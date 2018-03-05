20:46 05 марта
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"Нафтогаз Украины" закрывает свое представительство в России

НАК "Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России, расположенное в Москве на улице Академика Пилюгина, 24.

Согласно сообщению компании в системе раскрытия информации НКЦБФР, наблюдательный совет НАК поручил правлению осуществить все необходимые мероприятия для ликвидации офиса до 12 марта 2018 года.

"Нафтогаз Украины" закрывает свое представительство в России



Решение о ликвидации (закрытии) представительства принимается в связи с отсутствием целесообразности дальнейшего существования представительства
- говорится в сообщении.

1 марта "Газпром" сообщил, что он получил и вернул предоплату "Нафтогаза" за март. На следующий день глава правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что корпорация после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу расторгает контракты на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

5 марта "Газпром" официально направил уведомление в "Нафтогаз Украины" о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж. В «Нафтогазе» подтвердили получение от «Газпрома» официального уведомления о начале процедуры расторжения контрактов.

"Нафтогаз Украины" объединяет крупнейшие нефтегазодобывающие предприятия страны. Холдинг является монополистом по транзиту и хранению природного газа в подземных хранилищах, а также по транспортировке нефти трубопроводным транспортом по территории страны.

Использованы фотографии: Reuters
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Комментарии 52

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  1. предки с Дона Сегодня, 18:56
    Скатертью дорога и пол за ними помойте с хлоркой.
    предки с Дона
    1. 210окв Сегодня, 18:59
      Попутного ветра в корму...Халявщики вон!Можно и заробитчан с Ямала и Сургута прихватить
      Цитата: предки с Дона
      Скатертью дорога и пол за ними помойте с хлоркой.
      210окв
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:06
        Цитата: 210окв
        Попутного ветра в корму...Халявщики вон

        теперь они в Польше открывать будут - поставки же от туда пошли
        Angel_and_Demon
        1. Монос Сегодня, 19:23
          Алексей Миллер заявил, что корпорация после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу расторгает контракты на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

          А что вообще происходит? Если транзит закрывают, как будут контракты на поставку газа в Европу исполняться? Или это уже забота бабушки Меркель?
          Монос
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:35
            Цитата: Монос
            Если транзит закрывают, как будут контракты на поставку газа в Европу исполняться?

            ямал-европа, скверный поток-1, правда будут загружены под завязку
            Angel_and_Demon
            1. cniza Сегодня, 20:14
              А что вообще происходит? Если транзит закрывают, как будут контракты на поставку газа в Европу исполняться? Или это уже забота бабушки Меркель?


              Быстрей будут строить СП 2
              cniza
          2. Кент0001 Сегодня, 19:56
            Да нет, ща нам руки будут этим арбитражем выкручивать. Все только начинается, причем сразу не в нашу пользу и по крупному. Если в Стокгольме отыграют, то все равно как-то стремно теперь даже с немчурой дела иметь, когда их суды делают не то что законно, а то что им велят....поэтому пока хорошего-то мало. Мне только одно непонятно: как по контракту, заключенному на наших условиях мы ничего не можем сделать сами? Совпадение, не думаю....
            Кент0001
            1. poquello Сегодня, 20:36
              Цитата: Кент0001
              Да нет, ща нам руки будут этим арбитражем выкручивать.

              а пофиг, Газпром все процедуры делает согласно контракта, собираются трактовать по своему пусть идут в задницу, вместе с агентством мудис кстати, нехай дагон рулит
              poquello
          3. Вкд Двк Сегодня, 20:12
            Цитата: Монос
            Алексей Миллер заявил, что корпорация после решения Cтокгольмского арбитража не в свою пользу расторгает контракты на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины".

            А что вообще происходит? Если транзит закрывают, как будут контракты на поставку газа в Европу исполняться? Или это уже забота бабушки Меркель?

            Ну, надо же, в конце-концов, решать проблему с Северным Потоком-2, 3,4 !!!
            Вкд Двк
          4. Терский Сегодня, 20:22
            Цитата: Монос
            А что вообще происходит?

