На Украине посчитали количество военнослужащих, заподозренных в госизмене

За прошлый год было возбуждено всего по Украине 97 дел против военных по подозрению в государственной измене. Закрыто было в прошлом году восемь дел

В 2016 году на Украине завели 134 дела по статье "государственная измена" в отношении военнослужащих, в 2015 — 89, в 2014 — 67 дел

Генпрокуратура Украины посчитала количество военнослужащих ВСУ, заподозренных в государственной измене. Оказывается, за 2017 год почти сто украинских военнослужащих пытались продать государственные секреты, сообщают украинские СМИ— цитирует сообщение Генпрокуратуры агентство УНН.В ведомстве уточнили, что из них шесть дел возбудили в Донецкой области, еще три — в Луганской.При этом стоит отметить, что на востоке страны было возбуждено всего лишь девять дел о госизмене за весь год, то есть лишь малая доля от общего количества.При этом рекорд украинские правоохранители поставили в 2016 году - 137 дел по данной статье против военных за год.- говорится в отчете.Ранее в ГПУ сообщили, что на Украине в 2017 году возбудили около 500 дел по статье "дезертирство, это почти на 9% больше, чем в 2016 году.По результатам осеннего призыва прошлого года в комиссариаты не явились около 70% призывников. Отмечалось, что почти треть из них объявлены в розыск. В ноябре военный комиссар Львовской области Александр Тищенко рассказал, что в регионе от службы уклоняются 15 тысяч человек.