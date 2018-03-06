Осталось удивить Марс
После феерического посрамления Путиным бывшей главной военной державы планеты, Россия может преподнести еще более неожиданный сюрприз - в космосе
На следующий день после «мюнхенской речи Путина №2» - именно так можно, с учетом ошеломляющего эффекта, назвать его послание Федеральному собранию РФ, ваш покорный слуга написал «ответы на ключевые вопросы», навеянные эти посланием. Многое в этих ответах, за недостатком точных данных, было чисто интуитивным. В частности, высказанное в пункте шестом предположение о том, что одним из залогов успеха военно-стратегического прорыва России, о котором рассказал Президент, стала грандиозная спецоперация прикрытия всего комплекса научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, которые велись на данном направлении. Позволю себе напомнить, как было сформулировано это «открытие на кончике пера».
«Для любого сотрудника спецслужбы обеспечение скрытности своих планов, хода их реализации, а также создание эффекта неожиданности для противника – это основа основ. И российский лидер в этих науках явно преуспел. Он сумел сделать так, чтобы весь мир думал о России и её возможностях немного не так, как оно есть на самом деле. В этом ему очень помогли еще сохранившиеся традиции и опытнейшие кадры некогда самой закрытой страны мира, в совершенстве овладевшие всеми технологиями закрытия государственных спецмероприятий любого масштаба и сложности.
Именно эти особые технологии абсолютной секретности сопровождали в свое время советскую космическую программу, что позволяло Советскому Союзу регулярно вгонять американцев в полный ступор.
Применение … сочетания внешних отвлекающих шумовых эффектов (например - посредством тех же крикливых и бестолковых либеральных СМИ) и напряженной, целенаправленной работы в прямо противоположном направлении, вдали от постороннего глаза и с обязательным сюрпризом гагаринского масштаба в конце, по всей видимости, стало залогом успеха и нынешней стратегической программы.» https://topwar.ru/137128-obezoruzhennye-shtaty-ameriki.html
И вот спустя ровно двое суток, наше чисто умозрительное предположение было подтверждено на самом высоком государственном уровне. Президент РФ Владимир Путин, похвалил Федеральную Службу Безопасности за то, что удалось сохранить в тайне разработки нового оружия, о котором говорилось во время послания Федеральному собранию.
"Хочу отметить, что удалось обеспечить эффективное оперативное контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов", - сказал Путин. Он поблагодарил всех, кто участвовал в этой ответственной, сложной работе.
http://tass.ru/politika/5009322
Таким образом, сегодня мы с полным на то основанием и уже не только на основе личных догадок, но и с опорой на авторитет президента России, можем определенно констатировать следующее.
Несмотря на весь кажущийся бардак, ощущение чего активно подогревается частью СМИ и столичной тусовки, на постоянное кипение страстей в интернете, бесконечные выбросы и вбросы всевозможных фейков и откровенных глупостей, на обслуживании которых специализируются целые когорты специально обученных, в том числе и весьма высокопоставленных спикеров – все это не более чем ритуальная свистопляска и мишура. Не имеющая к реальному положению дел на ключевых направлениях государственной работы практически никакого отношения. И более того, служащая своего рода дымовой завесой, создающей у тех, на кого она рассчитана, расслабляющее впечатление о такой себе малохольной «рашке», которую уже не стоит принимать всерьез.
Ну что с них взять, если они настолько никакие, что даже на Олимпиаду согласились ехать без собственного флага и гимна.
А оказалось, по факту, что и это было не совсем так. В шахматах только полный неуч может рассчитывать на провод пешки в ферзи без попутного размена легких и тяжелых фигур. И, похоже, что та же Олимпиада, в этих геополитических шахматах, была чем-то вроде жертвы слона. И жертвы отнюдь не безответной. Две величественные золотые победы российских спортсменов в двух традиционно самых главных видах зимнего спорта, самом красивом - фигурном катании и самом мужественном – хоккее с шайбой, де-факто сделали именно Россию главным именинником этого вроде бы сданного с потрохами мероприятия.
А тем временем путинская стратегическая пешка уверенно, но при этом тихо и незаметно, шла в ферзи. И таки дошла! Ровно тогда, когда и было запланировано.
