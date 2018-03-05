20:47 05 марта
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Трамп и Мэй прокомментировали заявление Путина о новом оружии

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в состоявшемся в воскресенье разговоре, назвали "безответственными" заявления президента России Владимира Путина о новом оружии, которым располагает Россия, сообщил в пресс-релизе Белый дом.

Трамп и Мэй прокомментировали заявление Путина о новом оружии


Лидеры согласились, что недавние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными
— говорится в заявлении Белого дома.


Позднее состоялась телефонная беседа канцлера ФРГ Ангелы Меркель и Трампа, в ходе которой стороны выразили обеспокоенность заявлениями российского лидера.

Ранее Путин в послании к Федеральному Собранию представил новейшие виды российского вооружения. Выступление сопровождалось кадрами с новой техникой и компьютерными моделями ее работы.

При этом Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает, и у нее не было и нет планов использовать этот потенциал в наступательных, и тем более агрессивных целях. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позже отметил, что Россия не собирается ни на кого нападать, и ее новое оружие не угрожает тем, кто не вынашивает цели нападения на нее.

Россия неоднократно заявила, что обеспокоена обновленной ядерной стратегией США, предусматривающей повышение роли ядерного оружия.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 246

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  1. ul_vitalii Сегодня, 16:37
    Как мыши в чулане за веником. smile А локоток то далеко.
    ul_vitalii
    1. dorz Сегодня, 16:46
      Некоторые обратили внимание, что "Кинжал" расположили в ЮВО. Наверное, это готовность применить его в Сирии против исключительных.
      dorz
      1. Кроу Сегодня, 16:49
        Цитата: dorz
        Наверное, это готовность применить его в Сирии против исключительных.

        Мечты, мечты. А пока - озабоченность. А может, а вдруг... "Раз в год и палка стреляет."
        Кроу
        1. Сепар ДНР Сегодня, 16:59
          Трамп и Мэй назвали заявления Путина о новом оружии "безответственными

          Конечно... Только-только США начали осознавать себя доминантой, и вдруг такой "безответственный шаг"...
          И всё это из-подклочьев и ошмётков экономики... КОШМАР !!!
          Сепар ДНР
          1. татарин 174 Сегодня, 17:06
            Цитата: Сепар ДНР
            и вдруг такой "безответственный шаг"...

            "Безответственный шаг" это от слова, что нечем ответить на этот шаг?
            татарин 174
            1. Сепар ДНР Сегодня, 17:07
              Цитата: татарин 174
              "Безответственный шаг" это от слова, что нечем ответить на этот шаг?

              Имеет смысл и такое толкование yes
              Сепар ДНР
            2. Арон Заави Сегодня, 18:09
              Цитата: татарин 174
              Цитата: Сепар ДНР
              и вдруг такой "безответственный шаг"...

              "Безответственный шаг" это от слова, что нечем ответить на этот шаг?

              Нет. Это шаг который приведет х ухудшению отношений между РФ и США /ЕС.
              Арон Заави
              1. Squelcher Сегодня, 18:12
                Насмешил однако, вы специально тренеруетесь:), Классная шутка про ухудшение отношений:)!!!!!
                Squelcher
                1. Арон Заави Сегодня, 18:28
                  Цитата: Squelcher
                  Насмешил однако, вы специально тренеруетесь:), Классная шутка про ухудшение отношений:)!!!!!

                  Вы даже не представляете насколько могут ухудшиться ваши экономические отношения.
                  Арон Заави
                  1. bulvas Сегодня, 18:32
                    Цитата: Арон Заави
                    Цитата: Squelcher
                    Насмешил однако, вы специально тренеруетесь:), Классная шутка про ухудшение отношений:)!!!!!

                    Вы даже не представляете насколько могут ухудшиться ваши экономические отношения.


                    Да неужели?
                    И откуда такое представление?
                    Есть личный опыт?
                    Или интеллект слишком велик, что нам не понять?

                    Вообще, тон очень знакомый. Случайно, не вместе с Трампом и Мэй участвовали в обсуждении?
                    bulvas
                    1. sceptical Сегодня, 19:05
                      Вы не демонстрируете ни интеллект, ни желание понять Арона, не лукавте. Нету этого от слова совсем.
                      sceptical
                      1. bulvas Сегодня, 19:10
                        Цитата: sceptical
                        Вы не демонстрируете ни интеллект, ни желание понять Арона, не лукавте. Нету этого от слова совсем.


                        Детка, я Аарона уже так давно здесь вижу и читаю...
                        Кроме снобизма и высокомерия в его текстах нет ничего что следует понимать.
                        Только бесконечная уверенность, что его нравоучения имеют для кого-то ценность
                        bulvas
                    2. Silvestr Сегодня, 20:33
                      Цитата: bulvas
                      Или интеллект слишком велик, что нам не понять?

                      лучше прислушались к мнению умных людей. На "ура-патриотизме" далеко не уедешь.
                      Silvestr
                  2. cniza Сегодня, 18:34
                    Палка всегда о двух концах , мы без США и ЕС проживем , а вот они?...
                    cniza
                    1. Арон Заави Сегодня, 19:04
                      Цитата: cniza
                      Палка всегда о двух концах , мы без США и ЕС проживем , а вот они?...

                      Они? Да проживут как то. Оглянитесь в своей квартире и скажите, что там произведено на базе западных технологий?
                      Арон Заави
                      1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:50
                        Цитата: Арон Заави
                        Оглянитесь в своей квартире и скажите, что там произведено на базе западных технологий?

                        посмотрел - много чего, и из-за того что уважаемые партнеры совместно ебном и кебичем с удовольствием развалили нашу промышленность, но посмотрел производителя - и вы будете смеяться - Китай laughing
                        Angel_and_Demon
                      2. cniza Сегодня, 20:05
                        Почти все сделано в Китае , так что...
                        cniza
                      3. Сепар ДНР Сегодня, 20:30
                        Цитата: Арон Заави
                        Они? Да проживут как то.

                        А вы,Израиль,без США проживёте ? К кому"присасываться" будете,если ВДРУГ,покровителя и спонсора не станет ?

                        А ?, "живчики" ?
                        Сепар ДНР
                    2. sceptical Сегодня, 19:06
                      Тоже проживут, только вы проживете хуже, а от озлобленности ещё глупостей наделаете. Этого и опасаются адекватные люди.
                      sceptical
                      1. ибирус Сегодня, 19:11
                        Чего это хуже? Земля есть, посадочный материал тоже. Что-то Вы, право ваше, ерунду какую-то городите. Да и последний раз глупостей наделали западные страны (почитайте историю 2-ой мировой).
                        ибирус
                      2. bulvas Сегодня, 19:13
                        Цитата: Арон Заави
                        Цитата: cniza
                        Палка всегда о двух концах , мы без США и ЕС проживем , а вот они?...

                        Они? Да проживут как то. Оглянитесь в своей квартире и скажите, что там произведено на базе западных технологий?


                        Сказал - как в воду перн.л

                        Что, нам запретят продавать холодильники и стиральные машины?
                        Проснитесь, все эти технологии, давно - китайский ширпотреб, большая часть европейских и японских автомобилей производится в России
                        bulvas
                      3. Angel_and_Demon Сегодня, 19:19
                        Цитата: sceptical
                        Этого и опасаются адекватные люди.

                        и где вы адекватных людей видите? recourse
                        Angel_and_Demon
                      4. ul_vitalii Сегодня, 19:33
                        Цитата: sceptical
                        Тоже проживут, только вы проживете хуже, а от озлобленности ещё глупостей наделаете. Этого и опасаются адекватные люди.

                        Никогда русские не были злыми, слишком много вас прощали, утешали и по головке гладили, хватит, теперь живите и варитесь в своем адеквате. hi
                        ul_vitalii
                      5. Сепар ДНР Сегодня, 20:40
                        Цитата: sceptical
                        Тоже проживут, только вы проживете хуже, а от озлобленности ещё глупостей наделаете. Этого и опасаются адекватные люди.

                        Странно видеть такой коммент от пользователя под израильским флагом,об Израиле от третьего лица...
                        Типа : Я еврей,но к евреям отношения не имею ?
                        Тогда ЧЕГО судите о "глупостях" и "выживании Израиля" без покровительства США.
                        Сепар ДНР
                  3. Labrador Сегодня, 18:37
                    В первую очередь, наверно, газ европа перестанет покупать, а США - ракетные двигатели!
                    Labrador
                    1. krot Сегодня, 19:07
                      Цитата: Labrador
                      В первую очередь, наверно, газ европа перестанет покупать, а США - ракетные двигатели!

                      Еще один коры мочит!))) Европа будет дровами топить? А США на батутах в космос?)))
                      krot
                      1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:22
                        Цитата: krot
                        Европа будет дровами топить?

                        вы не правы , она будет топить демократическим газом сша по очень толерантным ценам, что цена по которой сейчас покупают крошумеры окажется дармовщиной hi
                        Angel_and_Demon
                  4. Stas157 Сегодня, 18:50
                    Цитата: Арон Заави

                    Вы даже не представляете насколько могут ухудшиться ваши экономические отношения.

                    А там есть, что портить?
                    Вы не волнуйтесь, Гарант всегда готов на компромисс с партнёрами. Стоит только подать сигнал.
                    Показательно, что у СССР отношения с США были гораздо лучше. Хотя СССР никогда не называл Запад партнёрами и не заискивал перед ними! Называл вещи своими именами, Запад - капиталистическими империалистами, врагами!
                    Stas157
                    1. sceptical Сегодня, 19:03
                      Только теперь уже никто ни на какой компромис не пойдёт. Мы стали сразу на два шага ближе к небытию. Причём все и вы тоже.
                      sceptical
                      1. bulvas Сегодня, 19:15
                        Цитата: sceptical
                        Только теперь уже никто ни на какой компромис не пойдёт. Мы стали сразу на два шага ближе к небытию. Причём все и вы тоже.


                        Почитайте немного, в 50-ых годах прошлого века все думали также
                        bulvas
                  5. purple Сегодня, 20:03
                    Цитата: Арон Заави
                    Вы даже не представляете насколько могут ухудшиться ваши экономические отношения

                    Да ладно... это просто Вы не представляете устройство современной экономики
                    purple
                  6. кирпич Сегодня, 20:09
                    Вы лучше озаботьтесь , военными базами Ирана в Сирии . И тем , что вашей безнаказанности придет конец ! А не нашими экономическими " проблемами "
                    Главное чтобы для вас исключительных " сюрпризом не стало Российская экономическая неуязвимость. Также, как и с русским оружием , которое ржавое и древнее. )))
                    кирпич
                  7. Сепар ДНР Сегодня, 20:23
                    Цитата: Арон Заави
                    Вы даже не представляете насколько могут ухудшиться ваши экономические отношения.

