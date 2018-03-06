09:06 06 марта

Осталось удивить Марс

После феерического посрамления Путиным бывшей главной военной державы планеты, Россия может преподнести еще более неожиданный сюрприз - в космосе

Осталось удивить Марс



На следующий день после «мюнхенской речи Путина №2» - именно так можно, с учетом ошеломляющего эффекта, назвать его послание Федеральному собранию РФ, ваш покорный слуга написал «ответы на ключевые вопросы», навеянные эти посланием. Многое в этих ответах, за недостатком точных данных, было чисто интуитивным. В частности, высказанное в пункте шестом предположение о том, что одним из залогов успеха военно-стратегического прорыва России, о котором рассказал Президент, стала грандиозная спецоперация прикрытия всего комплекса научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ, которые велись на данном направлении. Позволю себе напомнить, как было сформулировано это «открытие на кончике пера».


«Для любого сотрудника спецслужбы обеспечение скрытности своих планов, хода их реализации, а также создание эффекта неожиданности для противника – это основа основ. И российский лидер в этих науках явно преуспел. Он сумел сделать так, чтобы весь мир думал о России и её возможностях немного не так, как оно есть на самом деле. В этом ему очень помогли еще сохранившиеся традиции и опытнейшие кадры некогда самой закрытой страны мира, в совершенстве овладевшие всеми технологиями закрытия государственных спецмероприятий любого масштаба и сложности.

Именно эти особые технологии абсолютной секретности сопровождали в свое время советскую космическую программу, что позволяло Советскому Союзу регулярно вгонять американцев в полный ступор.

Применение … сочетания внешних отвлекающих шумовых эффектов (например - посредством тех же крикливых и бестолковых либеральных СМИ) и напряженной, целенаправленной работы в прямо противоположном направлении, вдали от постороннего глаза и с обязательным сюрпризом гагаринского масштаба в конце, по всей видимости, стало залогом успеха и нынешней стратегической программы.» https://topwar.ru/137128-obezoruzhennye-shtaty-ameriki.html

И вот спустя ровно двое суток, наше чисто умозрительное предположение было подтверждено на самом высоком государственном уровне. Президент РФ Владимир Путин, похвалил Федеральную Службу Безопасности за то, что удалось сохранить в тайне разработки нового оружия, о котором говорилось во время послания Федеральному собранию.

"Хочу отметить, что удалось обеспечить эффективное оперативное контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов", - сказал Путин. Он поблагодарил всех, кто участвовал в этой ответственной, сложной работе.
http://tass.ru/politika/5009322

Таким образом, сегодня мы с полным на то основанием и уже не только на основе личных догадок, но и с опорой на авторитет президента России, можем определенно констатировать следующее.

Несмотря на весь кажущийся бардак, ощущение чего активно подогревается частью СМИ и столичной тусовки, на постоянное кипение страстей в интернете, бесконечные выбросы и вбросы всевозможных фейков и откровенных глупостей, на обслуживании которых специализируются целые когорты специально обученных, в том числе и весьма высокопоставленных спикеров – все это не более чем ритуальная свистопляска и мишура. Не имеющая к реальному положению дел на ключевых направлениях государственной работы практически никакого отношения. И более того, служащая своего рода дымовой завесой, создающей у тех, на кого она рассчитана, расслабляющее впечатление о такой себе малохольной «рашке», которую уже не стоит принимать всерьез.

Ну что с них взять, если они настолько никакие, что даже на Олимпиаду согласились ехать без собственного флага и гимна.
А оказалось, по факту, что и это было не совсем так. В шахматах только полный неуч может рассчитывать на провод пешки в ферзи без попутного размена легких и тяжелых фигур. И, похоже, что та же Олимпиада, в этих геополитических шахматах, была чем-то вроде жертвы слона. И жертвы отнюдь не безответной. Две величественные золотые победы российских спортсменов в двух традиционно самых главных видах зимнего спорта, самом красивом - фигурном катании и самом мужественном – хоккее с шайбой, де-факто сделали именно Россию главным именинником этого вроде бы сданного с потрохами мероприятия.

А тем временем путинская стратегическая пешка уверенно, но при этом тихо и незаметно, шла в ферзи. И таки дошла! Ровно тогда, когда и было запланировано.

О чем это говорит? На мой взгляд, о том, во-первых, что страна вполне управляема, а верховная власть эффективна. Во-вторых о том, что и того и другого вполне достаточно для реализации самых масштабных, прорывных и обеспечивающих безусловное мировое лидерство научно-технических проектов. А это как раз то, что очень хорошо получалось у СССР. Что означает - соответствующий потенциал и опыт отнюдь не утеряны и, как сказал Путин, в том же Послании – «опираясь на достижения наших гениальных предшественников, мы достигли собственных значимых результатов».

