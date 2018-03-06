Новости от президента: беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой



Загадочное изделие выводят из цеха



Беспилотный аппарат покидает подлодку-носитель



Аналогичное изделие с другого ракурса



Другой вариант подводного беспилотника



Корабль противника поражен



За секунду до уничтожения порта



Нашумевший кадр с информацией о проекте "Статус-6"

По материалам:

http://kremlin.ru/

http://tass.ru/

http://ria.ru/

http://vz.ru/

http://rg.ru/

В первый день весны президент России Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному собранию. Одной из главных тем речи главы государства стали перспективные образцы вооружения и техники стратегического назначения. Были оглашены некоторые сведения о ряде новейших проектов, а также показаны демонстрационные видеоролики. Вместе с другими смелыми разработками российских ученых и конструкторов президент представил беспилотный подводный аппарат нового типа.Рассказав о ракетном комплексе «Сармат» и пока безымянной крылатой ракете с ядерной энергетической установкой, В. Путин затронул тему вооружений для военно-морского флота. Он напомнил, что в настоящее время в мире создаются различные беспилотные комплексы того или иного назначения. Одновременно с этим подобные работы ведутся и в нашей стране. Один из образцов такой техники предлагается для применения в интересах национальной безопасности.По словам президента, в России разработаны новые беспилотные подводные аппараты, отличающиеся высокими характеристиками. Они способны погружаться на большую глубину и перемещаться со скоростью, кратно превышающей характеристики надводных кораблей, подлодок, торпед и т.д. При этом аппарат имеет межконтинентальную дальность хода. Аппараты имеют низкую шумность, отличаются высокой маневренностью и «практически неуязвимы для противника». Средства противодействия такой технике на данный момент попросту отсутствуют.В. Путин также рассказал, что новые подводные беспилотники способны нести самую разную полезную нагрузку. Их можно оснастить боеприпасами с ядерной или конвенциональной боевой частью. Такой подход увеличит гибкость применения оружия и расширит спектр поражаемых целей. Аппараты смогут применяться для атаки авианосных ударных групп, береговых укреплений или инфраструктуры.Объявлено о завершении работ, позволяющих реализовать все имеющиеся планы в области подводных беспилотных аппаратов. По словам президента, в декабре 2017 года российские ученые и конструкторы завершили весь цикл испытаний перспективной ядерной энергетической установки для беспилотников. Проверки такого изделия продолжались в течение нескольких лет и привели к желаемым результатам.Отмечается, что перспективная энергоустановка имеет уникально малые габариты, но при этом отличается сверхвысокими энергетическими показателями. Она занимает в сто раз меньше места, чем ядерный реактор современной подводной лодки. Одновременно с этим такое изделие показывает более высокую мощность и в 200 раз быстрее выходит на боевой режим с максимально возможной мощностью.Завершенные испытания открывают дорогу новым проектам. Результаты научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ последнего времени дают возможность запустить процесс создания принципиально нового вида стратегического вооружения. Такие системы смогут нести разное боевое оснащение, в том числе ядерные боезаряды большой мощности.В. Путин отметил, что перспективный подводный беспилотный аппарат, предназначенный для поставки вооруженным силам, пока не имеет официального названия. Задача выбора имени для нового оружия на этот раз поручается широкой общественности. Все желающие могут воспользоваться специальным интернет-сервисом министерства обороны и предложить свой вариант названия.В рамках последнего Послания Федерального собрания речь президента сопровождалась демонстрацией видеороликов, показывающих основные принципы работы перспективного оружия. После краткого рассказа о подводных беспилотниках был показан ролик под названием «Океанская многоцелевая система с беспилотными подводными аппаратами, оснащенными ядерной энергетической установкой». При помощи компьютерной графики и документальных кадров с производства авторы ролика продемонстрировали, как будет использоваться новое вооружение.В первую очередь, в ролике демонстрируются некие работы на одном из судостроительных предприятий. Эта часть видео завершается кадрами, на которых тепловоз выводит из цеха платформу с контейнером переменного круглого сечения. По всей видимости, в этой «упаковке» находится перспективный беспилотник. Затем следует анимированная часть ролика, показывающая работу комплекса.