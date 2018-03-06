Тернистый путь от резолюции к перемирию

Военное решение не исключается в любой ситуации. Мы не хотим быть в центре сирийского конфликта, но мы хотим сделать все возможное, чтобы обезопасить людей от химического оружия



Я считаю забавным, что Россия призывает к гуманитарным коридорам и гуманитарным зонам. Гуманитарной зоной должна быть вся территория Сирии.



Одним из главных предупреждений России при обсуждении резолюции СБ ООН №2401 было то, что перемирие нельзя установить декларативно. Необходима работа непосредственно «на земле». Договариваться должны сами противоборствующие стороны. Не может быть такого, чтобы приняли резолюцию — и сразу же все перестали стрелять. Если бы так было, не лилось бы в мире столько крови.Изначально за эту резолюцию более всего «топили» страны Запада и их арабские союзники в регионе. Если вспомнить, авторами проекта документа были Швеция и Кувейт. Целью их было не перемирие. Запад желал принять такую резолюцию, которая служила бы в качестве ультиматума сирийским властям. Дескать, не будете соблюдать — могут быть предприняты карательные меры. Об этом говорила, в частности, постпред США при ООН Никки Хейли:Российскому постпреду при ООН Василию Небензе неоднократно приходилось ставить Хейли на место и объяснять, что Москва не позволит трактовать решение СБ ООН произвольно.24 февраля резолюция была принята с российскими поправками, после чего документ стал намного реалистичнее, чем вначале. По этому поводу Хейли была недовольна и пыталась представить Россию в роли главного противника прекращения огня. Она разразилась довольно-таки истеричным спичем: мол, пока Россия сражается за каждый пункт резолюции, в Восточной Гуте продолжают гибнуть женщины и дети.Что же остается делать российским дипломатам, как не сражаться за каждое слово и даже каждую букву, если Вашингтон неоднократно пользовался неоднозначными трактовками в свою пользу? И опять нужно напомнить пример Ливии. Резолюция ООН №1973 касалась прекращения огня и установления бесполетной зоны. Всего несколько слов, что запрет полетов не распространяется «также на другие полеты, которые будут сочтены необходимыми для блага ливийского народа» - дали повод превратить бесполетную зону в зону тотальных бомбардировок страны.Ладно, казалось бы, дипломатические баталии позади. Резолюция принята — и ее надо воплощать на практике. И тут начинается трудная, долгая дорога — даже не к миру, но хотя бы к перемирию. И на этой дороге не обходится без палок в колеса от «наших партнеров».Как отреагировали США? Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила:А на практике получилось совсем не забавно. Первый день гуманитарных пауз — 27 февраля — закончился тем, что боевики «оппозиции» сорвали договоренности и обстреляли гуманитарные коридоры. Второй день привел к тому же самому. Третий день… Дальше можно не продолжать.Есть, однако, и положительные результаты. Например, 2 марта по гуманитарному коридору сумели выбраться двое детей — мальчик и девочка. Боевики убили их родителей и самим ребятам стреляли в спину.Госпоже из Госдепа Хизер Наурэт забавно? Говорит, что перемирие должно распространяться на всю территорию Сирии? Ну, хорошо. Россия предложила другие конкретные шаги в эту сторону. Касающиеся, в частности, района Ат-Танфе. Эту сирийскую территорию, под прикрытием борьбы с ИГИЛ, США заняли под тренировочный лагерь, где готовят боевиков «умеренной оппозиции». Ни на какие гуманитарные коридоры в этом районе Вашингтон не согласен.Еще одно предложение России касается мирных жителей Ракки. Этот город, после того, как его торжественно «освободили» от ИГИЛ (запрещено в РФ) проамериканские силы, является «черной дырой». Туда не пускают ни представителей гуманитарных организаций, ни журналистов. По просачивающимся оттуда сведениям, в Ракке много трупов, тяжелая эпидемиологическая и гуманитарная ситуация. Москва предложила создать специальную комиссию под эгидой ООН, чтобы оценить положение в Ракке. США возражают: нет необходимости «в параллельных усилиях России».Таким образом, именно Вашингтон препятствует тому, чтобы мир наступил на всей территории САР.Но в итоговом варианте — перемирие не касается «Джебхат Ан-Нусры» (запрещена в РФ) и других радикальных группировок. Так что операция продолжается, и к настоящему времени армия контролирует уже 35% территории Восточной Гуты.со стороны Вашингтона и его союзников. Недаром снова и снова всплывает тема химоружия.А о том, как Запад «борется» с ИГИЛ, можно судить по следующему эпизоду. Британия обратилась к Вашингтону с просьбой дать гарантии, что двух ее граждан, примкнувших к исламистам, не казнят. И даже не отправят в тюрьму Гуантанамо (она — для граждан «неправильных» стран). Речь идет о тех, кто резал головы, в том числе, и американским журналистам. В случае, если США откажутся пощадить британцев, Лондон грозит перестать поставлять информацию о передвижениях и деятельности боевиков ИГИЛ. Ранее министр юстиции Франции заступалась за граждан своей страны, примкнувших к радикальным исламистам, чтобы их не казнили в США.Этот «скандал в благородном семействе» отлично иллюстрирует тот факт, что принципы гуманизма направлены не на тех, а вся «борьба с ИГИЛ» превращается в фарс. Почему-то гуманизм распространяется не на детей, в спину которым стреляют террористы, а на самих террористов — уже неважно, из каких группировок.