                    Вы эксперт по международным экономическим отношениям ? Ежели так,то дайте нам "расклад"...
                    Сепар ДНР
                  8. Separ Сегодня, 20:29
                    Мы пскопские (рязанские, тульские, воронежские, смоленские....) - мы прорвёмся
                    Separ
              2. татарин 174 Сегодня, 18:47
                Цитата: Арон Заави
                Нет. Это шаг который приведет х ухудшению отношений между РФ и США /ЕС

                Спасибо, что объяснили, а то я тёмный и не знал бы даже из-за чего это вдруг нам стало так плохо...
                татарин 174
                1. Сепар ДНР Сегодня, 20:25
                  Цитата: татарин 174
                  я тёмный и не знал бы даже из-за чего это вдруг нам стало так плохо...

                  Что,реально так плохо laughing laughing laughing ?
                  Сепар ДНР
                  1. татарин 174 Сегодня, 20:33
                    А то laughing Когда наши противники нас ругают, значит мы делаем всё правильно. Когда они нас сильно и очень сильно ругают, да ещё и такими словами, значит мы всё делаем очень и очень правильно laughing
                    татарин 174
              3. starogil Сегодня, 18:51
                Хорошо бы ещё и с Израилем...
                starogil
                1. Арон Заави Сегодня, 19:00
                  Цитата: starogil
                  Хорошо бы ещё и с Израилем...

                  Вам решать. С 67 по 90 прожили даже без дип.отношений. И тогда и сейчас это будет ваше решение.
                  Арон Заави
                  1. starogil Сегодня, 19:02
                    ...и хорошо бы без двойного гражданства с вами...
                    starogil
              4. красноярск Сегодня, 19:19
                Цитата: Арон Заави
                Нет. Это шаг который приведет х ухудшению отношений между РФ и США /ЕС.

                По косвенным данным я понимаю, что Ва имеете против меня некие агрессивные намерения. Чтобы уберечь Вас от необдуманных возможных агрессивных действий против меня, я предупреждаю Вас о том, что я владею приемами САМБО, зная, что Вы ими не владеете. И что в этом дурного? Почему после этого должны ухудшиться наши отношения? Наоборот, Вы должны мне быть благодарны за то, что я Вас не спровоцировали и, после того как Вы попались на провокацию не надавал Вам "оплеух". Путин поступил благородно. Он сказал - не тратьтесь на ПРО оно вам не поможет. Лучше потратьтесь на что либо мирное. Что в этом дурного?
                У Вас мозги работают с каким-то подвывертом. Не в обиду. Просто не могу понять Вашей логики. Как и Ваших братьев по разуму Трампа и Мэй.
                красноярск
                1. Васян1971 Сегодня, 20:22
                  Цитата: красноярск
                  У Вас мозги работают с каким-то подвывертом. Не в обиду. Просто не могу понять Вашей логики. Как и Ваших братьев по разуму Трампа и Мэй.

                  А чего тут понимать-то? Жизненная ситуация: "Пользуясь превосходством в весе и величине кулаков, повалил я соперника на землю и поставил ему ногу на шею. И наступил мировой порядок. Но поверженный как-то очухался и потянулся за "розочкой". Ну как тут не закричать: "Караул! Он безответственно нарушает сложившийся порядок и покушается на мои ценности!"
                  Как-то так.
                  Васян1971
              5. dauria Сегодня, 19:19
                [quote][Нет. Это шаг который приведет х ухудшению отношений между РФ и США /ЕС./quote]

                Заблуждение. Когда гарантировано взаимное уничтожение , люди становятся добрыми и пушистыми. А вот монополия на ЯО сразу привела к Хиросиме. Разве нет ?

                Евреи будут любить Иран, как только у него будет средство доставки и бомба . Вот ведь парадокс - кольт уравнял людей, а ядерная бомба - страны.
                dauria
              6. JIaIIoTb Сегодня, 19:40
                ХМ! А есть куда хуже? По моему хуже не куда, хорошо пока не сожгли друг друга, вместе с Вами. Вот, что бы Вы жили Путин и стал "безответственным".
                JIaIIoTb
              7. влад66 Сегодня, 20:15
                Цитата: Арон Заави
                Нет. Это шаг который приведет х ухудшению отношений между РФ и США /ЕС.

                Арон ухудшать уже дальше некуда, да и хватит однако нам выслушивать их хамство и подлости, нормальные отношения по вашему это когда Россия слаба и ее никто не слушает, нет уж хватит, теперь послушайте. hi
                влад66
              8. Separ Сегодня, 20:27
                А нас уже давно (с 1945 г) отношения на букву "Х" (не подумайте что хорошие)...и куда же хуже..
                Separ
          2. Кент0001 Сегодня, 19:52
            Да и еще амеровское агенство кредитный рейтинг повысило, осталось только хохлов с газом забороть, а здесь у нас позиция не очень, так как Стокгольмский арбитраж он же вне политики, понимаешь .......
            Кент0001
            1. Васян1971 Сегодня, 20:23
              Цитата: Кент0001
              так как Стокгольмский арбитраж он же вне политики, понимаешь .......

              Якобы...
              Васян1971
        2. СРЦ П-15 Сегодня, 17:00
          Трамп и Мэй назвали заявления Путина о новом оружии "безответственными"

          Путин им в ответ: "Отвечаю..."
          СРЦ П-15
          1. Монос Сегодня, 17:11
            Приветствую, Александр! hi
            Завибрировали супостаты. laughing "Ну нельзя же так! Это как-то безответственно. Предупреждать надо! Мы бы заранее унитаз оседлали. А теперь под такой конфуз нас подвёл, ирод!".
            Монос
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:17
              Цитата: Монос
              Завибрировали супостаты. "Ну нельзя же так! Это как-то безответственно. Предупреждать надо! Мы бы заранее унитаз оседлали. А теперь под такой конфуз нас подвёл, ирод!".

              Приветствую, Виктор! hi
              Я думаю, им унитаз наоборот в ближайшее время не понадобится: запор им Путин обеспечил надолго. yes
              СРЦ П-15
              1. штрафбат Сегодня, 17:58
                Сдается, что посыл ВВП достиг цели: евросоюзники США по НАТО, хоть ещё и надувают щеки, но лихорадит их не по-детски: Штаты далеко, на ПРО надежды мало, время подлета МБР и количество ЯБ небольшое для отправки под воду всех Британских островов, а что американцы...? Своя рубаха ближе к Трампу.... what
                В случае чего - свалят за океан и будут дожидаться Судного Дня......
                А бриты, да все остальные самые первые в жерло войны....
                Сомнения "прорастают" в рядах "Брюссельского клуба"
                штрафбат
                1. askme Сегодня, 19:05
                  Англии теперь МБР наших не видать. Теперь вся Англия практически обстреливается с территории России ядерным "Кинжалом", 10-15 минут и нет их, как и Франции.... п-деть надо было им меньше, не было бы траура, четыре года им на обдумывание давали)) Да и Аляска вся тоже простреливается с Анадыря, НОРАД накрылся медным тазом... Один "Кинжал" - это до 1 Мт. И пусть молятся, чтобы он был без кобальта...
                  askme
                  1. krot Сегодня, 19:27
                    Англия опустится на дно после ядерной торпеды! А францию та за что? Французы рады будут, что англичан обнулили.
                    krot
                    1. askme Сегодня, 19:33
                      Вы наивны. У них одна энергосистема. Ядерная батарейка Франции - это батарейка всего ЕС.. Туда в случае чего первыми полетят гостинцы.. Да и ядерный арсенал их требует ответа. Один блок НАТО..
                      askme
            2. mig29mks Сегодня, 17:19
              к стати об унитазах :у одной богатой немки было три унитаза платиновый,золотой,серебрянный.но когда она узнала что русские зашли в Берлин навалила прямо в прихожей!!!
              mig29mks
              1. sceptical Сегодня, 18:35
                Представляете как Русские в технологиях превзошли немцев. Состряпали такое, что никто даже перед смертью навалить не успеет. Жаль оценить по достоинству новшество тоже не удастся. Следущая популяция появится только через пару миллионов лет.
                sceptical
                1. bulvas Сегодня, 18:37
                  Цитата: sceptical
                  Представляете как Русские в технологиях превзошли немцев. Состряпали такое, что никто даже перед смертью навалить не успеет. Жаль оценить по достоинству новшество тоже не удастся. Следущая популяция появится только через пару миллионов лет.


                  Как говориться, не ссс.... (короче, не бойтесь)

                  Если американцы не захотят проверить, мультики это были или нет - ничего не случится.
                  Правда, им наплевать на Евразию, могут и подсунуть кого-нибудь, у кого совсем мозгов нет

                  В отличии от англосаксов, Россия никогда не уничтожала невинных

                  За нами нет ни Дрездена ни Хиросимы
                  bulvas
                  1. krot Сегодня, 19:11
                    Цитата: sceptical
                    Представляете как Русские в технологиях превзошли немцев. Состряпали такое, что никто даже перед смертью навалить не успеет. Жаль оценить по достоинству новшество тоже не удастся. Следущая популяция появится только через пару миллионов лет.

                    Ты провокатор что ли? Лепишь тут несуразицу! У нас есть чем ответить, да.. Но выбор за США. И на немцев тоже не мы нападали..
                    krot
                    1. krot Сегодня, 19:15
                      И вообще Израиль это не касается. Китай, Россия обьявлены не раз в США врагами! Вот Китай и мы защищаемся. Иран вас тоже врагом обьявил, и смотрю не лепите куличики к Пасхе, а утюжите иранцев!
                      krot
                2. ul_vitalii Сегодня, 19:40
                  Цитата: sceptical
                  Представляете как Русские в технологиях превзошли немцев. Состряпали такое, что никто даже перед смертью навалить не успеет. Жаль оценить по достоинству новшество тоже не удастся. Следущая популяция появится только через пару миллионов лет.

                  Ладно вам, как лист осиновый задрожали, как там в поговорке говорится, мол за компанию и ... повесится. Главное вы не начинайте hi
                  ul_vitalii
        3. Анти-Корр. Сегодня, 17:04
          Цитата: Кроу
          Мечты, мечты. А пока - озабоченность. А может, а вдруг... "Раз в год и палка стреляет."