Начинаю подозревать, что и демонстративно-шумная возня вокруг Российской Академии наук, затеянная аккурат в тот момент, когда путинские стратегические проекты были в самом разгаре, со всеми её непонятными дискуссиями ни о чем, тоже могла быть инсценировкой, под завесой которой российские ученые и конструкторы получили возможность плодотворно работать, в то время как научные спецотделы ЦРУ м МИ6 пребывали в полной эйфории от «окончательного развала русской науки».

А она не только не развалилась, но и под шумок вполне себе пустотело-гламурных эрзац-«силиконовых долин», успешно сконцентрировала реальные научные силы для решения непостижимых для всего остального мира военно-технических проблем. Причем, заметьте, ученые и конструкторы, оказывается, никуда не разбежались и в нужный момент, в нужном месте оказались в необходимом количестве и качестве.
И сразу еще одна догадка! А не те ли это молодые дарования из «научных рот», созданных Сергеем Шойгу уже ряд лет назад и про которые почти ничего не было слышно? Слава Богу, что нашей «мейнстримовской» прессе, находящейся в вечном поиске очередной порции грязного белья от какой-нибудь поп-дивы, это было сугубо не интересно. А никем не замеченные дарования понемногу выросли, «остепенились», получив попутно заряд армейской бодрости, патриотизма и антидот от дурных мыслей про «идеальную» заграницу. И стали, наконец, как им и положено, фонтанировать прорывными идеями.

А почему бы и нет, если Путин наверняка сделал так, чтобы у этих молодых гениев все было и они могли спокойно работать на благо страны, а не мечтать из неё поскорее свалить.

Конечно это опять только мой домысел. Но уж очень он похож на правду. Потому что иначе я просто себе представить не могу – откуда оно все взялось? Значит была работа – большая и целенаправленная. А её нужно было организовать. И, стало быть, есть кому это делать и есть кого на это нацелить.

В то же самое время, на ключевых заводах и КБ нашего военпрома, в том числе и на тех, про которые мы наверняка ничего не знаем, началось массовое омоложение производственных кадров – шла, такая же спокойная и не привлекающая лишнего внимания работа по подготовке молодежи к серийному выпуску новой абсолютно передовой и уникальной продукции. Следы этой работы, про которую наша сексуально озабоченная пресса тоже почти не писала, приходилось собирать буквально по крупицам. Тем не менее, паззл и здесь сложился – было видно, что молодежь нашла себе достойное применение. Об этом в частности шла речь в моей статье «Жемчужины из навозной кучи». https://topwar.ru/136448-zhechuzhiny-iz-navoznoy-kuchi.html

Сколько еще таких жемчужин осталось в запасе у Владимира Путина наверняка знает только он и те, кому это положено. Гадать не буду. Но с учетом характера российского Президента и его умения по-гроссмейстерски на много ходов вперед просчитывать каждую партию, можно не сомневаться, что этот запас еще очень значителен.

И если одним из таких уже запланированных путинских сюрпризов окажется торжественная встреча участников марсианской экспедиции Илона Маска уже обосновавшимися на Марсе российскими космонавтами, то я не буду этому слишком удивлен. Во всяком случае, уже созданная российскими конструкторами малогабаритная ядерная энергетическая установка для крылатых ракет, определенно является прообразом двигателя для межпланетного космического корабля. И, да - вам ничего не напомнил гиперзвуковой летательный аппарат, из путинской серии военно-стратегических сюрпризов, своим огненным ореолом из раскаленной плазмы? Именно так может выглядеть вход в атмосферу другой планеты разведывательного беспилотника аналогичной конструкции.

Не случайно же в одной из своих недавних речей Путин пообещал России десятилетие ярких побед. И, похоже, оно уже началось.
Автор: Юрий Селиванов


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Комментарии 15

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 07:07
    отстаньте от Марса уже, давайте дома проблемы решать. что нам от мёртвой планеты?
    андрей юрьевич
    1. vasilkovichi Сегодня, 07:36
      Вообще-то, речь в статье не о Марсе,Андрей Юрьевич.
      vasilkovichi
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:42
        Цитата: vasilkovichi
        Вообще-то, речь в статье не о Марсе,Андрей Юрьевич.