О чем это говорит? На мой взгляд, о том, во-первых, что страна вполне управляема, а верховная власть эффективна. Во-вторых о том, что и того и другого вполне достаточно для реализации самых масштабных, прорывных и обеспечивающих безусловное мировое лидерство научно-технических проектов. А это как раз то, что очень хорошо получалось у СССР. Что означает - соответствующий потенциал и опыт отнюдь не утеряны и, как сказал Путин, в том же Послании – «опираясь на достижения наших гениальных предшественников, мы достигли собственных значимых результатов».
Начинаю подозревать, что и демонстративно-шумная возня вокруг Российской Академии наук, затеянная аккурат в тот момент, когда путинские стратегические проекты были в самом разгаре, со всеми её непонятными дискуссиями ни о чем, тоже могла быть инсценировкой, под завесой которой российские ученые и конструкторы получили возможность плодотворно работать, в то время как научные спецотделы ЦРУ м МИ6 пребывали в полной эйфории от «окончательного развала русской науки».
А она не только не развалилась, но и под шумок вполне себе пустотело-гламурных эрзац-«силиконовых долин», успешно сконцентрировала реальные научные силы для решения непостижимых для всего остального мира военно-технических проблем. Причем, заметьте, ученые и конструкторы, оказывается, никуда не разбежались и в нужный момент, в нужном месте оказались в необходимом количестве и качестве.
И сразу еще одна догадка! А не те ли это молодые дарования из «научных рот», созданных Сергеем Шойгу уже ряд лет назад и про которые почти ничего не было слышно? Слава Богу, что нашей «мейнстримовской» прессе, находящейся в вечном поиске очередной порции грязного белья от какой-нибудь поп-дивы, это было сугубо не интересно. А никем не замеченные дарования понемногу выросли, «остепенились», получив попутно заряд армейской бодрости, патриотизма и антидот от дурных мыслей про «идеальную» заграницу. И стали, наконец, как им и положено, фонтанировать прорывными идеями.
А почему бы и нет, если Путин наверняка сделал так, чтобы у этих молодых гениев все было и они могли спокойно работать на благо страны, а не мечтать из неё поскорее свалить.
Конечно это опять только мой домысел. Но уж очень он похож на правду. Потому что иначе я просто себе представить не могу – откуда оно все взялось? Значит была работа – большая и целенаправленная. А её нужно было организовать. И, стало быть, есть кому это делать и есть кого на это нацелить.
В то же самое время, на ключевых заводах и КБ нашего военпрома, в том числе и на тех, про которые мы наверняка ничего не знаем, началось массовое омоложение производственных кадров – шла, такая же спокойная и не привлекающая лишнего внимания работа по подготовке молодежи к серийному выпуску новой абсолютно передовой и уникальной продукции. Следы этой работы, про которую наша сексуально озабоченная пресса тоже почти не писала, приходилось собирать буквально по крупицам. Тем не менее, паззл и здесь сложился – было видно, что молодежь нашла себе достойное применение. Об этом в частности шла речь в моей статье «Жемчужины из навозной кучи». https://topwar.ru/136448-zhechuzhiny-iz-navoznoy-kuchi.html
Сколько еще таких жемчужин осталось в запасе у Владимира Путина наверняка знает только он и те, кому это положено. Гадать не буду. Но с учетом характера российского Президента и его умения по-гроссмейстерски на много ходов вперед просчитывать каждую партию, можно не сомневаться, что этот запас еще очень значителен.
И если одним из таких уже запланированных путинских сюрпризов окажется торжественная встреча участников марсианской экспедиции Илона Маска уже обосновавшимися на Марсе российскими космонавтами, то я не буду этому слишком удивлен. Во всяком случае, уже созданная российскими конструкторами малогабаритная ядерная энергетическая установка для крылатых ракет, определенно является прообразом двигателя для межпланетного космического корабля. И, да - вам ничего не напомнил гиперзвуковой летательный аппарат, из путинской серии военно-стратегических сюрпризов, своим огненным ореолом из раскаленной плазмы? Именно так может выглядеть вход в атмосферу другой планеты разведывательного беспилотника аналогичной конструкции.