          Прекрасная внешняя политика , всё таки, позволила западникам консолидироваться вокруг "кинжала" и "клетчатой" ракеты. "Отсель грозить мы будем шведу". В общем чисто "михановская тема" ,хе-х laughing
          Анти-Корр.
          1. домохозяйка Сегодня, 17:16
            Ответим полоскам клетками? laughing
            домохозяйка
          2. с-т Petrov Сегодня, 17:27
            Прекрасная внешняя политика , всё таки, позволила западникам консолидироваться вокруг "кинжала" и "клетчатой" ракеты.


            тебя тоже припекло, бедняга? ничего, скоро 18 марта, а потом будешь свободен, оппозиционер)
            с-т Petrov
            1. 210окв Сегодня, 18:06
              Да свободны мы будем все...Пойдем макаронные изделия с ушей стряхивать..
              Цитата: с-т Petrov
              Прекрасная внешняя политика , всё таки, позволила западникам консолидироваться вокруг "кинжала" и "клетчатой" ракеты.


              тебя тоже припекло, бедняга? ничего, скоро 18 марта, а потом будешь свободен, оппозиционер)
              210окв
      2. sceptical Сегодня, 17:12
        Т.е. развязать Армагедон? Это действительно безответственно.
        sceptical
        1. андрей юрьевич Сегодня, 17:16
          Цитата: sceptical
          Армагедон?

          изначально Армагеддон - это не имя нарицательное, а название местности, где, как гласит Апокалипсис, предстоит свершиться решающей битве между добром и злом. Происхождение современной словоформы относят к древнееврейскому названию одной из горных местностей - Har Megiddo, что означает буквально "горная местность Мегиддо". Географически она расположена в районе Хайфы (ныне это Израиль). - Так что Вам"sceptical" -виднее... wink
          андрей юрьевич
          1. sceptical Сегодня, 17:22
            Я знаком немного с исторической и документальной частью названия. Сути это не менят, хотя подоплёка замечена правильно. Сармат хоть с гиперзвуковым блоком - это оружие сдерживания и возмездия, а это оружие агрессии и покушения. stop
            sceptical
            1. Околоточный Сегодня, 17:28
              Странно, когда полосатые заявляли о разработки ядерных блоков малой мощности для Топоров вы не возмущались и Армагеддоном не беспокоились. С чего вдруг?
              Околоточный
              1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:34
                Цитата: Околоточный
                С чего вдруг?

                так то ж свои, а тут супостаты laughing
                Angel_and_Demon
                1. krot Сегодня, 19:13
                  Цитата: Angel_and_Demon
                  Т.е. развязать Армагедон? Это действительно безответственно.

                  А кто его развязывает, с военным бютжетом в 700 млд ? ) Мы отвечаем, ассиметрично, как было сказано в 2004 году. Всем было пофиг. Получите!
                  krot
                  1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:28
                    Цитата: krot
                    Мы отвечаем, ассиметрично,

                    но ассиметричный ответ разным бывает
                    Angel_and_Demon
              2. михаил3 Сегодня, 17:55
                Ну вы еще скажите ему, что главный корабельный калибр, которыми кораблики США мирно утюжили сирийцев, это не чисто оборонительное оружие!
                михаил3
            2. с-т Petrov Сегодня, 17:29
              А ты не воруй, тебя и не посадют

              Не агрессируй и не увидишь Сармата, будет он тихонечко в шахте стоять

              Играйте в БПЛА и не лезьте к медведю. Лучше продайте технологий по запросу)
              с-т Petrov
              1. 210окв Сегодня, 18:01
                Продайте технологии?А самим нам что,уже слабо?Вы же сами говорите о могуществе нашей экономики поднятой на небывалую высоту нашим "гребцом на галере".
                Цитата: с-т Petrov
                А ты не воруй, тебя и не посадют

                Не агрессируй и не увидишь Сармата, будет он тихонечко в шахте стоять

                Играйте в БПЛА и не лезьте к медведю. Лучше продайте технологий по запросу)
                210окв
                1. с-т Petrov Сегодня, 18:26
                  пока у них шло качественное финансирование беспилотной тематики - у нас пилили гиперзвук.

                  Каждому свое)

                  А самим нам что,уже слабо?


                  нужно время. Проще купить изделие нужное в данный момент. Главное что бы продали.

                  "гребцом на галере".


                  не прилично. О Верховном Главнокомандующем. Вам как Офицеру. В публичном пространстве. Украинцу ВСУшнику простительно. Русскому офицеру не стоит
                  с-т Petrov
                  1. 210окв Сегодня, 18:39
                    Да что Вы смотрите на этот "адмиральский" погон..Я срочную тридцать пять лет назад сержантом закончил.И не на что я больше не претендую.Просто Сия наша действительность(то что касается гражданского сектора)заставляет критично относится к обещаниям и неким телодвижениям нашего с вами лидера.Я уже писал сколько понадобилось Ден Сяопину что бы поднять экономику Китая на небывалый уровень,и сколько лет нашим шажкам в неопределенности направлении.
                    Цитата: с-т Petrov
                    пока у них шло качественное финансирование беспилотной тематики - у нас пилили гиперзвук.

                    Каждому свое)

                    А самим нам что,уже слабо?


                    нужно время. Проще купить изделие нужное в данный момент. Главное что бы продали.

                    "гребцом на галере".


                    не прилично. О Верховном Главнокомандующем. Вам как Офицеру. В публичном пространстве. Украинцу ВСУшнику простительно. Русскому офицеру не стоит
                    210окв
              2. sceptical Сегодня, 18:41
                Сублимируете так как воровство ближе к телу?
                А к Сармату и нет притензий. Это оружие сдерживания.
                БПЛА это не игрушка и вам уже продали то, что можно было. Дальше сами, чай не дети уже.
                К медведю никто в здравом уме не лезет, пока он не начинает шастать и угражать людским поселениям.
                sceptical
                1. bulvas Сегодня, 18:46
                  Цитата: sceptical
                  К медведю никто в здравом уме не лезет, пока он не начинает шастать и угражать людским поселениям.


                  С каких это пор Бандеровцы стали людским поселением?

                  Напомню, именно эти "люди" вспарывали животы мирным жителям и детей головой били об деревья

                  bulvas
                  1. sceptical Сегодня, 19:12
                    А это ещё при чём? Вам наступательное оружие средней дальности нужно, чтобы решить проблемы с Украиной? Вы серьёзно?
                    sceptical
                    1. bulvas Сегодня, 19:18
                      Цитата: sceptical
                      А это ещё при чём? Вам наступательное оружие средней дальности нужно, чтобы решить проблемы с Украиной? Вы серьёзно?


                      Это что, Сармат - средней дальности?
                      Или Авангард, ядерная торпеда, крылатая ракета с яд?

                      Какая средняя дальность, неуч?
                      Все это - против главных "партнеров"

                      Пустомеля, потролил - иди дальше.
                      bulvas
                    2. krot Сегодня, 19:34
                      Наступательное? )) Все оружие может быть как наступательным, так и оборонительным, особенно когда тебе грозят несчетным количеством малых тактических ядерных боеголовок! А вам зачем невидимки, наступательный самолет F-35? ))) А с Украиной решим сами, без вашей и чьей либо помощи!
                      krot
                2. Околоточный Сегодня, 18:53
                  Ну начнёт шастать? Что делать будете? Орать из-за забора прекрати прекрати? Доставать его не надо и шастать не будет. Охотничьи угодья уже у самых мест обитания медведя. Достанут, то и охотников и их прислугу в труху.
                  Околоточный
                  1. sceptical Сегодня, 19:14
                    Если от медведя шатуна не защититься забором, то сценарий "мы все умрем" становится единственным рабочим сценарием. Медведь медведем, но у людей, что за медведем то должны быть мозги по продуктивней медведя, чтобы это понять.
                    sceptical
                    1. krot Сегодня, 19:39
                      Цитата: sceptical
                      Если от медведя шатуна не защититься забором, то сценарий "мы все умрем" становится единственным рабочим сценарием. Медведь медведем, но у людей, что за медведем то должны быть мозги по продуктивней медведя, чтобы это понять.

                      Тонкий намек что у него мозгов много)))
                      krot
                    2. Околоточный Сегодня, 20:05
                      А ШАТУНОМ его кто делает? Вы почему за "тупую охоту" им претензии не выставляете? Ведь "ну тупые охотники" раздраконят и в "кусты". А страдать соседи будут. Поставьте сначала в стойло горе-охотников.
                      Околоточный
                    3. Васян1971 Сегодня, 20:37
                      Цитата: sceptical
                      Если от медведя шатуна не защититься забором...

                      Медведь и медведь-шатун, это, как у вас говорят - две большие разницы. Изучите терминологию, чтбы не позориться больше, чем следует.
                      Васян1971
                3. влад66 Сегодня, 20:27
                  Цитата: sceptical
                  К медведю никто в здравом уме не лезет, пока он не начинает шастать и угражать людским поселениям.

                  Видно у ваших друзей здравого смысла все таки маловато будет, ума хватило только на то, что бы разбудить и разозлить мирно спавшего мишку, но утихомирить умишка то и не хватает, наоборот только злят больше, ну это теперь ваша головная боль.
                  влад66
                4. Васян1971 Сегодня, 20:32
                  Цитата: sceptical
                  К медведю никто в здравом уме не лезет, пока он не начинает шастать и угражать людским поселениям.

                  Так то ж "в здравом уме"! Услышь Вас Наполеон с Гитлером, они бы обиделись.
                  Васян1971
            3. Серый брат Сегодня, 17:54
              Цитата: sceptical
              , а это оружие агрессии и покушения.

              Покушается на девственность американских АУГ несущих свет и добро по всему миру. laughing
              Серый брат
              1. sceptical Сегодня, 18:43
                От только не надо. У вас есть против АУГ практически доведенные проекты Ту-22М3 и Х-32. Чай не голые.
                sceptical
                1. bulvas Сегодня, 18:50
                  Цитата: sceptical
                  От только не надо. У вас есть против АУГ практически доведенные проекты Ту-22М3 и Х-32. Чай не голые.


                  т.е. мы должны спрашивать разрешения, можно нам создавать новое оружие или нет?