Подводная лодка, похожая на ракетный крейсер проекта 949А, открыла специальный люк позади ограждения рубки, из которого вышел беспилотный аппарат. Также был выполнен старт второго изделия, напоминающего торпеду. Двигаясь на небольшой высоте над дном, оба аппарата отправились к своим целям в разных точках условного Мирового океана. Возможности беспилотной системы были показаны на условном глобусе, ни капли не похожем на нашу планету.Одно из изделий, выйдя в район нахождения авианосной группы противника, пошло на всплытие и поразило корабли. Маршрут второго был заметно длиннее. Оно добралось до порта противника, приблизилось к одному из его сооружений и только после этого произвело подрыв боевой части. Подлодка-носитель, в свою очередь, продолжила плавание.В ролике были показаны два изделия отличающегося облика. Первое, отличавшееся характерной желтой окраской, имело размеры на уровне обычной торпеды и схожую конфигурацию корпуса. Одновременно с этим имелись особые черты в виде выступающего продольного кожуха на верхней части корпуса, пары внутренних водометов для управления по глубине и специфической винторулевой группы. В корме корпуса располагаются Х-образные стабилизаторы, между которыми находится по колонке с собственным гребным винтом. Оси последних размещены под углом, что облегчает маневрирование. В разных частях корпуса желтой мини-субмарины можно было увидеть те или иные отличающиеся участки, которые вполне могут оказаться датчиками или неким технологическим оснащением.Второй образец из демонстрационного ролика больше похож на торпеду. Он имеет цилиндрический корпус большого удлинения с полусферическим головным обтекателем. В корме находились вертикальные и горизонтальные рули, а также движитель с гребным винтом в кольцевом канале. Иные заметные черты у такого аппарата отсутствовали. Впрочем, именно он был показан как носитель боевой части. Две такие беспилотные системы поразили корабельную группу и порт.Необходимо напомнить, что для специалистов и интересующейся общественности перспективный беспилотный подводный аппарат с ядерной энергоустановкой не стал новинкой. Еще осенью 2015 года в объектив камеры одного из российских телеканалов якобы случайно попал плакат, описывающий некий проект с шифром «Статус-6». Из него следовало, что российская промышленность работает над проектом безэкипажной субмарины, способной нести боевую часть или собственное вооружение. При этом такая подлодка сама могла бы стать полезной нагрузкой для существующих АПЛ.Несколько дней назад, вскоре после выступления В. Путина, было объявлено, что такая утечка данных по перспективному секретному проекту не была случайной. Лист с инфографикой специально «подставили» под камеры. Такая спланированная «утечка» вызвала ажиотаж среди общественности, а также стала поводом для беспокойства официальных лиц из третьих стран. В недавнем прошлом проект «Статус-6» неоднократно становился темой новых обсуждений, а в прошлый четверг президент России дал старт очередному их витку.Согласно данным 2015 года, проект «Статус-6» разрабатывался Центральным конструкторским бюро морской техники «Рубин». Задача перспективного аппарата заключалась в доставке специальной боевой части к важным объектам экономики противника в зоне побережья. Кроме того, он должен был создавать обширное радиоактивное загрязнение, делающее невозможным хозяйственное или военное использование местности. Одни лишь эти факты были способны привлечь внимание, но на плакате присутствовали и некоторые технические подробности.«Статус-6» в показанном виде представлял собой безэкипажную атомную подлодку с набором специального оборудования. Корпус диаметром 5-7 м должен был обеспечивать возможность погружения на глубину до 1000 м. Дальность хода с применением ядерного реактора определялась в 10 тыс. км. Максимальная скорость хода достигала 180-190 км/ч. Изделие «Статус-6» предлагалось эксплуатировать совместно с подлодками-носителями. В таком качестве рассматривались корабли «Белгород» (проект 09852) и «Хабаровск» (09851). На их днищах могли появиться устройства для перевозки достаточно крупного беспилотника.На плакате указывалось, что в 2018-19 годах ЦКБ МТ «Рубин» должно было завершить проектирование. Испытания и доводку следовало провести до 2025-го. Дальнейшие планы оказались неизвестными, поскольку не попали в кадр.Спланированная утечка информации спровоцировала активные обсуждения нового российского проекта. Общественности жарко спорила о тех или иных особенностях проекта, в том числе дополняя известные данные своими оценками и предположениями. Немало новых данных оценочного характера внесли специалисты в области вооружений. Официальные лица, однако, не стали пополнять известный объем данных. Более того, было заявлено, что информация о «Статусе-6» не подлежала публикации.