            Ларчик просто открывается. После расторжения контракта по Украинскому транзиту Европе придётся заключать новый транзитный договор с "Газпромом", который может быть и не заключен. Вот тогда Европе и прилетит "чёрный лебедь" как ассиметричный ответ на санкции против России. Причём без формального объявления санкций: не мы "чёрного лебедя" выпускали, а Стокгольмский арбитраж. На сегодня украинскому транзиту ничего не угрожает, пока не расторгнут контракт на транзит газа, или до первого несанкционированного отбора газа "Нафтогазом" . Справочно по "черному лебедю" : Американский экономист Пол Крейг Робертс после начала украинского кризиса сказал, что сильнейшим экономическим ходом со стороны России может быть прекращение поставок энергоносителей в Европу, что приведёт к развалу Евросоюза и НАТО. Экономисты называют такие вызовы "чёрными лебедями"…
            Терский
          5. sheridans Сегодня, 20:22
            Именно транзит и не закрывают. Процедура расторжения контракта на транзит длинная. Можно протянуть до конца 2019 года поставляя газ в Европу ч/з Укру и не поставляя газ для самой украинцы. Аллес.
            sheridans
          6. kapitan92 Сегодня, 20:22
            Цитата: Монос
            А что вообще происходит? Если транзит закрывают, как будут контракты на поставку газа в Европу исполняться?

            Никто ничего не закрывает! Транзитный контракт будет выполняться до 2019г. Мало того, теперь хохломаны требуют его выполнения с изменениями принятыми при разбирательстве в Стокгольмском суде. Сам процесс "закрытия" контракта в суде, может занять от 6 месяцев. hi
            kapitan92
    2. Тралл Сегодня, 19:01
      Надо проконтролировать, чтобы они с собой не поуносили, обои, розетки, сантехнику, двери в кабинеты, стеклопакеты smile
      Тралл
      1. 210окв Сегодня, 19:04
        Да кому этот хлам понадкусанный нужен?
        Цитата: Тралл
        Надо проконтролировать, чтобы они с собой не поуносили, обои, розетки, сантехнику, двери в кабинеты, стеклопакеты smile
        210окв
    3. seti Сегодня, 19:07
      Видимо осознали что работы для них больше нет. И что это действительно конец. Край.
      seti
    4. Черный_Ватник Сегодня, 19:09
      Теперь они будут покупать по европейским ценам российский газ со словацким акцентом, и делать они это будут вот с таким важным лицом, чтобы рагулье подвоха не заметило:
      Черный_Ватник
      1. Rusland Сегодня, 19:13
        Значит почувствовали, что ловить больше нечего. smile
        Rusland
    5. сибиралт Сегодня, 19:19
      Вна Украине распространяется очередная великая перемога, что там открыли грандиозные залежи нефти по объемам не меньше эмиратских и что она выйдет в мировые лидеры по её добыче. belay
      сибиралт
      1. rocket757 Сегодня, 19:24
        Туда бы и консульство их отправить! Братьев наших оно не представляет, а бандерлогов и рагулье нам наф здесь не сдалось!
        rocket757
    6. влад66 Сегодня, 19:56
      НАК "Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России,

      Скатертью дорога, скачите в Словакию за российским газом. yes
      влад66
    7. COJIDAT Сегодня, 20:24
      Остаточно прощевайте))) Аминь!
      COJIDAT
  2. mad Сегодня, 18:59
    Сначала офис, потом трубы, затем это недоразумение под названием Укропия..
    Дорожная карта вообщем )
    mad
  3. Sonet Сегодня, 19:00
    И поделом украинцам.Сколько лет их терпели но слава Богу пришел конец.
    Не плохо бы и европейцам получить по заслугам-мы им значит качали газ сколько они просили но меньше оговоренного в контракте с украинцами, а потом и мы же остались виноваты что не перегнали им тот газ, который им и не нужен.
    Sonet
  4. Косолапый Сегодня, 19:03
    Так если верить Шоколадному вы уже 1.5-2 года как слезли с энергетической иглы ))) так что давно пора закрывать было ))) тут вам по ,,лимонаду,, из Европы газа накачают , всего в четыре раза дороже , зато свободный и демократический газ )))
    Косолапый
  5. Волька Сегодня, 19:06
    баба с возу, кобыле легче...
    Волька
  6. Egorovich Сегодня, 19:09
    Сосите теперь у Гейропы, там газ подороже и послаще!!! yes
    Egorovich
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:57
      Цитата: Egorovich
      там газ подороже и послаще!!!