                  да, смешные вы, добрые советчики

                  Кем себя возомнили?
                  О себе заботьтесь и молча любуйтесь, событиями в мире

                  bulvas
                  1. sceptical Сегодня, 19:26
                    Да если это оружие нарушает договор о ракетах средней дальности. А это та-же БР, но на самолёте и без начального участка троектории. То что ВПК России сделала изуитский трюк, который возможно юридически безопасен, факт фактом - это именно тактическое оружие среднего радиуса действия сродни БР.

                    Людьми возомнили. Имеем право. Попробуйте отнять.

                    Не будем молча и вам не дадим представлять оружие агрессии, как оружие обороны.
                    sceptical
                    1. bulvas Сегодня, 19:56
                      Цитата: sceptical
                      Да если это оружие нарушает договор о ракетах средней дальности. А это та-же БР, но на самолёте и без начального участка троектории. То что ВПК России сделала изуитский трюк, который возможно юридически безопасен, факт фактом - это именно тактическое оружие среднего радиуса действия сродни БР.

                      Людьми возомнили. Имеем право. Попробуйте отнять.

                      Не будем молча и вам не дадим представлять оружие агрессии, как оружие обороны.


                      вот чудо в перьях, вспомнил Договор о средней дальности
                      не позорься, знаток
                      Израиль каким боком к Договору относится?
                      Или по принципу "От каждой бочки затычка"?

                      откуда такой взялся или взялась или взялось

                      не позволит он
                      штаны не лопнут?
                      bulvas
                    2. Васян1971 Сегодня, 20:40
                      Цитата: sceptical
                      Людьми возомнили. Имеем право. Попробуйте отнять.

                      Аналогично. Или нам нельзя?
                      Цитата: sceptical
                      Не будем молча и вам не дадим представлять оружие агрессии, как оружие обороны.

                      Ну и как Вы это себе представляете?
                      Васян1971
            4. Squelcher Сегодня, 18:16
              Да, ваши ракеты и атом из США такой демократический! Эти агрессивные Сирийские ПВО сбили такой кашерный самолёт который мирно бомбил другую страну:(
              Squelcher
              1. sceptical Сегодня, 19:34
                Демократических ракет не бывает. Вы это знаете. Война всегда тoталитарна. Любая.
                Сирийская ракета по недосмотру командира бомбардировщика сбила самолёт, который только разнес то, что следовало бы разнести в значительно большем обьёме, ввиду прямого посягательства на безопасность северной части Израиля и только такой умеренный примьер как Натанияху ограничился минимальными действиями. Кстати Либерман тоже, что было от него малоожидаемо. Думаю тут как раз Натанияху, как известный в своей осторожности практически среди всех израильских примьеров, повлиял. Был бы на его месте другой из тех кого мне довелось видеть у руля, там бы уже положили не одну сотню сирийцев.
                sceptical
                1. purple Сегодня, 19:50
                  ....
                  Цитата: sceptical
                  Демократических ракет не бывает. Вы это знаете. Война всегда тoталитарна. Любая.
                  Сирийская ракета по недосмотру командира бомбардировщика сбила самолёт, который только разнес то, что следовало бы разнести в значительно большем обьёме, ввиду прямого посягательства на безопасность северной части Израиля и только такой умеренный примьер как Натанияху ограничился минимальными действиями. Кстати Либерман тоже, что было от него малоожидаемо. Думаю тут как раз Натанияху, как известный в своей осторожности практически среди всех израильских примьеров, повлиял. Был бы на его месте другой из тех кого мне довелось видеть у руля, там бы уже положили не одну сотню сирийцев.

                  И эти люди нам говорят о том, что мы якобы комуто угрожаем.... таки да я ничего не понимаю
                  purple
                2. Васян1971 Сегодня, 20:46
                  Цитата: sceptical
                  Сирийская ракета по недосмотру командира бомбардировщика сбила самолёт, который только разнес то, что следовало бы разнести в значительно большем обьёме,

                  Ну вот, начали решать: кого и сколько убить. Новый Орднунг установили, типа? Кто с ним не согласен - его проблемы. Ан нет.
                  Васян1971
            5. Хорон Сегодня, 18:39
              Почему соседа бегающего с пулемётом по улице и пугающего прохожих, вдруг так озаботилась моя покупка снайперской винтовки? Ведь винтовку я ещё со двора не выносил, только повесил на видном месте!?
              Хорон
              1. Околоточный Сегодня, 18:54
                Она мешает соседу обсыкать забор и воровать яблоки.
                Околоточный
                1. Хорон Сегодня, 19:11
                  В большей степени она мешает соседу безнаказанно врываться ко мне в дом и запугивать моих близких! На забор он пока по-прежнему мочится. feel
                  Хорон
                  1. Околоточный Сегодня, 20:06
                    Ну тогда в придаче к винтарю надо СЕКАТОР прикупить, мочилку отрезать.
                    Околоточный
            6. красноярск Сегодня, 19:32
              Цитата: sceptical
              Я знаком немного с исторической и документальной частью названия. Сути это не менят, хотя подоплёка замечена правильно. Сармат хоть с гиперзвуковым блоком - это оружие не сдерживания и возмездия, а это оружие агрессии и покушения. stop

              Если у Вас есть мозги, то Вы поймете, что нас лучше не трогать. И этот факт Вашего понимания и является доказательством того, что это - оружие сдерживания. Но если, паче чаяния, мозгов у Вас не окажется, то тогда - да, это - оружие возмездия, т.е. - нападения.
              красноярск
            7. Separ Сегодня, 20:35
              А вы нас не трогайте - и будет вам счастье. hi
              Separ
        2. Васян1971 Сегодня, 20:28
          Цитата: sceptical
          Т.е. развязать Армагедон? Это действительно безответственно.

          Хуцпа!
          А почему это Россия должна "развязать Армагеддон", а не, скажем, Израиль?
          Васян1971
      3. домохозяйка Сегодня, 17:14
        Мало ли кому тут наш юг нужен. Начиная с полосатых гостей в нашем море, до скачущих на майдане. Все дружно задумались!Конечно, кому есть, чем думать.
        домохозяйка
      4. 210окв Сегодня, 17:58
        А при чем тут ЮВО?Тут у нас просто серьезная группировка.В Черном море корабли НАТО.А в Сирию можно хоть откуда технику перебросить.Хотя боевое применение этого оружия покажет кто есть ХУ..
        Цитата: dorz
        Некоторые обратили внимание, что "Кинжал" расположили в ЮВО. Наверное, это готовность применить его в Сирии против исключительных.
        210окв
      5. Оплот Орел Сегодня, 19:34
        Скорее для партнёров с их районами ПРО, в Румынии и Польше. В сочетании с Искандерами, надёжно нейтрализует все направление ПРО.
        Оплот Орел
      6. 30 вис Сегодня, 20:27
        Скорее в Чёрном море против посудин американских . Всяких ракетных эсминцев из америки , с ПВО и крылатыми ракетами . Пусть ещё сильней боятся в Русское море заходить .
        30 вис
    2. Черный_Ватник Сегодня, 17:25
      Народная примета.
      Когда англосаксы нами недовольны или критикуют нас, значит мы все делаем верно)
      Черный_Ватник
      1. собаковод Сегодня, 18:37
        Черный_Ватник Сегодня, 17:25 ↑ Новый
        Народная примета.
        Когда англосаксы нами недовольны или критикуют нас, значит мы все делаем верно)
        Верна и местным "всёпропальщикам".
        собаковод
      2. sceptical Сегодня, 18:44
        Ага, кроме тех случаев когда делаете не верно.
        sceptical
        1. Черный_Ватник Сегодня, 19:02
          В обращении к фед.собранию, касаемо оборонки, ВВП все сказал и сделал верно.
          Черный_Ватник
        2. Хорон Сегодня, 19:36
          Цитата: sceptical
          Ага, кроме тех случаев когда делаете не верно.

          То есть бомбить соседа, только при наличии лишь теоретической угрозы Израилю - это правильно, а вот наличие угрозы для России и её реакция на такие угрозы лишь готовностью отразить - это не правильно? Отсутствие логики в Ваших умозаключениях нигде не давит?
          П.С. Ваши друзья на официальном уровне, не раз за последние несколько лет говорили о возможном военном давлении на Россию, их войска приблизились к Российским границам. Они официально объявили Россию угрозой с которой они будут бороться, и именно они - Ваши друзья, применяли ЯО против другого государства! И после этого удивляетесь с детской непосредственностью, что Россия начала совершенствовать своё оружие и вместо того чтобы, подобно Вам, тут же применить его по нахальным полосатым дикарям, постоянно рыскающих у её границ, лишь предупреждает о бесперспективности решать с нею вопросы с помощью оружия! Странная у Вас логика!
          Хорон
  2. мерцание Сегодня, 16:37
    Лидеры согласились, что недавние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными
    Вообще то да, нельзя так детей пугать.
    мерцание
    1. volodya Сегодня, 16:45
      Цитата: мерцание
      Лидеры согласились, что недавние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными
      Вообще то да, нельзя так детей пугать.

      Как всегда, с ног на голову. Человек сказал правду, его называют. "безответственным"! Странно!
      volodya
      1. мерцание Сегодня, 16:48
        Ну так их правда и пугает
        мерцание
        1. volodya Сегодня, 17:21
          Цитата: мерцание
          Ну так их правда и пугает

          Что же они какие пугливые то?
          volodya
      2. sceptical Сегодня, 17:15
        Потому, что до сих пор человек был в моих глазах ответственным и взвешенным политиком, умеющим отделять овец от козлов, а теперь выглядит прогнувшимся под ястребов из ближайшего окружения, угрожающим тактическим наступательным оружием агрессии, не штатам, а всем, кого эти ястребы посчитают расходным материалом для империи.
        sceptical
        1. poquello Сегодня, 17:40
          Цитата: sceptical
          Потому, что до сих пор человек был в моих глазах ответственным и взвешенным политиком, умеющим отделять овец от козлов, а теперь выглядит прогнувшимся под ястребов из ближайшего окружения, угрожающим тактическим наступательным оружием агрессии, не штатам, а всем, кого эти ястребы посчитают расходным материалом для империи.

          если "расходный материал" слов не понимает можно и ствол засветить слегка
          poquello
          1. bulvas Сегодня, 18:58
            Цитата: sceptical
            Потому, что до сих пор человек был в моих глазах ответственным и взвешенным политиком, умеющим отделять овец от козлов, а теперь выглядит прогнувшимся под ястребов из ближайшего окружения, угрожающим тактическим наступательным оружием агрессии, не штатам, а всем, кого эти ястребы посчитают расходным материалом для империи.



            Так, почему же Израиль прогибается под своих ястребов?
            Мы вот считаем, что никто Израилю не угрожает.