В 2016 и 2017 годах зарубежные издания, ссылаясь на свои источники в разведывательных структурах, неоднократно сообщали о возможном проведении испытаний российского изделия «Статус-6», а также дополняли имеющуюся картину и уточняли известные данные о его техническом облике. Российская сторона, в свою очередь, более не упоминала необычный проект на официальном уровне. Это не мешало появлению новых оценок, но ни одна из них не основывалась на подтвержденных данных.Со временем проект «Статус-6» перестал быть темой самых активных обсуждений, уступив это звание другим актуальным разработкам. Однако 1 марта 2018 года об океанской многоцелевой системе с беспилотными подводными аппаратами рассказал глава российского государства. Президент огласил основные особенности проекта, а также раскрыл часть данных о ходе работ. Все это сопровождалось демонстрационным видеороликом. Нельзя сказать, что В. Путин раскрыл много новых данных, но и краткого описания перспективной программы хватило, чтобы вновь запустить волну обсуждений.Любопытно, что ранее новый проект обсуждался под названием «Статус-6». Теперь же выяснилось, что он не имеет собственного названия. А решить такую задачу предложили общественности: министерство обороны принимает варианты названий нового аппарата.Главными и наиболее интересными новостями от В. Путина следует считать данные по проекту разработки ядерной энергоустановки и получаемым с ее помощью ходовым характеристикам. Президент рассказал, что в декабре прошлого года промышленность завершила многолетний цикл испытаний компактной, но мощной энергоустановки. Утверждается, что это изделие примерно в 100 раз меньше реакторов современных отечественных подлодок. Нетрудно подсчитать, что в таком случае энергоустановка может поместиться в корпусе сокращенных размеров, что даст экономию веса и повысит энерговооруженность. Еще одной важной особенностью реактора является его высокая «приемистость». По словам президента, для выхода на максимальную мощность энергоустановке требуется в 200 раз меньше времени, чем существующим изделиям. Похоже, теперь речь идет о самом настоящем прорыве в области ядерной энергетики.Еще в 2015 году стало известно, что подводный беспилотник сможет развивать высокую скорость. Теперь В. Путин отметил, что этот параметр будет в разы выше, чем у субмарин. Высокая скорость хода дает известные преимущества, но может быть связана с определенными проблемами. В первую очередь, на максимальной скорости аппарат окажется чрезмерно шумным, что облегчит его обнаружение. Впрочем, его будет крайне трудно догнать и уничтожить с применением существующих противолодочных средств.Отдельной темой обсуждений в свое время стала боевая нагрузка аппарата. Плакат 2015 года указывал, что изделие «Статус-6» сможет поражать прибрежную инфраструктуру, а также создавать зоны радиоактивного загрязнения. По разным оценкам, в имеющийся корпус можно было бы вписать термоядерный заряд мощностью до 5-10 Мт. Однако встречались и более смелые оценки, вплоть до 80-100 Мт. В обсуждениях упоминалось, что сверхмощный заряд помимо обычных поражающих факторов ядерного взрыва должен создавать искусственное цунами высотой до нескольких сотен метров. Согласно самым смелым оценкам, волна от 100-мегатонного боеприпаса даже на расстояниях более 900 км от линии берега будет иметь высоту не менее 2-3 м.Боезаряд мощностью в несколько мегатонн действительно делает новый беспилотный аппарат универсальным средством решения оперативно-стратегических задач. С его помощью одним ударом можно, как минимум, вывести из строя целую корабельную группу или нанести самые серьезные повреждения береговым сооружениям. Некоторые цели проекта «Статус-6», ставшие известными в недавнем прошлом, также позволяют нанести противнику долговременный ущерб.Тактико-технические характеристики и могущество боевой части позволяют примерно представить сферу применения пока безымянной системы. В сравнении с другой техникой подводного флота новый беспилотный аппарат оказывается достаточно быстрым, но все же не может сравниться по скорости с другими средствами доставки ядерного оружия. Таким образом, его следует считать, скорее, средством ответного удара. Не самого быстрого, но мощного и неотвратимого. Впрочем, его можно применить и для первого удара, но в таком случае возникают определенные сложности с организацией атаки всеми доступными средствами.По последним данным, проект океанского комплекса с безэкипажной малогабаритной атомной подлодкой уже прошел важнейшую стадию – промышленность испытала перспективную ядерную энергоустановку. Теперь конструкторские бюро получают возможность подготовить полноценный проект системы и провести все необходимые испытания. По результатам этих работ в течение нескольких следующих лет стратегические ядерные силы России смогут получить принципиально новое средство сдерживания.