Не случайно же в одной из своих недавних речей Путин пообещал России десятилетие ярких побед. И, похоже, оно уже началось.
На следующий день после «мюнхенской речи Путина №2» - именно так можно, с учетом ошеломляющего эффекта, назвать его послание Федеральному собранию РФ, ваш покорный слуга написал «ответы на ключевые вопросы», навеянные эти посланием. Многое в этих ответах, за недостатком точных данных, было чисто интуитивным. В частности, высказанное в пункте шестом предположение о том, что одним из залогов успеха военно-стратегического прорыва России, о котором рассказал Президент, стала грандиозная спецоперация прикрытия всего комплекса научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, которые велись на данном направлении. Позволю себе напомнить, как было сформулировано это «открытие на кончике пера».
«Для любого сотрудника спецслужбы обеспечение скрытности своих планов, хода их реализации, а также создание эффекта неожиданности для противника – это основа основ. И российский лидер в этих науках явно преуспел. Он сумел сделать так, чтобы весь мир думал о России и её возможностях немного не так, как оно есть на самом деле. В этом ему очень помогли еще сохранившиеся традиции и опытнейшие кадры некогда самой закрытой страны мира, в совершенстве овладевшие всеми технологиями закрытия государственных спецмероприятий любого масштаба и сложности.
Именно эти особые технологии абсолютной секретности сопровождали в свое время советскую космическую программу, что позволяло Советскому Союзу регулярно вгонять американцев в полный ступор.
Применение … сочетания внешних отвлекающих шумовых эффектов (например - посредством тех же крикливых и бестолковых либеральных СМИ) и напряженной, целенаправленной работы в прямо противоположном направлении, вдали от постороннего глаза и с обязательным сюрпризом гагаринского масштаба в конце, по всей видимости, стало залогом успеха и нынешней стратегической программы.» https://topwar.ru/137128-obezoruzhennye-shtaty-ameriki.html
И вот спустя ровно двое суток, наше чисто умозрительное предположение было подтверждено на самом высоком государственном уровне. Президент РФ Владимир Путин, похвалил Федеральную Службу Безопасности за то, что удалось сохранить в тайне разработки нового оружия, о котором говорилось во время послания Федеральному собранию.
"Хочу отметить, что удалось обеспечить эффективное оперативное контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов", - сказал Путин. Он поблагодарил всех, кто участвовал в этой ответственной, сложной работе.
http://tass.ru/politika/5009322
Таким образом, сегодня мы с полным на то основанием и уже не только на основе личных догадок, но и с опорой на авторитет президента России, можем определенно констатировать следующее.
Несмотря на весь кажущийся бардак, ощущение чего активно подогревается частью СМИ и столичной тусовки, на постоянное кипение страстей в интернете, бесконечные выбросы и вбросы всевозможных фейков и откровенных глупостей, на обслуживании которых специализируются целые когорты специально обученных, в том числе и весьма высокопоставленных спикеров – все это не более чем ритуальная свистопляска и мишура. Не имеющая к реальному положению дел на ключевых направлениях государственной работы практически никакого отношения. И более того, служащая своего рода дымовой завесой, создающей у тех, на кого она рассчитана, расслабляющее впечатление о такой себе малохольной «рашке», которую уже не стоит принимать всерьез.
Ну что с них взять, если они настолько никакие, что даже на Олимпиаду согласились ехать без собственного флага и гимна.
А оказалось, по факту, что и это было не совсем так. В шахматах только полный неуч может рассчитывать на провод пешки в ферзи без попутного размена легких и тяжелых фигур. И, похоже, что та же Олимпиада, в этих геополитических шахматах, была чем-то вроде жертвы слона. И жертвы отнюдь не безответной. Две величественные золотые победы российских спортсменов в двух традиционно самых главных видах зимнего спорта, самом красивом - фигурном катании и самом мужественном – хоккее с шайбой, де-факто сделали именно Россию главным именинником этого вроде бы сданного с потрохами мероприятия.
А тем временем путинская стратегическая пешка уверенно, но при этом тихо и незаметно, шла в ферзи. И таки дошла! Ровно тогда, когда и было запланировано.