        я,про заголовок..
        андрей юрьевич
    2. сибиралт Сегодня, 08:17
      В своем послании ВВП отметил, что нужно "прострочить" Россию транспортной строчкой. Уже понятно что авто переход на крымском мосту откроется намного раньше заявленного срока. А "транспортная строчка" может протянуться до Молдавии. Всему своё время. winked
      сибиралт
  2. Русфанер Сегодня, 07:33
    Идеи, к сожалению, все из 80-ых...
    Но результат, однозначно, хороший!
    Всех знакомых мальчишек, заканчивающих школу, агитирую идти в инженеры - ведь, объективно, начинается очередной "железный" век.
    Русфанер
  3. inkass_98 Сегодня, 07:42
    Поживем - увидим. Нам много чего обещали за последние 30-35 лет, да вот с реализацией как-то не очень.
    Хотелось бы надеяться, что дело сдвигается с мертвой точки.
    inkass_98
  4. Heterosigma Сегодня, 08:00
    ой ну Юра вы совсем тут прям размечтались ))).По факту то пора бы уже внутренней политикой так прорывнО удивить.
    Heterosigma
  5. savage1976 Сегодня, 08:14
    Нда, уж не над Челябинском пару лет назад испытание прошло....
    savage1976
  6. faiver Сегодня, 08:20
    Несмотря на весь кажущийся бардак
    - он не кажущийся, очки розовые снимите hi

    осталось спеть - мы рождены чтоб сказку сделать былью....
    faiver
  7. Лесс Сегодня, 08:21
    Несмотря на весь кажущийся бардак, ощущение чего активно подогревается частью СМИ и столичной тусовки, на постоянное кипение страстей в интернете, бесконечные выбросы и вбросы всевозможных фейков и откровенных глупостей

    Ну что с них взять, если они настолько никакие, что даже на Олимпиаду согласились ехать без собственного флага и гимна.

    демонстративно-шумная возня вокруг Российской Академии наук, затеянная аккурат в тот момент, когда путинские стратегические проекты были в самом разгаре, со всеми её непонятными дискуссиями ни о чем

    Даа... В "большой игре" нет места эмоциям, важен только конечный результат.
    Не случайно же в одной из своих недавних речей Путин пообещал России десятилетие ярких побед. И, похоже, оно уже началось.
    Лесс
  8. Palagecha Сегодня, 08:45
    "Я знаю,город будет,я знаю,саду цвесть..." Когда в стране российской такие люди есть!Весь Марс пронижут передовые транспортные коммуникации,к нему по тянутся караваны ракет,он покроется сетью зоопарков,больниц и представительств парламентских партий.В семье каждого колониста будет граммофон!
    Palagecha
  9. кедр Сегодня, 08:47
    "...Не случайно же в одной из своих недавних речей Путин пообещал России десятилетие ярких побед. И, похоже, оно уже началось."

    Не "мыльтесь", уважаемые. Победы сами не приходят, тем более яркие. Стало быть надо будет впрягаться и напрягаться по полной, и всем. Бесплатные хлеб и зрелища нам не светят. Надеюсь "комеди клаб" и пр. "шапито" в политике и культуре, исчезнут с нашего горизонта и мы наконец увидим великие цели, великой России.
    кедр
    1. ССИ Сегодня, 09:06
      Цитата: кедр
      Бесплатные хлеб и зрелища нам не светят.

      Простите, а платная работа нам светит? Или работа - это зрелище?
      ССИ
  10. kit88 Сегодня, 08:52
    Неудачные запуски космических аппаратов - это значит операция прикрытия. А многострадальный космодром "Восточный" с его бесконечными финансовыми скандалами - это отвлекающий маневр.
    Так я понимаю. Ну, если по словам автора, наши космонавты уже одной ногой на Марсе.
    Однако. Вот это масштаб! Вот это гамбит! Какой тут Марс!
    Пожалуй, наши уже летят на Солнце.:)
    kit88
  11. kaschey Сегодня, 08:58
    - "Хочу отметить, что удалось обеспечить эффективное оперативное контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов", - сказал Путин. Он поблагодарил всех, кто участвовал в этой ответственной, сложной работе"
    -"Не случайно же в одной из своих недавних речей Путин пообещал России десятилетие ярких побед. И, похоже, оно уже началось".
    Контрразведывательное прикрытие говоришь, ну-ну, давайте еще десяток лет в контрразведовательном прикрытии поживем.
    Сказки про серого бычка.
    Авиации своей нормальной нет, а он про контразведывательное прикрытие, дураку понятно, что это послание предвыборная агитация.......
    kaschey
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