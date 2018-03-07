Новости от президента: авиационный ракетный комплекс «Кинжал»



МиГ-31БМ взлетает с ракетой "Кинжал"



Ракета крупнее



Самолет перед сбросом ракеты



Изделие Х-47М2 отделилось



Сброс хвостового обтекателя



Запуск двигателя



Ракета направилась к цели



Демонстрация принципов построения траектории полета



Ракета падает на цель

По материалам:

http://kremlin.ru/

http://tass.ru/

http://ria.ru/

http://vz.ru/

http://rg.ru/

В первый день весны президент России Владимир Путин обратился к Федеральному собранию с ежегодным посланием. Глава государства рассказал о последних успехах и поставил новые задачи. Кроме того, он затронул тему стратегических вооружений, предназначенных для обеспечения безопасности страны. Новые системы в будущем получат все основные виды вооруженных сил, в том числе боевая авиация. Вместе с существующими самолетами предлагается использовать авиационный ракетный комплекс «Кинжал».Рассказ о новом оружии для воздушно-космических сил В. Путин начал с напоминания о текущих тенденциях в области аэрокосмических технологий. Сейчас ведущие страны, имеющие большой научный потенциал и располагающие современными технологиями, разрабатывают т.н. гиперзвуковое вооружение. Далее президент провел краткую «лекцию» по физике и аэродинамике. Он указал, что скорость звука традиционно измеряется в махах – единица названа в часть австрийского физика Эрнста Маха. На высоте 11 км 1 мах равняется 1062 км/ч. Скорость от М=1 до М=5 считается сверхзвуковой, более М=5 – гиперзвуковой.Оружие с гиперзвуковой скоростью полета дает вооруженным силам самые серьезные преимущества перед противником. Подобное вооружение может отличаться высокой мощностью, а большая скорость защищает его от перехвата средствами противовоздушной или противоракетной обороны. Перехватчики попросту не могут догнать атакующее изделие. Как заявил президент, понятно, почему ведущие страны мира стремятся завладеть такими вооружениями. А у России подобные средства уже есть.Важнейшим этапом создания современных средств вооружения В. Путин назвал разработку высокоточного авиационного ракетного комплекса, который, как утверждается, не имеет аналогов в зарубежных странах. Испытания этой системы уже были завершены. Более того, с 1 декабря новый комплекс используется в порядке опытно-боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа.По словам В. Путина, ракета при помощи высокоскоростного самолета-носителя должна за считанные минуты выходить к месту старта. После сброса ракета развивает скорость, в десять раз превышающую скорость звука. На всем протяжении траектории, несмотря на высокую скорость, изделие способно выполнять маневры. Возможность изменения траектории полета позволяет защитить ракету от средств обороны противника. По мнению президента, новая ракета гарантировано преодолевает современные и, возможно, перспективные комплексы ПВО и ПРО. Гиперзвуковая ракета способна лететь на дальность до 2 тыс. км и доставлять к цели обычный или ядерный боезаряд.В отличие от некоторых других перспективных разработок, представленных на прошлой неделе, авиационный ракетный комплекс уже получил собственное название. Его обозначили как «Кинжал». Иные названия и обозначения, такие как индекс ГРАУ, рабочий шифр проекта и т.д. президент не приводил.Как и в случае с другими новейшими образцами вооружения, за словами президента последовал демонстрационный видеоролик, показывающий интереснейшие кадры с испытаний перспективного ракетного комплекса. Видеосъемка самым наглядным образом подтверждает заявления В. Путина о проведении испытаний. Некоторые из этапов одного из тестовых запусков, снятые военными операторами, разрешили использовать в ролике для показа широкой общественности.Видео начинается с кадров взлета истребителя-перехватчика МиГ-31БМ. Уже во время разбега видно, что под днищем его фюзеляжа подвешен не привычный и стандартный боекомплект, но некое новое оружие. Перехватчик поднимает в воздух крупную и массивную ракету нового типа. Часть дальнейшего полета с выходом в точку запуска, впрочем, была показана при помощи упрощенной компьютерной графики. Но далее вновь была видеозапись реальных испытаний с настоящим запуском ракеты.