Записки Колорадского Таракана. Майдан разогнан, башка трещит...

Приветствую вас, любимые мои читатели. Как же надоела это зима! А весна, если честно, страшит ещё больше. Меня вот тоже достигла суровая действительность. Морда лица побаливает...Нет, все так почти нормально. Бродил по ночному Киеву. Захотелось вспомнить детство. Ну, с разбегу в сугроб и сиганул. Естественно, мордой вперед. Кто же знал, что под снегом скамейка? Причем крепкая такая. Советская ещё...Что-то похожее получилось у нас и наших хозяев по отношению к вашей стране. Не буду много расписывать про реакцию в Украине на выступление Путина, на перемогу с арбитражем по газу, которая мгновенно переросла в зраду. Думаю, вам по этим вопросам информации даже больше чем нам предоставили.Мы сейчас чешем затылки. Это как вы разваливались постоянно, чтобы получилось такое вооружение? Хотя, мы же тоже два года совершенно не покупали ваш газ. И вот, когда вы все-таки сделали так, как мы просили, оказалось, что газа-то у нас без вас нет. От слова совсем. Да и весна какая-то зимняя. Короче, замерзаем помаленьку. Тепло прикручиваем. По просьбе президента.Ну да ладно. Вам же интересны именно наши события. А главное у нас произошло. Разогнали михомайдан и убрали бомжатник возле Рады. Всё. Революция закончилась.Я там был. Но так… На безопасном расстоянии. Своя рубашка ближе к телу. Тем более, что уже перед началом разгона уже знал о заявлении Саакашвили. Пресс-служба Руха ещё 27 февраля заявила, что их представителей там нет уже месяц. Значит, бить будут не по-детски! Интуиция, основанная на многовековом опыте поколений называется.Так и получилось. Интересного ничего не было. Банальность на банальности. В палатках нашли гранаты и запалы. Протестующие пытались что-то там про свободу поорать. Получили по ушам от полиции. Более сотни задержаных. Более 20 в больницах. Есть тяжелые. Потери правоохранителей четверо 300-х. Теперь начнут сажать. Весна. Сезон посадок. Прокуратура открыла дела по статье 345 УК. Угроза сотрудникам органов...Меня упрекают, что мало пишу про Донбасс. Затрагиваю тему. Порошенко подписал в субботу секретных указ о ССО Украины. Подробностей не знаю, но по разговорам могу судить, что теперь в ЛДНР спецы официально пойдут. Воевать с Россией. Надо приготовиться. А ещё озвучена цифра численного состава ВСУ. 255 тысяч человек! Это только министерство обороны.Официоз закончил. Теперь для души попишу. Есть у нас место, куда принято обязательно приходить с цветами. Почему? Как-то специально не интересовался. Традиция такая. Не нами заведена. И находится это место на Байковом кладбище. На само кладбище сейчас не пройти, вами судите, как выглядит памятник в центре города.Те, кто знает Киев, уже догадались, что пишу я о могиле поэтессы Леси Украинки. Красивый памятник. Но есть у него один недостаток. Бронзовые гирлянды. Цветмет! Вот и страдает покойная от вандалов. Воруют бронзу. Прошлой весной один охломон украл. Сдал за 300 гривен в пункт приема. Нашли. И вот опять... Цитирую Михаила Сидоржевского, главу Национального союза писателей Украины."25 февраля – День рождения Леси Украинки. Накануне, как и в предыдущие годы, к ее могиле на Байковом кладбище пришли писатели, работники Публичной библиотеки имени Леси Украинки, поклонники таланта Леси. И буквально остолбенели, увидев разоренный памятник великой поэтессе. От величественных бронзовых гирлянд, которые со всех сторон украшали памятник, остались лишь металлические штыри".Если честно, противно и не понятно мне кое-что. Недавно знакомый был в Крыму. В центре Ялты стоит памятник Лесе Украинке. Всегда цветы лежат. Никто не сносит и не пишет оскорблений. Даже краской не обливают. В русском Крыму уважают украинскую поэтессу, а на Украине нет? Так получается. Буду жив, если не замерзну, обязательно выберусь в Крым и цветы положу к памятнику. И спасибо скажу людям...И еще о памятнике. У нас тут даже не декоммунизация намечается, а деекатеринизация. Ваша Екатерина Вторая казаков не любила. Точнее, делала вид, что любит, а потом отхватила огромный кусище Сечи Запорожской. А как только казаки решили возмутиться, так прислала своего Суворова.Суворов, правда, не витийствовал. Просто вышел к народу и спросил: вы чего, казаки? Да мы ничего, мы так... — ответили казаки.