила.
Зато рассказала Климпуш-Цинцадзе о том, что на 2018 год запланировано почти на полторы сотни мероприятий с натовскими партнёрами больше, чем в 2017-м:
В текущем году проведём 444 мероприятия с участие 58 министерств и различных ведомств. (...) Наша задача сегодня заключается в построении «дорожной карты» для дальнейшего продвижения на пути к членству в НАТО. Нам важно, чтобы эта программа имела финансовое наполнение.
То есть, Украина снова намерена просить денег.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/UA.EU.NATO
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