      он свободой пахнет laughing
      Angel_and_Demon
  7. FalconD Сегодня, 19:16
    А у нас в стране есть газ, а у вас?)))
    FalconD
  8. ul_vitalii Сегодня, 19:20
    Ещё десятка три безработных, дополнительное бремя на развивающуюся молодую экономику Украины. smile
    ul_vitalii
  9. polpot Сегодня, 19:25
    Надо бы в помещение священника пригласить бесов погонять
    polpot
    1. Дормидонт Сегодня, 19:29
      Я бы не рисковал и снёс здание к чертям
      Дормидонт
  10. taiga2018 Сегодня, 19:26
    с 13 марта воздух в Москве станет ещё немного чище...
    taiga2018
  11. Геркулесыч Сегодня, 19:26
    Горевать не будем! am Баба с возу -воздух чище! am
    Геркулесыч
  12. Дормидонт Сегодня, 19:28
    Шах и мат нам
    Дормидонт
  13. Сергей Д_2 Сегодня, 19:29
    А если по суду нагреют Газпром лярдов на 15?
    Сергей Д_2
    1. Геркулесыч Сегодня, 19:38
      Отключим газ Европе, lol делов то! wassat
      Геркулесыч
      1. Сергей Д_2 Сегодня, 20:02
        Жёстко.По мужски.
        Сергей Д_2
  14. d1975 Сегодня, 19:37
    Цитата: Sonet
    И поделом украинцам.Сколько лет их терпели но слава Богу пришел конец.
    Не плохо бы и европейцам получить по заслугам-мы им значит качали газ сколько они просили но меньше оговоренного в контракте с украинцами, а потом и мы же остались виноваты что не перегнали им тот газ, который им и не нужен.
    Верно сказано ! Пора зёрна от плевел то нашим вождям уж отличать . Всё они играются в денежки . Но как оказалось не всё ими меряется . А если и меряется , то не в нашу сторону .
    d1975
  15. Комментарий был удален.
  16. dgonni Сегодня, 19:40
    Опять для улыбающихся! Освойте не только Миллера, но и позицию России в момент начала судебных исков и пункты контракта. Потом давайте коменты. Как по мне то данное событие являет собой очень неприятный инциндент в плане отношений газпрома и Нафтогаза. Таких демаршей украина НИКОГДА не делала, если данная новость не фейк! И на месте Газпрома я бы озаботился такой позицией. При том серьёзно.
    dgonni
    1. HAM Сегодня, 19:45
      Серьёзно? И в 2005г и 2009г никаких?
      HAM
    2. Дормидонт Сегодня, 20:40
      Контракты с окраиной - договор с дьяволом
      Дормидонт
    3. влад66 Сегодня, 20:45
      Цитата: dgonni
      на месте Газпрома я бы озаботился такой позицией. При том серьёзно.

      Ухты, сосед дай покушать, так как под дверь вам навалить нечем, халява закончилась сэр. hi
      влад66
  17. mavrus Сегодня, 19:53
    И всем хорошо... Ребятки в Словакию передеслоцируются, Петруха ещё раз попиарится, что у агрессора газ не покупает... Ну а народ всё это оплатит. Слава Украине!.
    mavrus
  18. Northern warrior Сегодня, 19:59
    Наконец-то ! Нечего укропии покупать газ у АХРЕССОРА, пусть теперь топят кизяками. России давно следовало оборвать ВСЕ связи с русофобской гадиной, полностью прекратить поставку энергоресурсов в 404 и разорвать с ней дипотношения. Меня откровенно радуют новости за последнюю неделю - Россия начала показывать зубы и это замечательно ! Если гейропа не изменит своего курса в отношении РФ (я в этом уверен на 99%), то пусть покупают СПГ у амеров по 500$ и ложат свою экономику.
    Northern warrior
  19. Xscorpion Сегодня, 20:02
    Нафтогаз Украины" закрывает свое представительство в России

    И тут что ли газ им отключили? winked
    Xscorpion
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 20:06
      Х.з.Может аренду за офис подняли.
      Сергей Д_2
  20. Вкд Двк Сегодня, 20:05
    Во, как! Как говорят у нас в деревне- ударились жопами и смотрят, кто дальше отлетит.
    Вкд Двк
  21. Northern warrior Сегодня, 20:13
    Я сторонник полного разрыва связей с укропами. На территории РФ не должно остаться ни одной украинской школы, библиотеки или культурного центра, а всем украинским деятелям культуры и искусства, негативно относящихся ко всему русскому, должен быть пожизненно запрещен вьезд в Россию.
    Northern warrior
    1. Сергей Д_2 Сегодня, 20:16
      Так нельзя.не дикари чай...!
      Сергей Д_2
      1. Northern warrior Сегодня, 20:24
        Это нужно сделать, чтобы защитить Россию от майдаунов и украинства как такового. Эта идеологию враждебна всему русскому, поэтому должна быть запрещена законом. Поляки правильно делают, что показывают укропам их место у параши.
        Northern warrior
  22. Lesorub Сегодня, 20:18
    НАК "Нафтогаз Украины" закроет свое представительство в России

    Интересно сколько сотрудников с данного офиса вернутся на Украину?!
    Lesorub
  23. Антон Болдаков Сегодня, 20:21
    Вообще конечно Европа подложила свинью Украине. Ведь по факту признали, что украинской экономике "звиздец" и без России им не вытянуть. Но с другой стороны... с юридической точки зрения - логична ли торговля с теми, кто называет тебя своим врагом?
    Антон Болдаков
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