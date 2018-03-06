08:59 06 марта

Тернистый путь от резолюции к перемирию

Одним из главных предупреждений России при обсуждении резолюции СБ ООН №2401 было то, что перемирие нельзя установить декларативно. Необходима работа непосредственно «на земле». Договариваться должны сами противоборствующие стороны. Не может быть такого, чтобы приняли резолюцию — и сразу же все перестали стрелять. Если бы так было, не лилось бы в мире столько крови.

Изначально за эту резолюцию более всего «топили» страны Запада и их арабские союзники в регионе. Если вспомнить, авторами проекта документа были Швеция и Кувейт. Целью их было не перемирие. Запад желал принять такую резолюцию, которая служила бы в качестве ультиматума сирийским властям. Дескать, не будете соблюдать — могут быть предприняты карательные меры. Об этом говорила, в частности, постпред США при ООН Никки Хейли:

Военное решение не исключается в любой ситуации. Мы не хотим быть в центре сирийского конфликта, но мы хотим сделать все возможное, чтобы обезопасить людей от химического оружия


Российскому постпреду при ООН Василию Небензе неоднократно приходилось ставить Хейли на место и объяснять, что Москва не позволит трактовать решение СБ ООН произвольно.

Тернистый путь от резолюции к перемирию


24 февраля резолюция была принята с российскими поправками, после чего документ стал намного реалистичнее, чем вначале. По этому поводу Хейли была недовольна и пыталась представить Россию в роли главного противника прекращения огня. Она разразилась довольно-таки истеричным спичем: мол, пока Россия сражается за каждый пункт резолюции, в Восточной Гуте продолжают гибнуть женщины и дети.

Что же остается делать российским дипломатам, как не сражаться за каждое слово и даже каждую букву, если Вашингтон неоднократно пользовался неоднозначными трактовками в свою пользу? И опять нужно напомнить пример Ливии. Резолюция ООН №1973 касалась прекращения огня и установления бесполетной зоны. Всего несколько слов, что запрет полетов не распространяется «также на другие полеты, которые будут сочтены необходимыми для блага ливийского народа» - дали повод превратить бесполетную зону в зону тотальных бомбардировок страны. Как же после этого Россия может играть с теми, кто жульничал неоднократно? Только внимательно следя за руками.

Ладно, казалось бы, дипломатические баталии позади. Резолюция принята — и ее надо воплощать на практике. И тут начинается трудная, долгая дорога — даже не к миру, но хотя бы к перемирию. И на этой дороге не обходится без палок в колеса от «наших партнеров».

Одним из реальных шагов к перемирию являются предложенные Россией гуманитарные паузы, а также гуманитарные коридоры, чтобы мирные жители могли безопасно выйти из района боевых действий в Восточной Гуте. Как отреагировали США? Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила:

Я считаю забавным, что Россия призывает к гуманитарным коридорам и гуманитарным зонам. Гуманитарной зоной должна быть вся территория Сирии.

А на практике получилось совсем не забавно. Первый день гуманитарных пауз — 27 февраля — закончился тем, что боевики «оппозиции» сорвали договоренности и обстреляли гуманитарные коридоры. Второй день привел к тому же самому. Третий день… Дальше можно не продолжать.

Есть, однако, и положительные результаты. Например, 2 марта по гуманитарному коридору сумели выбраться двое детей — мальчик и девочка. Боевики убили их родителей и самим ребятам стреляли в спину.

Госпоже из Госдепа Хизер Наурэт забавно? Говорит, что перемирие должно распространяться на всю территорию Сирии? Ну, хорошо. Россия предложила другие конкретные шаги в эту сторону. Касающиеся, в частности, района Ат-Танфе. Эту сирийскую территорию, под прикрытием борьбы с ИГИЛ, США заняли под тренировочный лагерь, где готовят боевиков «умеренной оппозиции». Ни на какие гуманитарные коридоры в этом районе Вашингтон не согласен.

Еще одно предложение России касается мирных жителей Ракки. Этот город, после того, как его торжественно «освободили» от ИГИЛ (запрещено в РФ) проамериканские силы, является «черной дырой». Туда не пускают ни представителей гуманитарных организаций, ни журналистов. По просачивающимся оттуда сведениям, в Ракке много трупов, тяжелая эпидемиологическая и гуманитарная ситуация. Москва предложила создать специальную комиссию под эгидой ООН, чтобы оценить положение в Ракке. США возражают: нет необходимости «в параллельных усилиях России».

Таким образом, именно Вашингтон препятствует тому, чтобы мир наступил на всей территории САР. Хочется Штатам только одного: чтобы прекратилась антитеррористическая операция Сирийской армии в районе Восточная Гута. Ее и хотели остановить с помощью резолюции.

Но в итоговом варианте — перемирие не касается «Джебхат Ан-Нусры» (запрещена в РФ) и других радикальных группировок. Так что операция продолжается, и к настоящему времени армия контролирует уже 35% территории Восточной Гуты. Новая опасность заключается в возможности провокаций со стороны Вашингтона и его союзников. Недаром снова и снова всплывает тема химоружия.

А о том, как Запад «борется» с ИГИЛ, можно судить по следующему эпизоду. Британия обратилась к Вашингтону с просьбой дать гарантии, что двух ее граждан, примкнувших к исламистам, не казнят. И даже не отправят в тюрьму Гуантанамо (она — для граждан «неправильных» стран). Речь идет о тех, кто резал головы, в том числе, и американским журналистам. В случае, если США откажутся пощадить британцев, Лондон грозит перестать поставлять информацию о передвижениях и деятельности боевиков ИГИЛ. Ранее министр юстиции Франции заступалась за граждан своей страны, примкнувших к радикальным исламистам, чтобы их не казнили в США.

Этот «скандал в благородном семействе» отлично иллюстрирует тот факт, что принципы гуманизма направлены не на тех, а вся «борьба с ИГИЛ» превращается в фарс. Почему-то гуманизм распространяется не на детей, в спину которым стреляют террористы, а на самих террористов — уже неважно, из каких группировок.
Автор: Елена Громова


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Комментарии 2

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  1. Vard Сегодня, 07:20
    Есть предложение... для борьбы с вредными насекомыми используют так называемые серные шашки... при горении дают очень едкий дым... но не являются по факту химическим оружием... есть опыт выкуривания.... Отбомбить места скопления террористов этими шашками... эффект безусловно приятно удивит...
    Vard
    1. татарин 174 Сегодня, 08:56
      Цитата: Vard
      Отбомбить места скопления террористов этими шашками... эффект безусловно приятно удивит...

      Отбомбили вдруг и что? Ветром через час всё развеется и опять бомбить?
      татарин 174
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