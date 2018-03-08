Снайперский пистолет из Чехии. 7.5 FK Field Pistol

В 2015 году чешская оружейная компания FK Brno Engineering продемонстрировала широкой публике свой новый пистолет и боеприпас для него. Новое оружие поражало не только своим оригинальным внешним видом, но и небывалыми показателями по точности. Было заявлено, что на дистанции в 100 метров можно уверенно поражать цель диаметром 10 сантиметров. Для пистолета такие показатели были просто фантастические.Оружие сразу же привлекло к себе внимание и обросло слухами, а иногда и откровенными фантазиями, которые не соответствовали действительности. Попробуем более подробно познакомиться с данным пистолетом, а заодно дать ему более или менее адекватную оценку.Если быть последовательным, то начинать знакомиться с новым оружием нужно с боеприпаса, так как именно патрон закладывает основные характеристики и возможное дальнейшее развитие конструкции. В данном случае, знакомство нужно начинать с патрона еще и потому, что боеприпас новый, ранее не использовавшийся в другом оружии.Новый боеприпас, с метрическим обозначением 7,5х27, представляет собой гильзу бутылочной формы, с диаметром донца 10,8 миллиметра, и глубоко посаженную в нее длинную пулю, которая в зависимости от исполнения весит от 6,17 до 6,67 грамма. Пороховой заряд нового патрона разгоняет пулю до 610 метров в секунду, то есть кинетическая энергия метаемого снаряда в самом «тяжелом» исполнении более 1200 Джоулей. На дистанции в 100 метров скорость пули падает до 465 метров в секунду, соответственно ее кинетическая энергия уже меньше – около 700 Джоулей, до чего не дотягивают пули многих распространенных патронов для пистолетов, даже в момент вылета из ствола.Еще одна причина, по которой знакомство с оружием нужно начинать именно с боеприпаса, это точность пистолета. Какая бы уникальная и совершенная конструкция оружия не была, добиться от нее приемлемых показателей по точности, без соответствующего боеприпаса, даже на дистанции в 100 метров, невозможно. Забегая вперед, можно сразу сказать, что именно благодаря патрону и достигаются такие небывалые показатели по точности ведения огня.Работа над новым боеприпасом была начата еще в 2010 году, за пять лет конструкторы не только меняли форму гильзы, пороховой состав, но и тестировали самые различные пули. На первом месте для конструкторов стояла высокая точность нового боеприпаса, что объясняет длину пули. С коротким телом пуля была бы просто нестабильна. Но, помимо точности, требовалось наделить новый боеприпас бронебойными качествами, сохранив при этом достаточную поражающую способность пули. Другими словами, конструкторы проделали огромный объем работы, хоть и потребовалось на это почти пять лет.Глядя на боеприпас 7,5х28, нельзя отделаться от мысли о внешней схожести нового патрона с нашим отечественным 7,62х25. Эту схожесть моментально подхватили многие, плодя бесконечное количество не самых разумных высказываний о кажущейся идентичности. На самом же деле, патроны полностью различные, как по своим метрическим параметрам, так и по другим характеристикам, и ничего общего не имеют.Бесспорно, патрон 7,62х25 - это боеприпас, который, как модно говорить, опередил свое время. Даже сейчас на базе старого патрона для ТТ можно сделать вполне современный, который бы идеально подошел для того же армейского пистолета, но пока этого не делают, по крайней мере, такой информации нет в открытом доступе.Можно ли сделать патрон, аналогичный по своим характеристикам 7,5х27, на базе патрона 7,62х25? Безусловно, можно, только для этого придется изменить гильзу на более прочную, заменить пулю и пороховой заряд. От старого боеприпаса останутся только метрические характеристики. Не стоит забывать, что под такой боеприпас потребуется и новое оружие, так как старые образцы, во-первых, старые, а во-вторых, не смогут работать с более мощным боеприпасом.Ну и чтобы окончательно убедить, что новый чешский патрон это не 7,62х25, можно привести следующие характеристики нашего боеприпаса. Диаметр донца гильзы равен 9,84 миллиметра, высота гильзы – 25,1 миллиметра. Пуля может иметь массу от 5,49 до 5,52 грамма. Начальная скорость пули при стрельбе из пистолета ТТ, от 420 до 500 метров в секунду. Соответственно кинетическая энергия пули будет максимум около 700 Джоулей у дульного среза пистолета, в то время как те же 700 Джоулей имеет пуля 7,5х27, пройдя дистанцию в 100 метров.Другими словами, сравнение нового чешского патрона, а тем более поиск его корней у отечественного боеприпаса 7,62х25, как минимум, не корректно. Чешский боеприпас – это абсолютно новый патрон.