О чем это говорит? На мой взгляд, о том, во-первых, что страна вполне управляема, а верховная власть эффективна. Во-вторых о том, что и того и другого вполне достаточно для реализации самых масштабных, прорывных и обеспечивающих безусловное мировое лидерство научно-технических проектов. А это как раз то, что очень хорошо получалось у СССР. Что означает - соответствующий потенциал и опыт отнюдь не утеряны и, как сказал Путин, в том же Послании – «опираясь на достижения наших гениальных предшественников, мы достигли собственных значимых результатов».
Начинаю подозревать, что и демонстративно-шумная возня вокруг Российской Академии наук, затеянная аккурат в тот момент, когда путинские стратегические проекты были в самом разгаре, со всеми её непонятными дискуссиями ни о чем, тоже могла быть инсценировкой, под завесой которой российские ученые и конструкторы получили возможность плодотворно работать, в то время как научные спецотделы ЦРУ м МИ6 пребывали в полной эйфории от «окончательного развала русской науки».
А она не только не развалилась, но и под шумок вполне себе пустотело-гламурных эрзац-«силиконовых долин», успешно сконцентрировала реальные научные силы для решения непостижимых для всего остального мира военно-технических проблем. Причем, заметьте, ученые и конструкторы, оказывается, никуда не разбежались и в нужный момент, в нужном месте оказались в необходимом количестве и качестве.
И сразу еще одна догадка! А не те ли это молодые дарования из «научных рот», созданных Сергеем Шойгу уже ряд лет назад и про которые почти ничего не было слышно? Слава Богу, что нашей «мейнстримовской» прессе, находящейся в вечном поиске очередной порции грязного белья от какой-нибудь поп-дивы, это было сугубо не интересно. А никем не замеченные дарования понемногу выросли, «остепенились», получив попутно заряд армейской бодрости, патриотизма и антидот от дурных мыслей про «идеальную» заграницу. И стали, наконец, как им и положено, фонтанировать прорывными идеями.
А почему бы и нет, если Путин наверняка сделал так, чтобы у этих молодых гениев все было и они могли спокойно работать на благо страны, а не мечтать из неё поскорее свалить.
Конечно это опять только мой домысел. Но уж очень он похож на правду. Потому что иначе я просто себе представить не могу – откуда оно все взялось? Значит была работа – большая и целенаправленная. А её нужно было организовать. И, стало быть, есть кому это делать и есть кого на это нацелить.
В то же самое время, на ключевых заводах и КБ нашего военпрома, в том числе и на тех, про которые мы наверняка ничего не знаем, началось массовое омоложение производственных кадров – шла, такая же спокойная и не привлекающая лишнего внимания работа по подготовке молодежи к серийному выпуску новой абсолютно передовой и уникальной продукции. Следы этой работы, про которую наша сексуально озабоченная пресса тоже почти не писала, приходилось собирать буквально по крупицам. Тем не менее, паззл и здесь сложился – было видно, что молодежь нашла себе достойное применение. Об этом в частности шла речь в моей статье «Жемчужины из навозной кучи». https://topwar.ru/136448-zhechuzhiny-iz-navoznoy-kuchi.html
Сколько еще таких жемчужин осталось в запасе у Владимира Путина наверняка знает только он и те, кому это положено. Гадать не буду. Но с учетом характера российского Президента и его умения по-гроссмейстерски на много ходов вперед просчитывать каждую партию, можно не сомневаться, что этот запас еще очень значителен.
И если одним из таких уже запланированных путинских сюрпризов окажется торжественная встреча участников марсианской экспедиции Илона Маска уже обосновавшимися на Марсе российскими космонавтами, то я не буду этому слишком удивлен. Во всяком случае, уже созданная российскими конструкторами малогабаритная ядерная энергетическая установка для крылатых ракет, определенно является прообразом двигателя для межпланетного космического корабля. И, да - вам ничего не напомнил гиперзвуковой летательный аппарат, из путинской серии военно-стратегических сюрпризов, своим огненным ореолом из раскаленной плазмы? Именно так может выглядеть вход в атмосферу другой планеты разведывательного беспилотника аналогичной конструкции.
Не случайно же в одной из своих недавних речей Путин пообещал России десятилетие ярких побед. И, похоже, оно уже началось.
Автор: Юрий Селиванов
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