            Иран - далеко, а Израильские самолеты наносят удары по Сирии.

            Это что, не ястребы?


            bulvas
        2. михаил3 Сегодня, 17:58
          угрожающим тактическим наступательным оружием агрессии, не штатам, а всем, кого эти ястребы

          А я маленькая мерзость!
          А я маленькая гнусь!
          Я поганками наелась!
          И на пакости стремлюсь!
          Я такая забияка
          Обожаю крик и брань
          А х я маленькая бяка
          Ах я маленькая дрянь!

          Что ж так забеспокоились? Проверочное слово "маленькая" перестало успокаивать? Оно и верно. Надо ж будет кое что показать, ведь могут и не поверить, больно уж разочарование велико. И где?
          А кто это у нас тут такой подлый? А кто это у нас здесь наших союзников обстреливает безнаказанно? У-тю-тю-тю... Ну тебя то мы не тронем, а вот игрушки твои сейчас поотшибаем напрочь...
          михаил3
        3. котовский Сегодня, 18:36
          Вы это сейчас стоя на стуле сказали?.. laughing
          котовский
        4. собаковод Сегодня, 18:45
          sceptical Сегодня, 17:15 ↑ Новый
          Потому, что до сих пор человек был в моих глазах ответственным и взвешенным политиком, умеющим отделять овец от козлов, а теперь выглядит прогнувшимся под ястребов из ближайшего окружения, угрожающим тактическим наступательным оружием агрессии, не штатам, а всем, кого эти ястребы посчитают расходным материалом для империи.
          Человек ответственно и взвешенно ответил на размещение американских ПРО во круг России и вы его обвиняете в том что он не под тех прогнулся? Ну, вы батенька, загнули! Хотел бы я посмотреть на этих "ястребов". Вас не смущают действия США и их западных союзников по отношению к России?
          собаковод
      3. домохозяйка Сегодня, 17:17
        Ну, поняли так - "Всё, достали, я за себя не отвечаю!"
        домохозяйка
        1. sceptical Сегодня, 17:23
          Это не уровень ВВП.
          sceptical
          1. домохозяйка Сегодня, 17:42
            Он так не сказал, это они так поняли.
            домохозяйка
          2. Paranoid50 Сегодня, 17:54
            Цитата: sceptical
            Это не уровень ВВП.

            Ну, нам как бы лучше известен его уровень. yes Наш президент, захотим - переизберём, захотим - без соли съедим(не дождётесь).
            Цитата: sceptical
            посчитают расходным материалом для империи.

            Хм, конечно спасибо.. hi Но мы пока в процессе, путь впереди долгий... присоединяйтесь! laughing
            Paranoid50
            1. sceptical Сегодня, 19:42
              Спасибо, но мы в империи не стремимся, в отличии от мнения многих писателей на ВО. А ещё я не очень то уверен, что многим известен его уровень, не в плане того, что засекречен, а в плане того, что то, что здесь читаешь иногда вызывает сомнение в соответсвии хромосомного набора человеческому.
              sceptical
              1. Paranoid50 Сегодня, 20:01
                Цитата: sceptical
                а в плане того, что то, что здесь читаешь иногда

                Ой, я Вас умоляю... laughing Вы таки на Цензор не заходили. wassat Самые "отъявленные" здешние просто образцы адекватности по сравнению с тамошним кон... содержимым, ага. Всё относительно. А лично к Вам пожелание : включайте внутренние фильтры и да отделите мух от котлет . hi
                Paranoid50
          3. XXXIII Сегодня, 18:14
            Цитата: sceptical
            Это не уровень ВВП.
            Слушать надо внимательней!
            «Таких систем, которые мы создали, нет ни у одной страны мира. Мы не делали тайны из планов, чтобы побудить к переговорам. Но с нами никто по существу не хотел разговаривать. Нас никто не слушал. Послушайте сейчас.Мы никому не угрожаем, не собираемся нападать, не собираемся отбирать, у нас у самих все есть» В.В Путин.
            п.с Лучше договориться сейчас, а то потом будем умываться по утру радиацией вместо чистой воды, как то не хочется этого никому..... hi
            XXXIII
            1. sceptical Сегодня, 19:48
              Лично я именно это речью и был удивлен, потому что такое лицемерие я мог ожидать от многих, но честно не ожидал от ВВП. Вот теперь с ним точно не будут разговаривать. Вот теперь те, кто ему верил перестанут. Я кстати ему верил. Были причины почему. Теперь не верю и они тоже есть почему.
              Никто умыться уже не успеет. Теперь договариватся если и будут то только нуклииды и он в создании безвыходной ситуации поучаствовал нехило. Дай Б-г ему быстро понять, какую ошибку он совершил.
              sceptical
          4. bulvas Сегодня, 19:59
            Цитата: sceptical
            Это не уровень ВВП.


            Уберите отсюда этого пустомелю
            bulvas
      4. роман66 Сегодня, 18:19
        кое-что напоминает
        роман66
      5. sceptical Сегодня, 18:46
        Согласен, человек сказал правду о том, что допустил, как политик высокого уровня, безответственный поступок. Как же так?! Они опять "не любят Русских!"(C).
        sceptical
        1. krot Сегодня, 19:45
          Троль на сайте очередной..
          krot
    2. Вежливый Лось Сегодня, 17:46
      Цитата: мерцание
      нельзя так детей пугать.

      Иногда это просто необходимо, чтобы спичками не игрались.
      Вежливый Лось
      1. sceptical Сегодня, 18:47
        Что необходимо? Начать играть спичками в качестве примера почему этого делать не надо?
        sceptical
        1. bulvas Сегодня, 19:06
          Цитата: sceptical
          Что необходимо? Начать играть спичками в качестве примера почему этого делать не надо?


          В отличии от всех остальных, мы не считаем себя обязанными прогибаться под ваших хозяев
          Никому не дано право учить нас жить

          Так что, учите украинцев, а они пусть учат вас или кого хотят
          И хвати тут воздух портить своими мыслями.
          Они совсем не кажутся нам умными или даже интересными
          Пустое ворчание

          У США был хороший момент, в 90-х сделать из России лучших союзников на долгие времена, как они сделали в свое время из Германии и Японии

          Но они посчитали себя слишком умными, чтобы возиться с нами
          Больше у них такого шанса не будет. И ни у кого.

          bulvas
          1. sceptical Сегодня, 20:00
            А вас никто не призывал прогибатся ни под кого.

            Вы не в вакуме живете. Прийдётся слушать и мнения соседей по комуналке, под названием Земля. Нравится или нет. Вы это тоже не запретите. Имею мнение. Правилам форума не противоречит иметь мнение.

            Вам плохо пахнет, понюхайте пробник какой-нибудь. Я ж вам не личный косметолог.

            Они могут казаться спорными, но если вам не кажутся интересными мысли подохнем мы все завтра в один день или нет, то неумный прежде всего вы сам.

            Это не ворчание, а сигнал по изменению отношения к вашему главному даже тех, кто считал его много выше его заокеанских оппонентов, а это плохой знак для всех вас, ибо вы по любому не в вакуме.

            Да был такой момент. Они его испортили, но и вы его тоже испортили. Могу отдельно обьяснить почему вы тоже. Но это не по теме.

            Их лицо это их лицо, а ваше это ваше.

            Правильно, теперь их точно не будет. На какой день у вас поминки цивилизации назначены? Это хоть с Трампом согласовано или и тут нужен шанс на переговоры?
            sceptical
            1. Околоточный Сегодня, 20:13
              Ну да, когда Трамп пугает кнопками и Топорами с ядрёной БЧ - это гламур, как вам в лицо сказали, что в случае чего, то все там будем так...Памперсы купите. Теперь понятно, почему Сирию бомбите - ответки не будет. Шакалы и гиены вы.
              Околоточный
            2. bulvas Сегодня, 20:15
              Цитата: sceptical
              Могу отдельно обьяснить почему вы тоже.


              Объясняй своей бабушке, она внука за просто так будет слушать, ей содержание не нужно.

              Школьники - двоешники здесь неинтересны

              Разберись сначала в том, чем средняя дальность отличается от дальней, и о чем Договор

              Сармат и другие новые ракеты даже не дальние - сверхдальние

              bulvas
            3. ТОР2 Сегодня, 20:31
              Цитата: sceptical
              Вы не в вакуме живете. Прийдётся слушать и мнения соседей по комуналке, под названием Земля. Нравится или нет. Вы это тоже не запретите. Имею мнение. Правилам форума не противоречит иметь мнение.

              А Вы на свою коммуналку взгляните. Ну прямо диалог на диалоге...
              ТОР2
        2. красноярск Сегодня, 19:39
          Цитата: sceptical
          Что необходимо? Начать играть спичками в качестве примера почему этого делать не надо?

          Нет. Показать ремень ребенку, что бы он понимал, что будет, если он начнет баловаться спичками.
          красноярск
        3. Околоточный Сегодня, 20:10
          Да достал. Ваш же ХОЗЯИН Трамп мерился кнопкой с Ином. Было такое? Ну так сами померьте у него? Вы балаболы. Просто от слов ВВП и роликов у вас непроизвольный анурез случился. Вот теперь пытаетесь оправдавться.
          Околоточный
  3. CorvusOK Сегодня, 16:38
    То-ли дело, ответственные заявления Трампыча о размере его ядерной кнопки)
    CorvusOK
  4. assa67 Сегодня, 16:38
    а заявления о глобальном превентивном ударе-сказка доброго дедушки...англо-саксы в своем репертуаре
    assa67
    1. sceptical Сегодня, 18:50
      И ВВП делает широкий шаг для легитимизации этого не слишком разумного решения с противоположной стороны? Т.е. теперь "мы все умрём" уже единственный сценарий решения мировых проблем и ВВП официально согласился в этом с Трампом?
      sceptical
      1. красноярск Сегодня, 19:48
        Цитата: sceptical
        И ВВП делает широкий шаг для легитимизации этого не слишком разумного решения с противоположной стороны? Т.е. теперь "мы все умрём" уже единственный сценарий решения мировых проблем и ВВП официально согласился в этом с Трампом?