Хотелось бы в завершении добавить данные по баллистике, но производитель пока их не дает.Еще одно, заслуживающие внимание, заблуждение касается наличия сбалансированной автоматики в пистолете 7.5 FK Field Pistol. Высокие показатели по точности и кучности огня из оружия сразу же навели многих на мысль, что сам пистолет совсем не прост. Добавляли масла в огонь и заявления производителя о том, что отдача оружия меньше, чем у пистолетов, использующих достаточно мощный патрон .45АСР +Р. На презентации все твердили о том, что конструкция оружия позволяет минимизировать подбрасывание вверх при стрельбе. Все это вместе с наличием большого прилива под стволом породило неверное мнение о конструкции пистолета.Сложив «один плюс один», многие сделали вполне логичный и даже обоснованный вывод об устройстве нового пистолета 7.5 FK Field Pistol. Ход мыслей был верно направленный: пистолет более точен, чем другое оружие этого класса, пистолет более устойчивый при стрельбе, у пистолета небольшая отдача – в пистолете используется система сбалансированной автоматики.Действительно, оружие со сбалансированной автоматикой более комфортное в ведении огня и точное, но не всегда, складывая «один плюс один», можно получить «два». Все зависит от системы вычисления, и пистолет 7.5 FK Field Pistol именно этот случай.Справедливости ради стоит заметить, что и сами конструкторы изначально смотрели в сторону сбалансированной системы автоматики, но еще на этапе проектирования оружия. В ходе поиска оптимальной конструкции были опробованы варианты с отводом пороховых газов из канала ствола, где пороховые газы не только приводили в движение затворную группу, но и толкали вперед балансир под стволом, для того чтобы уравновесить движение затворной группы назад. От такой системы автоматики пришлось отказаться в виду дороговизны при производстве, сложности обслуживания и общей малой надежности системы даже при малых загрязнениях.Также рассматривалась система автоматики с полусвободным затвором с запиранием роликами и самыми различными способами передачи энергии от затворной группы балансиру. Но и от этого пришлось отказаться по тем же причинам.Информация о разработке нового оружия разными путями оказывалась в сети, и к моменту презентации готового продукта можно было найти описание до трех вариантов различных систем автоматики, подтверждаемых красочными картинками. Видимо это и стало причиной, почему на многих оружейных форумах можно до сих пор встретить людей, уверенных в том, что в пистолете 7.5 FK Field Pistol используется сбалансированная система автоматики. На самом деле, конструкция оружия менее экзотическая, но об этом будет чуть ниже.Внешний вид пистолета 7.5 FK Field Pistol не совсем обычный. Отдельно выделяется прилив в рамке оружия под стволом, что делает и без того не маленький пистолет визуально еще больше. Многие сравнивают данное оружие с «Пустынным орлом». Бесспорно, габариты и необычная внешность выделяют 7.5 FK Field Pistol на фоне других, но ничего общего ни в конструкции, ни во внешнем виде у пистолетов нет.Интересно то, что пистолет лишен каких-либо острых граней, что делает его менее «брутальным», зато более удобным в эксплуатации. Несмотря на достаточно длинный боеприпас, конструкторы постарались сделать рукоять оружия максимально удобной для надежного хвата, за счет проточек под указательный палец и сужения сверху. Для защиты руки от кожуха-затвора в процессе стрельбы и увеличения площади упора оружия имеется полноразмерный «бобровый хвост».На кожухе-затворе располагаются мелкие насечки для уверенного хвата и в передней, и задней его части. Отдельно стоит отметить прицельные приспособления, которые представлены целиком и мушкой в варианте компании Brno, называемом «The Butterfly Sing». Целик может быть заменен на другой, подходящий под посадочное место. Его и вовсе можно снять, и установить на его место коллиматорный прицел.Нельзя не заметить выступающей из рамки оружия кнопки извлечения магазина. Она может быть переставлена на удобную для стрелка сторону. Собственно, это единственный элемент, который делает оружие удобным для левши и правши. Слишком большая высота кнопки над поверхностью рамки пистолета наводит на мысль, что далеко не со всеми кобурами 7.5 FK Field Pistol будет «дружить», не исключены случайные нажатия на кнопку для извлечения магазина. Зато при необходимости быстрой перезарядки пропустить такой крупный элемент будет просто невозможно.