09:06 06 марта

Третья перемога: 1 доллар за 1 метр кубический

Хочешь не хочешь, а задашь вопрос: господа, вот оно вам надо было? Зачем вся эта возня, в результате которой как ни натягивай на глобус сову с надписью «Газовые войны с Россией», она на него никак не налезет?

Третья перемога: 1 доллар за 1 метр кубический


Вдумайтесь: 1 доллар за 1 метр кубический газа.


Такой перемоги Украина еще не знала. В дно стучали, но вот долбануло по полной. Лично мне интересно одно: сколько еще над народом этой страны будут ставить эксперименты подобного толка?

Ребята, ну так просто нельзя. Это уже не то что не смешно, слезы тоже не наворачиваются на глаза по причине их выпученности донельзя.

1 доллар за 1 метр кубический.

А как все было красиво в украинской прессе несколько дней назад… «Перемога! «Газпром» поставлен на место!» Ну да, арбитраж там нагородил отсебятины. Бывает. «Газпром», будучи акционерным обществом, финансировать Украину не захотел, и вот вам результат.

Но уже зрадный. Вот только никто даже не мог представить, насколько он будет таковым.

Объявленная в украинских СМИ «Третья российско-украинская газовая война», в отличие от двух предыдущих, закончилась не просто поражением. Война закончилась, и начался газовый кошмар.

Вообще, поражение Киева в этой войне было предсказуемо. Предмет шантажа в предыдущих войнах, Севастополь, благополучно уплыл. «Северный поток-2» тянется, да и его собрат на юге тоже. Холода, кажется, Европе не грозят, хотя нефть там закупать на всякий случай кинулись.

Результат все уже знают. «Газпром» начал расторжение всех договоров с «Нафтогазом» в том же самом Стокгольмском арбитраже, где судились до этого, Украина срочно стала закупать газ на стороне. И вот просочились цифры цен.

1 доллар за 1 метр кубический. Вместо 25 центов.

А вообще, кто-то помнит, с чего все началось?

2005 год. Оранжевые вихри реяли над Киевом, шумел камыш, то есть первый Майдан. Вот, действительно, лучше бы чем другим «оранжевым» по Киеву прошлись бы. Но нет, и на волне первой революции начался первый газовый конфликт.

Война против неправедной цены, которую Россия драла с Украины. Помните? Ну да, 50 долларов за 1000 кубометров. ПЯТЬДЕСЯТ!!!

И, мало того, что это была самая низкая цена на газ в Европе, она еще была жестко установлена до 2009 года. С каждым годом разница в цене между европейской ценой и ценой для Украины росла вслед за ростом стоимости нефти, но это никого не волновало.

Причем «братский» Киев в закупках никто и не думал ограничивать! И покупали, и перепродавали в Европу, делая не просто деньги, деньжищи! Ни на чем.

Да не дадут соврать украинцы. 2005-2006 годы. Как оно, в плане бюджета, плохо было?

А в 2006 году этот странный Виктор, который Ющенко, все взял и обрубил.

Кто дал ему такую команду, сказать не могу. Не смотрел так пристально тогда на всю коловерть. Факт в том, что комплекс ющенковских мер навсегда закрыл для Украины перепродажу российского газа на таких милых условиях.

Лавочка закрылась господином Ющенко, но память осталась.

В 2009 году снова началось. Начались «боевые действия» с воровством газа европейских потребителей, скандалы, обвинения и все прочее. И закончилось все довольно быстро.

Именно тогда впервые было опробовано отключение всей украинской ГТС и переводом в реальный режим реверсной подачи.

Через неделю после начала «войны» премьер-министр Тимошенко подписывала в Кремле безоговорочную капитуляцию.

С этим договором до сих пор не все понятно. Кто-то его считает кабальным, кто-то считает единственным выходом из ситуации.

Но само по себе забавно: якобы пророссийский президент Янукович сажает в колонию бывшего оппозиционного премьера Тимошенко за договор, который был подписан в интересах России.

Детектив…

Ну, и третья война. Не война, так… Войнушка.

То, что Киев проиграет, было ясно с самого начала. Рычагов давления нет. Совсем нет. Европа ругаться ради Украины явно не хочет. США вообще делают вид, что потеряли Украину на карте.

Но то, что произойдет на самом деле, не могли себе представить самые отъявленные оптимисты у нас и пессимисты у них.

1 доллар за 1 метр кубический. Или 1 000 долларов за 1 000 кубометров.

Да, паны и пани, это вам Европа. Это вам газ на европейских газовых хабах. Добро пожаловать во взрослую жизнь.

Урок жестокий. Жесточайший даже. Но – справедливый.

В конце концов, это рано или поздно должно было произойти. Политика настолько прочно поселилась в этой сфере, что результат очевиден.

Ну и плюс откровенная глупость руководства «Нафтогаза» в частности и Украины в целом.

Ведь даже то, что европейцы стали драть с украинцев (ха-ха, вот уж точно, единая европейская семейка!) в три (а точнее, в четыре) «дорога», это не самое страшное.