        Нет, ну у Вас действительно мозги набекрень. Когда нагло-саксы заявляют о глобальном превентивном ядерном ударе, вы молчите в тряпочку. Как только мы сказали - не трогайте нас, у нас есть чем ответить, что не поможет и ваша ПРО, Вы поднимаете вселенский плач об агрессивных и безответственных русских. Как у Вас говорят - Ло бэсэдер! За неправильность написания не обессудьте.
        красноярск
  5. Серый брат Сегодня, 16:42
    Безответственно американских солдат, в ящиках под полосатым флагом, родным возвращать.
    Серый брат
  6. taiga2018 Сегодня, 16:42
    а я согласен с ними,безответственно так наплевательски относится к расходам запада на создание ПРО...
    taiga2018
  7. uskrabut Сегодня, 16:44
    "Лидеры согласились, что недавние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными"

    Ну не всё же Трампу с Ыном кнопками меряться laughing У нас тоже есть красная кнопка! Большая красная кнопка!
    uskrabut
    1. Серый брат Сегодня, 16:47
      Цитата: uskrabut
      У нас тоже есть красная кнопка! Большая красная кнопка!

      Тсс, тише, а то они заподозрят что в случае вооружённого конфликта Россия будет обороняться, а это так безответственно... lol
      Серый брат
  8. КВУ-НСвД Сегодня, 16:44
    , назвали "безответственными"
    Наоборот ! очень ответственное заявление , а не "утечка" , которую можно просто замылить . А теперь это требует высказываний , а значит и раскручивания , а значит и реальной реакции..А это просто корёжит...
    КВУ-НСвД
  9. Ураган70 Сегодня, 16:47
    Ох и ущербные... И лицом и умом! А она из богоизбранных что ли?
    Хотел порыть в паутине, но сразу наткнулся на это:
    https://aljansas.livejournal.com/250208.html
    Необходимость отпала...
    Ураган70
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 17:41
      Интересно, и просветительски good
      Angel_and_Demon
    2. sceptical Сегодня, 18:52
      У вас опять в кране вода кончилась? А водопроводчика звать пробовали?
      sceptical
  10. Вас Влад Сегодня, 16:48
    Надо им честно сказать:это не направленно против вас!Пусть успокоятся wink
    Вас Влад
  11. К-50 Сегодня, 16:50
    Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в состоявшемся в воскресенье разговоре, назвали "безответственными" заявления президента России Владимира Путина о новом оружии, которым располагает Россия

    Завизжали свиньи!!! laughing
    Хотя чего особенного? what
    Ну проинформировали "партнёров" о новых "козырях", чего же такого страшного ? Не применили же ещё. what request laughing
    Ну а то что напугались, так нервы успокаивайте, ну лекарства какие-нибудь принимайте. yes laughing
    К-50
    1. домохозяйка Сегодня, 17:21
      Журналисточка их Путина три(ТРИ!!!) раза подряд спросила - "вы уже провели испытания?" То есть их 48 разведок ничего не разведали?А, они за нашими хакерами охотились в это время! 14 лет. Причём сам Путин совершенно недавно сказал, кажется после гибели нашего лётчика, что "поверьте, у нас есть чем вас достать так, что вы даже не представляете". Не дословно, но близко. Нет, их и это не насторожило!
      домохозяйка
      1. Арон Заави Сегодня, 18:38
        Цитата: домохозяйка
        Журналисточка их Путина три(ТРИ!!!) раза подряд спросила - "вы уже провели испытания?" То есть их 48 разведок ничего не разведали?А, они за нашими хакерами охотились в это время! 14 лет. Причём сам Путин совершенно недавно сказал, кажется после гибели нашего лётчика, что "поверьте, у нас есть чем вас достать так, что вы даже не представляете". Не дословно, но близко. Нет, их и это не насторожило!

        Потому что по Договору о Ракетных испытаниях ,все такие испытания ,если они проводятся, заранее доводятся до всех стран имеющих системы глобального наблюдения . Американцы например заявили, что они отслеживали все испытания этих систем и они все кроме "Сармата" закончились провалом. Т/е разработки идут, но до результата еще далеко. Поэтому они и спокойные , как тюлени. Их не оружие напрягло. Того что есть у России сегодея трижды хватит для уничтожения всего мира. Они от наезда взбесились. Почитайте их круупнейшие газеты.
        Арон Заави
        1. Околоточный Сегодня, 18:59
          Так мы на словах наехали. Базы то к ним не двигаем? И пусть привыкают, мы первые, не мы последние. Они упустили возможность быть самыми исключительными.
          Околоточный
          1. Арон Заави Сегодня, 19:12
            Цитата: Околоточный
            Так мы на словах наехали. Базы то к ним не двигаем? И пусть привыкают, мы первые, не мы последние. Они упустили возможность быть самыми исключительными.

            Слушай, неужели не понятно , что прими вы эти системы на вооружение без угроз в сторону Запада к этому отнеслись бы просто , как очередному перевооружению. Американцы прекрасно понимают , что предотвратить удар российской ядерной триады в случае начала ядерной войны невозможно. А попадание на территорию США даже 10 % ваших ядерных зарядов и выживании значительной части населения ,превратит США в страну четвертого мира . Поэтому они не собирались и не собираются первыми атаковать вас. Но противостояние на переферии и экономические войны несомненно обострятся.
            Арон Заави
        2. Слесарь Сегодня, 19:10
          Цитата: Арон Заави
          Американцы например заявили, что они отслеживали все испытания этих систем и они все кроме "Сармата" закончились провалом. Т/е разработки идут, но до результата еще далеко. Поэтому они и спокойные , как тюлени.

          Все кто бывал на полигонах знает расписание пролета амерских спутников как таблицу умножения . Полигоны сознательно так размещены ,что только спутник и только специально заточенный -неудобно понимаешь полигоны расположены ... laughing
          Если что -то показали -значит на то было распоряжение .
          Слесарь
          1. Арон Заави Сегодня, 19:23
            Цитата: Слесарь
            Цитата: Арон Заави
            Американцы например заявили, что они отслеживали все испытания этих систем и они все кроме "Сармата" закончились провалом. Т/е разработки идут, но до результата еще далеко. Поэтому они и спокойные , как тюлени.

            Все кто бывал на полигонах знает расписание пролета амерских спутников как таблицу умножения . Полигоны сознательно так размещены ,что только спутник и только специально заточенный -неудобно понимаешь полигоны расположены ... laughing
            Если что -то показали -значит на то было распоряжение .

            Вы про систему глобального контроля читали? Когда у нас в Средизнмном море запустили 3м иммитатор БРСД , ваши системы ее сразу срисовали? Вы считаете ,что противостоящий вам блок НАТО не обладает такими же технологиями?
            Арон Заави
            1. Слесарь Сегодня, 20:43
              Цитата: Арон Заави
              Вы про систему глобального контроля читали? Когда у нас в Средизнмном море запустили 3м иммитатор БРСД , ваши системы ее сразу срисовали? Вы считаете ,что противостоящий вам блок НАТО не обладает такими же технологиями?

              У нас там локатор стоит,а у амеров нет локаторов напротив наших полигонов ,не надо передергивать. laughing
              Слесарь
        3. purple Сегодня, 19:27
          Да просто кроме "Сармата" они и не в состоянии ничего отследить... Это и беспокоит забугорных.
          Как ты отследишь испытание крылатой ракеты????
          purple
  12. Геркулесыч Сегодня, 16:53
    Трамп как всегда, гамбургеров переел, мозги жиром заплыли, обдумывать увиденное не в состоянии. А тереза за пончик продалась -прикормил ее трамп с руки, вот и несет чушь в угоду сша! Реально их заявление показывает, что они недооценили, и сильно, возможности нашего ОПК, и пытаются сделать видимость хорошей мины, при очень гадкий игре.
    Геркулесыч
  13. mavrus Сегодня, 16:54
    Не понял... НАТОвское ПРО направленно не против России, в чём эти трампы с меями и их предшественники неоднократно заявляли, так какая им разница, что у России появилось гиперзвуковой оружие? Может мы тоже это против Ына изобретаем.
    mavrus
  14. юра яковлев Сегодня, 16:56
    "Лидеры согласились, что недавние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными"
    Как бальзам на душу!
    юра яковлев
  15. Геркулесыч Сегодня, 16:59
    Интересно, а за свои слова эта пара шизоидов готова ответить? Или пользуясь нашей добротой, думают что мы с них со временем не спросим, и не только за свои лживые слова?
    Геркулесыч
  16. ochakow703 Сегодня, 17:02
    Во как! А систему ПРО, да еще двойного назначения, вдоль наших границ - это "ответственный" шаг. На украину, где идет гражданская война, оружие поставлять - это тоже ответственный шаг. Родить и всячески лелеять ИГИЛ (запрещена в России) - это снова ответственный шаг. Наконец открыто нашу страну называть врагами и принимать ядерную доктрину с назначением поражаемых целей - снова высоко ответственные шаги. Нет уж, "голуби мира", мочить будем даже в сортире. А особенно хочется напомнить об "ответственных шагах" еще одной вороне мира - госпоже меркель. Вот немцам (потомкам фрицев) нужно хорошо подумать над ее проделками, ведь немецкие танки на границе с Россией это элемент спирали... далее Сталинград, Курская дуга и Берлин. Неужели память отшибло? Совести то у них никогда не было.
    ochakow703
  17. 1536 Сегодня, 17:03
    А в чём безответственность?
    Вот, например премьер-министр Великобритании У. Черчилль, зная о предстоящей бомбардировке немецкой авиацией города Ковентри, не оповестил мирных жителей этого города, мотивируя это тем, что тогда немцы узнают, что английская разведка украла у них шифры. Немцы стерли город с лица земли. Это как, безответственность? Или преступная политика правительства Его величества?
    А сейчас всё честно. В Крым не лезьте, господа британцы. А то ваши клоуны могут вас довести до войны.
    1536
  18. ochakow703 Сегодня, 17:09
    Друзья, вы только на их ответственные физиономии гляньте, всем сразу станет понятно - где шиза прячется.
    ochakow703
  19. федоров Сегодня, 17:11
    Что греха таить. Россия совсем типа оборзела. Медведя разбудили по весне - а что они еще хотели ?
    Машинку для стрижки матрасных торчащих ушей скоро изобретут на орбите. smile
    . Что-то там уже летает.. Плесецк - город доволен.
    федоров
  20. Дормидонт Сегодня, 17:11
    Эк у них очко защемило
    Дормидонт
  21. Сергей-8848 Сегодня, 17:16
    Или наши переводчики их плохо переводят, или с их умственными делами совсем швах! Им же ясно предъявили, так нет же - пытаются пузо надувать. Оно и понятно, - свои не поймут.
    Сергей-8848
  22. Чичиков Сегодня, 17:23
    Трамп и Мэй назвали заявления Путина о новом оружии "безответственными"
    Правильно не "безответственными", а "безответными". От того и такие вопли!
    Чичиков
  23. Не либероид Русский Сегодня, 17:30
    видать обмочились )))) бедные англосаксы, ну не любят вас, терпят, считают полезными иногда при выгоде, но не любят, а где то и ненавидят, есть места где и убивают с радостью... вся любовь наверное в прибалтике и окраине только и осталась
    Не либероид Русский
  24. ЖИГАН Сегодня, 17:31
    Правильно Чё заявлять, надо было шлёпнуть по Флориде и онлайн показывать за спиной у ВВП wassat
    ЖИГАН
    1. sceptical Сегодня, 19:01
      Вы симасшедший или просто недалёкий?
      sceptical
  25. Комментарий был удален.
    1. домохозяйка Сегодня, 17:48
      Ну, хоть кто-то тоже понимает, что Сердюкова не просто так в покое оставили.Хотя ведь это вполне логично. И по метеориту - интересно, вполне возможно!
      домохозяйка
  26. ушкуйник Сегодня, 17:35
    Такая промашка! Привыкли первыми кричать "держи вора", а тут: опоздунами стали.
    ушкуйник
  27. Горный стрелок Сегодня, 17:35
    Ну конечно... Только вам, исключительным, все можно... Вот сейчас попрыгаем? Что то придётся пересмотреть...
    Горный стрелок
  28. lopvlad Сегодня, 17:37
    Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй


