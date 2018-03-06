Восточная Гута. Картина в пользу двух котлов?

Сирийские правительственные войска начали наступление в пригороде Дамаска Восточная Гута. Крик, вой, вопли, брызги слюны – краткая история реакции СМИ «друзей Сирии» на начавшуюся операцию САА. Вопли и заламывание рук – та же истерика, что и в случае освобождения сирийской армией Алеппо. Это о Ракке среди «друзей Сирии» никто не вспоминал, когда там американская коалиция устроила сирийский Дрезден, а тут же совсем другое дело... «Кровавый Асад должен уйти», «надо выдернуть клыки режиму», и всё в этом роде.Пять суток сирийские войска вместе с военной полицией России терпеливо ожидали у организованного «зелёного» коридора выхода мирного населения. Но, к сожалению, так и не дождались. Причина проста: боевики «Джебхат ан-Нусры» (*запрещена в России) и «Джейш аль-Ислам»* сделали в эти пять суток всё, чтобы гражданское население не смогло воспользоваться возможностью вырваться, перестать быть заложниками. Боевики наносили удары по коридору из миномётов, простреливали эти едва ли 80 м «тропы жизни» из стрелкового оружия.Результат – выход мирного населения не состоялся – разве что несколько обезумевших от ужаса жителей Восточной Гуты (включая детей), которые под покровом ночи всё же смогли прорваться в Дамаск.Пять суток так называемая «умеренная оппозиция» обстреливала гуманитарный коридор – гибли люди. Сирийское военное командование решило, что так больше продолжаться не может – чаша терпения переполнена, и «бородатых мальчиков» пора отправлять туда, куда они сами так хотят – на долгожданную встречу с «гуриями».Операция началась серией точечных авиаударов по выявленным разведкой складам и пунктам материально-технического обеспечения боевиков на окраинах Восточной Гуты. Сирийскую авиацию в небе поддерживала авиация ВКС РФ, которая предотвратила сосредоточение сил «ан-Нусры»* в районе так называемой срединной оси пригорода. Ударами с воздуха были уничтожены склады с вооружениями и боеприпасами, а также «спрятанные» в укрытиях единицы бронетехники и так называемые «шайтан-мобили», оборудованные зенитными установками.Начало операции получилось достаточно стремительным. Правительственные силы при участии спецназа «Тигры пустыни» решили применить тактику «клещи», когда на линию обороны боевиков были направлены два кинжальных удара: один - со стороны Дамаска, другой – по упомянутой выше срединной оси – с восточных позиций, которыми ранее овладели подразделения САА. При этом боевики изначально оказывали сирийским войскам ожесточённое сопротивление на востоке от пригорода Дамаска с целью недопущения освобождения сирийским спецназом нескольких важных населённых пунктов, примыкающих к Восточной Гуте.Используя авиацию и бронетехнику, сирийские войска не позволили так называемым «умеренным» удержать позиции на востоке и фактически загнав тех в направлении Месраба и Хамория.Натиск сирийской армии привёл к тому, что передовым подразделениям удалось вклиниться на территорию Восточной Гуты примерно на 1,5 км со стороны Дамаска и примерно на 2,5 км с восточного фронта. Это и есть те самые клещи, о которых речь шла выше.Дальнейшие основные удары САА сосредоточены на первоочередной цели – встречи двух авангардных армейских групп в квартале (населённом пункте) Хараста. Именно Хараста остаётся примерно 2-3-км по ширине участком агломерации Дамаска, по которому, в случае успеха операции, пройдёт линия раздела крупной группировки боевиков. Кстати, данные о количестве «бородатых мальчиков» в Восточной Гуте разнятся. Если руководствоваться «средним арифметическим», то речь идёт примерно о 10-12 тыс. боевиков.При завершении прорыва в направлении Харасты открывается перспектива не только разделения группировки боевиков на две части, но и на полный контроль сразу над несколькими ключевыми автомобильными дорогами, ведущими из Дамаска на северо-восток страны. По этим дорогам, частично контролируемым «умеренными» и их главными спонсорами, в направлении Восточной Гуты и шло основное снабжение террористов. Причём, что немаловажно, миссии международных правозащитных организаций боевики по этим дорогам в Восточную Гуту не впускали. Лишь накануне гуманитарная миссия ООН смогла добраться до пригорода Дамаска и доставить гумпомощь, которой, конечно же, недостаточно.При планировании операции явно было учтено, что основные силы боевиков сосредоточены именно вдоль автодороги Дума-Хараста-Джобар. Таким образом, Хараста как ключевое звено этой линии является стратегической целью по ликвидации группировки боевиков во всей Восточной Гуте. И если это звено вычленить, то вся «картина» посыплется.Операция нацелена одновременно и на блокирование для террористов выхода в южном направлении. Это позволит организовать для отсечённой группировки на юге Восточной Гуты классический котёл. При успешном перерезании двух транспортных артерий на севере котлов окажется два, а это уже прямой путь к тому, что было в Алеппо – разгрому террористического конгломерата, годами оккупировавшего город.Но это всё теория. На практике, понятное дело, всё куда сложнее. Главная сложность – тот самый живой щит из мирных жителей, которым боевики прикрываются.Чтобы минимизировать неизбежные потери среди мирного населения, используется тактика «разрезанный пирог». После основной фазы операции (снова отсылка к варианту операции по освобождению Алеппо) сирийские войска используют поддерживаемые пехотой прорывы бронетехники в двух упомянутых гипотетических котлах. Цель – деление группировок на такие по численности и силовой составляющей, которые уже окажутся неспособными к оказанию сколько-нибудь серьёзного сопротивления армии САР. Одновременно с этим через образовавшие «надрезы на пироге» Восточной Гуты гражданское население получает возможность покинуть районы боевых действий.Безусловно, не обойдётся (уже сейчас имеются прецеденты) «театра с переодеваниями» - когда боевики в группах гражданских стараются имитировать мирный настрой, выходя под видом «мирных пекарей и хлеборезов». И это САА проходила – в Алеппо и Дейр-эз-Зоре, когда «невиновных» хлеборезов грузили, что называется, пачками.Ну, и, пожалуй, ключевой нюанс всей операции: через какое время «друзья Сирии» запросят женевское, эр-риядское, амманское (нужное подчеркнуть) перемирие с заявлениями о том, что они автобусами намерены выехать в Идлиб, где давно собирались «проведать бабушек и дедушек»?.. Тем более, что центр по примирению уже заявил о гарантиях безопасного выхода для боевиков. Кстати, если уж Асад всё равно «кровожадный тиран», не пора ли САА все эти автобусы с постоянно курсирующими боевиками, соскучившимися по бабушкам, «встретить» на открытой местности как полагается?..