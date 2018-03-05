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Трамп и Мэй прокомментировали заявление Путина о новом оружии
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в состоявшемся в воскресенье разговоре, назвали "безответственными" заявления президента России Владимира Путина о новом оружии, которым располагает Россия, сообщил в пресс-релизе Белый дом.
Позднее состоялась телефонная беседа канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Трампа, в ходе которой стороны выразили обеспокоенность заявлениями российского лидера.
Ранее Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.
При этом Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает, и у нее не было и нет планов использовать этот потенциал в наступательных, и тем более агрессивных целях. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже отметил, что Россия не собирается ни на кого нападать, и ее новое оружие не угрожает тем, кто не вынашивает цели нападения на нее.
Россия неоднократно заявила, что обеспокоена обновленной ядерной стратегией США, предусматривающей повышение роли ядерного оружия.
Лидеры согласились, что недавние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными— говорится в заявлении Белого дома.
Позднее состоялась телефонная беседа канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Трампа, в ходе которой стороны выразили обеспокоенность заявлениями российского лидера.
Ранее Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.
При этом Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает, и у нее не было и нет планов использовать этот потенциал в наступательных, и тем более агрессивных целях. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже отметил, что Россия не собирается ни на кого нападать, и ее новое оружие не угрожает тем, кто не вынашивает цели нападения на нее.
Россия неоднократно заявила, что обеспокоена обновленной ядерной стратегией США, предусматривающей повышение роли ядерного оружия.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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