Находясь на заданном курсе и выдерживая определенную высоту и скорость, самолет-носитель сбросил ракету «Кинжал». В свободном полете она «провалилась» по высоте, после чего сбросила хвостовой обтекатель и запустила маршевый двигатель. Полет ракеты вновь не стали показывать в виде документальных кадров и изобразили схематически. В следующем эпизоде компьютерная модель самолета сбросила анимированную ракету, а та по баллистической траектории направилась к кораблю условного противника. Стоит отметить, что нарисованный корабль-мишень имел узнаваемый внешний вид и был похож на некий реальный образец.Последние этапы полета ракеты, выходящей в район цели, а затем наводящейся на нее, были показаны с применением графики. Причем «камера» в этот раз находилась прямо на борту ракеты. Изделие направилось на корабль противника, перешло в пикирование, и затем видеосигнал, ожидаемо, пропал. Впрочем, в ролике показали поражение цели, хотя и другой. Боеприпас упал на сухопутное укрепление и взорвал его. Самолет-носитель МиГ-31БМ, в свою очередь, вернулся на аэродром и выполнил посадку.Вскоре после окончания выступления президента появились новые сведения о проекте «Кинжал». Так, российская пресса привела второе обозначение новой ракеты – Х-47М2. Командующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин указал, что новая ракета относится к классу гиперзвукового аэробаллистического оружия. По его словам, на полигонах министерства обороны уже были проведены государственные испытания нового комплекса. Во время проверок он полностью подтвердил свою эффективность. Все запуски ракет завершались точным поражением намеченных целей.Главком ВКС также раскрыл некоторые подробности боевой работы изделия «Кинжал». Так, на конечном баллистическом участке полета ракета использует всепогодную головку самонаведения. Это обеспечивает возможность применения ракеты в любое время суток с получением требуемой точности и избирательности поражения цели. Максимальная скорость ракеты в полете в 10 раз превышает скорость звука. Дальность стрельбы, как подтвердил главком, достигает 2 тыс. км.Таким образом, в интересах Воздушно-космических сил была разработана новейшая аэробаллистическая ракета, пригодная для уничтожения различных наземных или надводных объектов. Изделие Х-47М2 «Кинжал» может нести как конвенциональную, так и специальную боевую часть, что расширяет круг решаемых задач. В качестве носителя сейчас используются перехватчики МиГ-31 последней модификации «БМ».Одной из самых интересных особенностей проекта «Кинжал» является выбор самолета-носителя. Ракету «воздух-поверхность» решили применять с истребителем, основу вооружений которого составляют изделия «воздух-воздух». Причины этого очевидны. Максимальная скорость самолета МиГ-31БМ на высоте достигает 3400 км/ч, что позволяет ему за минимальное время выйти в точку пуска. Кроме того, высокая скорость полета носителя при сбросе ракеты позволяет получить некоторые преимущества. В момент сброса ракета уже имеет высокую начальную скорость, и потому энергия ее двигателя уходит только на последующий разгон с выходом на квазибаллистическую траекторию.Таким образом, потенциал ракеты, обеспечиваемый гиперзвуковой скоростью полета, не снижается из-за недостаточных параметров носителя. С точки зрения скорости полета, предварительного разгона ракеты и быстроты решения боевых задач МиГ-31БМ является наиболее удачной платформой.Изделие Х-47М2 имеет весьма простые формы и очертания. Ракета получила конический головной обтекатель, на который приходится около половины длины изделия. Вторую половину корпуса образует цилиндрическая секция, оснащенная Х-образными плоскостями в хвостовой части. Ровный хвостовой срез корпуса на время полета под самолетом оснащается сбрасываемым обтекателем, имеющим форму усеченного конуса. Точные сведения о конструкции изделия пока не приводились, но уже сейчас можно говорить, что оно оснащается твердотопливным маршевым двигателем. Тип головки самонаведения неизвестен.Нельзя не отметить, что новая авиационная ракета внешне весьма похожа на баллистический боеприпас оперативно-тактического комплекса «Искандер». В прошлом на разных уровнях ходили слухи о возможном создании авиационной модификации этой системы, но они до сих пор не получили официального подтверждения. Характерный экстерьер новейшей ракеты «Кинжал» может служить своеобразным подтверждением слухов недавнего прошлого. В то же время, сходство может быть связано только с похожими техническими требованиями и тактической ролью.