    обязаны показать России пример ответственности;
    Великобритания отказаться от перевооружения армии
    США должны вывести свои оккупационные войска,закрыть базы и районы ПРО у границ России.

    Только пример собственной ответственности является лучшим путем к снижению напряженности в мире.
    lopvlad
  29. ЖИГАН Сегодня, 17:43
    Цитата: ustinov.yuri
    Со всех сторон кричат «мультики» , них... ничего этого нет, блеф. Поправьте меня, не великий я специалист, но есть факты, есть события, от которых деваться некуда. Пусть мои догадки отдают конспирологией, но я так думаю. Итак. Почему Сердюков отделался лёгким испугом? Да просто всё это начиналось при нем, за год-два такого не сделать. Почему «мультики»? Реальные съёмки-тоже под грифом. Челябинский метеорит. Своими глазами видел (до Челябинска - 120 км) как он летел, яркий, как бенгальский огонь, звук-как при работе на большом стационарном сварочном аппарате (гул аппарата+треск и шипение электрода). Направление - с севера на юг. Всегда удивлялся, почему ему «захотелось» повернуть перед Челябинском на юго-запад, он-же не самолёт и не ракета. Позднее увидел этот булыжник (слиток?) в музее Челябинска, хотя всем рассказывали, что он изо льда и углекислоты. Примерно двое суток говорили о превышении фона радиации, потом затихли. В Екатеринбурге в это утро над городом летали военные, много. Пара сообщений в инете, что испытывать ракетную технику в Казахстане не комильфо, много подглядывающих. Если всё это привязать по времени, получается интересно. Может быть, просто хочется верить, что это не предвыборный трюк, и мы действительно живём при возрождении Империи.

    Странно испытывать над городом миллионником belay
    ЖИГАН
    1. ustinov.yuri Сегодня, 18:08
      Испытания бывают удачные, не очень, и не удачные.
      ustinov.yuri
    2. Не либероид Русский Сегодня, 18:25
      челябинские настолько суровы, что даже на эти испытания смотрели с интересом, а не с испугом... .думаешь зря мемы про них в сети плодятся
      Не либероид Русский
  30. Сергей Д_2 Сегодня, 17:48
    " мы выше всех,мы быстрее всех,мы сильнее всех.Малой кровью на чужой территории"
    Где то уже это было.....
    Сергей Д_2
  31. behemot Сегодня, 17:53
    да что ж она страшная то такая. выродки, генетический мусор. Посожгли на кострах красивых женщин, вот и осталось то что мы видим сейчас.
    behemot
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 18:02
      Захарова с Матвиенко тоже красотой не блещут
      Сергей Д_2
    2. sceptical Сегодня, 20:46
      И это люди в 21-м веке пишут про жителей другой страны. Упоминают средневековье, а сами....
      sceptical
  32. Altona Сегодня, 17:55
    Можно подумать, будто США и Великобритания когда-то отвечали за свой базар. За разгромленный ни за что Ирак никто не ответил. Ни Тони Блэр, ни Колин Пауэлл.
    Altona
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 18:03
      Перед кем отвечать?
      Сергей Д_2
  33. максим1987 Сегодня, 18:04
    вчера у Соловьева Станкевич ляпнул что мол надо технологию миниатюрного ЯРД передать всем, ради мира во всем мире
    максим1987
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 18:13
      Тогда нужно Собчак выбирать в царицы.
      Сергей Д_2
  34. Николай Фёдоров Сегодня, 18:05
    Цитата: из статьи
    Лидеры согласились, что недавние заявления российского президента Владимира Путина по ядерному оружию были безответственными, — говорится в заявлении Белого дома.

    Так и Путин об этом же! laughing Нет у англосаксов никакого ответа на наш новый "бронепоезд" и в ближайшие годы даже не предвидится. Надеюсь, у Путина в рукаве припрятана ещё парочка безответственных заявлений такого же уровня. yes
    Николай Фёдоров
  35. groks Сегодня, 18:14
    Вообще на фоне провальной и пораженческой внешней политики РФ, выступление Путина выглядело очень странно. Но перед выборами политики всегда ведут себя не лучшим образом.
    groks
  36. nord62 Сегодня, 18:16
    а очко то не железное у "партнеров" ! Вот так и надо : "Стоят ! Бояться!"
    nord62
    1. sceptical Сегодня, 18:59
      А вы вкурсе, что страх наиболее благоприятная платфома для раскручивания военной истерии в умах людей. Я вот не пойму, вам лично очень хочется стать радиактивным пеплом со знанием, что ваши успели сбросить на англосаксов больше мегатон перед тем как умерли?
      sceptical
      1. purple Сегодня, 19:33
        Это не к нам вопрос... за океан обращайся, адресаты там
        purple
    2. Silvestr Сегодня, 20:44
      Цитата: nord62
      а очко то не железное у "партнеров" ! Вот так и надо : "Стоят ! Бояться!"

      а у нашей власти? Свое заявление Путин сделал от смелости или от страха?
      Silvestr
  37. sceptical Сегодня, 18:19
    Цитата: Околоточный
    Странно, когда полосатые заявляли о разработки ядерных блоков малой мощности для Топоров вы не возмущались и Армагеддоном не беспокоились. С чего вдруг?

    А при чём здесь боеголовки малой мощности, которые давно есть и У России и у Америки? У вас что 102-я первелась вдруг в запасах или Калибр его нести не может теоретически? Ваше новое тактическое оружие это не оружие против Америки, потому что в конфликте супердержав ничего не меняет и это не оружие сдерживания, это потенциальная агрессия по отношению к любому государству, причём не только ядерная.
    sceptical
    1. purple Сегодня, 19:38
      Эдак мозги промыли.... почему агрессия то? Объясни? На своих посмотри, подумай..
      purple
      1. sceptical Сегодня, 20:41
        Ничего подобного у своих даже близко не вижу. Почему агрессия? Потому что это оружее нападения(первого удара) среднего радиуса действия, равноценное запрещённым соглашением БР. И потому, что практически ничего не меняет в примерном паритете между крупнейшими ядерными державами. Значит это угроза не Штатам, а всем. Промыть мозги? Я ещё вчера таки считал вас, по наивности, обороняющейся стороной, но выступление ВВП промыло мне мозги. Я наверное должен быть благодарен.
        sceptical
  38. Викторио Сегодня, 18:26
    о мире и спокойствии говорить не собираются
    Викторио
  39. sceptical Сегодня, 18:28
    Цитата: михаил3
    угрожающим тактическим наступательным оружием агрессии, не штатам, а всем, кого эти ястребы

    А я маленькая мерзость!
    А я маленькая гнусь!
    Я поганками наелась!
    И на пакости стремлюсь!
    Я такая забияка
    Обожаю крик и брань
    А х я маленькая бяка
    Ах я маленькая дрянь!

    Что ж так забеспокоились? Проверочное слово "маленькая" перестало успокаивать? Оно и верно. Надо ж будет кое что показать, ведь могут и не поверить, больно уж разочарование велико. И где?
    А кто это у нас тут такой подлый? А кто это у нас здесь наших союзников обстреливает безнаказанно? У-тю-тю-тю... Ну тебя то мы не тронем, а вот игрушки твои сейчас поотшибаем напрочь...

    Не поотшибаете. Не перестанем. Только ситуация ухудшится. Перестанем координировать действия с вами, а появление Миг-31МБ будем рассматривать как размещение МБР направленных на нас с вытекающими последствиями. Кто такой подлый? Те кто воздушную тактическую МБР выдаёт за ненарушение договора о ракетах средней дальности и оружее нападения за орушие сдерживания. Почему-то супермощный Сармат с новыми гиперблоками особых проблем ни у кого в мозгах не вызывает и правильно, потому что это оружие сдерживания и ничего не нарушает, а то что сумели сделать "летай дальше", "тащи больше", ну смогли значит молодцы.
    sceptical
    1. purple Сегодня, 19:29
      Да куда вы денетесь, будете координировать как миленькие... У Вас вариантов других нет
      purple
    2. слава1974 Сегодня, 20:42
      Те кто воздушную тактическую МБР выдаёт за ненарушение договора о ракетах средней дальности

      в договоре черным по белому написано " запрещены наземного базирования". Когда американцы морские пусковые установки поставили на землю и назвали их ПРО все было нормально. А Россия в небо подняло - это нарушение?

      Напоминает бессмертное " ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
      слава1974
  40. zivXP Сегодня, 18:28
    Походу Трампу уже все фиолетово.
    zivXP
  41. sceptical Сегодня, 18:30
    Цитата: Angel_and_Demon
    Цитата: Околоточный
    С чего вдруг?