С левой стороны пистолета 7.5 FK Field Pistol на рамке расположены еще два элемента управления оружием: рычаг затворной задержки и переключатель предохранителя. Выполнены они крупными деталями, по всей видимости, будут удобными даже при использовании оружия в теплых перчатках, при этом все острые грани на них сглажены, так что посторонние предметы за них зацепиться не могут.Предохранительная скоба имеет изгиб в передней своей части и насечки. Большинство современных пистолетов не могут похвастаться такой формой предохранительной скобы, а ведь не так давно она была повсеместно распространена.Самая главная особенность оружия, которая сразу бросается в глаза при его поверхностном изучении, заключается в материале, из которого сделан пистолет. Оружие полностью стальное, за исключением разве что накладок на рукояти. По всей видимости, конструкторам так и не удалось внедрить пластиковую рамку, которая бы справлялась с отдачей нового мощного патрона.Как уже было сказано выше, ни одной из распространенных схем сбалансированной автоматики пистолет не использует. Тем не менее, конструкция пистолета достаточно интересна, хоть и покажется многим знакомой.Перебрав все возможные варианты систем автоматики, конструкторы остановились на той, которую предложил Браунинг, а именно системе автоматики с коротким ходом ствола оружия. Разумеется, в том виде, которая она была изначально ее не стали применять, а немного видоизменили, хотя суть осталась той же.Ствол пистолета 7.5 FK Field Pistol имеет под казенной частью направляющую типа «ласточкин хвост», которая выполнена под небольшим углом по отношению к кожуху-затвору. В рамке оружия устанавливается вкладыш, который остается неподвижным в процессе стрельбы и который имеет место для установки ствола именно на эту направляющую. Сцепление ствола с кожухом-затвором обеспечивается за счет приливов на стволе и выступов на внутренней поверхности кожуха-затвора. Работает это все аналогично вариантам систем автоматики с качающейся серьгой или с фигурным вырезом в приливе под стволом и штифтом, через него проходящим. При выстреле ствол остается сцепленным с затвором и начинает двигаться вместе с ним назад, скользя по направляющей. Так как направляющая не параллельна кожуху-затвору, то при движении назад казенная часть ствола снижается относительно кожуха-затвора, выходя из сцепления. Когда затворная группа двигается вперед, она толкает ствол, который снова, скользя по направляющей, входит в сцепление своими выступами с внутренней поверхностью кожуха-затвора.Как можно заметить, в работе системы автоматики абсолютно нет ничего нового, разве что реализация смещения ствола относительно кожуха-затвора реализована таким образом, чтобы обеспечить большую прочность конструкции и точность оружия. Возникают вполне закономерные вопросы, почему производители говорили о пониженной отдаче при стрельбе и компенсации отклонения оружия от точки прицеливания? Зачем нужен массивный прилив под стволом пистолета? Ответы на эти вопросы кроются в возвратной пружине.Если говорить точнее, то не возвратная пружина делает ведение огня из пистолета более комфортной, а деталь, которая расположена перед ней. В процессе работы над оружием решено было отказаться от сбалансированной системы автоматики не только в виду ее сложности и общего снижения надежности оружия, но и потому, что был найден более простой, хоть и менее эффективный способ «победить» негативные моменты при стрельбе мощными боеприпасами.Обычно в пистолетах основная масса кожуха-затвора располагается над стволом оружия, что в сумме с расположением ствола над пистолетной рукоятью создает рычаг при выстреле, из-за чего пистолет и подбрасывает вверх. Именно этим объясняется стремление оружейников «посадить» ствол пистолета как можно ниже, чтобы уменьшить плечо этого рычага. Конструкторы компании Brno, помимо низкой посадки ствола, внедрили в конструкцию еще одну особенность, а именно изменили баланс кожуха-затвора. Так, перед возвратной пружиной располагается массивная деталь, которая своим весом смещает центр тяжести кожуха-затвора, тем самым еще больше уменьшая подбрасывание пистолета при стрельбе. То есть в конструкции оружия действительно есть деталь, которую можно назвать балансиром, но она не компенсирует своей массой отдачу оружия, а двигаясь в том же направлении, что и кожух-затвор, изменяет вектор силы отдачи. Общая же масса движущихся деталей в процессе стрельбы «растягивает» момент отдачи, что и делает ее ощутимо более комфортной, хотя ни о какой компенсации речи нет.Такое решение может и не настолько эффективное, как сбалансированная система автоматики, зато простейшее и надежное, а главное может быть реализовано в пистолетах аналогичных конструкций без дополнительных изменений в оружии.