Короче, раньше было в Киеве Суворовское училище. В 1992 году, по незалежности, решили его переименовать в Киевский военный лицей имени Ивана Богуна. Был такой соратник у Богдана Хмельницкого. А теперь решили и памятник Суворову убрать. На всякий случай.Теперь Александр Васильевич в ожидании...Но, с другой стороны. Вот мы боремся с преступностью. Борцов развелось, что не пройти, чтобы не наткнуться. И что? Этого судить нельзя потому, что активист. А вот этот ветеран АТО. К этому вообще не подходи. Он депутат. Даже мальчишек, что гадят постоянно, судить нельзя. ПС, С14, УПА, ОУН, добробат и прочее.Но полиция, даже при том, что боится, все-таки ловит преступников. Точнее они сами ловятся. Вот последний случай:"Иностранец развивал преступные традиции, идеи, взгляды с целью привлечения к преступной деятельности молодежи. Также материально поддерживал осужденных, освобожденных из мест лишения свободы и влиял на них. Поддерживает тесные связи с лидерами организованных преступных группировок, действующих на территории нескольких регионов, а также координирует и согласовывает свои действия с лицами из криминогенной среды и ворами в законе".Как думаете, откуда этот иностранец? Правильно думаете! Из вашей страны. А что случится с россиянином, если он нам попадется? Вот тут вы ошибаетесь на все 100%!"Домбаева полицейские задержали в Вышгороде. Госмиграционная служба приняла решение принудительно выдворить его из страны с запретом въезда на территорию Украины на три года. Мужчину депортировали в Россию 23 февраля поездом Киев — Москва".Как я вас? Это Украина. Это наше МВД. Это закон и порядок. Наверное. Думаю, вы поняли, почему русского выслали из страны и не посадили. По фамилии поняли. "Хасан", а именно так зовут Заура Домбаева в криминальных кругах, чеченец. Глава сильнейшего чеченского клана на Украине. Вот и решили мы отправить его вам. На перевоспитание.Жить-то хочется всем. И полицейским, и судьям, и прокурорам... Даже несмотря на то, что "Домбаев устанавливал контроль за противоправной деятельностью организованных преступных группировок и сам принимал участие в совершении преступлений".Тонка кишка у нашей новой полиции и прокуратуры справиться с Хасаном. Да и память о майдане тяжелым грузом на власти висит. Там же флаг Ичкерии был распиарен по полной. Построили на вокзале полицейских и под "прощание славянки" вам отправили. Только вот есть у меня мысль о том, что он уже в каком-нибудь киевском отеле обитает. Пару бумажек по сотне американских гривен и всё. Свободен как вилка в... полете. Не верите?26 февраля задержали всю (!) смену на таможенном пункте Прикладники за взятки. Это на белорусской границе. Всех до одного! СБУ и СБ Государственной фискальной службы. Дай мзду малую и вози всё что душе угодно туда-сюда. Братские же страны.А вообще, по моему мнению, это зря СБУ сделали. Ну не преступление это. Это, как её, платная услуга! Не хочет человек в очереди стоять и товар предъявлять. Дал 200 гривен и поехал куда надо. Цивилизованно получается. А так... Любой украинец, кто периодически пересекает границу, скажет простую цифру. 99,99% берут! Так за что страдают Прикладники?А вообще-то цивилизация у нас потихоньку пробивает советскую действительность. Для россиян не понятно, как можно, к примеру, бастовать ВУЗу. Там же студенты, научная деятельность. А вот у нас студенты и сотрудники Национального медицинского университета имени Богомольца объявили о бессрочной забастовке."Минздрав решил поставить весь университет на колени, заблокировав выплаты стипендий студентам и заработных плат трудовому коллективу, незаконно отобрав право банковской подписи у законно избранного руководства ВУЗа".Ситуацию прекрасно прокомментировал Вышиванок. Преподавателей уволить. Пригласить волонтеров из ЕС или США. Студентов в АТО. Те, кто останутся живыми через год могут продолжить обучение. Интересно, как бы выглядели слова нашего Гидранта по этому поводу? "Моему народу врачи не нужны! Необходимы знахари и экстрасенсы (парамедики)!". Мда...Холодно все-таки у нас. Вы этого, "Зверя с востока" отправили куда? В Британию. Так почему он к нам-то завернул? Тоже географию на украинском языке изучаете? Через Балтику короче получается...