Утверждается, что ракета «Кинжал» относится к классу аэробаллистических. Это означает, что изделие сбрасывается с самолета-носителя, после чего включает двигатель и с его помощью выходит на восходящую траекторию. Далее полет происходит почти так же, как и в случае с другими баллистическими ракетами. Отличие Х-47М2 от других систем обуславливается использованием головки самонаведения. Приборы, тип которых пока не уточнялся, используются для обнаружения цели и коррекции курса ракеты на всех этапах полета, в том числе на нисходящем участке баллистической траектории. В последнем случае обеспечивается максимально точное попадание в указанную цель.Перспективный «Кинжал», как и уже известный «Искандер», имеет характерные возможности: ракеты обоих комплексов способны маневрировать на траектории. Из-за этого противоракетные комплексы противника теряют возможность своевременного просчета траектории подлетающей ракеты и правильного перехвата. На нисходящем участке траектории ракета развивает максимальную скорость, вплоть до М=10, что резко сокращает допустимое время реакции. Как результат, система «Кинжал» действительно способна показать самые высокие боевые характеристики и прорвать существующую систему противовоздушной и противоракетной обороны.Сначала Владимир Путин, а затем Сергей Суровикин рассказали о недавних работах в рамках проекта с шифром «Кинжал». Не позднее осени прошлого года промышленность и министерство обороны провели все необходимые испытания новейшей ракеты, а также завершили ее доводку. Уже 1 декабря появился приказ о принятии новой ракеты в опытно-боевую эксплуатацию. Изделие Х-47М2 эксплуатируется в составе полноценного комплекса, в который также входит самолет-носитель МиГ-31БМ. Пока новое оружие имеется только у авиационных частей из состава Южного военного округа.По всей видимости, в обозримом будущем вооруженные силы завершат опытную эксплуатацию новейшего оружия, и вскоре после этого комплекс «Кинжал» получит рекомендацию к принятию на вооружение. Результатом этого станет перевооружение авиационных частей, сопровождаемое значительным ростом ударного потенциала тактической авиации.Следует напомнить, что на данный момент в распоряжении российской тактической авиации имеются только системы «воздух-поверхность» с дальностью пуска в десятки или сотни километров. Изделия, способные пролететь тысячи километров, имеются на вооружении только в стратегической авиации. Ракетный комплекс «Кинжал» с дальностью пуска до 2000 км фактически займет промежуточное положение между чисто тактическим и исключительно стратегическим вооружением. С его помощью можно будет максимально быстро наносить удары по объектам противника на оперативно-стратегической глубине.Большая гибкость применения будет обеспечиваться существованием специальной и неядерной боевых частей. В зависимости от поставленной задачи и типа атакуемого объекта можно будет выбирать тот или иной боезаряд. Таким образом, боевые качества ракеты Х-47М2 будут полностью соответствовать ее «промежуточному» положению. Тактическая авиация, в свою очередь, приблизит свои возможности к стратегической.Все перспективные образцы стратегического вооружения, представленные Владимиром Путиным в прошлый четверг, создавались в интересах ядерных сил и с целью обеспечения сдерживания потенциального противника. Авиационный ракетный комплекс «Кинжал» полностью соответствует таким задачам, хотя и оказывается более гибким и универсальным в сравнении с другими системами. В зависимости от ситуации на театре военных действий, он может стать средством мощного удара силами тактической авиации либо решать задачи, свойственные стратегическим комплексам.Ракетный комплекс «Кинжал» уже прошел почти все стадии проверок, включая государственные испытания. По результатам опытно-конструкторских работ он был поставлен на опытно-боевое дежурство в частях Воздушно-космических сил. Таким образом, вооруженные силы уже получили один из новейших образцов ударного вооружения и теперь осваивают его. В обозримом будущем, по завершении всех требуемых проверок и опытной эксплуатации, новая ракета будет принята на вооружение и поступит на склады частей. Потенциал ВКС заметно вырастет, а вместе с ним улучшится и обороноспособность страны.