Ударно-спусковой механизм пистолета одинарного действия.Оружие по своей массе вышло действительно тяжелым, целых 1300 граммов, что объясняется и немалыми габаритами и материалом, из которого выполнен пистолет. Общая длина пистолета 240 миллиметров, при длине ствола 152 миллиметра. Высота составляет 136 миллиметров. Оружие получилось относительно тонким для своих габаритов и массы, всего 25,5 миллиметров, что визуально делает его более легким, чем оно есть на самом деле. Питается пистолет из двухрядного магазина вместимостью 15 патронов.Главным достоинством нового оружия можно назвать его точность. Но и тут есть свои нюансы. Из пистолета действительно можно уверенно попадать на дистанции в 100 метров в круг диаметром 10 сантиметров. Даже больше, из пистолета удалось уложить 5 выстрелов на такой дистанции в круг диаметром 3,8 сантиметра. Вопрос только, где взять стрелка для данного оружия? Все эти фантастические показатели по точности были показаны на оружии, зажатом в станке. То есть мы говорим о потенциальной возможности такой точной стрельбы, а не о ее реализации. Да, конструкторы постарались минимизировать влияние отдачи на оружие, но в руках стрелка пистолет все равно не остается неподвижным. Само собой, оружие получилось более точным в сравнении с современными распространенными моделями пистолетов и во многом это заслуга боеприпаса, а не пистолета, но только единицы смогут полностью раскрыть потенциал оружия. Понимая это, конструкторы разработали складывающийся приклад для пистолета, который крепится за рукоять оружия.Если основной положительный момент в конструкции пистолета 7.5 FK Field Pistol только один, то вот отрицательных намного больше. Главным недостатком оружия является его вес, как ни крути, но 1300 граммов для современного пистолета это слишком много, но раз речь идет не об оружии, которое планируется носить ежедневно, то и на массу, и на габариты можно закрыть глаза.Вторым главным недостатком можно смело называть очень высокую стоимость оружия, а также цену боеприпасов, как и их малое распространение. Для того чтобы раскрыть потенциал пистолета придется тренироваться много и долго, что приведет к большим затратам на боеприпасы. Без должного уровня подготовки стрелка новый пистолет не сможет показать все свои возможности, а значит, будет не сильно отличатся от множества других.Ну и если придираться, то для многих может сыграть решающую роль отсутствие возможности адаптировать пистолет для левши, ударно-спусковой механизм одинарного действия и так далее, но это уже скорее не недостатки, а личные предпочтения отдельных стрелков.В заключении хотелось бы определить нишу для этого нового пистолета. Очевидно, что 7.5 FK Field Pistol никогда не станет оружием служебным, разве что если подвергнется изменениям и сменит боеприпас, так как на замену патрона, стоящего на вооружении, сейчас идут очень неохотно, тем более для оружия, которое не является основным.Внешний вид пистолета намекает на его спортивность и это, пожалуй, единственная ниша, которая действительно свободна для этого оружия. Но тут обратно же встает вопрос о стоимости боеприпасов и их малом распространении. То, что у спортсменов патроны уходят сотнями за тренировку никого не удивляет. Стрелковый спорт сам по себе не самый дешевый вид спорта, и особое внимание уделяется стоимости боеприпасов. Кроме того, новый патрон нужно будет как-то сертифицировать, так что пока эта ниша все еще остается недоступной для нового оружия.На данным момент единственным разумным применением нового пистолета остается развлекательная стрельба и охота. Правда, тут нужно отметить, что далеко не везде охота с короткоствольным оружием популярна, а развлекательная стрельба все равно будет требовать большого количества боеприпасов.Часто можно встретить мнение, что данный пистолет идеально подходит для вооружения в войсках специального назначения. Мнение, как минимум, странное, так как встретить желающего таскать с собой пусть и точную, но тяжелую железяку в виде пистолета, лично мне не довелось. Помимо точности, оружие не может похвастаться какими-то уникальными параметрами, которых нет у других, специально разработанных под конкретные задачи, пистолетов. Так что если в армии данный пистолет и можно будет встретить, то только благодаря содействию не военных чиновников.В целом пистолет 7.5 FK Field Pistol хоть и представляет собой интерес, но в том виде, в котором оно есть сейчас, оружие просто не найдет себе места. В сумме с нераспространенным и дорогим патроном оружие скорее останется экзотикой, нежели реально востребованным образцом.