Самое страшное в другом.

1. Юра Витренко бодро заявил, что он стребует с «Газпрома» разницу. Это он пусть своей маме-оппозиционерке рассказывает. Для этого надо найти настолько неадекватный состав суда, что просто оторопь берет. Витренко может хоть по 3000 долларов за 1000 кубов закупать газ, но это о чем говорит? О том, что он работать не умеет. И договариваться.

И ни один суд в мире не встанет на его сторону с требованием к «Газпрому» компенсировать разницу. Это фиаско для любого судьи.

Но это цветочки. Ягодки будут позже, как положено.

2. Разрыв контрактов «Газпрома» и «Нафтогаза». Серьезное дело. «Нафтогаз» может сколько угодно надувать щеки и говорить, что он против расторжения, у кого в руках ключ от запора на трубе, от и прав.

3. «Турецкий поток». Пятилетку в четыре года? Почему нет? В первый раз что ли? Вполне реально запустить к концу года. Господин Эрдоган, вы там как насчет газом поторговать? А нормально. Вот и хорошо.

4. «Северный поток-2»? Тут еще проще. Госпожа Меркель, вы готовы своей ладошкой чуть посильнее нажать на вены Европы? На голубые, с голубым топливом?

Дурь, дурь и еще раз дурь. Сколько в Киеве еще будут вспоминать свои радостные крики по поводу стокгольмской перемоги? И сколько будут проклинать «европейскую семью», которая превратила эту перемогу в весьма прозаичную и привычную для украинцев зраду?

А ведь все могло быть совершенно иначе. Не по-братски. Ладно, это мы проехали уже. Хотя бы по-соседски.

Но нет. Видимо, этот поезд уже не остановить.
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 15

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  1. Равик Сегодня, 07:01
    Долго... я точно не доживу.
    И самое смешное, что им это нравится.
    Равик
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:04
      Лично мне интересно одно: сколько еще над народом этой страны будут ставить эксперименты подобного толка?
      чем дольше,тем оздоровительнее эффект.
      андрей юрьевич
      1. Vard Сегодня, 07:30
        Всё что не делается... к лучшему... Когда у них выборы? Вот и посмотрим...
        Vard
    2. Венд Сегодня, 09:04
      Для разрыва контракта транзите через Украину все подготовлено. И сжиженный газ уже доставляют морским путем и трубопроводы тянут. Обещали закончить транзит в 2019 году, так и будет.
      Венд
  2. Ольгович Сегодня, 07:37
    украина уже заявила о том, что разницу в цене между газпросовской и дорогой европейской взыщет с Газпрома через арбитраж.
    Зная уже это западное "правосудие"-ни в чем уверенным быть нельзя.....
    Ольгович
    1. karish Сегодня, 08:17
      Цитата: Ольгович
      украина уже заявила о том, что разницу в цене между газпросовской и дорогой европейской взыщет с Газпрома через арбитраж.
      Зная уже это западное "правосудие"-ни в чем уверенным быть нельзя.....

      Вообще то это абсолютно логично.
      Был подписан контракт , получена предоплата.
      Разрыв контракта по причине не прописанной заранее в контракте ведёт к судебному иску и компенсации.
      Это по закону.
      "Газпром" сообщил о направлении "Нафтогазу" уведомления о начале процедуры расторжения контрактов на поставки и транзит газа через Стокгольмский арбитраж, а украинская госкомпания, получив его, заявила о готовности российского холдинга и к пересмотру контрактов.

      РИА Новости https://ria.ru/economy/20180305/1515805760.html
      karish
    2. Кубик123 Сегодня, 08:25
      Цитата: Ольгович
      Зная уже это западное "правосудие"-ни в чем уверенным быть нельзя.....

      "Лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас". Можно сейчас немного и заплатить, чтобы потом отыграться по полной.
      Кубик123
  3. oracul Сегодня, 08:04
    Можно спорить о разных разностях, но, думаю, что Россия нынче в состоянии постоять за себя. И любое юридически неправедное решение в пользу обнаглевшей Украины аукнется полным фиаско и европейскому "правосудию" и незалежной. Сколько верёвочке не виться, а конец близок.
    oracul
  4. Strashila Сегодня, 08:09
    Можно только представить в каком бешенстве "та которая с косой"... её последователи в наглую обогащаются и при этом они патриоты в отличии от неё за то же самое, что её дали срок. Украина наверное проводит аукцион... кто больше даст откат, тот поставщик... цена не волнует... только размер отката.
    Strashila
  5. andrewkor Сегодня, 08:14
    Уточните,пожалуйста, в какой консистенции этот газ должен быть,при какой температуре и прочих параметрах?
    andrewkor
    1. Кубик123 Сегодня, 08:34
      Цитата: andrewkor
      Уточните,пожалуйста, в какой консистенции этот газ должен быть,при какой температуре и прочих параметрах?

