Осталось удивить Марс

На следующий день после «мюнхенской речи Путина №2» - именно так можно, с учетом ошеломляющего эффекта, назвать его послание Федеральному собранию РФ, ваш покорный слуга написал «ответы на ключевые вопросы», навеянные эти посланием. Многое в этих ответах, за недостатком точных данных, было чисто интуитивным. В частности, высказанное в пункте шестом предположение о том, что одним из залогов успеха военно-стратегического прорыва России, о котором рассказал Президент, стала грандиозная спецоперация прикрытия всего комплекса научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, которые велись на данном направлении. Позволю себе напомнить, как было сформулировано это «открытие на кончике пера».https://topwar.ru/137128-obezoruzhennye-shtaty-ameriki.htmlИ вот спустя ровно двое суток, наше чисто умозрительное предположение было подтверждено на самом высоком государственном уровне. Президент РФ Владимир Путин, похвалил Федеральную Службу Безопасности за то, что удалось сохранить в тайне разработки нового оружия, о котором говорилось во время послания Федеральному собранию.http://tass.ru/politika/5009322Таким образом, сегодня мы с полным на то основанием и уже не только на основе личных догадок, но и с опорой на авторитет президента России, можем определенно констатировать следующее.Несмотря на весь кажущийся бардак, ощущение чего активно подогревается частью СМИ и столичной тусовки, на постоянное кипение страстей в интернете, бесконечные выбросы и вбросы всевозможных фейков и откровенных глупостей, на обслуживании которых специализируются целые когорты специально обученных, в том числе и весьма высокопоставленных спикеров – все это не более чем ритуальная свистопляска и мишура. Не имеющая к реальному положению дел на ключевых направлениях государственной работы практически никакого отношения. И более того, служащая своего рода дымовой завесой, создающей у тех, на кого она рассчитана, расслабляющее впечатление о такой себе малохольной «рашке», которую уже не стоит принимать всерьез.Ну что с них взять, если они настолько никакие, что даже на Олимпиаду согласились ехать без собственного флага и гимна.А оказалось, по факту, что и это было не совсем так. В шахматах только полный неуч может рассчитывать на провод пешки в ферзи без попутного размена легких и тяжелых фигур. И, похоже, что та же Олимпиада, в этих геополитических шахматах, была чем-то вроде жертвы слона. И жертвы отнюдь не безответной. Две величественные золотые победы российских спортсменов в двух традиционно самых главных видах зимнего спорта, самом красивом - фигурном катании и самом мужественном – хоккее с шайбой, де-факто сделали именно Россию главным именинником этого вроде бы сданного с потрохами мероприятия.А тем временем путинская стратегическая пешка уверенно, но при этом тихо и незаметно, шла в ферзи. И таки дошла! Ровно тогда, когда и было запланировано.О чем это говорит? На мой взгляд, о том, во-первых, что страна вполне управляема, а верховная власть эффективна. Во-вторых о том, что и того и другого вполне достаточно для реализации самых масштабных, прорывных и обеспечивающих безусловное мировое лидерство научно-технических проектов. А это как раз то, что очень хорошо получалось у СССР. Что означает - соответствующий потенциал и опыт отнюдь не утеряны и, как сказал Путин, в том же Послании – «опираясь на достижения наших гениальных предшественников, мы достигли собственных значимых результатов».Начинаю подозревать, что и демонстративно-шумная возня вокруг Российской Академии наук, затеянная аккурат в тот момент, когда путинские стратегические проекты были в самом разгаре, со всеми её непонятными дискуссиями ни о чем, тоже могла быть инсценировкой, под завесой которой российские ученые и конструкторы получили возможность плодотворно работать, в то время как научные спецотделы ЦРУ м МИ6 пребывали в полной эйфории от «окончательного развала русской науки».А она не только не развалилась, но и под шумок вполне себе пустотело-гламурных эрзац-«силиконовых долин», успешно сконцентрировала реальные научные силы для решения непостижимых для всего остального мира военно-технических проблем. Причем, заметьте, ученые и конструкторы, оказывается, никуда не разбежались и в нужный момент, в нужном месте оказались в необходимом количестве и качестве.И сразу еще одна догадка! А не те ли это молодые дарования из «научных рот», созданных Сергеем Шойгу уже ряд лет назад и про которые почти ничего не было слышно? Слава Богу, что нашей «мейнстримовской» прессе, находящейся в вечном поиске очередной порции грязного белья от какой-нибудь поп-дивы, это было сугубо не интересно. А никем не замеченные дарования понемногу выросли, «остепенились», получив попутно заряд армейской бодрости, патриотизма и антидот от дурных мыслей про «идеальную» заграницу. И стали, наконец, как им и положено, фонтанировать прорывными идеями.А почему бы и нет, если Путин наверняка сделал так, чтобы у этих молодых гениев все было и они могли спокойно работать на благо страны, а не мечтать из неё поскорее свалить.Конечно это опять только мой домысел. Но уж очень он похож на правду. Потому что иначе я просто себе представить не могу – откуда оно все взялось? Значит была работа – большая и целенаправленная. А её нужно было организовать. И, стало быть, есть кому это делать и есть кого на это нацелить.В то же самое время, на ключевых заводах и КБ нашего военпрома, в том числе и на тех, про которые мы наверняка ничего не знаем, началось массовое омоложение производственных кадров – шла, такая же спокойная и не привлекающая лишнего внимания работа по подготовке молодежи к серийному выпуску новой абсолютно передовой и уникальной продукции. Следы этой работы, про которую наша сексуально озабоченная пресса тоже почти не писала, приходилось собирать буквально по крупицам. Тем не менее, паззл и здесь сложился – было видно, что молодежь нашла себе достойное применение. Об этом в частности шла речь в моей статье «Жемчужины из навозной кучи». https://topwar.ru/136448-zhechuzhiny-iz-navoznoy-kuchi.htmlСколько еще таких жемчужин осталось в запасе у Владимира Путина наверняка знает только он и те, кому это положено. Гадать не буду. Но с учетом характера российского Президента и его умения по-гроссмейстерски на много ходов вперед просчитывать каждую партию, можно не сомневаться, что этот запас еще очень значителен.И если одним из таких уже запланированных путинских сюрпризов окажется торжественная встреча участников марсианской экспедиции Илона Маска уже обосновавшимися на Марсе российскими космонавтами, то я не буду этому слишком удивлен. Во всяком случае, уже созданная российскими конструкторами малогабаритная ядерная энергетическая установка для крылатых ракет, определенно является прообразом двигателя для межпланетного космического корабля. И, да - вам ничего не напомнил гиперзвуковой летательный аппарат, из путинской серии военно-стратегических сюрпризов, своим огненным ореолом из раскаленной плазмы? Именно так может выглядеть вход в атмосферу другой планеты разведывательного беспилотника аналогичной конструкции.Не случайно же в одной из своих недавних речей Путин пообещал России десятилетие ярких побед. И, похоже, оно уже началось.