    так то ж свои, а тут супостаты laughing

    Лицемерить не надо. Вы прекрасно всё поняли, к чему притензии.
    sceptical
  42. sceptical Сегодня, 18:31
    Цитата: максим1987
    вчера у Соловьева Станкевич ляпнул что мол надо технологию миниатюрного ЯРД передать всем, ради мира во всем мире

    От только этого ещё не хватало. Летающие чернобыли для всех это прям изуитская хотрость. Всех грохнуть без войны.
    sceptical
  43. котовский Сегодня, 18:32
    Конечно безответственное...
    Нельзя же так неожиданно,даже до сортира не добежали.
    котовский
  44. morpogr Сегодня, 18:37
    Озабоченные своей исключительностью вдруг осознали что это не так. laughing и давай друг другу жалиться tongue
    morpogr
  45. prior Сегодня, 18:41
    Конечно безответственно!
    Прилетит привет от Путина, а Тереза Мей не то, что прокладки не успеет поменять, обо.сраться не успеет!
    prior
    1. sceptical Сегодня, 19:00
      Жаль, что вы не понимаете, что лично вы об этом уже никогда не узнаете и ваши родные и близкие тоже. Наверное я своих люблю больше, раз меня это беспокоит, а вас нет.
      sceptical
      1. Geisenberg Сегодня, 19:23
        Цитата: sceptical
        Жаль, что вы не понимаете, что лично вы об этом уже никогда не узнаете и ваши родные и близкие тоже. Наверное я своих люблю больше, раз меня это беспокоит, а вас нет.


        Вот и люби своих пока они еще есть, и жалость с вою для них же оставь.
        Geisenberg
        1. sceptical Сегодня, 20:26
          Вы открыто угражаете мне и моим близким? Вы лично их как порешить хотели бы? Сразу или по одному?
          sceptical
    2. Silvestr Сегодня, 20:43
      Цитата: prior
      Прилетит привет от Путина, а Тереза Мей не то, что прокладки не успеет поменять, обо.сраться не успеет!

      воспитание зашкаливает! Слава Богу, что вы прокладки не пользуете. Только ведь и вы памперсы поменять не успеете.
      Silvestr
  46. мерцание Сегодня, 18:51
    На фото к статье.
    Ну и понесло же эту ведьму, улыбнувшись подумал полковник СВР и по совместительству президент США Трамп.
    мерцание
  47. ustinov.yuri Сегодня, 19:11
    Вопрос к редакции: как уйти и убрать свои регистрационные данные?
    ustinov.yuri
  48. ибирус Сегодня, 19:12
    Забавно, в статье обсуждается обеспокоенность Запада в отношении России, а комментарии, много комментариев пишут сыны израилевы, забавно. hi
    ибирус
    1. sceptical Сегодня, 20:24
      Ответ очень прост. Вы не обратили внимание, что ни Сармат, ни Статус-6 не стал предметом обсуждения? Не догадываетесь почему?
      sceptical
    2. Silvestr Сегодня, 20:42
      Цитата: ибирус
      а комментарии, много комментариев пишут сыны израилевы, забавно

      а гении только в России? Поинтересуйтесь, как обогатились интеллектом различные КБ после оттока инженеров в Израиль и в другие страны.
      Silvestr
  49. ЖИГАН Сегодня, 19:16
    Цитата: sceptical
    Вы симасшедший или просто недалёкий?

    Я шучу и смайл специально для таких как вы поставил fool
    ЖИГАН
    1. sceptical Сегодня, 20:23
      Извините если превратно истолковал ваши намерения. Случается.
      sceptical
  50. Арон Заави Сегодня, 19:16
    Цитата: bulvas

    Что, нам запретят продавать холодильники и стиральные машины?
    Проснитесь, все эти технологии, давно - китайский ширпотреб, большая часть европейских и японских автомобилей производится в России

    Сборка. Не говоря уже о том ,что может произойти отзыв лицензий. Но главное, что большинство электроники в этой апаратуре привозные.
    Арон Заави
    1. Geisenberg Сегодня, 19:24
      Цитата: Арон Заави
      Цитата: bulvas

      Что, нам запретят продавать холодильники и стиральные машины?
      Проснитесь, все эти технологии, давно - китайский ширпотреб, большая часть европейских и японских автомобилей производится в России

      Сборка. Не говоря уже о том ,что может произойти отзыв лицензий. Но главное, что большинство электроники в этой апаратуре привозные.


      Ну давай ) отбери у меня лицензию ... ага ... ))))
      Geisenberg
      1. sceptical Сегодня, 20:22
        Он не может, но есть те кто могут и вы для них даже не крупная косточка на зубах. А "свои" холодильники Донбасс и Минск, а так-же телевизор Рубин я хорошо помню. Чай уже взрослым был.
        sceptical
    2. purple Сегодня, 19:36
      Электроника... в Китае вся делается... Китайцы деньги любят, продадут че хошь за них
      purple
      1. Silvestr Сегодня, 20:38
        Цитата: purple
        Китайцы деньги любят, продадут че хошь за них

        вы в этом уверены?Чего ж братья -китайцы и братья-индусы не купили для РФ газотурбинные установки из Украины для фрегатов 11356, которые в количестве 3 штук уходят в Индию?Могли и сделать морду лица, купить установки для себя, перепродать РФ и Россия получила бы 3 фрегата. Сименс для ТЭЦ продал турбины, ну повоняли немного европейцы. Братья не захотели!А вы хотите за деньги все купить!
        Silvestr
  51. Волька Сегодня, 19:18
    а, смердит-то как...
    Волька
  52. Вольнопёр Сегодня, 19:21
    Россия не собирается ни на кого нападать, и ее новое оружие не угрожает тем, кто не вынашивает цели нападения на нее

    Россия и раньше об этом заявляла.
    Мы мирные люди, но ухо всегда держали востро.
    Вольнопёр
    1. sceptical Сегодня, 20:19
      Ещё вчера верил. Правда. После полёта соответсвующего Миг-31, больше не верю.
      sceptical
  53. Geisenberg Сегодня, 19:22
    Ой да что ты прям безответственные ... А заявлять про тактические ядерные удары это значит аху ... ну то есть очень ответственно.
    Geisenberg
  54. Оплот Орел Сегодня, 19:36
    Следующим шагом логично будет размещение на дальнем востоке, для нейтрализации Японо-Корейского опорного района ПРО!
    Оплот Орел
    1. sceptical Сегодня, 20:34
      Другими словами, чтобы предотвратить возмозный пуск ракеты с Миг-31 его нужно сбивать почти сразу после старта. Т.е. 3-я мировая теперь будет не ввиду запуска МБР, а ввиду старта самолёта. Очень многообещающая перспектива.
      sceptical
  55. aksleks Сегодня, 19:50
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Squelcher
    Насмешил однако, вы специально тренеруетесь:), Классная шутка про ухудшение отношений:)!!!!!

    Вы даже не представляете насколько могут ухудшиться ваши экономические отношения.
    aksleks
  56. sceptical Сегодня, 20:18
    Цитата: bulvas
    Цитата: sceptical
    Вы не демонстрируете ни интеллект, ни желание понять Арона, не лукавте. Нету этого от слова совсем.


    Детка, я Аарона уже так давно здесь вижу и читаю...
    Кроме снобизма и высокомерия в его текстах нет ничего что следует понимать.
    Только бесконечная уверенность, что его нравоучения имеют для кого-то ценность

    Когда я был деткой вы ещё были генетическим материалом в репродуктивной системе своего родителя.

    Вы не понимаете ни значения слова "снобизм", ни значение слова "высокомерие" и это да ставит вопрос сколько интеллекта вы задействуете в дискуссии или ведете её по принципу "сам ", где интеллект не нужен по определению.

    Они не имеют для вас лично ценности ввиду заражения вашего мировоззрения военной истерией и желанием отомстить этим за лужей, но вы не только им ущерб наносите такой позицией.
    sceptical
  57. Separ Сегодня, 20:24
    У наших "партнёров" началась незапланированная диарея.
    Separ
  58. колорад Сегодня, 20:27
    если англосаксы где то воют значит правильной дорогой идём
    колорад
  59. sceptical Сегодня, 20:30
    Цитата: bulvas

    Почитайте немного, в 50-ых годах прошлого века все думали также


    История не повторяется, она только притворяется повторённой.
    sceptical
  60. Metallurg_2 Сегодня, 20:33
    Эк их там всех штырит не по-детски...
    Metallurg_2
  61. cmax Сегодня, 20:33
    Цитата: sceptical
    Цитата: михаил3
    угрожающим тактическим наступательным оружием агрессии, не штатам, а всем, кого эти ястребы

    А я маленькая мерзость!
    А я маленькая гнусь!
    Я поганками наелась!
    И на пакости стремлюсь!
    Я такая забияка
    Обожаю крик и брань
    А х я маленькая бяка
    Ах я маленькая дрянь!

    Что ж так забеспокоились? Проверочное слово "маленькая" перестало успокаивать? Оно и верно. Надо ж будет кое что показать, ведь могут и не поверить, больно уж разочарование велико. И где?
    А кто это у нас тут такой подлый? А кто это у нас здесь наших союзников обстреливает безнаказанно? У-тю-тю-тю... Ну тебя то мы не тронем, а вот игрушки твои сейчас поотшибаем напрочь...

    Не поотшибаете. Не перестанем. Только ситуация ухудшится. Перестанем координировать действия с вами, а появление Миг-31МБ будем рассматривать как размещение МБР направленных на нас с вытекающими последствиями. Кто такой подлый? Те кто воздушную тактическую МБР выдаёт за ненарушение договора о ракетах средней дальности и оружее нападения за орушие сдерживания. Почему-то супермощный Сармат с новыми гиперблоками особых проблем ни у кого в мозгах не вызывает и правильно, потому что это оружие сдерживания и ничего не нарушает, а то что сумели сделать "летай дальше", "тащи больше", ну смогли значит молодцы.

    Ну странные Вы с Ароном люди. Везде у Вас двойные стандарты. Вы хоть смотрели и слушали что Путин сказал. Противоракетные базы в Румынии и Польши , якобы против ИРАНА/СЕВКОРЕИ/Племени ТумбаЮмба - ОК. Российские ракеты в Калининграде - угроза. Ракку сравняли с землей- у вас тишина, сейчас в Гуте ваших бармалеев ровняют-вопли. Пересказ речи Путина в западных средствах информации почти поголовно создает впечатление, что неумные люди в них работает. Ни малейшей аналитики и правды. Все же ясно было сказано. Не хотели слышать Россию- получите.
    cmax
  62. Silvestr Сегодня, 20:34
    Цитата: cniza
    мы без США и ЕС проживем , а вот они?

    фанаберия -вещь плохая. Умение оценивать свои возможности важны. Сравните бюджет РФ и бюджет любого штата США, для начала. Телевизор- опасная штука.
    Silvestr
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