Кстати, о странах Балтии. Как-никак, побратимы. Наши доблестные ВСУ, вместе с армиями Финляндии, Франции, Грузии, Литвы, Латвии, Швеции и США, приняли участие в военном параде в Таллине! Вы не знаете, что в Эстонии был юбилей? 100 лет независимости! И парад огромный! 1100 военнослужащих! Около 100 единиц военной техники! Авиация НАТО! Очень советую глянуть на эту мощь.А вот у меня, как выясняется, проблемы с арифметикой... "Весь мир" знает о советской оккупации Прибалтики. А независимость странным образом совпадает с решением Ленина предоставить эту самую независимость. Получается, сами дали, потом сами же и оккупировали? Не хочу в историю влезать...Хотя, русская армия может. Вы же в серьезных войнах не участвуете. Не то что ВСУ. У нас только самоубийств в армии по два в неделю! Это главный военный прокурор Анатолий Матиос такую цифру назвал. Вот это настоящая война!"За два месяца текущего года по два суицида в неделю (16 погибших от суицида) — эти скупые данные Единого реестра досудебных расследований бесстрастны, как никто".А что делать? Алкоголь и прочие прелести военной жизни. Начиная с Главнокомандующего. Сами понимаете.Что-то у меня получаются какие-то криминально-поминальные записки. Нужна перемога. Причем такая, что касается всех и каждого. И она есть! Наш премьер-министр озвучил:"В этом году мы повысили минимальную заработную плату с 1 января на 523 гривны. Будем идти дальше. Я считаю, что средняя заработная плата в стране при этих условиях должна равняться не менее 10 000 гривен. Я думаю, что в этом году такого показателя мы сможем достичь. Тогда люди будут возвращаться (из-за границы)".«Трудовая миграция есть по всех странах, и это естественный процесс. Украинцы едут работать в Польшу, а поляки — в Великобританию, и "если в Лондоне выйдешь, английского не знаешь, а польский понимаешь, проблем не будет никаких"."Но, простите, не передержали ли украинцев на минимальной зарплате в 1450 (гривен) плюс 1450 еще в конверте? Потом эти люди не заплатили ни копейки в Пенсионный фонд и при выходе на пенсию будут иметь ту мизерную пенсию, которую мы должны побороть ныне".Короче говоря, скоро запануем при зарплате в 10 000 гривен. Представляю сколько россиян приедет к нам цибулю собирать... Только и делай, что ничего не делай. Помню я обещания Гидранта о 1000 в день для военных. Но вот интересно, в какой цифре нужно держать пенсии и пособия, чтобы пенсионеры уехали из страны?Я даже одного из этих самых пенсионеров спросил. Ответил гениально. "Не мечтайте! Мы не продаемся!". Что в переводе означает: "А кому мы нужны за границей?". Зря Саакашвили выгнали. Он же в августе 2014-го обещал, что через год Украина будет посылать гуманитарную помощь в Россию... Шел четвертый год "жданчика"...Да, про международную перемогу не рассказал. Вибачте, в смысле, извиняйте. Украина начала трехлетнее членство в Совете ООН по правам человека. Об этом сообщил Петр Порошенко. Внимательно прочитали? Да, именно по правам человека! И как вы думаете, чем мы будем там заниматься? "Защита прав человека по всему миру, в том числе во временно оккупированном Крыму и на Донбассе".А как же 30 000 исков в ЕСПЧ? Как же "страна в десятке худших стран по соблюдению прав человека в мире"? В принципе все правильно. После того, как комиссию ООН по защите прав женщин возглавила Саудовская Аравия... Ведь жил же раньше этот Совет по правам человека без члена. И тут явилась Украина и заняла свободное место...А женщин я вспомнил сами понимаете почему. Дорогие наши соратницы, подруги, жены, матери, дочери! Мы вас так любим, что даже иногда кушать не можем (когда сами что-нибудь варить затеемся). Всё, что делается на этой планете для Вас! И из-за вас! Мужчина только тогда силен, когда у него крепкий тыл: семья, дом, дети. Родина. И всё это для мужчины Вы!Поздравляю вас всех с праздником! Весна наступает только тогда, когда женщины начинают улыбаться. А улыбаться поголовно вы начинаете 8 марта. С Вашим днем! Счастья, здоровья, любви и терпенья. Мы-то знаем, какими мы вам достаемся. И во что вы нас превращаете.До следующей встречи. Всем удачных праздников. И не забывайте ваших женщин! Будем жить!