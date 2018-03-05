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На Украине посчитали количество военнослужащих, заподозренных в госизмене
Генпрокуратура Украины посчитала количество военнослужащих ВСУ, заподозренных в государственной измене. Оказывается, за 2017 год почти сто украинских военнослужащих пытались продать государственные секреты, сообщают украинские СМИ
В ведомстве уточнили, что из них шесть дел возбудили в Донецкой области, еще три — в Луганской.
При этом стоит отметить, что на востоке страны было возбуждено всего лишь девять дел о госизмене за весь год, то есть лишь малая доля от общего количества.
При этом рекорд украинские правоохранители поставили в 2016 году - 137 дел по данной статье против военных за год.
Ранее в ГПУ сообщили, что на Украине в 2017 году возбудили около 500 дел по статье "дезертирство, это почти на 9% больше, чем в 2016 году.
По результатам осеннего призыва прошлого года в комиссариаты не явились около 70% призывников. Отмечалось, что почти треть из них объявлены в розыск. В ноябре военный комиссар Львовской области Александр Тищенко рассказал, что в регионе от службы уклоняются 15 тысяч человек.
За прошлый год было возбуждено всего по Украине 97 дел против военных по подозрению в государственной измене. Закрыто было в прошлом году восемь дел— цитирует сообщение Генпрокуратуры агентство УНН.
В ведомстве уточнили, что из них шесть дел возбудили в Донецкой области, еще три — в Луганской.
При этом стоит отметить, что на востоке страны было возбуждено всего лишь девять дел о госизмене за весь год, то есть лишь малая доля от общего количества.
При этом рекорд украинские правоохранители поставили в 2016 году - 137 дел по данной статье против военных за год.
В 2016 году на Украине завели 134 дела по статье "государственная измена" в отношении военнослужащих, в 2015 — 89, в 2014 — 67 дел- говорится в отчете.
Ранее в ГПУ сообщили, что на Украине в 2017 году возбудили около 500 дел по статье "дезертирство, это почти на 9% больше, чем в 2016 году.
По результатам осеннего призыва прошлого года в комиссариаты не явились около 70% призывников. Отмечалось, что почти треть из них объявлены в розыск. В ноябре военный комиссар Львовской области Александр Тищенко рассказал, что в регионе от службы уклоняются 15 тысяч человек.
Использованы фотографии: РИА Новости Украина
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