      "Устройства для измерения расхода природного газа"
      https://studfiles.net/preview/2180155/page:36/
      Все легко пересчитывается для любой температуры, состава и консистенции.
      Кубик123
  6. Altona Сегодня, 08:29
    Цитата: karish
    Вообще то это абсолютно логично.
    Был подписан контракт , получена предоплата.
    Разрыв контракта по причине не прописанной заранее в контракте ведёт к судебному иску и компенсации.

    ------------------------------
    Кариш, давайте включим всю логику. Стокгольмский арбитраж пересмотрел условия контракта в пользу другой стороны, то есть по-любому Нафтогазу надо заключать новые соглашения с Газпромом, прежние договоренности Газпром выполнять не может, договаривались на другое, Нафтогаз видимо это не предвидел. Кроме того, Стокгольмский арбитраж может назначать любые компенсации, но арбитраж не суд и его решения необязательны. Мы же на примере CAS увидели, что такое любой западный арбитраж. Стокгольмский арбитраж был самой влиятельной и неполитизированной инстанцией. Как вы думаете, в новом контракте какую организацию пропишут в качестве арбитра? Видимо не арбитраж из Стокгольма-это точно. Вот так одним махом можно выстрелить себе два раза в голову.
    Altona
    1. karish Сегодня, 08:52
      Цитата: Altona
      Кариш, давайте включим всю логику. Стокгольмский арбитраж пересмотрел условия контракта в пользу другой стороны

      Это Вы так считаете. арбитраж вынес решение по иску.
      Насколько я помню . первый иск проиграл Нафтогаз . второй Газпром -- теперь вопрос ? Где арбитраж был по Вашему честен и непредвзят ?

      Цитата: Altona
      то есть по-любому Нафтогазу надо заключать новые соглашения с Газпромом, прежние договоренности Газпром выполнять не может, договаривались на другое

      Хорошо.
      Как в любом нормальном месте-- например . вы заключили контракт ( отвлечёмся от Газпрома и Нафты )-- одна из сторон решила . что контракт не выполняется - подала в арбитраж -- получила решение.Заметьте решение по выполнению контракта.
      Затем решила его разорвать . то же замечательно - это отдельная юридиеская процедура.
      есть 2 пути -- первая вы разрываете и вообще посылаете всех на 3 буквы.
      в этом случае вторая сторона подаёт в суд и требует компенсации ( согласитесь это законно ) ..
      Второй случай вы подаете прошение через суд о разрыве контракта в связи с такими то или такими то обстоятельствами.
      суд будет разбираться - что ни в коей мере не отменяет компенсацию пострадавшей стороне.
      Цитата: Altona
      Газпром выполнять не может, договаривались на другое, Нафтогаз видимо это не предвидел.

      арбитраж решит.
      Как Вы понимаете . в первом случае ( по предыдущему решению ) нафтогаз то же считал что прав - но проиграл . в тором Газпром считал что прав - но то же проиграл.
      Суд решает.

      Цитата: Altona
      Мы же на примере CAS увидели, что такое любой западный арбитраж.

      Нормальный арбитраж . когда Нафтогаз проиграл первый иск -- как то мнение у вас было совершенно другое.
      Цитата: Altona
      Стокгольмский арбитраж был самой влиятельной и неполитизированной инстанцией.

      когда принял решение не в пользу Нафты wink
      но тут же стал политизированным когда вынес решение против Газпрома.
      Вы уж как с тем Рабиновичем -- либо трусы оденьте - либо крестик снимите.
      Цитата: Altona
      . Как вы думаете, в новом контракте какую организацию пропишут в качестве арбитра?

      Думаете Басманный суд ? Спешу Вас разочаровать - это будет тот же Стокгольмский арбитраж , либо Лондонский высокий суд.
      Цитата: Altona
      Вот так одним махом можно выстрелить себе два раза в голову.

      Газпром ( или Нафта )или будут выполнять условия контрака - либо будут платить компенсации.
      Когда смешивают бизнес и политику ( особеннов Госкомпаниях )-- оплачивает всё налогоплательщик-- удачи hi
      karish
  7. кедр Сегодня, 08:33
    Зрим в корень. Американские хозяева Вукраины решили ускорить геноцид местных индейцев...
    кедр
  8. д^Амир Сегодня, 08:40
    Через неделю после начала «войны» премьер-министр Тимошенко подписывала в Кремле безоговорочную капитуляцию

    эта "мадам с косой" подписывала как раз не капитуляцию, а договор дающей ей возможность запустить руки в платежи за газ по самые плечи... не зря-ж ее "газовой принцессой" назвали..
    И ни один суд в мире не встанет на его сторону с требованием к «Газпрому»

    это кто Вам сказал???? про Стокгольмский арбитраж то же писали, что там все без политики... я сам в комментах наяривал - "это не возможно потому что после этого любой нищеброд откажется платить и выставит это решение суда прецедентом"- оказывается есть, есть такое слово "надо"!!!! в вашингтоне сказали "надо" и арбитраж ответил "есть"... так что увидите сейчас еще и рейтинг опустят ниже зимбабве... онли бизнес...
    д^Амир
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