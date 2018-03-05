20:39 05 марта
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На Украине посчитали количество военнослужащих, заподозренных в госизмене

Генпрокуратура Украины посчитала количество военнослужащих ВСУ, заподозренных в государственной измене. Оказывается, за 2017 год почти сто украинских военнослужащих пытались продать государственные секреты, сообщают украинские СМИ

На Украине посчитали количество военнослужащих, заподозренных в госизмене


За прошлый год было возбуждено всего по Украине 97 дел против военных по подозрению в государственной измене. Закрыто было в прошлом году восемь дел
— цитирует сообщение Генпрокуратуры агентство УНН.


В ведомстве уточнили, что из них шесть дел возбудили в Донецкой области, еще три — в Луганской.

При этом стоит отметить, что на востоке страны было возбуждено всего лишь девять дел о госизмене за весь год, то есть лишь малая доля от общего количества.

При этом рекорд украинские правоохранители поставили в 2016 году - 137 дел по данной статье против военных за год.

В 2016 году на Украине завели 134 дела по статье "государственная измена" в отношении военнослужащих, в 2015 — 89, в 2014 — 67 дел
- говорится в отчете.

Ранее в ГПУ сообщили, что на Украине в 2017 году возбудили около 500 дел по статье "дезертирство, это почти на 9% больше, чем в 2016 году.

По результатам осеннего призыва прошлого года в комиссариаты не явились около 70% призывников. Отмечалось, что почти треть из них объявлены в розыск. В ноябре военный комиссар Львовской области Александр Тищенко рассказал, что в регионе от службы уклоняются 15 тысяч человек.



Использованы фотографии: РИА Новости Украина
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Комментарии 22

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  1. LiSiCyn Сегодня, 18:50
    Короче, понятно....
    Разбегаются, как тараканы... laughing
    LiSiCyn
    1. volodya Сегодня, 19:03
      Цитата: LiSiCyn
      Короче, понятно....
      Разбегаются, как тараканы... laughing

      И это самая сильная армия европы, а может и мира?
      volodya
    2. сибиралт Сегодня, 19:23
      А что там еще может продать военослужащий? Оружие или военную тайну. lol
      сибиралт
      1. влад66 Сегодня, 20:01
        Цитата: сибиралт
        А что там еще может продать военослужащий? Оружие или военную тайну. lol

        Продают все что не приколочено и не приварено, грабят и мародерят так же.
        влад66
  2. самый главный Сегодня, 18:51
    Когда Захарченко начнет наступление на Киев, то пальцев на руках и ногах у всех прокуроров не хватит для подсчета... да и некогда будет считать.
    самый главный
    1. 210окв Сегодня, 19:02
      Захарченко защитить бы то что у него есть...Какое наступление?Время потеряно два с половиной года назад.Кремлю спасибо скажите.
      Цитата: самый главный
      Когда Захарченко начнет наступление на Киев, то пальцев на руках и ногах у всех прокуроров не хватит для подсчета... да и некогда будет считать.
      210окв
  3. poquello Сегодня, 18:52
    кому их секреты нужны, 100 чел ))))))), говорил же надо скупку металлолома организовывать, от дело пошло бы
    poquello
  4. Bosch Сегодня, 18:52
    Чет вы плохо считали. За СКВ дуркаину продадут, купят и еще раз продадут, но уже дешевле.
    Bosch
  5. Сергей Д_2 Сегодня, 18:55
    Это что получается?Кто то давал присягу СССР,потом Украине ,потом ДНР.И везде клялся....
    Сергей Д_2
    1. 30 вис Сегодня, 20:09
      А ,Вы в армии служили ? Уверен нет .
      30 вис
  6. Jovanni Сегодня, 19:00
    [quote]Оказывается, за 2017 год почти сто украинских военнослужащих пытались продать государственные секреты, сообщают украинские СМИ/quote]
    Вот так новость! Оказывается к 2017 году на Украине осталось ещё что-то непроданного? Это ж непорядок...
    Jovanni
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:12
      Цитата: Jovanni
      Вот так новость! Оказывается к 2017 году на Украине осталось ещё что-то непроданного? Это ж непорядок...

      осталось, ну рельсы к примеру, меня другое интересует - там еще государство осталось? что бы можно было изменять? recourse
      Angel_and_Demon
    2. Дормидонт Сегодня, 19:32
      Свидомиты своими гостайнами демпенгуют
      Дормидонт
  7. Egorovich Сегодня, 19:05
    Западло, конечно, хохлам в "лучшей армии" Европы службу свою нести, поэтому с легкостью и предают. Смерть бандерофашистам!!!
    Egorovich
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 19:19
      Оно им надо - за активы Ахметова и Порошенко воевать?Вы за активы Потанина и Дерипаски в атаку пойдете?
      Сергей Д_2
  8. rocket757 Сегодня, 19:26
    Бизнес называетЬся, ничего лиЧнего!
    rocket757
  9. Дормидонт Сегодня, 19:32
    Для страховки - стреляйте всех
    Дормидонт
  10. Геркулесыч Сегодня, 19:34
    Просто не у всех там есть возможность заработать на продаже кому нибудь хоть чего бы то ни было! А так они всю армию давно уже бы пораспродали!
    Геркулесыч
  11. d1975 Сегодня, 19:41
    Цитата: 210окв
    Захарченко защитить бы то что у него есть...Какое наступление?Время потеряно два с половиной года назад.Кремлю спасибо скажите.
    Цитата: самый главный
    Когда Захарченко начнет наступление на Киев, то пальцев на руках и ногах у всех прокуроров не хватит для подсчета... да и некогда будет считать.

    Конечно потеряно . Правильно вы говорите . Мариуполь надо было брать однозначно . А теперь как в этом случае говорят - поздно пить боржоми , почки отвалились ! am
    d1975
  12. Ferdinant Сегодня, 19:44
    С главкома начинать надо
    Ferdinant
  13. Xscorpion Сегодня, 20:00
    Цитата: сибиралт
    А что там еще может продать военослужащий? Оружие или военную тайну. lol


    У них опечатка,не продали,а пропили гос секреты winked
    Xscorpion
  14. Beltasir Matyagu Сегодня, 20:39
    Я полагаю что на Украине не всем понятно какая может быть гос измена, если де факто нет государства. Ссср дали присягу - нету, потом Украине - тоже слилась в колонию с прямым управлением с запада. Какая тут госизмена?
    Beltasir Matyagu
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